Huawei годами обещал умные часы уровня Apple Watch, а теперь наконец сделал. И вот что получилось

Huawei годами обещал умные часы уровня Apple Watch, а теперь наконец сделал. И вот что получилосьHuawei Watch 3
Возможно, вы уже успели заметить, что рынок носимой электроники прошел через один довольно интересный цикл. Еще в начале прошлого десятилетия, само понятие “носимая электроника” и в головах покупателей, и в головах производителей, было несколько иным. Умные часы тогда — не просто фитнес-аксессуар, который мониторит все ваши активности, а что-то ближе к наручному компьютеру, который был слаб в измерениях, но зато мог делать какие-то удивительные на тот момент вещи.
Знаковый пример — Sony SmartWatch 2, выпущенные в 2013 году. У часов был сенсорный навигационный бар (с такими же иконками, как у смартфонов Xperia), идентичная оболочка и возможность устанавливать сторонний софт в формате .apk. То есть, эдакий небольшой смартфон на запястье, которой воспринимался как полноценный компаньон для основного устройства
Чуть позже, буквально через год, уже в 2014 году, Google представила свое видение “носимой” операционки, которая все еще была открыта для пользователя. При желании, на часах под управлением Android Wear устанавливались обычные Android-приложения (через интерфейс adb и исключительно забавы ради), но куда важнее, что открытость операционной системы позволяла разработчикам и сообществу энтузиастов выпускать действительно полезные утилиты.
Тут и удаленное управление камерой смартфона, и куча самых разных диктофонов, и даже кастомные прошивки, браузеры и клавиатуры! То есть, на базе Android Wear можно было собрать тот функционал, который нужен исключительно вам, без лишних пунктов в меню. Но потом что-то пошло не так.
Ключевые производители индустрии решили, что фитнес и спорт - это очень здорово, поэтому теперь почти вся носимая электроника сегодня — фитнес-браслеты. Да, форм-фактор может быть каким угодно, цена тоже, но самой сути устройства это не меняет - штука, которая “пишет” пульс, измеряет кислород в крови, и контролирует качество сна. На этом, обычно, все и заканчивается даже в устройствах из дорогого сегмента.
Такая ситуация, до недавнего времени, была справедлива и для Huawei. Однако переход на собственную Harmony OS дал свои плоды. Новое поколение носимой электроники теперь работает на немного странном, но все-таки форке Android. Да и сам производитель, в качестве одной из основных “фишек”, заявляет поддержку сторонних приложений. Чем не возврат к истокам?
Внешний вид
К нам часы попали в черном исполнении, но есть и более классический вариант в серебристом корпусе. Хотя мне кажется, что черная версия куда интереснее. И вот почему.
Все элементы корпуса выполнены в одном цвете, поверхность у них глянцевая (за исключением ремешка — он здесь из силикона с софт-тач покрытием) и все это вместе создает визуально единую конструкцию, что недурно смотрится на руке — минималистично и со вкусом. Вдобавок черный цвет заметно скрадывает истинные размеры часов.
Новое поколение, кстати, успели избавить от любых открытых контактов, необходимых для зарядки устройства. В комплекте с Watch 3 все еще идет знакомая магнитная площадка, но теперь, формально, она “беспроводная”. Положили часы на небольшую круглую панель — часы заряжаются. Выглядит это хорошо, никаких усилий прикладывать не приходится, ощущения от использования приятные, однако есть одна проблема - довольно слабый магнит, который не выдерживает излишней нагрузки. Если быть хоть немного резким в своих движениях, то шанс уронить часы заметно возрастает.
Как и положено любым нормальным часам в категории “от 20 тысяч рублей и выше”, Huawei Watch 3 наконец-то снабжены механизмом с колесиком, которое используется для масштабирования иконок в главном меню и заменяет вертикальные свайпы по экрану. Приятная тактильная отдача вместо классической вибрации на месте.
