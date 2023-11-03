Умные часы Amazfit были бешено популярны в РФ, но потом исчезли из продажи. И вернулись с этим

Как я уже говорил в других обзорах, чтобы назвать устройство смарт-часами в них должно быть нечто большее, и… у Amazfit Active это есть.

Во-первых, часы оборудованы динамиком и микрофоном и позволяют совершать звонки прямо с них. Вы можете принимать звонки, совершать звонки, и разговаривать прямо «в часы» или с помощью подключённой к ним Bluetooth-гарнитуры. Для набора номера можно использовать как список заранее одобренных контактов (через приложение Zepp), так и циферную экранную клавиатуру.

Во-вторых, благодаря тому же динамику и возможности подключения Bluetooth, с часов можно слушать музыку. Вот прям закачивать треки в память часов, и слушать. Закачиваются файлы, правда, очень медленно — я один альбом с MP3 320 Кбит/с передавал минут 10. Это полезно, если вы хотите слушать музыку во время тренировки, а смартфон с собой брать не хотите или вам неудобно. В часах 512 мегабайт памяти — это не то чтобы много, но если не увлекаться loseless-форматами хватит на несколько альбомов.

Тем более, часы поддерживают погружение в воду на 50 метров (спецификация 5 АТМ — ну знаете, пишут 50 метров, подразумевают 1 метр, но и на том спасибо) и умеют отслеживать плавание. Осталось только найти водонепроницаемые Bluetooth-наушники (такие есть) и при плавании стараться не погружать голову в воду.

В-третьих, в приложении Zepp на часы можно поставить разные приложения, среди которых даже есть простые игры. Библиотека небольшая, но всё-таки это позволяет кастомизировать Amazfit Active под ваши нужды. Например, имеется калькулятор, счётчик воды (сколько вы пьёте), запись температуры тела, пара-тройка незамысловатых игр.