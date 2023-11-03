Умные часы Amazfit были бешено популярны в РФ, но потом исчезли из продажи. И вернулись с этим

Умные часы Amazfit были бешено популярны в РФ, но потом исчезли из продажи. И вернулись с этимAmazfit Active
В своих обзорах носимых гаджетов я постоянно рассказываю про различие между «широкими фитнес-браслетами» и «настоящими смарт-часами». Amazfit Active — это гаджет, который полностью ломает мою классификацию, предлагая пользователю почти всё, за что любят смарт-часы, по цене фитнес-браслета.
Внешний вид
Внешность часов Amazfit практически не меняется со времён Amazfit GTS. С тех пор часы стали чуть тоньше, ну и кнопку оставили вытянутую (у ранних моделей была круглая). Как и прежде, актуальная модель Amazfit похожа на актуальные Apple Watch, и да, это не случайно.
В отличие от Apple Watch, часы Amazfit не требуют каких-то особых ремешков. Как и большинство носимых гаджетов, они используют стандартные ремешки шириной 2 см.
Стандартный ремешок — силиконовый, чёрного цвета, с классической застёжкой, известной уже много веков — она доказала свою надёжность.
Если надеть часы на руку, они будут выступать на 12-13 мм над поверхностью кожи. Не самый тонкий носимый гаджет. Визуально часы тоньше — благодаря грамотному использованию блестящей серебристой окантовки.
Экран
В часах используется 1,75-дюймовый экран AMOLED с разрешением 390х450 точек, что даёт плотность пикселей 341 точка на дюйм. Короче говоря, отдельные пиксели вы не разглядите даже если очень захотите.
К сожалению, данные по яркости экрана я нигде не нашёл, а измерить её колориметром не представляется возможным. Тем не менее, у меня не было проблем с восприятием информации с экрана часов даже в яркий солнечный день, однако тут, как и у многих недорогих смарт-часов и «широких фитнес-браслетов» есть существенный недостаток: отсутствует автояркость.
Честное слово, не понимаю, в чём проблема поставить датчик освещённости? Ну да, сделать это опциональным — не всем нравится автояркость (на самом деле, людям не нравится автояркость, когда она плохо реализована). Но лично меня напрягает в течение дня двигать ползунок: увеличивать яркость утром, снижать вечером, и ставить в ноль ночью.
Ну, если ещё немного попридираться к экрану, то я бы отметил слишком толстые рамки, которые ещё и не одинаковы по периметру (слева и справа тоньше, чем сверху и снизу). И то, что радиусы скруглений экрана не соответствуют радиусам скругления корпуса.
Функции
Как и любые другие носимые гаджеты, часы Amazfit Active требуют установки приложения-компаньона на смартфон. Приложение называется Zepp. Там можно и настраивать часы, скачивать дополнительные циферблаты, управлять содержимым памяти часов (музыка, контакты). Все настройки привязываются к вашему профилю.
Самое главное здесь, впрочем, это что могут сами часы. Понятное дело, они умеют считать ваши шаги, отслеживать тренировки, замерять продолжительность и качество сна, измерять пульс, а также процент содержания кислорода в крови, ну и отображать уведомлния — это «джентльменский набор», стандартные опции для практически любого современного носимого гаджета, будь это даже самый дешёвый фитнес-браслет.
Как я уже говорил в других обзорах, чтобы назвать устройство смарт-часами в них должно быть нечто большее, и… у Amazfit Active это есть.
Во-первых, часы оборудованы динамиком и микрофоном и позволяют совершать звонки прямо с них. Вы можете принимать звонки, совершать звонки, и разговаривать прямо «в часы» или с помощью подключённой к ним Bluetooth-гарнитуры. Для набора номера можно использовать как список заранее одобренных контактов (через приложение Zepp), так и циферную экранную клавиатуру.
Во-вторых, благодаря тому же динамику и возможности подключения Bluetooth, с часов можно слушать музыку. Вот прям закачивать треки в память часов, и слушать. Закачиваются файлы, правда, очень медленно — я один альбом с MP3 320 Кбит/с передавал минут 10. Это полезно, если вы хотите слушать музыку во время тренировки, а смартфон с собой брать не хотите или вам неудобно. В часах 512 мегабайт памяти — это не то чтобы много, но если не увлекаться loseless-форматами хватит на несколько альбомов.
