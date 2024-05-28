Часы в стиле Apple Watch, но с хорошей автономностью

Часы в стиле Apple Watch, но с хорошей автономностьюHONOR Watch 4
Технические характеристики
|HONOR Watch 4
|Система
|MagicOS 7.2
|Экран
|AMOLED, 1,75", 390 x 450 п., 340 PPI
|Датчики
|Сердечного ритма, SpO2
|Bluetooth
|5.2, LE
|Wi-Fi
|Нет
|Геопозиционирование
|GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|Защита
|5 ATM
|Батарея
|Li-Ion 451 мАч
|Размеры
|45,3 x 39,1 x 11,2 мм
|Вес
|32 г
|Цена
|14 тысяч рублей
Внешний вид и дисплей
Нет, вам не показалось. Эти часы и правда одновременно похожи на Apple Watch и Fitbit Versa. Тут и сходные скругления корпуса, и такая же боковая рамка, и основная физическая кнопка повторяет расположение колесика в Apple Watch. Да даже часть циферблатов выглядит точно так же, как и на часах из Купертино.
Нормальны ли такие заимствования? Если вы не считаете, что кроме часов Apple ни одни часы в мире не имеют права выглядеть подобным образом, то, в целом, такой дизайн можно считать современной нормой. Устройства от Apple давно стали некоторым стандартом, поэтому вдохновляются ими все — такова реальность, которую вы, покупатели, сами и создали, голосуя рублем. Теперь же HONOR просто удовлетворяет потребности покупателей.
К материалам корпуса претензий нет, сборка отличная. Но зачем было одобрять идею со здоровенными рамками вокруг экрана, которые приходится обыгрывать всеми силами? Вопрос без ответа. Однако отметить усилия дизайнеров по маскировке рамок все же необходимо.
Если измерять рамки от края дисплейной панели до границ стекла, то можно получить 2,5 мм толщины. Кажется, что рамки совсем небольшие, только вот выпуклая боковина дает еще 2,5 мм — получаем 5 мм от края экрана до края корпуса. Со стороны часы выглядят безрамочно, но ровно до того момента, пока вы не выберете цветастый циферблат, который никак не обыгрывает наличие AMOLED-экрана.
При этом сам экран не вызывает нареканий. На панели с диагональю 1,75″ разглядеть отдельные точки очень сложно — плотность пикселей 326 PPI. Максимальная яркость неплохо разгоняет экран, под солнечными лучами часами пользоваться одно удовольствие — видно все.
А вот дома её зачастую с избытком. Я бы рекомендовал сразу выставить ползунок чуть выше центра и забыть про автоматическую регулировку — этого хватит для большинства сценариев использования.
Внимания заслуживает и комплектный ремешок. Снять его трудно, поставить обратно — еще труднее. Выглядят соединения стильно, но сильно страдать из-зза этого в процессе эксплуатации не хотелось бы. Да и найти что-то сторонне под такой формат крепления трудно.
Magic OS
Зачем умным часам полноценная операционная система? Во времена Android Wear таких вопросов почти не возникало. С часами на базе этой операционки можно было делать всё, что угодно душе: перерисовывать оболочку, заменять родные программы на приложения из родного магазина и «костыли» от сторонних разработчиков-энтузиастов с форумов. Да даже саму систему можно было заменить: на немного измененную кастомную прошивку или какую-нибудь древнюю Windows.
Но за прошедшие десять лет многие производители носимой электроники из тех, что на слуху, либо перешли на свои закрытые системы в совсем бюджетных моделях, либо начали видоизменять код Android для моделей подороже. В случае с HONOR Watch 4 сперва кажется, что тут использован второй подход. Ведь если заглянуть в характеристики устройства, то выяснится, что в качестве операционки используется MagicOS версии 7.2 на борту.
Называется она точно так же, как и система на смартфонах HONOR. Казалось бы, что могло пойти не так? А на самом деле это далеко не та Magic OS, которая установлена в смартфонах, а другая проприетарная система, работающая на 32 МБ оперативной памяти. В общем, железо далеко не флагманское, даже по меркам умных часов.
Что умеет оболочка? Перехватывать название трека из шторки уведомлений (даже без обложки альбома и только при подключении к Android-устройствам), неплохо отображать уведомления (так, что вы в них не теряетесь), вести запись вашей физической активности и… всё. Нет никаких приложений для управления камерой смартфона или создания голосовых заметок, например. Но, может, хотя бы календарь стоило добавить? Увы, но и календаря тут нет, а установить его тоже нельзя, потому что тут ничего нельзя доустановить.
Часы умеют плавно воспроизводить анимации интерфейса, но делают они это не во всех меню. Текст в формате бегущей строки передвигается по экрану аккуратно, но вот какие-нибудь иконки в погодном приложении или живые обои анимированы рывками. Понятное, дело, что это всё сделано ради экономии энергии, но смотреть подёргивающиеся анимации на не дешёвых часах с современным OLED-экраном немного смущает.
Что со спортом?
