Amazfit T-Rex 3 Pro: если вы хотели что-то типа Casio G-Shock, только умные часы

Amazfit T-Rex 3 Pro: если вы хотели что-то типа Casio G-Shock, только умные часыФункций стало больше, странные раздражающие недочёты тоже никуда не исчезли
Внешний вид и управление
Внешне Amazfit T-Rex 3 Pro напоминают серию G-Shock от Casio: «брутальные» часы со стандартным креплением ремешка.
Снять и поставить ремешок можно без помощи дополнительных инструментов.
Сам корпус часов состоит частично из армированного полимера, а частично (безель и кнопки) — из титанового сплава, при этом экран покрыт сапфировым стеклом.
Спецификации водонепроницаемости ограничены 10АТМ, упоминания рейтинга IP я так и не нашёл, ну и каких-то специфических или военных стандартов тоже. Но плавать в часах можно без проблем и риска их повредить.
Кнопки расположены по бокам, ну или на концах диагонального креста (типа такого — «Х»). У меня большой опыт использования самых различных смарт-часов, но управлению часами Amazfit T-Rex 3 Pro я привыкал долго.
С другой стороны, определённая логика тут есть: хотя экран и сенсорный, управление реализовано так, чтобы вы могли обойтись только кнопками. На левом боку кнопки вверх и вниз — они прокручивают любое меню в соответствующую сторону. Но если нажать кнопку вверх именно с главного циферблата, то сначала откроется меню быстрого доступа.
Справа-вверху кнопка «SEL», то бишь, «выбор». Воспринимайте её как кнопку «ввод» или «ок» в других устройствах. С главного экрана нажатие этой кнопки приводит нас в меню выбора тренировок, а уже дальше, в любом списке, «заходит» в выбранную строчку меню.
Справа-внизу кнопка «BACK», по-нашему — «назад». Отменяет текущее действие, возвращает на один шаг назад в меню, а с главного экрана вызывает список приложений.
Зарядка часов производится на площадке с двумя контактами и магнитным креплением, при этом, сама площадка не имеет собственного кабеля и вы можете подключать любой кабель USB-C. С одной стороны — это универсально, с другой — не очень-то удобно, т.к. площадка очень маленькая, и часы с пристёгнутым ремешком не хотят на ней ровно лежать. В общем, итоговая конструкция зарядки получается немного громоздкой и нелепой, и надо следить, что заряд точно идёт и контакты не отошли. А то у меня так как-то часы пролежали минут 15, вроде даже значок молнии рядом с батарейкой был на экране, а потом оказалось, что они не заряжались.
Экран
У часов Amazfit T-Rex 3 Pro хороший, яркий AMOLED-экран с пиковой яркостью до 3000 кд/м2. Диагональ экрана — 1,5’’ для 48 мм модели (как в обзоре) и 1,32’’ для 44 мм.
Часы поддерживают функцию Always On Display — т.е. всегда включённый экран, там можно настроить, какой циферблат будет отображаться в «спящем» режиме. В принципе, функция определения поднятия запястья тоже работает отлично, т.е. поднимаем руку посмотреть время — экран загорается.
Также здесь есть автояркость, которая работает без нареканий. В любой ситуации, дома или на улице под ярким Солнцем, экран хорошо виден и подстройка яркости происходит плавно и почти незаметно (лично для меня это главный признак хорошей реализации автояркости).
Экран сенсорный и слегка утоплен в корпус, но именно слегка. Скажем, у часов Samsung есть две крайности: модели, где экран «торчит» наружу и трётся обо всё подряд, и модели, где безель чересчур возвышается над плоскостью экрана. И последнее немного мешает взаимодействию с сенсором по краям экрана. У Amazfit здесь всё отлично и удобно.
Функции
Часы Amazfit T-Rex 3 Pro подключаются к смартфону по протоколу Bluetooth и управляются приложением Zepp — как и раньше у всех моделей Amazfit. Вообще, здесь ещё предусмотрено Wi-Fi подключение, но я сколько ни пытался, так и не смог заставить его работать: в приложении надо ввести пароль от сети, я его ввожу верно, но постоянно возникает ошибка сбоя подключения. Скорей всего, либо часы не полностью поддерживают Wi-Fi 6 (у меня роутер такого стандарта), либо поддерживают Wi-Fi 6, но не поддерживают в нём шифрование WPA3 и поддериживают WPA2... некогда и лень было разбираться, извините, ребята.
В часах встроен микрофон и динамик, поэтому можно принимать звонки прямо на часы, но т.к. симки в них нет, телефон всё равно должен быть где-то неподалёку в пределах Bluetooth-подключения.
Ещё из полезного — в Amazfit T-Rex 3 Pro есть фонарик. Его включение активируется из меню быстрого доступа, кнопками вверх и вниз можно менять яркость и в том числе включать красный цвет (по умолчанию фонарик белый).
Работают часы на операционной системе Zepp OS 5, которая поддерживает установку приложений из собственного магазина, и там особо не разгуляешься.
С точки зрения базовых смарт-функций, здесь есть возможность читать текстовые уведомления, но без картинок. Также можно отвечать: доступны и предустановленные варианты ответа, и присутствует виртуальная клавиатура как в старых смартфонах с Т9.
Также в часах есть карты. Они весьма схематичные, но на них можно даже использовать навигацию. Подозреваю, что в турпоходах это может быть полезно для поиска ближайших троп, рек, населённых пунктов и т.п.
Что касается фитнес-возможностей, то Amazfit T-Rex 3 Pro благодаря встроенным датчикам измеряют шаги, пульс, насыщение кислорода в крови, могут отслеживать дыхание, качество сна, в них есть GPS для трекинга и даже построения маршрута, компас, барометрический альтиметр, датчик температуры.
