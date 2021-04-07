Протестировали фитнес-браслет с огромным дисплеем. Ну и зачем вы переплачиваете за умные часы?
Внешний вид
Времена, когда фитнес-браслеты были… просто браслетами, но с парой-тройкой датчиков — давно прошли. Сегодня, по сути, это и есть смарт-часы, но с ограниченным набором функций, среди который, правда, есть самые нужные — как, собственно, для мониторинга физической активности, так и для взаимодействия со смартфоном: получение уведомлений, управление музыкой, поиск смартфона.
Но, разумеется, читать уведомления на крохотном экранчике — то ещё удовольствие, особенно если зрение не идеальное. В этом плане Honor Band 6 — отличное решение т.к. при своих габаритах, которые лишь чуть больше среднестатистического фитнес-браслета, он предлагает внушительный такой экран.
Уточню. Да, на руке Honor Band 6 ощущается как любой другой фитнес-браслет. Если у вас когда-либо были смарт-часы, вам наверняка знакомо это ощущение, когда загибаешь запястье наружу, и часы в него прям упираются. С Honor Band 6 такого не происходит.
Кроме того, этот браслет практически невесомый — да, как и положено фитнес-браслету.
Управление браслетом осуществляется с помощью сенсорного экрана и кнопки справа. Кнопка активирует экран и вызывает основное меню, а удержание кнопки открывает меню выключения/перезагрузки.
Для зарядки браслет нужно поместить на площадку с двумя контактами. К сожалению, беспроводная зарядка не предусмотрена.
Также стоит отметить, что ремешок у Honor Band 6 несменный, заменить его нельзя.
Что касается защиты, то корпус водонепроницаемый по стандартам IP68 и WR50 (т.е. выдерживает давление воды в 5 атмосфер). Короче говоря, можно мыть руки не снимая браслет (но в целях гигиены я бы рекомендовал его таки иногда снимать и промывать руки полностью).
Экран
Предыдущая модель фитнес-браслета, Honor Band 5, имела 0,95-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 120х240 пикселей. В новом же Honor Band 6 экран имеет диагональ 1,47’’ и разрешение 194х368 пикселей. Интересно, что при таком увеличении сохранилась плотность пикселей — 283 ppi (точнее, в Honor Band 5 было 282 ppi, но такая разница — сущие “копейки”).
Таким образом, чёткость картинки не изменилась, но площадь экрана стала больше, что положительно сказалось на количестве отображаемой информации, да и читаемости текста.
К сожалению, экран не имеет датчика автояркости и не поддерживает режим Always On Display — спустя определённое время он всё-таки гаснет. Можно поставить задержку выключения на 5, 10, 15 или 20 минут, но не больше. Запаса яркости, кстати, в солнечный полдень тоже немного не хватает — белый цвет видно, но тёмные оттенки теряются, приходится присматриваться.
Функции
Вообще, учитывая размер (да и некоторых конкурентов — скажем, отдельных версий Xiaomi Mi Band), функций в Honor Band 6 не достаёт. Очень жаль, что отсутствует NFC, бесконтактные платежи — сразу мимо.
Для сопряжения со смартфоном нужно установить приложение “Huawei Здоровье” (Huawei Health), для чего нужно скачать APK с интернета, если у вас не смартфон Huawei/Honor и отсутствует магазин приложений App Gallery. Впрочем, в прилагаемой бумажной инструкции указан QR-код, просканировав который смартфон предложит перейти сразу на страницу загрузки приложения.
В приложении можно управлять настройками браслета и загружать новые циферблаты. Последних много — на любой вкус, от минималистичных и чёрно-белых (экономят заряд, между прочим) до пёстрых и информативных. Некоторые из них можно даже настраивать — какую именно информацию отображать в конкретном блоке.
Также только в приложении можно смотреть данные мониторинга сна, сам браслет лишь присылает уведомление, что отчёт готов.
Вдобавок браслет умеет определять пульс, замерять насыщение крови кислородом (строго не в медицинских целях), определять шаги, распознавать физическую активность — в том числе, разделять 6 видов тренировок, если вы только включили такую функцию. Потребуется лишь ручное подтверждение начала и окончания тренировки.
Также с помощью браслета можно отслеживать менструальный цикл (тут браслет выступает просто в роли календаря с уведомлениями), но это я вам показать не могу, т.к. по понятным причинам не тестировал. Просто если вы вдруг забеспокоились — какой сегодня день цикла, можно посмотреть это на браслете, а не тянуться за смартфоном.
С самого браслета можно устанавливать будильник, смотреть погоду, читать текстовые уведомления (в том числе, из мессенджеров, но без фото), запускать секундомер, искать телефон, ну и управлять музыкой. В последнем случае можно даже громкость воспроизведения менять — это очень удобно. Благодаря размеру экрана легко попадать пальцем по нужным пиктограммам в интерфейсе, разве что анимации прокрутки немного не достаёт плавности, но у Xiaomi ещё недавно было с этим гораздо хуже.
