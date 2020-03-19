Доживём до лета — вернём себе силы спортом. И вот классные умные часы для этого
Состоятельные бояре-спортсмены будут критиковать нас в комментариях уже за саму попытку сравнения Garmin с чем-то ещё — настолько они обособленно стоят (как смартфоны Apple от смартфонов на Android) для профессионалов. Только вот при взгляде на цену Гарминов хочется бежать в ужасе к любым их конкурентам, потому что переплата бешеная. Отдавать среднюю российскую зарплату за штуковину, которая будет мониторить все ваши спортивные активности в течение дня, конечно, подвиг, но мало кто пойдёт на такие жертвы. И вот на такой случай Amazfit (суббренд Xiaomi) приготовила уже третье поколение линейки Stratos. С адекватной стоимостью, GPS-трекером и возможностью анализа данных хоть во время бега, хоть во время спуска на горных лыжах. Хорошечно, не правда ли?
Технические характеристики
|Amazfit Stratos 3
|Экран
|1.34", Трансфлективный TFT, 320х320 пикселей
|Операционная система
|Amazﬁt OS
|Bluetooth
|Bluetooth 4.2 + Bluetooth Low Energy 5.0
|Wi-Fi
|2.4 ГГц, 802.11 b/g/n
|Связь со спутниками
|GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU
|Аккумулятор
|300 мАч
|Защита от воды
|Есть, 50 метров
|Ремешок
|22 мм
|Вес
|40.4 г
Материалы и внешний вид
С первого взгляда понятно, что Amazfit Stratos 3 — исключительно мужской аксессуар, да простят меня феминистки за этот преступный сексизм. Представить на женской руке такие часы тяжело, уж очень они громоздкие, широкие и гранёные везде, где только можно.
Вес у Stratos 3, при их исполинских размерах, на удивление, небольшой — всего 40 грамм. Почти столько же весят Apple Watch последнего поколения в корпусе из титана.
Сразу не поймёшь, из какого материала сделаны часы, потому что на первый взгляд никаким металлом и «благородными» материалами в них не пахнет. Да и покрытие «под карбон» в той части корпуса, где часы соприкасаются с рукой, тоже на это намекает. Но не всё так просто. Здесь используется и металл, и цирконий (из него сделан безель, ободок часов). Что касается стекла, то в Amazfit решили использовать Gorilla Glass третьего поколения — как и все старые версии Gorilla, оно, по современным меркам, хуже новых аналогов сопротивляется мелким царапинам, зато его очень сложно разбить в «кашу». Всё и сразу вы не получите ни в одной версии защитного стекла — приходится выбирать. Олеофобное покрытие для борьбы с отпечатками пальцев есть (как на смартфоне), поэтому протирать дисплей по мере использования вам почти никогда не придётся.
Сзади на корпусе смотреть не на что — есть только датчик пульса и контакты для подключения зарядного устройства. Зарядник, кстати, представляет из себя небольшой магнитный круг, который присоединяется к часам сзади. Классика для всех умных часов сегодня.
А теперь о том, что меня расстроило. Понять, что такое плохой ремешок — проще простого. Берёте в руку Stratos 3, проводите пальцами по нему пальцами, слышите противный скрип, убираете часы подальше и энергично открываете Aliexpress для покупки нормальной замены. Стандартные ремешки в недорогих умных часах вообще редко славятся качеством и отделкой, но это просто мрак. Спасибо хотя бы за то, что у каждой части ремешка есть специальный рычажок, который помогает быстро его заменить.
Для управления часами предусмотрены аж четыре физические кнопки и, конечно, сенсорный дисплей. Одна из кнопок довольно сильно напоминает «крутилку» на обычных механических часах. Но как, и у Amazfit GTS, это всего лишь кнопка без дополнительных функций, хоть её и вполне успешно прокручивать пальцами.
Дисплей
Трансфлективный дисплей — тоже штука на любителя. Сначала вы, как и я, возненавидите её по незнанию, но полюбите всей душой позже, через пару недель использования.
В Stratos 3 используется полностью круглый экран с разрешением 320х320 пикселей (почти столько же, сколько и в Galaxy Watch Active 2). Большую часть времени дисплей используется без подсветки, так как яркость и насыщенность дисплея в состоянии покоя зависят напрямую от количества отражаемого самим экраном света. Больше света — ярче картинка. Всё просто.
