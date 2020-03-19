Доживём до лета — вернём себе силы спортом. И вот классные умные часы для этого

Вес у Stratos 3, при их исполинских размерах, на удивление, небольшой — всего 40 грамм. Почти столько же весят Apple Watch последнего поколения в корпусе из титана.

Сразу не поймёшь, из какого материала сделаны часы, потому что на первый взгляд никаким металлом и «благородными» материалами в них не пахнет. Да и покрытие «под карбон» в той части корпуса, где часы соприкасаются с рукой, тоже на это намекает. Но не всё так просто. Здесь используется и металл, и цирконий (из него сделан безель, ободок часов). Что касается стекла, то в Amazfit решили использовать Gorilla Glass третьего поколения — как и все старые версии Gorilla, оно, по современным меркам, хуже новых аналогов сопротивляется мелким царапинам, зато его очень сложно разбить в «кашу». Всё и сразу вы не получите ни в одной версии защитного стекла — приходится выбирать. Олеофобное покрытие для борьбы с отпечатками пальцев есть (как на смартфоне), поэтому протирать дисплей по мере использования вам почти никогда не придётся.