Amazfit T-Rex 3 Pro: если вы хотели что-то типа Casio G-Shock, только умные часы

Также здесь есть автояркость, которая работает без нареканий. В любой ситуации, дома или на улице под ярким Солнцем, экран хорошо виден и подстройка яркости происходит плавно и почти незаметно (лично для меня это главный признак хорошей реализации автояркости).

Экран сенсорный и слегка утоплен в корпус, но именно слегка. Скажем, у часов Samsung есть две крайности: модели, где экран «торчит» наружу и трётся обо всё подряд, и модели, где безель чересчур возвышается над плоскостью экрана. И последнее немного мешает взаимодействию с сенсором по краям экрана. У Amazfit здесь всё отлично и удобно.

Функции

Часы Amazfit T-Rex 3 Pro подключаются к смартфону по протоколу Bluetooth и управляются приложением Zepp — как и раньше у всех моделей Amazfit. Вообще, здесь ещё предусмотрено Wi-Fi подключение, но я сколько ни пытался, так и не смог заставить его работать: в приложении надо ввести пароль от сети, я его ввожу верно, но постоянно возникает ошибка сбоя подключения. Скорей всего, либо часы не полностью поддерживают Wi-Fi 6 (у меня роутер такого стандарта), либо поддерживают Wi-Fi 6, но не поддерживают в нём шифрование WPA3 и поддериживают WPA2... некогда и лень было разбираться, извините, ребята.