По сравнению с этими смарт-часами хвалёные Apple Watch Ultra — просто смех

Ну так вот. Когда вы заводите аккаунт в приложении Zepp, вы должны выбрать страну. Причём, сделать это нужно в самом начале, т.к. в дальнейшем сменить страну у аккаунта нельзя. Более того! Страну автоматически выбирают за вас, она указана в верхней строчке на первом же экране регистрации аккаунта. Пропустите — и всё, придётся удалять аккаунт, ждать пол-дня, потом регистрировать заново, либо использовать другую электронную почту для регистрации.

В общем, из принципа тут хочется поворчать, конечно же. Пиар-отдел Amazfit в России, работающий официально в России и состоящий из русскоязычных жителей России просит не забыть упомянуть Zepp Flow в обзоре, но официально эта функция в России не работает. При том, что русский язык там поддерживается. Правда, поддержка эта тоже какая-то странная…

Выбрать в меню русский язык для Zepp Flow нельзя. При том, что можно выбрать итальянский, испанский для Мексики, французский, корейский и польский. А я напомню, что в Италии, Мексике, Франции, Корее и Польше Zepp Flow тоже официально не работает.

Но! Стоит зажать кнопку SELECT на часах (активация Zepp Flow) и произнести что-то на русском, например: «Какая сегодня погода?» или «прочитай последнее сообщение» — как часы, оказывается, прекрасно меня понимают, и дублируют мой запрос на экране… на английском. Не латиницей пишут то, что я сказал на русском, а именно переводят.

Отдельная хохма это то, как читается сообщение. Сначала Zepp Flow произносит «Here is your latest notification from…», но эта фраза звучит с таким же примерно акцентом как и «летс ми спик фром май харт», даже хуже. А вот дальше уже зачитывается само сообщение на чистом русском языке.

Впрочем, перевод здесь часто ошибается. Например, я сказал: «Поставь будильник на 10 часов» — и знаете, что сделал Zepp Flow? Поставил будильник на время спустя 10 часов после текущего: я произнёс фразу в 14:22, получил будильник на 0:22.

Попробовал на английском: “Set alarm for ten o’clock” — результатом стал будильник на 22:00, что, вообще говоря, тоже не верно. Я, ведь, не уточнял “ten p.m.” и ничего не сказал про вечер.

Дополнительно раздражает, что между нажатием SELECT и тем, когда уже наконец часы могут слушать и воспринимать голос, проходит секунды 2-3.

Короче, функция интересная, но на данный момент скорее бесполезная. Ждём, когда Amazfit заколлабится с Яндексом, Сбером или VK и сделают часы с нормальным, современным голосовым ассистентом.