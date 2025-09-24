HUAWEI GT 6 Pro: умные часы, которые держат заряд до 3 недель

Задняя панель из нанокристаллической керамики и на ощупь приятная, и обеспечивает точное прилегание датчиков к коже для максимально точных измерений. Датчиков под ней много, но толщина самих часов при этом не выходит за рамки приличия. Вполне аккуратные часы, которые остаются такими даже на моем довольно тонком запястье.

Обычные GT 6, которые доступны сразу в двух размерах, это, скорее, женская модель. Тут и характерный дизайн на это намекает, да и набор ремешков, который в HUAWEI подготовили для этой версии, вряд ли будет смотреться на мужской руке уместно.

Дисплей

Экран в новом поколении стал больше. Раз уменьшили безель, то почему бы не поставить экранную матрицу с диагональю чуть побольше? Собственно, так все и вышло, а экран в результате изменений увеличился на пять процентов. Вроде бы совсем небольшой прирост в сравнении с какими-нибудь GT 5 Pro, но если положить GT 6 Pro рядом с третьим или четвертым поколением, то разница в пропорциях будет сильно заметна.