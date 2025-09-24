HUAWEI GT 6 Pro: умные часы, которые держат заряд до 3 недель

HUAWEI GT 6 Pro: умные часы, которые держат заряд до 3 недельЗолотая середина
Технические характеристики
|HUAWEI WATCH GT 6 Pro
|HUAWEI WATCH GT 6 (41/46 мм)
|Габариты
|45,6 × 45,6 × 11,2 мм
|41,3 × 41,3 × 9,99 мм / 46 × 46 × 11 мм
|Материал корпуса
|Металл + стекло
|Металл + стекло
|Ширина ремешка
|22 мм
|18 мм / 22 мм
|Вес
|51 г
|37,5 г / 51 г
|Размер запястья
|140–210 мм
|120–180 мм / 140–210 мм
|Аккумулятор (ёмкость)
|867 мАч
|540 мАч / 867 мАч
|Время работы (активное)
|До 12 дней
|7-8 дней (41 мм), до 12 дней (46 мм)
|Время работы (энергосберег.)
|До 21 дня
|До 14 дней (41 мм), до 21 дня (46 мм)
|Защита
|5 ATM, IP69
|5 ATM, IP69
|GPS
|Да
|Да
|Bluetooth
|2.4 ГГц, BT6.0
|2.4 ГГц, BT6.0
|ОС совместимость
|Android 9.0+/iOS 13.0+
|Android 9.0+/iOS 13.0+
|Спорт и здоровье
|100+ режимов
|100+ режимов
|Датчики
|Пульс, SpO2, стресс
|Пульс, SpO2, стресс
|Память
|64 ГБ
|64 ГБ
|NFC
|Да
|Да
Внешний вид
Внешне GT 6 Pro следуют философии «дорого, но сдержанно». Корпус, выполненный из титанового сплава, и сапфировое стекло, прикрывающее циферблат, сразу дают понять — перед нами флагман. В этом плане изменений в сравнении с предшественниками немного. Однако безель вокруг дисплея стал еще тоньше, из-за чего 1,47-дюймовый экран кажется почти безграничным.
Часы не ощущаются громоздкими, несмотря на солидный набор датчиков и внушительную батарею. Они комфортно сидят на запястье, а наш комплектный фторэластомеровый черный ремешок отлично показал себя в деле: приятный, не вызывает раздражения при длительной носке, да и выглядит, в целом, здорово. Но у HUAWEI в запасе есть еще несколько вариантов: титановый, как в прошлом поколении (самый крутой, рекомендуем), и новый коричневый тканевый. Расцветка чем-то напоминает фирменное сочетание цветов Burberry, что красиво и россиянам близко — ну вот взгляните и скажите, что я не прав?
Задняя панель из нанокристаллической керамики и на ощупь приятная, и обеспечивает точное прилегание датчиков к коже для максимально точных измерений. Датчиков под ней много, но толщина самих часов при этом не выходит за рамки приличия. Вполне аккуратные часы, которые остаются такими даже на моем довольно тонком запястье.
Обычные GT 6, которые доступны сразу в двух размерах, это, скорее, женская модель. Тут и характерный дизайн на это намекает, да и набор ремешков, который в HUAWEI подготовили для этой версии, вряд ли будет смотреться на мужской руке уместно.
Дисплей
Экран в новом поколении стал больше. Раз уменьшили безель, то почему бы не поставить экранную матрицу с диагональю чуть побольше? Собственно, так все и вышло, а экран в результате изменений увеличился на пять процентов. Вроде бы совсем небольшой прирост в сравнении с какими-нибудь GT 5 Pro, но если положить GT 6 Pro рядом с третьим или четвертым поколением, то разница в пропорциях будет сильно заметна.
|HUAWEI WATCH GT 6 Pro
|HUAWEI WATCH GT 6 (46 мм)
|HUAWEI WATCH GT 6 (41 мм)
|Тип экрана
|AMOLED
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|1,47"
|1,47"
|1,32"
|Разрешение
|466 × 466
|466 × 466
|466 × 466
|Плотность пикселей
|317 PPI
|317 PPI
|352 PPI
|Стекло
|Закаленное
|Закаленное
|Закалённое
|Яркость
|До 600 нит
|До 600 нит
|До 600 ни
Матрица «светит» будь здоров — 3000 кд/м2 в пиковые моменты. Например, под прямыми солнечными лучами. Без автоматической регулировки можно запросто рассчитывать на 600 кд/м2, которых, будем честно, много для повседневного использования в метро, офисе и даже дома. Мне приходилось выставлять ползунок яркости в настройках примерно на половину от максимального положения — так и перемещаться от приложения к приложению удобно, и циферблаты в режиме Always-On выглядят наиболее естественно.
