Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 марта 2026, 13:55
10 мин.

По сравнению с этими смарт-часами хвалёные Apple Watch Ultra — просто смех

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Ultra 2
Я тестирую гаджеты уже 20 лет. При мне зародились смарт-часы как класс, я видел взлёты и падения разных брендов (кто сейчас вспомнит часы от Sony, например? а когда-то они были лучшими на рынке), я владел Apple Watch, Samsung Watch, Huawei Watch, кучей различных смарт-браслетов. И я уже четыре года подряд тестирую смарт-часы Amazfit. И с каждым новым поколением меня мучает лишь одно в них: как же долго ждать, пока они наконец разрядятся!
© Ferra.ru
Amazfit T-Rex Ultra 2

Внешний вид

Amazfit T-Rex Ultra 2 — смарт-часы не столько для повседневной жизни, сколько для спортсменов, дайверов, и увлекающихся горным туризмом. В общем, как и намекает слово Ultra в названии, эти часы созданы как конкуренты Apple Watch Ultra, Samsung Galaxy Watch Ultra и Huawei Watch Ultimate (Huawei, пожалуй, единственные, которые используют в названии не Ultra, а другое слово на букву U).

© Ferra.ru

Спецификации защиты корпуса часов совпадает с Samsung Galaxy Watch Ultra 2025, хотя сам производитель рекомендует погружения в воду максимум до 45 метров, тогда как у Samsung рекомендации уже до 100 метров. Но по глубине тут лидер — Huawei, а аутсайдер — Apple.

Интересно, что по диапазону рабочих температур, Amazfit более стойки к холоду, чем к жаре, по сравнению с тройкой Samsung-Huawei-Apple.

У Amazfit T-Rex Ultra 2 нет ни поворотного безеля, ни поворотных кнопок. Всё управление — на сенсорном экране либо на четырёх кнопках, расположенных по диагонали в форме буквы Х. Здесь управление такое же, как у Amazfit T-Rex 3 Pro и перемещаться по меню можно не используя сенсорный экран вообще.

© Ferra.ru

Слева — кнопки вверх и вниз (расположенные, соответственно, вверху и внизу). Справа: выбор (select) и назад.

Для зарядки часы используют магнитную площадку с двумя конактами, точно такую же, как у Amazfit T-Rex 3 Pro. В этой площадке есть разъём USB-C. В целом, это хорошее решение — если по какой-то причине вам нужно взять зарядную площадку с собой в поездку, то она не займёт много места, при этом подключать вы её можете в любую зарядку — ведь, сегодня 99,9% гаджетов требуют именно USB-C.

© Ferra.ru

Но у Amazfit T-Rex 3 Pro было одно неудобство: стандартный ремешок там ставился только под углом, и плашмя положить часы на стол экраном вверх было просто невозможно. Приходилось заряжать часы экраном вниз, но в таком положении площадка от часов нередко отходила, и заряжаются часы или нет было не понятно.

© Ferra.ru

У Amazfit T-Rex Ultra 2 такой проблемы нет: ремешок можно распрямить. Другое дело, что теперь ремешок уже не стандартный, который можно заменить на любой другой с Озона или Wildberries за 200-300 рублей, а с фирменным креплением. Если прям совсем честно — надёжность этого крепления вызывает у меня вопросы. Да, часы у меня за всё время теста ни разу не слетали с руки, но я и в горы не ходил и под воду с ними не опускался. Холодно, знаете ли.

Экран

У часов яркий 1,5-дюймовый AMOLED экран круглой формы. Разрешение — 480х480 пикселей, но разумеется из-за круглой формы мы видим лишь часть общего их количества. По плотности (т.е. чёткости) — второе место на рынке, здесь Amazfit уступают только Samsung.

Максимальная яркость составляет 3000 кд/м2, чего более чем достаточно, ну и благодаря функции автояркости лично я за всё время теста в настройку яркости залез только один раз — просто проверить, как она работает, интересно же.

© Ferra.ru

Экран здесь имеет фиксированную частоту обновления 60 Гц, технология LTPO не поддерживается. Впрочем, в часах (да и в смартфонах) LTPO-экраны используют для увеличения автономности, а она у Amazfit, забегая вперёд, и так лучшая на рынке.

В общем, к экрану у меня только одна претензия: как-то он не очень отзывчивый. Иногда между нажатием и хоть какой-то реакцией проходит ощутимое время — примерно пол-секунды, если на глаз.

