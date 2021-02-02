Не гоняйтесь за шильдиками — хорошие часы уровня Apple Watch можно купить в два раза дешевле
Вода камень точит — когда-то Android-смартфоны были пародией на iPhone «для бедных», а теперь уже владельцы Айфонов должны оправдываться, зачем они покупают переоценённые смартфоны, если на Android есть варианты дешевле и не хуже.
Вот и с часами постепенно происходит такая же ситуация, и не только в целом, но и в частностях: если те же Amazfit GTS в 2019 году были лишь внешне и отдалённо похожи на часы Apple, то вышедший в 2020 году Amazfit GTS 2 подобрался к Apple Watch настолько близко, и с такой разницей в цене, что серьёзных аргументов в пользу переплаты за Эппл уже почти не осталось. Правда, на бочку мёда нашлась и ложка с дёгтем, но обо всём по порядку.
Внешний вид
Внешне новинка не сильно отличается от прошлого поколения — всё тот же «околоквадратный» дизайн в алюминиевом корпусе. Он, как и в 2019 году, явно вдохновлён яблочными часами. Хотя и мелкие доработки тоже заметны.
Например, теперь боковая кнопка окружена плавным выступом. Это нововведение помогло «вылечить» проблему, когда клавиша цеплялась за одежду. Мелочь, а приятно.
Размер AMOLED-дисплея остался прежним — 1,65 дюймов. Разрешение — 348x422, примерно такое же, как у Apple Watch Series 6 (324x394) Он всё такой же крупный и создаёт эффект полной безрамочности, когда вы используете циферблаты с чёрным фоном (приятная особенность AMOLED). За счёт этого часы, кстати, выглядят заметно дороже, чем стоят на самом деле.
Комплектный ремешок Amazfit GTS 2 не удивил — стандартный, силиконовый, крепление классическое. Такой кладут в коробку с каждыми смарт-часами бренда, и я бы, пожалуй, прикупил что-то повеселее. А это можно сделать запросто, потому что Amazfit не стали выдумывать собственное крепление и оставили универсальное на 20 мм. Короче, несколько десятков вариантов ремешков и браслетов на AliExpress к вашим услугам. На любой вкус и кошелёк.
С обратной стороны часов находятся новый датчик. Он теперь измеряет не только частоту сердечных сокращений (ЧСС или проще говоря пульс), но и уровень кислорода в крови.
Интерфейс
Как и любые другие «умные» часы от Amazfit, активировать Amazfit GTS 2 нужно с помощью фирменного приложения Zepp (есть версия и для iOS версия от 10 и новее, и для Android версии 5.0 и новее). После этого приложение можно использовать для установки новых циферблатов для часов, отслеживать подробную статистику сна, настраивать внешний вид интерфейса устройства и т.д.
Теперь об управлении самих часов. При нажатии на боковую кнопку, нас встречает главный экран. В зависимости от установленного циферблата, информация на нём может отличаться. Циферблат можно поменять либо, как говорилось выше, через приложение, либо долгим нажатием пальца на экрана, чтобы выбрать циферблат из предустановленных вариантов.
Листаете сверху вниз, открывается своеобразный центр управления. В нём есть данные об уровне заряда и погоде, а ещё можно получить доступ к важным функциям, таким как подобие фонарика (дисплей загорается белым светом на предельной яркости), настройка уровня яркости дисплея (авто, по датчику освещённости, либо ручная регулировка), переводу часов в режим «Не беспокоить» и далее по списку. Если же наоборот, провести пальцем снизу вверх, откроется список уведомлений, наподобие шторки уведомлений в Android.
Слева от главного экрана находятся карточки быстрого доступа. Их можно менять местами, добавлять или отключать через приложение Zepp, накидать туда можно «Погоду», «Цели», «Уровень кислорода крови», PAI, «Будильник» и «Пульс». Лично мне эти карточки заменили все остальные «экраны» часов. Мало того что они и так достаточно информативны сами по себе, так ещё и при их нажатии попадаешь в соответствующее меню, и листать пункты в списке смысла уже нет.
Если же просвайпать вправо, то можно посмотреть насколько близко закрытие всех целей (нормативов, так сказать) физической активности, измерить пульс и так далее.
Нажав на боковую кнопку, попадаете основное меню, в котором список пунктов и их порядок также можно настроить через в приложении со смартфона.
Функции
Интерфейс — это, конечно, интересно, но что вообще умеют часы? То же, что и большинство современных аналогов, но чуточку больше. Amazfit GTS 2 неплохо справляются со своей классической функцией, подсчётом шагов, но, как и раньше, иногда могут насчитать вам лишнего после поездки на авто по российским ухабистым дорогам.
Тренировочных режимов в часах целых двенадцать (в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание и прочие), но есть и дополнительные в меню «Больше». Сами тренировки нужно включать вручную.
Как я отметил чуть ранее, часы умеют измерять не только пульс, но и уровень кислорода в крови. Делается это в соответствующем меню. Вам придётся замереть не двигаться около 30 секунд. По итогу часы покажут вам уровень кислорода в процентах — если у вас 95% и выше, то с базовыми внешними критериями физического здоровья у вас всё в порядке.