И GT 6 Pro, и обе базовые модели (41 мм и 46 мм), получили одинаковое разрешение экрана — 466×466 пикселей. Если высчитывать PPI у каждой модели, то самая высокая плотность точек на дюйм у самых компактных часов в серии — 352 точки у GT 6 против 317 точек у GT 6 Pro.
Личный тренер на запястье, а не часы
Даже прошлое поколение часов умело многое, но тут спортивные функции радикально расширили. И не в каком-то одном направлении, а сразу в нескольких. Во-первых, HUAWEI WATCH GT 6 стали первыми смарт-часами в отрасли, которые умеют рассчитывать виртуальную мощность велотренировки без отдельного измерителя. Для этого они оценивают силу педалирования на основе скорости, уклона местности, и веса как владельца, так и его велосипеда. Для точности компания привлекла специалистов из Пекинского спортивного университета и протестировала алгоритмы в аэродинамической трубе.
Во-вторых, часы поддерживают оценку функциональной пороговой мощности (FTP). Эта метрика используется профессиональными спортсменами для планирования тренировок и выстраивания их оптимальной интенсивности. В связке с измерителем мощности GT 6 позволяют получить максимально точные данные и подстроить нагрузку под конкретные цели.
Третье важное новшество — автоматизация работы часов. Допустим, вы решили прокатиться на велосипеде. И чтобы тренировки были зафиксированы (забыть включить нужный режим — это база), GT 6 научились автоматически определять велопоездку: часы сами отмечают старт, небольшие остановки, возобновление движения и завершение поездки. К тому же, встроенная система распознавания падений теперь работает точнее: акселерометр и гироскоп обрабатывают перегрузки до 32 g, а при резком падении часы не просто фиксируют происшествие, но и автоматически запускают обратный отсчёт, по завершении которого активируют SOS-вызов. Полезно не только при занятиях спортом, но и при потере сознания, например.
Обновленный мониторинг настроения
Вряд ли мы вас удивим тем, что очередные умные часы умеют точно строить ЭКГ или еще круче измерять пульс — это те вещи, к которым мы уже привыкли в носимой электронике. Даже прошлогодние HUAWEI WATCH D2, которые измеряют давление при помощи надуваемой манжеты под браслетом, вряд ли доставят необходимый «вау-эффект». А вот точное определение ваших эмоций — уже другое дело. И нет, речь не про какие-то вроде базовые состояния вроде стресса и радости. Инженеры HUAWEI пошли гораздо дальше.
Обновленная система TrueSense за 10 минут может выявить одно из двенадцати эмоциональных состояний, позволяя распознавать стрессовые состояния и эмоциональную перегрузку задолго до того, как они перерастут в более серьезные проблемы.
Если хотите постоянно мониторить свое психоэмоциональное состояние, то это можно делать в приложении «Эмоции» на часах и смартфоне. Вечером, после работы, можно посмотреть динамику эмоционального состояния за день и получить персональные рекомендации по улучшению самочувствия, включая специальные медитации, дыхательные упражнения и занятия йогой для полного расслабления после тяжелого рабочего дня.
Автономность
Когда у смарт-часов автономность измеряется неделями, это даже как-то… подозрительно, что ли? В режиме минимального использования GT 6 Pro комфортно держат заряд до 21 дня, и это не абстрактные лабораторные цифры, а вполне реальные сроки, если использовать только базовые функции: мониторить сон, смотреть пульс и позволять часам принимать Bluetooth-звонки, либо давать им работать плеером на запястье.
