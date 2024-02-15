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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 16:37
5 мин.

По-настоящему умные часы, а не просто фитнес-браслет

Amazfit Balance
За последние несколько лет Amazfit превратились из «о, это же та компания, которая делает фитнес-браслеты в форме часов» в нечто большее.

Теперь, когда встаёт выбор «купить смарт-часы Huawei или Samsung», появляется ещё и вариант «присмотреться к Amazfit». По крайней мере, для владельцев Android-смартфонов, которые при всем желании не смогут воспользоваться Apple Watch.

Последние пару месяцев я активно тестировал новые часы компании — Amazfit Balance. До этого моим основным устройством были Google Pixel Watch и, как ни странно, они не то чтобы сильно выигрывают в сравнении с Balance.

Как выглядят

Вот так выглядят Amazfit Balance «лицом к лицу» с Google Pixel Watch

Вот так выглядят Amazfit Balance «лицом к лицу» с Google Pixel Watch

© Ferra.ru

Первое, что встречает нас в самих часах — это экран. Он большой. Он яркий. И он очень четкий. Шутка ли — это 1.5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480 пикселей. Он позволяет вывести всю важную информацию на главный экран, делая не обязательным листание меню в 99% случаев.

Циферблатов огромное количество, свыше 200 шт. Есть и минималистичные, и навороченные

Циферблаты разбиты на категории

© Ferra.ru

Правда, есть во всем этом своя «ложка дегтя»: автоматическая регулировка яркости хоть и есть, но она работает не полностью адекватно. То есть если яркость дисплея часов бьет в глаза, то исправить это лучше через специальное меню настроек — сами часы это делают достаточно лениво и медленно.

Чуть раньше я упомянул, что часы могут похвастаться 1.5-дюймовым экраном. Да и в целом, корпус устройства не особо компактный: 46 мм x 46 мм x 10.6 мм. Из этого следует, что Amazfit Balance подойдут не всем дамам — глаз на такие огромные часы могут положить лишь те, кто любит здоровенную электронику, чтобы как серьги у цыганок. У остальных девушек на руке будут гораздо уместнее смотреться 41-миллиметровые Apple Watch.

Вот так выглядят часы на руке у достаточно миниатюрной девушки ростом около 155 см

Вот так выглядят часы на руке у достаточно миниатюрной девушки ростом около 155 см

© Ferra.ru

Если вы задаетесь вопросом: «какой во всём этом смысл, если с такими часами нельзя отлучиться далеко и они постоянно требуют зарядки?», я с вами полностью солидарен. Подобным болеют многие смарт-часы: начиная от Apple Watch и Samsung Galaxy Watch, заканчивая упомянутыми выше Pixel Watch от Google. К счастью, Amazfit Balance лишены этой болячки.

Что умеют

Живут часы заметно дольше, чем обещания политиков с экрана — примерно 20-21 день! При этом у меня включены все основные функции: отслеживание пульса, уведомления от приложений и о звонках, анализ сна и так далее.

Даже по этому скриншоту можно увидеть, что часы проживут еще 19 дней при 95% заряда

Даже по этому скриншоту можно увидеть, что часы проживут еще 19 дней при 95% заряда

© Ferra.ru

Из того, что меня отдельно приятно порадовало, стоит отметить возможность принимать телефонные звонки (для чего в часы воткнули полноценные микрофон и динамик) и функцию «Готовность».

Разговаривать с часов очень удобно, особенно во время тренировок или приготовления еды — когда держать смартфон в руках не вариант, а пообщаться очень хочется. Качество динамиков и микрофона на хорошем уровне. Да, не флагманские смартфоны, но и уже гораздо лучше, чем было у самой Amazfit ещё пару лет назад.

Во время готовки такое использование часов оправдано, а вот в повседневной жизни выглядит странновато

Во время готовки такое использование часов оправдано, а вот в повседневной жизни выглядит странновато

© Ferra.ru

А вот функция «Готовность» чуть замороченнее. Она изучает пульс владельца часов во время сна, его изменчивость, качество дыхания и температуру тела, после чего дает оценку общему состоянию его здоровья.

Но что ещё интереснее, Amazfit Balance говорят пользователю, насколько он готов к физическим нагрузкам. Отличная штука для тех, кто хочет тренироваться разумно, а не прийти в тренажёрный зал уставшем и поймать себе инфаркт на беговой дорожке​.

Операционная система

Вообще, хоть я и расписал достаточно много всякого об устройстве, но я как будто намеренно прошел мимо главного — собственной операционной системы ZeppOS 3.

Внешне она напоминает смесь Wear OS от Google и watchOS от Apple. От первой система взяла меню уведомлений и настроек, а от второй — меню с установленными приложениями. Да, здесь как и в любой другой полноценной операционке, есть возможность поставить сторонние программы.

Вообще, местами ZeppOS 3 оччень напоминает интерфейс Apple Watch. Но это не то чтобы плохо

© Ferra.ru

Их много, они разные, подборки самых интересных или полезных уже можно найти в интернете. Например, несколько вариантов есть тут.

Установить их достаточно просто:

  1. Нужно открыть приложение Zepp на смартфоне.
  2. Перейти в раздел «Профиль» и выбрать название часов в разделе «Мои устройства».
  3. Нажать на опцию «App Store». Здесь можно найти список поддерживаемых приложений для той конкретной модели часов, которая связана с приложением.
  4. Выберите любое приложение.
  5. Нажмите кнопку «Установить» и приложение будет установлено на ваши часы за несколько секунд.

​ Само собой, как и любые другие уважающие себя смарт-часы, Amazfit Balance заточены под спорт. Другой вопрос — много ли людей на самом деле идут дальше подсчета шагов каждый день и просмотра количества часов, проведенных во сне?

Главные функции фитнес-часов...

© Ferra.ru

Но если вы тот самый продуктивный сын маминой подруги, который каждый день тренирует свое тело, то здесь для вас уже всё предусмотрено. Кроме того, что часы могут отслеживать пульс и уровень кислорода в крови (SpO2), так в них ещё и «зашито» более 150 спортивных режимов, восемь из которых часы умеют распознавать автоматически.

То есть если вы решите прогуляться на улице либо в помещении, пробежаться на открытом воздухе или на беговой дорожке, а также устроить себе велосипедную прогулку на улице, поплавать в бассейне или же потренироваться на эллиптическом либо гребном тренажере, то часы сами это поймут и начнут тренировку.

Выбрать те или иные виды упражнений, которые определяются автоматически, можно прямо на самих часах, в меню «Настроек».

А еще здесь есть вот такая полезная страница со всей нужной информацией по активностям

А еще здесь есть вот такая полезная страница со всей нужной информацией по активностям

© Ferra.ru

На что это похоже

Что же мы имеем по итогу? В мире, где каждый производитель пытается выстроить свою экосистему из смартфона, часов и еще каких-нибудь наушников, Amazfit выглядит независимым производителем и золотой серединой.

Часами, которые одинаково хорошо работают со смартфонами любых брендов. Даже с iPhone. И одинаково хороший вариант для покупки и для тех, кому кроме базовых функций + голосовых вызовов ничего не надо, и для тех, кто не против в будущем что-нибудь установить из приложений дополнительно.

Вот ещё бы этих приложений было побольше... Но не всё сразу — когда-то и в Huawei AppGallery было шаром покатить, да и в каком-нибудь RuStore тоже. Но вы сами помните, насколько быстро всё это завертелось, когда появился спрос и необходимость.

Автор:Булат Кармак