Со спортивными режимами у часов всё отлично, за это хочется похвалить разработчиков. Впервые за долгое время я не встретил в умных часах сотню-другую активностей, которые нагло дублируют друг друга. Всего их двенадцать, часть из них задействует встроенный модуль GPS и строит схематичные маршруты ваших передвижений, попутно записывая информацию о вашем сердечном ритме и уровне кислорода в крови (SpO2).
Больше всего меня порадовали тренировки, которые состоят из групп упражнений. В этих режимах часы наглядно показывают то, как выполнять необходимые этапы тренировки, и даже дают параллельные советы приятным голосом. Только я не уверен, что в вашем спортивном зале одобрят подбадривающие возгласы на английском языке, которые будут доноситься с вашего запястья — русскоязычной озвучки часы не получили. Чтобы этого никто не слышал, HONOR дала возможность подключить беспроводные наушники прямиком к Watch 4.
Автономность
Местного аккумулятора емкостью 451 мАч, по заверениям HONOR, должно хватать на две недели активного использования. О том, какие настройки использовались для достижения таких показателей, правда, никто не уточнил.
Две недели выглядят реалистичным сроком работы в том случае, если вы не будете выставлять яркость на максимальный уровень и для последних трех-четырех дней включите режим энергосбережения. Про постоянно работающий экран, скорее всего, придется забыть.
А вот 7−10 дней выглядят вполне реалистичным сроком. И отказывать себе ни в чем не придется, и заряжать часы можно всё ещё реже, чем более продвинутые модели.
Конкуренты
|HONOR Watch 4
|Xiaomi Redmi Watch 4
|Samsung Galaxy Watch5 (40 мм)
|Система
|MagicOS 7.2
|HyperOS
|Android Wear OS 4, One UI Watch 5
|Экран
|AMOLED, 1,75", 390 x 450 п., 340 PPI
|AMOLED, 1,97", 450 x 390 п., 302 PPI
|Super AMOLED, 1.4", 450 x 450 п., 321 PPI
|Датчики
|Сердечного ритма, SpO2
|Сердечного ритма, SpO2
|Сердечного ритма, SpO2, термометр, барометр
|Bluetooth
|5.2, LE
|5.3, A2DP, LE
|5.2, A2DP, LE
|Wi-Fi
|Нет
|Нет
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band
|Геопозиционирование
|GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Защита
|5 ATM
|5 ATM
|5 ATM, MIL-STD-810H50
|Батарея
|Li-Ion 451 мАч
|Li-Po 470 мАч
|Li-Ion 410 мАч
|Размеры
|45,3 x 39,1 x 11,2 мм
|47,6 x 41,1 x 10,5 мм
|44,4 x 43,3 x 9,8 мм
|Вес
|32 г
|31,5 г
|28,7 г
|Цена
|14 тысяч рублей
|8 тысяч рублей
|15-16 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Watch 4
Часы, которые даже называются так же. Они предлагают почти такой же набор функций, как и у героя обзора, только вот Xiaomi по параллельному импорту притаскивают откуда-то из более дешёвых краёв, в итоге цена оказывается на целых 6 тысяч рублей ниже. Вдобавок, у них чуть больше экран при схожих размерах корпуса — 1,97″ против 1,75″.
При этом Xiaomi ещё и подсуетилась, заключила договор со сторонними компаниями. Redmi Watch 4 через приложение-компаньон может передавать данные и в популярную среди спортсменов «Страву», и даже в Apple Health.
Samsung Galaxy Watch 5
А вот это уже устройство в жанре «мини-компьютер на запястье». В них есть и барометр, и термометр, и датчик для измерения количества кислорода в крови. А открытая операционная система позволяет установить много всякого, нужного и не очень. Можно вкорячить не только приложения для часов, но и некоторые приложения от смартфонов, из всё того же Google Play.
Единственная слабая сторона часов, как и любых других часов с полноценной многозадачной операционной системой — их автономность. За день, при включенном режиме AlwaysOn, часы будут тратить половину заряда аккумулятора. Заряжать устанете их очень быстро, куда-нибудь на природу отлучиться без зарядки от часов тоже будет чревато. Но не бывает всего и сразу.
Итого
Несмотря на громкое название оболочки, намекающее на полноценную систему, перед нами не часы на многозадачной ОС с возможностью установки приложений. Но это уже и не фитнес-браслет: материалы тут на голову выше, чем в любом браслете, дисплей качественнее и больше, GPS и возможность разговаривать с часов (в роли гарнитуры) во время звонка в наличии. Но... 14 тысяч рублей?
В общем, нет в этих часах каких-то недостатков, чтобы мы сказали «намучаетесь с ними, не покупайте». Но цена пока высоковата, поэтому, если автономность для вас важнее возможности устанавливать доп.приложения, а дизайн в стиле Apple Watch нравится больше, чем круглые модели, смело берите. Но сначала поищите в маркетплейсах предложения с как можно более привлекательной ценой.
- Время работы
- Яркий дисплей
- GPS
- Высокая цена
- Большие рамки вокруг экрана