Функции

Глобально с точки зрения функциональности часы Amazfit T-Rex Ultra 2 не отличаются от Amazfit T-Rex 3 Pro. Они работают на операционной системе Zepp OS 5, у них есть модуль GPS, различные датчики для отслеживания физической активности, измерения пульса, насыщения крови кислородом, освещённости. Часы позволяют загружать карты и использовать их офлайн, без телефона. Также тут есть динамик, микрофон и фонарик. К сожалению, в отличие от конкурентов, поддержки мобильной связи в часах не появилось, как и NFC.

Главные маркетинговые фишки Amazfit T-Rex Ultra 2 — набор датчиков BioTracker 6.0 и функция Zepp Flow. Что всё это означает?

© Ferra.ru

BioTracker 6.0 — это просто маркетинговое название аппаратно-программной части, отслеживающей ваши физические показатели. Никакого специального датчика, отсутствующего у других, здесь нет. Просто, мол, часы лучше измеряют ваши шаги, пульс, качество сна и уровень стресса, чем предыдущие продукты Amazfit (но у T-Rex 3 Pro такие же спецификации по датчикам, если что). В общем, что-то вроде хвалёного «Blast Processing» у 16-битной игровой консоли 90-х Sega Megadrive. В каких-то объективных показателях выразить улучшение почти невозможно, а назвать каким-то громким именем — это пожалуйста.

Ну а Zepp Flow — это голосовой ИИ-помощник, умеющий вас слушать, отвечать и разговаривать, но функции и возможности которого, откровенно говоря, отстают лет на 10 от современности. Уж сколько смеялись над отсталостью Siri, но она на голову выше. Плюс, Zepp Flow сейчас работает только с аккаунтами, зарегистрированными на Китай, США, Бразилию или Индию (не спрашивайте, что общего между этими странами).

Что за аккаунты? Как и любые смарт-часы Amazfit требуют использование своего аккаунта с фирменным приложением на смартфоне — Zepp. Приложение существует и для Android, и для iOS, так что использовать Amazfit T-Rex Ultra 2 можно и с айфоном. Конкретно эти часы я с айфоном не тестировал, но моя девушка пользуется связкой Amazfit Active + iPhone 15 и там даже телефонные вызовы поддерживаются.

Приложение Zepp

© Ferra.ru

Ну так вот. Когда вы заводите аккаунт в приложении Zepp, вы должны выбрать страну. Причём, сделать это нужно в самом начале, т.к. в дальнейшем сменить страну у аккаунта нельзя. Более того! Страну автоматически выбирают за вас, она указана в верхней строчке на первом же экране регистрации аккаунта. Пропустите — и всё, придётся удалять аккаунт, ждать пол-дня, потом регистрировать заново, либо использовать другую электронную почту для регистрации.

В общем, из принципа тут хочется поворчать, конечно же. Пиар-отдел Amazfit в России, работающий официально в России и состоящий из русскоязычных жителей России просит не забыть упомянуть Zepp Flow в обзоре, но официально эта функция в России не работает. При том, что русский язык там поддерживается. Правда, поддержка эта тоже какая-то странная…

Выбрать в меню русский язык для Zepp Flow нельзя. При том, что можно выбрать итальянский, испанский для Мексики, французский, корейский и польский. А я напомню, что в Италии, Мексике, Франции, Корее и Польше Zepp Flow тоже официально не работает.

Но! Стоит зажать кнопку SELECT на часах (активация Zepp Flow) и произнести что-то на русском, например: «Какая сегодня погода?» или «прочитай последнее сообщение» — как часы, оказывается, прекрасно меня понимают, и дублируют мой запрос на экране… на английском. Не латиницей пишут то, что я сказал на русском, а именно переводят.

Отдельная хохма это то, как читается сообщение. Сначала Zepp Flow произносит «Here is your latest notification from…», но эта фраза звучит с таким же примерно акцентом как и «летс ми спик фром май харт», даже хуже. А вот дальше уже зачитывается само сообщение на чистом русском языке.

Впрочем, перевод здесь часто ошибается. Например, я сказал: «Поставь будильник на 10 часов» — и знаете, что сделал Zepp Flow? Поставил будильник на время спустя 10 часов после текущего: я произнёс фразу в 14:22, получил будильник на 0:22.

