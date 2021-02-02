Не гоняйтесь за шильдиками — хорошие часы уровня Apple Watch можно купить в два раза дешевле

Вода камень точит — когда-то Android-смартфоны были пародией на iPhone «для бедных», а теперь уже владельцы Айфонов должны оправдываться, зачем они покупают переоценённые смартфоны, если на Android есть варианты дешевле и не хуже.

Вот и с часами постепенно происходит такая же ситуация, и не только в целом, но и в частностях: если те же Amazfit GTS в 2019 году были лишь внешне и отдалённо похожи на часы Apple, то вышедший в 2020 году Amazfit GTS 2 подобрался к Apple Watch настолько близко, и с такой разницей в цене, что серьёзных аргументов в пользу переплаты за Эппл уже почти не осталось. Правда, на бочку мёда нашлась и ложка с дёгтем, но обо всём по порядку.