Чуть ниже колесика расположился второй и последний физический элемент управления часами - кнопка вызова меню тренировок. Правда, кнопка только изначально выполняет эту команду. Если спорт не по душе — назначение кнопки можно заменить в настройках самих часов.
Кстати, Watch 3могут быть полностью автономными в плане подключения к сети. Но никаких слотов под nanoSIM вы не найдете — все дело в стандарте eSIM. В России он уже начал медленное, но верное распространение, поэтому уже сегодня можно без особых усилий сделать второй смартфон из этих часов.
Дисплей и автономность
В Huawei Watch 3 установили OLED-дисплей с диагональю 1,46”. Плотность пикселей на должном уровне — 326 на дюйм.
С дисплеями в часах от Huawei почти всегда все было в полном порядке, и этот раз не стал исключением. Пиксели не разглядеть, даже если стараться, цвета выглядят естественными и ощущение, что насыщенность выкручена до предела, не возникает. Другое дело, что на цвета в часах мало кто обращает внимание. Куда важнее яркость.
Максимальные значения яркости дисплея находятся на уровне 550-560 кд/м2. Это больше, чем у некоторых не самых дешевых смартфонов, но все еще не дотягивает до результатов Apple Watch SE с их 1000 кд/м2. Больше — лучше, однако не в случае с часами. Яркости в 550 кд/м2 хватит с головой для того, чтобы нормально воспринимать информацию даже при ярком солнце. К тому же, чуть сниженная яркость помогает экономить заряд аккумулятора.
Удастся ли проходить с этими часами больше двух дней без подзарядки? Увы, но нет. Тут результат чуть хуже, чем у Apple Watch SE: день автономности при включенном режимом Always On и умеренном использовании. Постоянное отображение циферблата, видимо, тратит непропорционально много энергии, поэтому изначально оно выключено и сам пункт включения запрятан в дебрях настроек.
Заряжаются часы медленно — примерно два часа. Не то, чего ждешь от часов за тридцать тысяч. Быстрой зарядки с восполнением определенного уровня заряда за короткий промежуток времени тоже нет.
Оболочка
Если вы хотя бы раз видели, что из себя внешне представляла система условных Huawei Watch GT 2, то никаких “открытий” вы тут не получите. Дизайнеры позаботились об этом, перенеся дизайн большей части утилит на новые рельсы в виде Harmony OS. Виджеты сохранили свой внешний вид, логика навигации по интерфейсу осталась прежней. Все во имя наиболее плавного перехода с одного устройства на другое. И при этом, в глаза сразу же бросаются два довольно серьезных изменения.
Во-первых, меню приложений было зачем-то позаимствовано у Apple. И ладно, концептуально идея забавная, отлично работает с колесиком прокрутки, однако выглядит это, как минимум, странно. Дело в том, что меню не стали адаптировать под круглый дисплей, и весь набор иконок был безжалостно упакован в прямоугольник.
Во-вторых, другое заметное нововведение уже не такое печальное и касается плавности работы системы. Теперь анимации не дергаются, как в прошлых поколениях часов, а вполне себе плавно отображаются. По ощущениям, сами часы стали чуть более отзывчивы и быстрее. Но что там с остальной системой?
Допустим, вы попали в настройки. Думаете, что все ограничится только парой пунктов из списка того, что здесь можно настроить? А вот и нет. Harmony OS даже на часах вполне себе продвинутая операционная система с возможностью настроек специальных возможностей, местной клавиатуры (да, встроенная клавиатура на часах, мы не ошиблись) и просмотра расхода батареи. В целом, очень похоже на то, что можно увидеть в обычном Android-смартфоне, только в немного урезанном виде.
Магазин приложений для часов — стандартный для Huawei App Gallery, однако в нем не совсем удобно реализована возможность установки приложений. Специального раздела в приложении на смартфоне нет, остается лишь искать что-то непосредственно на самих часах. Да, в App Gallery есть метки “поддерживается на часах Huawei”, однако как запустить поддерживаемое приложение AIDA64 я так и не смог выяснить. При этом, Petal Maps работает замечательно, приложение-компаньон для Plus Messenger (расширенный клиент для Telegram) заводится, хоть и с переменным успехом.