Для работы трансфлективного экрана хватает даже тусклой лампочки, поэтому разглядеть время и какие-то показатели активности во время тренировки получится всегда. Если отражаемого света все-таки не хватает, то в настройках можно включить активацию подсветки при поднятии руки. Она же нужна и для навигации по интерфейсу системы. Без нее включить какой-либо режим не получится.
Если быть честным, то подсветка тут — настоящая пытка для глаз в первое время (настолько же нелепая, как на электронных книгах), потому что под впечатлением от нормальных экранов воспринимать такой дисплей тяжело. Потом, конечно, вспоминаешь, что эти часы созданы далеко того, чтобы быть куском смартфона на руке с мультимедийными функциями и просмотром фоточек. Поэтому и инвертированные цвета при наклоне экрана воспринимаются с поблажками. То ли глупое самовнушение, то ли моральное зрелость в использовании умных часов как умных ЧАСОВ, а не наручного компьютера.
Режимы работы
Главное отличие Stratos 3 от многих конкурентов — наличие GPS-модуля от Sony, который может и без подключения к смартфону устанавливать соединение со спутниками. Это позволяет вывести часы из категории «дорогой шагомер без задач» в класс полноценных спортивных часов, которые могут и скорость передвижения показывать в режиме реального времени, и высоту отображать, и даже строить схематические графики передвижения на горных лыжах по склону. Да, все это Stratos 3 делают без помощи мобильника. И, что удивительно, смотреть на графики на таком экране вполне удобно. Даже мелкий текст различим. А если напрягать глаза вообще не хочется, то можно синхронизировать часы со смартфоном и просмотреть отчет о тренировке на экране смартфона.
При этом измерение активности не сводится к тому, что в одном графике будет написано сколько калорий вы сожгли, а сколько ещё осталось. Часы могут воспринимать 19 видов различных занятий, так что найти что-то своё точно получится. Даже два вида плавания есть: как в бассейне, так и в открытой воде. И к каждой активности в лог записывается куча информации, на основании которой часы в конце тренировки выдают коэффициент полезности ваших упражнений.
Автономность
Автономность — это то, ради чего стоит смириться с трансфлективным дисплеем. Ну или не мириться, а привыкнуть и, в конечном итоге, радоваться. Если использовать Amazfit Stratos 3 исключительно как часы и просто получать уведомления, то автономности хватит на неделю без особых проблем. Только вот ситуация меняется при использовании часов «по полной».
Трекинг‑режимов GPS в часах целых три штуки. При непрерывном замере данных и постоянном обмене данными со спутниками, Stratos 3 могут продержаться около 35 часов. И заявленное время работы здесь сходится с реальными показателями автономности. Оставшиеся два режима — сбалансированный и экономный, помогут часам продержаться 45 и 70 часов соответственно. Не до конца понятно, кому понадобится подробный мониторинг данных в течение нескольких суток подряд, но раз есть — хорошо, почему бы и нет.
Итоги
Amazfit Stratos 3 — идеальный вариант для любителей активных видов спорта, потому что с их помощью можно следить за своей активностью без боязни за то, что часы истратят весь свой заряд в самый неподходящий момент. Но пары вещей в них определенно не хватает. Хотя, в отличие от тех же Amazfit GTS, они не боятся воды и выдерживают погружение на глубину вплоть до 50 метров. Но рекомендовать их как полноценные умные часы я бы не стал. Не для этого их проектировали.
Микрофона в них нет, ремешок не из приятных, циферблатов уж слишком мало, хотя пара-тройка из них может быть кастомизирована непосредственно на самих часах. Да и почему-то модуль NFC, который все-таки умудрились поставить, работает только на территории Китая. И никакие «пляски с бубном» и прочие перепрошивки не заставят его работать в других странах, увы.
Но даже учитывая все небольшие недочеты, часы получились добротными, совсем не похожими на все эти глянцевые «шагомеры» с закругленными стеклами. Полноценный спортивный аксессуар, немного «не от мира сего» и не для тех, кому хотелось «просто какие-нибудь недорогие смарт-часы», но от этого не менее интересный. И своих денег Stratos 3 они точно стоят, только сразу закладывайте сумму на замену ремешка.
- Хорошая автономность
- GPS-модуль
- Исчерпывающее количество режимов спорт-мониторинга
- Недорого (в сравнении с профессиональными аналогами)
- «Мусорное» качество стандартного ремешка
- Картинка на дисплее хуже, чем в аналогах на AMOLED
- Цена разумная, но могла бы быть и ниже, с учётом недостатков