Попробовал на английском: “Set alarm for ten o’clock” — результатом стал будильник на 22:00, что, вообще говоря, тоже не верно. Я, ведь, не уточнял “ten p.m.” и ничего не сказал про вечер.

Дополнительно раздражает, что между нажатием SELECT и тем, когда уже наконец часы могут слушать и воспринимать голос, проходит секунды 2-3.

Короче, функция интересная, но на данный момент скорее бесполезная. Ждём, когда Amazfit заколлабится с Яндексом, Сбером или VK и сделают часы с нормальным, современным голосовым ассистентом.

Настройки функций часов

© Ferra.ru

В остальном, Amazfit T-Rex Ultra 2 — это всё ещё хорошие смарт-часы, поддерживающие и грамотное отображение уведомлений (в том числе, с картинками — если только на смартфоне стоит настройка «подробные уведомления») и ответ на телефонные звонки. Тут также можно писать полноценные ответы на тестовые сообщения, используя виртуальную клавиатуру, но только на английском языке. Тут русский опять не завезли.

Клавиатура для написания ответов

© Ferra.ru

Ну и с отслеживанием тренировок здесь всё очень круто: поддерживается до 187 видов тренировок, из которых 33 определяются автоматически.

Автономность

Самое крутое, что есть в Amazfit T-Rex Ultra 2 — их автономность. Если вы будете «беречь» часы, то они могут проработать аж до 30 дней, но лично мне такой режим использования не очень интересен. Я люблю, когда техника работает на меня, а не я подстраиваюсь под её «хотелки». Поэтому я врубил Always On Display (постоянно включённый экран), врубил все датчики и регулярное отслеживание пульса (таким образом, в том числе, измеряется уровень стресса), и ждал целых две недели, пока часы наконец разрядятся.

Признаюсь, спал с часами я всего пару раз — они всё-таки очень крупные. Наверное, при ношении 24/7 автономность сократилась бы до 7–10 дней, но даже это круче, чем максимальная автономность у Samsung-Apple, ну а при аналогичном характере использования тут даже Huawei остаются далеко позади.

Так что, на мой взгляд, Amazfit T-Rex Ultra 2 — идеальный баланс между функциональностью и автономностью.

Конкуренты

Amazfit T-Rex Ultra 2 | Huawei Watch Ultimate 2 | Apple Watch Ultra 3
Экран1,5'', AMOLED, 3000 кд/м21,5'', LTPO AMOLED, 3500 кд/м21,98'', LTPO OLED, 3000 кд/м2
Разрешение экрана480x480 пикс., 322 ppi466x466 пикс., 310 ppi422x514 пикс., 326 ppi
Защита корпусаIP68, 10АТМ, MIL-STD-810H-2019IP69, 20ATMIP6X, WR100
Максимальная глубина погружения в водудо 45 метров150 метров40 метров
Диапазон рабочих температурот -30°C до 45°Cот -20°C до 55°Cот -20°C до 55°C
Память64 Гбайт32 Гбайт64 Гбайт
Мобильная связьнет4G (eSIM)5G (eSIM)
Сетевые интерфейсыBluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11nNFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11acNFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11n
Аккумулятор870 мАч867 мАч599 мАч
Время работы в режиме ожиданиядо 30 дней4-11 дней1,5-3 дня
Размеры51х51х14,3 мм48,5х48,5х12,9 мм49х44х12 мм
Масса89,2 г81,6 г61,6 г
Цена50 тысяч рублейот 60 000 руб.от 75,5 тысяч рублей

Huawei Watch Ultimate 2

© Ferra.ru

Huawei Watch Ultimate 2 — серьёзный конкурент Amazfit T-Rex Ultra 2. Да, автономность заметно хуже, но зато есть поддержка мобильной связи, больше запас глубины для дайвинга, они выдерживают более высокие температуры, ну и главное — они чуть компактнее и легче. А ещё тут всё же функций побольше: например, можно ответы на сообщения на русском языке писать. При этом, всего на 10 тысяч рублей дороже. Так что, если топовая автономность и зимние походы — не ваши главные приоритеты, можно рассмотреть альтернативу в виде Huawei Watch Ultimate 2. Кстати, я их недавно обозревал.

