Часы в стиле Apple Watch, но с хорошей автономностью

Но за прошедшие десять лет многие производители носимой электроники из тех, что на слуху, либо перешли на свои закрытые системы в совсем бюджетных моделях, либо начали видоизменять код Android для моделей подороже. В случае с HONOR Watch 4 сперва кажется, что тут использован второй подход. Ведь если заглянуть в характеристики устройства, то выяснится, что в качестве операционки используется MagicOS версии 7.2 на борту.

Называется она точно так же, как и система на смартфонах HONOR. Казалось бы, что могло пойти не так? А на самом деле это далеко не та Magic OS, которая установлена в смартфонах, а другая проприетарная система, работающая на 32 МБ оперативной памяти. В общем, железо далеко не флагманское, даже по меркам умных часов.

Что умеет оболочка? Перехватывать название трека из шторки уведомлений (даже без обложки альбома и только при подключении к Android-устройствам), неплохо отображать уведомления (так, что вы в них не теряетесь), вести запись вашей физической активности и… всё. Нет никаких приложений для управления камерой смартфона или создания голосовых заметок, например. Но, может, хотя бы календарь стоило добавить? Увы, но и календаря тут нет, а установить его тоже нельзя, потому что тут ничего нельзя доустановить.

Часы умеют плавно воспроизводить анимации интерфейса, но делают они это не во всех меню. Текст в формате бегущей строки передвигается по экрану аккуратно, но вот какие-нибудь иконки в погодном приложении или живые обои анимированы рывками. Понятное, дело, что это всё сделано ради экономии энергии, но смотреть подёргивающиеся анимации на не дешёвых часах с современным OLED-экраном немного смущает.

Что со спортом?

Со спортивными режимами у часов всё отлично, за это хочется похвалить разработчиков. Впервые за долгое время я не встретил в умных часах сотню-другую активностей, которые нагло дублируют друг друга. Всего их двенадцать, часть из них задействует встроенный модуль GPS и строит схематичные маршруты ваших передвижений, попутно записывая информацию о вашем сердечном ритме и уровне кислорода в крови (SpO2).