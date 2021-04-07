Протестировали фитнес-браслет с огромным дисплеем. Ну и зачем вы переплачиваете за умные часы?

Из главных конкурентов можно отметить Xiaomi Mi Smart Band 6 — его как раз недавно представили. У шестой версии браслета от Xiaomi уже “полноразмерный” экран, который даже чуть больше по площади, но... только за счёт того, что вытянутый в высоту (на это намекает и разрешение дисплея: 368x194 у Honor против 486x152 у Xiaomi. То есть, у Xiaomi за счёт длины дисплея больше пикселей по длинной стороне, но даже при большей площади меньше пикселей по ширине из-за вытянутости дисплея). Пожалуй, браслет Honor здесь предпочтительнее, потому что в Xiaomi

Вам прид

ётся

читать тек

ст уведомл

ений вот так

А в Honor буквы по ширине умещаются немного лучше.

С другой стороны, у Xiaomi есть NFC (а вот будет ли в России — это ещё далеко не факт) и бесконтактная оплата в некоторых версий.