Apple Watch Ultra 3

© Apple

Часы Apple Watch Ultra стали одними из первых массовых часов, которые были создан специально для, условно говоря, «гламурных экстремалов». Почему именно гламурных? Ну потому, что настоящие экстремалы давно и прочно «сидят» на Garmin, но да, в Garmin не хватает каких-то привычных удобств и сервисов, которые есть у Apple и у прочих «обывательских» смарт-часов. Плюс, Garmin стоят каких-то нереальных денег, конечно…

Ну так вот, вернёмся к часам Apple. Я правда не понимаю, какие именно «экстремалы» захотят себе часы, работающие 1,5–3 дня. Это, наверное, те, кто ходит в «горы» высотой в пару сот метров и на пару часов — поделать красивые фоточки, мол, «смотрите, как я круто путешествую». Такой автономности и для обычных-то людей маловато, но там ещё можно оправдать: просто ставь часы каждый ночь на зарядку (правда, отслеживать твой сон они уже не будут, ха). А что делать, если ты ушёл в горы на неделю? А если там какая-то неприятность — например, лавина сошла, и надо где-то переждать?

Конечно, Apple компенсирует позорную автономность кучей всяких спасательных сервисов, но как уже выяснили тестировщики, в России они либо не работают, либо работают плохо.

Итого

Как я уже сказал, разные часы от Amazfit я тестирую четвёртый год. И в целом за пределами работы, в личной жизни, я остаюсь приверженцем именно этой марки. Просто потому, что их функций для меня более чем достаточно, а топовая автономность является для меня одним из важнейших приоритетов, при этом цена ниже, чем у прямых конкурентов.

С другой стороны, габариты и вес Amazfit T-Rex Ultra 2 всё-таки уже для меня перебор, а более компактной версии тут не предусмотрено. И, как видим, часы получились слишком большими и слишком тяжёлыми по сравнению со всеми конкурентами. И нет, это не ради автономности: у Huawei Watch Ultimate 2 такая же примерно ёмкость аккумулятора, а часы Amazfit T-Rex 3 Pro, которые мне уже идеально подходят, почти в два раза легче, а работают до 25 дней вместо 30. И там тоже есть спецификация 10ATM, и корпус из титана Grade 5, и погружение до 45 метров, и… Стойте, а для чего тогда вообще сделана версия Ultra?

Amazfit T-Rex Ultra 2Amazfit T-Rex 3 Pro 48 mm
Экран1,5'', AMOLED, 3000 кд/м21,5'' AMOLED, 3000 кд/м2
Разрешение экрана480x480 пикс., 322 ppi480х480 пикс., 322 ppi
Защита корпусаIP68, 10АТМ, MIL-STD-810H-2019IP68, 10АТМ, MIL-STD-810H-2019
Максимальная глубина погружения в водудо 45 метровдо 45 метров
Диапазон рабочих температурот -30°C до 45°Cот -40°C до 45°C
Память64 Гбайт26 Гбайт
Мобильная связьнетнет
Сетевые интерфейсыBluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11nBluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11n
Аккумулятор870 мАч700 мАч
Время работы в режиме ожиданиядо 30 днейдо 25 дней
Размеры51х51х14,3 мм48х48х14 мм
Масса89,2 г52 г
Цена50 тысяч рублей34 тысячи рублей

Если сравнить Amazfit T-Rex Ultra 2 не с другими Ultra-часами от именитых брендов, а с Amazfit T-Rex 3 Pro, то выходит, что это точно такие же часы, просто больше, тяжелее и дороже. Единственное существенное отличие — больше внутренней памяти для скачиваемых карт, 64 Гбайт вместо 26 Гбайт. Приятно, но вряд ли прям так уж существенно.

Так что, я вижу только один вывод: Amazfit T-Rex 3 Pro рынок не заметил (а зря!), пришлось сделать более крупную версию и добавить приставку Ultra, чтобы было понятнее, кто тут с кем конкурирует.

Но если что, Amazfit T-Rex 3 Pro стоят сейчас 34 тысячи рублей в том же магазине, где Amazfit T-Rex Ultra 2 отдают за 50 тысяч.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Amazfit T-Rex Ultra 2
Плюсы
  • Топовая автономность
  • Корпус защищён буквально от всего
  • Хороший, яркий экран с правильно работающей автояркостью
  • Множество функций
Минусы
  • Нет поддержки мобильной связи
  • Нет NFC
  • Слишком мало отличий от значительно более дешёвых Amazfit
  • Одни из самых крупных и тяжёлых часов на рынке
Автор:Денис Русаков