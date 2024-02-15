По-настоящему умные часы, а не просто фитнес-браслет

А вот функция «Готовность» чуть замороченнее. Она изучает пульс владельца часов во время сна, его изменчивость, качество дыхания и температуру тела, после чего дает оценку общему состоянию его здоровья.

Но что ещё интереснее, Amazfit Balance говорят пользователю, насколько он готов к физическим нагрузкам. Отличная штука для тех, кто хочет тренироваться разумно, а не прийти в тренажёрный зал уставшем и поймать себе инфаркт на беговой дорожке​.

Операционная система

Вообще, хоть я и расписал достаточно много всякого об устройстве, но я как будто намеренно прошел мимо главного — собственной операционной системы ZeppOS 3.

Внешне она напоминает смесь Wear OS от Google и watchOS от Apple. От первой система взяла меню уведомлений и настроек, а от второй — меню с установленными приложениями. Да, здесь как и в любой другой полноценной операционке, есть возможность поставить сторонние программы.