В повседневных условиях, когда тренировки присутствуют по расписанию, а часы мониторят не только базовые показатели, но еще и эмоции и стресс, сокращает автономность часов примерно до 12 дней, что по меркам рынка все еще звучит как недосягаемая планка для ближайших конкурентов. В этот сценарий входят и регулярные уведомления (их немало: и сообщения, и звонки, и будильники), и непрерывный мониторинг здоровья и пара часов активного экрана в день — батарея спокойно справляется со всеми нагрузками без необходимости еженедельной заботы о зарядке.
Неделя с активным Always-On? Без проблем. Я вообще после этого «от слова совсем» не могу понять тех, кто из года в год ходят с Apple Watch на фоне таких альтернатив — будь там хоть какие доп. приложения в аппсторах. Сколько-сколько держат эпплвотчи? День? Максимум два? И да, вполне уважаемые обзорщиками гиковские Samsung Galaxy Watch Ultra 2 тоже позади с их максимумом в четыре дня работы при включенном режиме энергосбережения. «Гармины»? Тоже разряжаются быстрее.
В режиме непрерывной связи со спутником, когда вы отправляетесь гулять по лесу, используя импортированный в часы GPS-трек, автономность стабильно держится около 40 часов — достаточно, чтобы не искать розетку после полноценной тренировки «на всю катушку».
За счет чего это стало возможным? В составе аккумулятора появилось больше кремния, который отличается повышенной энергоемкостью. Да, технологии из смартфонов наконец-то добрались и до носимой электроники. Не хватает только протоколов быстрой зарядки в линейке GT 6 — к концу 2025 года пора бы уже что-то придумать, чтобы часы заряжались не так медленно.
Конкуренты
Apple Watch Series 10 46 mm
По-прежнему устройство для тех, кому здесь и сейчас нужны самые крутые приложения и идеальная интеграция с экосистемой Apple. Взамен придётся мириться с паршивой автономностью: 18 часов — и в розетку; спать в часах и мониторить сон не получится, если только не отключать всё, что можно. Для адептов watchOS интерфейс красивый и плавный, но подход к измерению здоровья, где каждый показатель надо измерять отдельно… Удобно? Скажем так, некоторые пользователи жалуются, что не очень. Но и фанатов у такого подхода не меньше.
Samsung Galaxy Watch8 Classic LTE 46 mm
Удачная попытка южнокорейских инженеров сделать универсальные часы с удобной навигацией и классическим дизайном. Автономность лучше, чем у Apple, но все равно не шедевр — хватает на пару дней. Зато у них есть большой и яркий AMOLED-экран, крутейший безель и полноценная операционка. Разве что внешний вид на любителя.
Заключение
Чтобы у вас не было иллюзий — это не часы «всё в одном», которые вобрали бы абсолютно все плюсы от конкурентов: по возможности наворотить функций сверху общепринятых Apple Watch или Samsung Galaxy Watch предлагают больше изобилия доп.приложения. Зато HUAWEI предлагает. здравый, что ли, подход на носимую электронику по сравнению с конкурентами.
Вам от часов что нужно? Мониторинг? Уведомления? Звонки? Навигация? Фонарик (иногда)? Всё это уже есть — и работает ДОЛГО. Потому что лично я не хочу заряжать часы каждую ночь, и таких как я, большинство.
Ну и функции анализа физической активности и мониторинга здоровья просто отличные, тут еще поспорить можно, у кого из большой троицы производителей часов (Apple, Samsung, HUAWEI) они круче.
Умных функций прибавилось, к этому поколению появилась полноценная связка с голосовым помощником от Яндекса. Сторонние утилиты вроде заметок, приложений для управления камерой смартфона? Они тоже здесь активно появляются.
Так что получились часы для тех, кто любитель менять циферблаты (их тут полно, в том числе русскоязычных), но не любитель фаршировать умные часы доп. приложениями, зато требует, чтобы общепринятые у «смартвотчей» функции работали классно, и всё это не в ущерб материалам корпуса, габаритам и автономности. Наверное, это и есть золотая середина в умных часах на сегодняшний день.
- Невероятное время автонмной работы
- Универсальный и стильный внешний вид
- Поддержка сторонних приложений
- Нет быстрой зарядки
- NFC-платежи работают только в Китае