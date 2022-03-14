Гаджет для тех, кто все-таки решил сдержать новогодние обещания и похудеть. Да, мы про очень умные весы

HUAWEI Scale 3 Pro стоят 6000 рублей. На первый взгляд, цена кусается, но впечатление зависит от того с чем сравнивать. Например, столько же просят за премиальные модели «обычных» умных весов с четырьмя датчиками — допустим, Bork. Специализированные бренды за аналог Scale 3 Pro запросто могут попросить в два или три раза больше денег. При этом выглядят они, мягко говоря, специфически. В то же время дизайн HUAWEI разработан с адекватным вниманием к продуктовой эстетике. Корпус минималистичный, под светлым стеклом (чтобы не было заметно пыль на поверхности), цвет зависит от освещения и угла обзора. Окрас весов может меняться от почти белого до насыщенного голубого и (внезапно!) совершенно незаметных до этого золотистых оттенков. Напоминает цвет «аврора» в некоторых смартфонах.