Тем более, часы поддерживают погружение в воду на 50 метров (спецификация 5 АТМ — ну знаете, пишут 50 метров, подразумевают 1 метр, но и на том спасибо) и умеют отслеживать плавание. Осталось только найти водонепроницаемые Bluetooth-наушники (такие есть) и при плавании стараться не погружать голову в воду.
В-третьих, в приложении Zepp на часы можно поставить разные приложения, среди которых даже есть простые игры. Библиотека небольшая, но всё-таки это позволяет кастомизировать Amazfit Active под ваши нужды. Например, имеется калькулятор, счётчик воды (сколько вы пьёте), запись температуры тела, пара-тройка незамысловатых игр.
Также можно отвечать на текстовые уведомления в мессенджере (картинки не показываются) с помощью предустановленных вариантов ответа. К сожалению, экранной клавиатуры для набора текста не предусмотрено.
Ну и самое главное — часы поддерживают Always On Display, то есть, экран может показывать время хоть круглосуточно. Но можно настроить включение AoD по таймеру. Разумеется, эта функция серьёзно влияет на скорость разряда аккумулятора, и вместо AoD можно использовать стандартный режим, где экран активируется поднятием запястья. Это работает довольно чётко.
Вообще, само приложение Zepp радует подробной статистикой всего подряд. Даже информация о сне здесь намного детальнее, чем у некоторых конкурентов. Не факт, что вам всё это понадобится, но вдруг. Лишним не будет.
Автономность
Благодарая аккумулятору на 400 мАч, Amazfit Active обеспечивают типичную для носимых гаджетов автономность в 14 дней, но это если отключить всё самое интересное. С включённым круглосуточным мониторингом и Always On Display с утра до вечера, это время сокращается вдвое. Всё ещё неплохо, впрочем.
Заряжаются часы от магнитной зарядки в течение двух часов.
Конкуренты
В конкуренты Amazfit Active я рассматривал только носимые гаджеты с возможностью отвечать на звонки. Тут-то и понимаешь, что это всё ещё довольно редкий вид, и кроме Amazfit в данной ценовой категории что-то могут предложить только две компании, если не рассматривать совсем уж старые модели.
Huawei Watch Fit 2 Active Edition
Модель от Huawei с точки зрения функций — почти точная копия Amazfit Active. Разве что, корпус более вытянутый. В остальном тут всё такое же: AMOLED-экран с почти такими же диагональю и разрешением, поддержка звонков, водонепроницаемость 5АТМ, автономность до 14 дней. Цена только ниже: 8,5 тысяч рублей. Но это модель 2022 года всё-таки.
Xiaomi Redmi Watch 3
Ещё дешевле, за 8 тысяч рублей, можно взять Xiaomi Redmi Watch 3, именно модель с AMOLED-экраном. Опять же, все основные характеристики — как у Amazfit и Huawei, но сами часы тяжелее: 37 г против 24 г у Amazfit, которые тут самые лёгкие (Huawei весят 26 г).
Итого
Полноценных альтернатив у Amazfit Active не так уж много, но все найденные мной оказались дешевле, даже Xiaomi Redmi Watch 3 от 2023 года. К сожалению, для того, чтобы понять, насколько Amazfit лучше (или хуже) всех конкурентов нужно подробно протестировать их все, но у меня такой возможности не было.
По опыту могу сказать, что каких-то неприятных сюрпризов ни от Amazfit, ни от Redmi, ни от Huawei ждать не стоит, разве что Redmi всё-таки бюджетная серия. Так что, выбирать лучше по внешности, ну или в качестве обновления часов одного и того же бренда — чтобы заново не вводить всю информацию о себе, и вести продолжительный трекинг здоровья. Т.е. если раньше у вас были часы Amazfit, то и теперь лучше выбрать именно их, особенно если вы записывали данные пульса, тренировок, и других показателей.
Тем более, у Amazfit очень много различных настроек и весьма детальная статистика вашей активности. Если вам это важно, то переплата того стоит.
- Компактные, лёгкие часы
- Можно звонить и принимать звонки
- Можно слушать музыку прямо с часов
- Детальная статистика и множество настроек
- Нет автояркости
- Цена высоковата