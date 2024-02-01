Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 11:48
5 мин.

Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.

Honor Choice Band
Уверен, даже если вы активный пользователь носимых гаджетов, то вряд ли вы следите за каждой новой моделью очередного фитнес-браслета. Не так уж много там меняется от версии к версии, но если взять прогресс за последние лет 5, то разница огромная. В первую очередь Honor Choice Band радует качеством экрана, но не только.
Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Honor Choice Band

Внешний вид

В отличие от Xiaomi, которые стремятся максимально разделить фитнес-браслеты и смарт-часы за счёт ширины и ремешка, и самого корпуса с экрано, в Honor напротив не видят никакой проблемы, что носимые устройства с названиями Honor Band и Honor Watch (серия ES) выглядят примерно одинаково.

Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.
© Ferra.ru

Впрочем… Мне лично больше нравится подход Honor. Но не в том, что они вводят потребителя в заблуждение своими названиями (в этом Xiaomi тоже большие «молодцы», правда в сфере смартфонов и роботов-пылесосов), а в том, что браслет шириной 31,8 мм всё же удобнее, чем 22,5 мм (ширина Xiaomi Smart Band 8).

Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.
© Ferra.ru

Причём, никакого «штрафа» на удобство или эргономику эта увеличенная ширина не даёт. Ладонь отгибать это не мешает, спать тоже не мешает (если вы привыкли к носимым гаджетам во сне, конечно). Разве что, на руке хрупкой невысокой нимфы относительно миниатюрные браслеты Xiaomi действительно будут выглядеть изящнее.

Т.е. у Honor действительно более «мужские» браслеты.

Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.
© Ferra.ru

Физическая кнопка у Honor Choice Band всего одна, но её более чем достаточно для управления. Причём, хотя кнопка круглая, крутить её бесполезно — устройство на это не реагирует. Могли бы, пожалуй, сделать вытянутую и менее выступающую кнопку, как у тех же Honor Watch ES.

В любом случае, 90% времени вы будете нажимать на сенсорный экран.

Кандидат на покупку среди фитнес-браслетов 2023-2024 гг.
© Ferra.ru

В нижней части браслета расположены необходимые датчики, а также магнитные контакты для зарядки. Они смещены от центра, из-за чего гаджет на зарядке выглядит… странно.

Экран и интерфейс

У фитнес-браслета 1,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 280х456 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Последнее очень даже круто т.к. есть немало браслетов с частотой обновления только 30 Гц — и да, это заметно.

Экран весьма яркий (500 кд/м2 — более чем достаточно даже летом в солнечный день), и даже поддерживает Always On Display (т.е. режим, когда он постоянно включён, с особым, минималистичным циферблатом). Всё бы хорошо, но… Датчика автояркости здесь нет. Это не какая-то уникальная проблема именно данного фитнес-браслета, даже более дорогие гаджеты (например, смарт-часы Amazfit Active) тоже могут не уметь автоматически подстраивать яркость экрана. Но это, надо сказать, напрягает.

Циферблат Always On Display

Циферблат Always On Display

© Ferra.ru

Ну и, конечно же, на браслете можно менять циферблат — в приложении Wear Sync доступно около сотни различных вариантов, как с циферными часами, так и со стрелочными, плюс много различных как просто симпатичных, так и функциональных вариантов.

Если что, все циферблаты бесплатные. Да, бывает иначе!

Функции

Смарт-браслет Honor Choice Band умеет считать ваши шаги, измерять пульс, содержание кислорода в крови, также он показывает текстовые уведомления и предупреждает (в том числе вибрацией) о входящем звонке, позволяет управлять запущенной на смартфоне музыкой, измеряет качество и продолжительность сна, а также показывает данные о погоде.

Текстовые уведомления (они группируются, каждое можно прочитать отдельно)

Текстовые уведомления (они группируются, каждое можно прочитать отдельно)

© Ferra.ru

На основании данных с основных датчиков вы также можете отслеживать следующие виды тренировок: бег на улице или на беговой дорожке, ходьба, езда на велосипеде (или на велотренажёре), прыжки со скакалкой, плавание в бассейне (браслет водонепроницаем), занятие на «эллипсе» и гребном тренажёре. Если вашей тренировки в этом списке нет, можно выбрать «другое» и просто следить за уровнем пульса.