Часы могут отслеживать до 180 видов тренировок, в том числе они умеют самостоятельно определять тренировку, даже если это простая ходьба (я много хожу) — спустя время после начала часы предлагают активировать режим тренировки. К определению параметров самой тренировки претензий нет: шаги меряются верно, пульс — похоже на правду, с помощью GPS ведётся трекинг (потом можно видеть на экране часов пройденный путь), но…
К сожалению, из режима тренировки всё ещё нельзя выйти на главный экран. Эта проблема тянется у Amazfit уже несколько лет. То есть, если я тренируюсь и часы это записывают, то я не могу даже посмотреть, какое сегодня число. И не могу посмотреть общее количество шагов за весь день — только за текущую тренировку. Ну это не говоря уж о том, что я не могу запустить какое-то другое приложение.
Меня это напрягает и при использовании моих личных Amazfit Active, которым уже два года, и печально, что компания до сих пор почему-то не может переработать интерфейс. Ну ладно: допустим часы не слишком производительные, чтобы тянуть несколько приложений в фоне (хотя вряд ли отслеживание тренировки требует прям много процессорного времени: ведь, там просто считаются шаги, что делается и в обычное время постоянно). Но почему бы не дать возможность отобразить главный экран? Или настроить, какие данные будут видны во время тренировки? Странно.
Т.е. даже чтобы просто подсмотреть день недели, тренировку нужно остановить. В итоге, если я не собрался специально ходить по парку, я даже не всегда включаю режим тренировки, когда часы это предлагают (иду например из магазина домой). Не хочется лишаться базовых функций часов, знаете ли.
Ну, то есть, если я после тренировки по дороге домой решил зайти в магазин и хочу уточнить сегодняшнее число чтобы точно купить самый свежий хлеб — мне приходится доставать смартфон или останавливать отслеживание тренировки.
Автономность
Amazfit T-Rex 3 Pro — одни из самых живучих часов на рынке. Они могут проработать до 25 дней, но это, разумеется, без Always On Display и постоянного отслеживания показателей здоровья. Лично я предпочитаю использовать смарт-часы на полную катушку, поэтому у меня всегда включено вообще всё, что может быть включено — иначе зачем эти гаджеты вообще нужны?
При таком режиме часы могут проработать дней 7-10, что тоже, в общем-то, неплохо. За время тестирования (недели три) я их заряжал всего дважды.
Конкуренты
|Amazfit T-Rex 3 Pro 48 mm
|Huawei Watch Ultimate 2
|Apple Watch Ultra 2
|Экран
|1,5'' AMOLED, 3000 кд/м2
|1,5'', LTPO AMOLED, 3500 кд/м2
|1,92'', LTOP OLED, 3000 кд/м2
|Разрешение экрана
|480х480 пикс.
|466x466 пикс., 310 ppi
|410x502 пикс., 326 ppi
|Защита корпуса
|10 ATM
|IP68/IP69, 20ATM
|IP6X, WR100, EN13319
|Время работы в режиме ожидания
|до 25 дней (700 мАч)
|4-11 дней
|1,5–4 дня
|Размеры
|48х48х14 мм
|48,5х48,5х12,9 мм
|49х44х14,4 мм
|Масса
|52 г
|80,5 г
|61,4 г
|Цена
|от 32,5 тысяч рублей
|от 70 000 руб.
|от 65 000 руб.
Huawei Watch Ultimate 2
На момент написания этой статьи российская цена новой модели Huawei Watch Ultimate 2 ещё не объявлена, известна только цена в евро — 899€. Это в любом случае более чем в два раза дороже, чем часы Amazfit, но и функциональность гаджета от Huawei всё-таки выше, хотя уже не намного: Amazfit реально прокачались в этом плане. Тем не менее, у Huawei Watch Ultimate 2 лучше водозащита (можно погружаться на бОльшую глубину) и чуть ярче экран, что вряд ли будет заметно. При этом часы от Huawei тяжелее и даже заявленная автономность у них скромнее.
Apple Watch Ultra 2
У часов от Apple два больших недостатка: плохая автономность и способность работать только с iPhone. Amazfit, при этом, могут работать как со смартфонами на Android, так и с айфонами, но конечно с Android вы получите больше возможностей — опять же, из-за ограничений Apple.
Однако мне нравится, что Apple делает всё-таки прямоугольные экраны, а не круглые. На мой взгляд, круглые экраны актуальны только для аналоговых стрелочных часов, во всех остальных случаях прямоугольный (пусть и со скруглёнными углами) экран намного практичнее.
Ну и функциональность часов Apple намного выше: поскольку они работают на операционной системе, являющейся, по сути, урезанной версией iOS, то портирование приложений на них гораздо проще, чем написание с нуля.
Итого
Пока те же Huawei отказываются от наращивания автономности, Amazfit не только выжимаеют её с приростом понемногу в каждом новом поколении часов, но и стремятся улучшить функциональность. Так-то T-Rex 3 Pro уже имеют какие-никакие карты и умеют строить по ним маршруты, а ввод текста стал полноценным вместо простого выбора из заготовленных ответов.
Фонарик — тоже приятное дополнение, на многих других часах приходилось просто включать максимальную яркость экрана с белым фоном.
Из того, что нужно лично мне, в Amazfit не хватает только, как бы это сказать, многозадачности. Чтобы во время тренировки я мог, не останавливая отслеживание тренировки, пользоваться хотя бы базовыми функциями часов, пусть и не запуская другие приложения.
- Топовая автономность
- Отлично работающая автояркость
- Хороший, чёткий и яркий экран
- Много полезных функций
- Приятная цена
- Всё ещё неудобный интерфейс во время тренировки
- Не отображают картинки входящих сообщений в мессенджерах