Автономность
Как и многие современные фитнес-браслеты, Honor Band 6 рассчитан на 14 дней работы, но это при условии, что отключён постоянный автоматический мониторинг пульса, сна, тренировок и т.п. — короче, всё самое интересное, ради чего вообще люди и покупают “умные” гаджеты. Со всеми включёнными функциями получится около недели, если вообще не снимать, но и тут всё индивидуально — в зависимости от уровня яркости, и чем вы будете пользоваться всё это время.
Итого
Honor Band 6 — это слегка уменьшенная версия Honor Watch ES, которые почему-то уже позиционируются как смарт-часы, хотя набор функций там такой же (но цена выше). На мой взгляд, габариты Honor Band 6 всё-таки являются более оптимальными для такого устройства с похожей функциональностью.
Из главных конкурентов можно отметить Xiaomi Mi Smart Band 6 — его как раз недавно представили. У шестой версии браслета от Xiaomi уже “полноразмерный” экран, который даже чуть больше по площади, но... только за счёт того, что вытянутый в высоту (на это намекает и разрешение дисплея: 368x194 у Honor против 486x152 у Xiaomi. То есть, у Xiaomi за счёт длины дисплея больше пикселей по длинной стороне, но даже при большей площади меньше пикселей по ширине из-за вытянутости дисплея). Пожалуй, браслет Honor здесь предпочтительнее, потому что в Xiaomi
Вам прид
ётся
читать тек
ст уведомл
ений вот так
А в Honor буквы по ширине умещаются немного лучше.
С другой стороны, у Xiaomi есть NFC (а вот будет ли в России — это ещё далеко не факт) и бесконтактная оплата в некоторых версий.
Цена? Xiaomi Mi Smart Band 6 в России пока не представили, но уже можно сделать грубые прикидки: итак, нынешний Xiaomi Mi Smart Band 5 стоит в Китае 188 юаней (2200 рублей, если переводить по текущему курсу), а официальная российская версия на момент дебюта стоила 3300 рублей. Получаем накрутку цены порядка 45% в сравнении с китайской. Нынешний Xiaomi Mi Band 6 стоит в Китае 229 юаней (примерно 2700 рублей).
Если российское представительство заложит в цену такую же маржу (45%), как в прошлый раз, официальный российский Xiaomi Mi Band 6 будет стоить порядка 3900 рублей. Либо чуть умерят аппетиты и будут продавать за 3490 рублей. Цена Honor Band 6 в РФ пока не объявлена, но, судя по всему, тоже будет варьироваться в границах от 3500 до 4000 рублей. Получаем два равноценных браслета, выбор между которыми сводится к выбору между "хочу браслет с длинным и узким дисплеем", или "хочу браслет с средним по высоте, но более широким дисплеем".
А больше и конкурентов-то нет. Можно вспомнить, конечно, умные часы ZTE Y8, которые, хоть и называются часами (и выглядят в духе бюджетной реплики Apple Watch), функциональностью не блещут: уведомления показывают, но экран более тусклый, уведомлений о входящих вызовах нет (фитнес-браслеты Honor и Xiaomi, хоть звонки не принимают, но хотя бы вибрируют, чтобы вы не пропустили звонок, пока смартфон валяется на зарядке), приложение Da Fit сделано какими-то посторонними ребятами, а не самой ZTE, функций в ZTE Y8 чуть-чуть "не досыпали" в сравнении с конкурентами. Кроме диагонали тусклого экрана в них сложно найти хоть одно существенное преимущество в сравнении с браслетами Honor/Huawei/Xiaomi.
Либо покупайте младшие из умных часов, Amazfit Bip U. Хороший, кстати, вариант, но функционально от новейших умных браслетов с "безрамочным" дисплеем почти не отличается.
Выводы
В целом именно Honor Band 6 — хорошее обновление линейки браслетов от Honor и шаг вперёд для всего "фитнес-трекинга", так сказать (потому что это был первый в мире фитнес-браслет с претензией на безрамочность и увеличенной диагональю дисплея, Xiaomi присоединились к этой моде позже). И, что редко бывает в носимой электронике, перед нами не просто обновление в стиле “лишь бы было” (как при переходе с Honor Band 4 к Honor Band 5), а именно с качественными улучшениями. С другой стороны, до уровня флагманских умных часов многих функций всё ещё не хватает: и NFC, и авто-яркости, и Always On Display (впрочем, последних двух и у Xiaomi нет), и возможности совершать звонки.
Но автоматическое определение тренировки, мониторинг сна и отображение уведомлений сделаны здесь хорошо и удобно. А что ещё можно желать сверх за 3500 рублей при нынешних ценах?
- Большой экран
- Физическая кнопка
- Большой выбор циферблатов
- Автоматическое определение тренировок
- Нет NFC
- Нет автояркости и Always On Display
- Не сменный ремешок