Также в браслете есть мини-приложения для отслеживания менструального цикла, уровня стресса, плюс, можно вести записи основных данных, которые измеряет браслет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Стрелочный циферблат

© Ferra.ru

Стоит отметить и водонепроницаемость 5 Бар. Не обращайте особого внимания на эти цифы, суть в том, что с браслетом можно плавать в воде (но не глубоко под водой!) — в бассейне, например. Хотя, и в солёной воде (в море) наверняка тоже можно, просто вам официально ни один производитель этого не разрешит.

Наконец, есть экспериментальная функция для управления камерой — по сути, это просто кнопка спуска затвора. Даже приложение камеры на смартфоне придётся запускать вручную.

Короче, функций не так много, но это стандартная история для фитнес-браслетов, и в этом их основное отличие от смарт-часов: нельзя играть музыку с самого устройства, нельзя принимать звонки, нельзя устанавливать приложение, и т.д.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Главный экран приложения Wear Sync

© Ferra.ru

Для взаимодействия с браслетом требуется установить приложение Wear Sync и выдать ему все необходимые разрешения на фоновую работу и доступ к уведомлениям.

Если честно, я нахожу странным, что для наушников Honor мне требуется приложение Ai Suite, а для браслета — Wear Sync. Почему нельзя было объединить все аксессуары в одно приложение? Да, это мелкая придирка (и если у вас наушники не Honor, у вас и вопроса такого не возникнет), но всё равно очень странно.

Автономность

Вообще, по сравнению с конкурентами у Honor Choice Band относительно невысокая автономность. Сам производитель заявляет про 12 дней работы, хотя обычно в таких случаях производители (те же Amazfit, Xiaomi) пишут про 14 дней. Что ж, если включить полный мониторинг и Always On Display, то время может сократиться и до дней 6. Это всё ещё немало — не придётся заряжать браслет каждый день или даже через день, но стоит иметь ввиду.

Конкуренты

Honor Choice BandHuawei Band 8Xiaomi Smart Band 8
Экран1,64'', AMOLED1,47'', AMOLED1,62'', AMOLED
Разрешение экрана456x280 пикс.368х194 пикс.490х192 пикс.
Водонепроницаемость5 Бар5 Бар5 Бар
Время работы в режиме ожидания288 ч336 ч384 ч
Размеры48,58х31,8х10,06 мм43,45х24,5х8,99 мм48х22,5х10,99 мм
Масса30,7 г14 г27 г
Цена3,5 тысячи рублей3,5 тысячи рублей3,5 тысячи рублей

Huawei Band 8

Huawei Band 8

Huawei Band 8

© Huawei

Главное преимущество фитнес-браслета от Huawei — он меньше по всем габаритам, легче, а работает при этом дольше. Разве что, экран может быть маловат, чтобы с ним комфортно работать. Ну и для работы с Huawei придётся помимо приложения-спутника ставить ещё и их собственный магазин приложений.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8

© Xiaomi

Фитнес-браслет Xiaomi работает дольше всех, имеет плюс-минус такие же функции, но узкий экран лично мне удобен (особенно текст уведомлений читать). Как я уже писал выше, это скорее женская «модель» — больше подойдёт для людей с маленькими руками.

Итого

Если смотреть на рынок фитнес-браслетов объективно, то можно увидеть, что между устройствами от различных производителей не так уж много различий. Даже цена одинаковая, если не брать скидок. У всех упомянутых в разделе «Конкуренты» браслетов есть и водонепроницаемость 5 Бар, и экран AMOLED, и стоят они 3,5 тысячи рублей, хотя именно на момент написания текста на Honor Choice Band действует скидка, и его можно взять за 3 тысячи.

Но даже с учётом этой скидки, это именно тот случай, когда выбирать браслет себе лучше ориентируясь на ваше личное доверие к бренду, ну или на второстепенные вещи — типа ширины экрана. Тут мои симпатии на стороне Honor, а вот ставить лишнее приложение для браслета Huawei я бы не хотел. Но это не такая уж большая разница.

Что касается точности измерения стандартных для таких устройств показателей (шаги, пульс, сон), то я бы не сказал, что Honor как-то выделяется в положительную или отрицательную сторону. Просто хороший браслет от давно зарекомендовавшего себя бренда.

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Honor Choice Band
Плюсы
  • Яркий, сочный AMOLED экран
  • Always On Display
  • Водонепроницаемость
Минусы
  • Нет автояркости
  • Автономность хуже чем у конкурентов
Автор:Денис Русаков