Но функции, описанные выше — детский сад на фоне, по сути, главной фишки новинки. Теперь с часов Amazfit можно не только отклонять входящие звонки, но и принимать их, а также разговаривать прямо с устройства. Это стало возможным благодаря появлению в часах встроенных динамика и микрофона. Очень помогает, когда поутру вы бегаете по квартире, как потерпевший, опаздывая на работу, а смартфон лежит на зарядке. Или когда на улице дождь, экран смартфона намокает и перестаёт нормально реагировать на нажатия.
Также на Amazfit GTS 2 можно «закачать» музыку или подкасты — в общем, любой аудиофайл. Делается это, как и многое, через фирменное приложение. Внутренней памяти в часах 3 ГБ.
Автономность
Вы таки будете смеяться, но, как только Amazfit приблизились по функциональности к Apple Watch, они стали похожи на часы Apple и по автономности. На официальном сайте Amazfit нам обещают, что часы могут проработать до 7 дней при «типичном использовании» и до 20 дней при использовании «базовом», на деле это совсем не так. С постоянно включенным циферблатом Always on display (AOD), мониторингом сердцебиения раз в 30 минут, средним уровнем яркости экрана и активными уведомлениями из Telegram, автономности хватит на 3-4 дня. Без Always-on можете рассчитывать на пять дней. Но едва ли больше. Конечно, это не совсем уж печальная автономность, потому что младшие модели Apple Watch (SE) разряжаются в ноль за трое суток даже без Alawys-on и измерения кислорода в крови. Но зато у Apple есть возможность ставить сторонние приложения, а Amazfit GTS 2 довольствуется встроенными. В «огороженном» от установки постороннего софта гаджете хотелось бы рассчитывать на реальных 7 дней работы от аккумулятора.
Заряжаются Amazfit GTS 2 с помощью магнитной площадки — один в один как было с прошлым поколением. Фанатов бренда, правда, огорчит, что зарядка от первого поколения Amazfit GTS не подходит ко второму, хотя сами часы по форме и дизайну не особо изменились. На восполнение аккумулятора от 0 до 100% уходит около 2-3 часов от USB-порта компьютера.
Отличия от предшественника
Amazfit GTS и GTS 2 отличаются не радикально. Но те отличия, что всё же были добавлены, делают новое поколение намного интереснее предшественника. Мало того, что часы стали ещё на один шаг ближе к Apple Watch благодаря возможности принимать и совершать звонки, а ещё сохранять в память устройства музыку, так они теперь ещё и позволяют детально настроить меню и виджеты в приложении со смартфона. Получается уютно.
Да и само меню фирменного приложения при привязке Amazfit GTS 2 сильно отличается от того, что можно увидеть привязав оригинальные GTS. И отличается оно явно в лучшую сторону.
Итог
Помните, как в начале обзора я намекал, что «не обошлось и без потерь», говоря об эволюции Amazfit GTS 2 и качественного роста в сравнении с Apple Watch? Это и вправду так. Ради того, чтобы новые часы Amazfit могли похвастаться звонками с часов, измерением уровня кислорода в крови и прочими «взрослыми» функциями, пришлось пожертвовать автономностью. Да и цена уже не «демпинговая», как это всегда было у Amazfit.
Если первое поколение GTS можно было найти на старте за 9-10 тысяч рублей, то GTS 2 продаются уже за 13-15 тысяч рублей. Дорого? Honor MagicWatch 2 с примерно такой же функциональностью в официальной рознице тоже стоит 12-13 тысяч рублей. И он даже выносливее, но дисплей мельче, настроить систему под себя у вас не получится (все пункты меню «прибиты гвоздями»), а вместе с приложением Huawei Health вам в смартфон ставятся HMS (Huawei Mobile Services, огромное приложение размером с Google Play, только без значка запуска). Тем не менее, это наиболее толковая альтернатива, хоть и с круглым дисплеем.
Samsung Galaxy Watch Active стоят 14-17 тысяч рублей и... разряжаются за полтора-два дня (вообще жесть!).
«Антикризисные» Apple Watch SE за 17 тысяч рублей в сравнении с Amazfit предлагают установку и удаление новых приложений. Но, во-первых, совместимы только с iPhone, во-вторых, по автономности сопоставимы, но вы не сможете отвечать с них на звонки и звонить сами. А ещё у вас не будет Always-on-display (постоянного отображения циферблата), а мониторинг здоровья будет усечённым. А полноценные конкурентоспособные Apple Watch Series 5 и Series 6, у которых эти функции будут, влетят вам в 30-40 тысяч рублей. И да, они не будут работать с вашим Android-смартфонов, в отличие от Amazfit.
Поэтому, когда я говорил об Amazfit GTS 2, как о лучшей альтернативе Apple Watch без переплаты, я не шутил. Если у вас нет требований к установке необычных приложений на часы, бюджет ограничен, а дизайн умных часов хочется «квадратненький», GTS 2 — самый подходящий вариант.
- Функция измерения уровня кислорода в крови
- Возможность принять звонок и поговорить через часы
- Очень много возможности настроить меню и виджеты под себя в приложении на смартфоне
- Автономность так себе
- Цена перестала быть на уровне «у всех остальных дороже»