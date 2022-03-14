Гаджет для тех, кто все-таки решил сдержать новогодние обещания и похудеть. Да, мы про очень умные весы

Гаджет для тех, кто все-таки решил сдержать новогодние обещания и похудеть. Да, мы про очень умные весыПротестировали HUAWEI Scale 3 Pro
В общем, я тоже щедро вручил самому себе целую пачку подобных идей на 2022. Как это обычно бывает, большая часть новогоднего плана останется просто формальными праздничными обещаниями. А вот к вопросу спорта и фигуры я все-таки решил подойти ответственно: стал пару раз в неделю ходить на сквош, раздумываю про смарт-часы HUAWEI (одни из немногих с сотней видов тренировок, включая именно этот спорт) и взял себе «умные» весы HUAWEI Scale 3 Pro на замену стоявшим дома простым «глупым» весам. Теперь куда лучше понимаю состояние тела и могу в деталях наблюдать за изменениями.
А где в весах ум?
Обычные домашние весы работают как в продуктовом: сколько килограмм на них поставишь — такое число и будут показывать. Казалось бы, свою задачу выполняют идеально, однако не все так просто. Ситуацию можно сравнить с пачкой макарон и банкой тушенки: в первом случае действительно нужно знать только вес продукта, во втором случае при честном весе можно разочароваться из-за совсем небольшого количества мяса и кучи дешевого жира. Наше тело, так уж вышло, весьма неоднородное, поэтому знать общий вес тоже недостаточно.
Решением проблемы оказалась технология биоимпенданского анализа: очень слабый (вы даже не заметите его) электрический ток проходит сквозь тело измеряемого и с помощью оценки разницы сопротивления умеет различать костную массу, мышцы и жировые ткани. Технология позволяет следить за реальным показателями тела, например, когда вы на тренировках скинули приличное количество легкого жира и набрали немного тяжелой мышечной массы. В такой ситуации обычные весы показали бы «до» и «после» одно и то же число килограмм. Как будто, ничего не изменилось! А умные — дадут реальное представление обо всем случившемся в организме.
Чем HUAWEI Scale 3 Pro лучше прочих?
Долгое время датчики в умных весах были встроены в поверхность и проводили ток через ступни. На базовом уровне это неплохо работало (что уж там, офигеть какой прорыв по сравнению с обычными моделями), но со временем инженеры задумались: а можно ли сделать измерения более точными? Логичным решением показалось добавление датчиков еще и для верхней части тела. Так появились модели с выдвигающейся из корпуса ручкой и четырьмя дополнительными электродами для рук. Подобная конструкция сейчас используется только в самых дорогих, наиболее точных и информативных моделях умных весов.
HUAWEI Scale 3 Pro стоят 6000 рублей. На первый взгляд, цена кусается, но впечатление зависит от того с чем сравнивать. Например, столько же просят за премиальные модели «обычных» умных весов с четырьмя датчиками — допустим, Bork. Специализированные бренды за аналог Scale 3 Pro запросто могут попросить в два или три раза больше денег. При этом выглядят они, мягко говоря, специфически. В то же время дизайн HUAWEI разработан с адекватным вниманием к продуктовой эстетике. Корпус минималистичный, под светлым стеклом (чтобы не было заметно пыль на поверхности), цвет зависит от освещения и угла обзора. Окрас весов может меняться от почти белого до насыщенного голубого и (внезапно!) совершенно незаметных до этого золотистых оттенков. Напоминает цвет «аврора» в некоторых смартфонах.
Как подключаются, что измеряют
Scale 3 Pro работают с приложением HUAWEI Health на любых смартфонах. Можно скачать на iPhone, можно на любой Android, либо их фирменной Harmony OS. Если пользователей несколько, одно приложение будет главным (ему доступно подключение по Wi-Fi, Bluetooth и больше настроек), для остальных членов семьи доступ нужно предоставить вручную, при этом весы будут передавать данные на их смартфоны только по Bluetooth.
Для быстрого измерения (когда нужно просто узнать вес в килограммах) достаточно встать на весы и подождать несколько секунд. Тогда информация отобразится на дисплее, а заодно будет загружена в HUAWEI Health. Если же вытащить ручку, крепко за нее взяться и постоять чуть дольше — в приложении появятся подробные данные о состоянии тела: индекс массы тела, процент жира, костная и мышечная массы, минерализация, содержание воды, пульс и прочие показатели. Какие данные измеряют Scale 3 Pro и в каком виде показывают их в HUAWEI Health — смотрите на скриншотах ниже.
В общем, если появилось желание пристально следить за весом и сравнивать всевозможные показатели в динамике — HUAWEI Scale 3 Pro будут хорошим выбором. Выглядят нарядно, для моделей с восемью датчиками стоят приемлемо, всеми нужными смарт-функциями оснащены. Например, помимо всех важных измерений, весы поддерживают многопользовательский режим, гостевые профили, два способа передачи данных, синхронизацию измерений между всеми устройствами с учетной записью HUAWEI, а еще для всех измеряемых показателей есть пояснения. С таким гаджетом единственная задача — работать над улучшением своих показателей. Но в этом уж мы не помощники, насколько твердые вы себе дали обещания на Новый год, такие результаты к 2023 и получите.