Несмотря на то, что уже сейчас функциональность Huawei Watch 3 выше, чем у многих часов, приложений в магазине не хватает, и это очень заметно. Всего пара десятков, половина из которых, как минимум, бесполезны. Остается лишь ждать, пока разработчики заметят платформу. Даже такси “Maxim” выпустило свое приложение для этих часов, а тот же Яндекс все еще чего-то ждет.
Спорт и здоровье
Huawei не была бы самой собой, если бы не встроила в свои флагманские часы кучу датчиков, которые помогают анализировать ваши спортивные достижения и обычную повседневную деятельность. Бег, поездки на велосипеде, сон — все это часы могут “записывать”. Хотя к последнему пункту есть куча вопросов, учитывая, что каждую ночь вы будете заряжать эти часы, а никак не мониторить чередующиеся фазы сна.
Вся статистика с часов выгружается в фирменное приложение “Здоровье”, где может быть подвергнута более детальному анализу. Но вот выгрузить в популярную “страву” уже не получится, приложение не поддерживает интеграцию с другими спортивными сервисами. Суб-бренды Xiaomi уже давно научились это все делать, причем без “костылей” в виде дополнительных программ.
К точности измерений вопросов за время тестирования не возникало, огромное количество поддерживаемых активностей покрывает почти все потребности, порой, даже экстремальные. Хотите измерять свои показатели во время скоростного спуска на горных лыжах? Для часов это не проблема.
Конкуренты
Из-за своей внушительной цены, найти конкурентов среди часов на Wear OS (все-таки ближайшего аналога Harmony OS) — задача не из легких. У нас гугловская носимая операционка не распространена должным образом, рядовому потребителю будут ближе те же умные часы от Samsung и Apple по одной простой причине. Они у всех на слуху, а вот с Fossil, Skagen и прочими брендами, изначально ориентированными на аналоговые часы, отношения не задались. Хотя и у них есть вполне неплохие модели, разве что самую малость отстающие от героя обзора и его прямых конкурентов в плане начинки и количества измеряемых показателей, однако это зачастую компенсируется меньшей ценой.
|Huawei Watch 3
|Samsung Galaxy Watch3 45 мм
|Apple Watch SE 44 мм
|Дисплей
|1,43", AMOLED, 466×466
|1,4", Super AMOLED, 360×360
|1,78", AMOLED, 368×448
|Процессор
|нет информации
|Exynos 9110 (2 ядра по 1,15 ГГц)
|Apple S6 (2 ядра по 1,8 ГГц)
|Операционная система
|HarmonyOS 2.0
|Tizen 5.5
|watchOS 7.0
|Датчики
|барометр, акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик освещенности, компас, SpO2, датчик измерения температуры кожи тела
|барометр, акселерометр, гироскоп, датчик сердечной активности, ЭКГ, датчик освещенности
|барометр, акселерометр, гироскоп, ЭКГ, датчик сердечного ритма, датчик освещенности, компас, SpO2
|Связь
|Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.2, GPS, Глонасс, Galileo, Beidou, NFC, LTE eSIM
|LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, A-GPS, Глонасс, Beidou, Galileo
|Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, QZSS, NFC, LTE eSIM
|Возможность ответа на звонки
|есть
|есть
|есть
|Водонепроницаемость
|5 АТМ
|5 АТМ
|5 АТМ
|Совместимость
|смартфоны Huawei, Android 6 и выше, iOS 9 и выше (ограниченная поддержка)
|устройства Samsung на Android, другие устройства на Android и iOS (ограниченная функциональность)
|модели iPhone с операционной системой iOS 14 и новее
|Емкость встроенного накопителя
|16 ГБ
|8 ГБ
|32 ГБ
|Размеры
|46х46х12,2 мм
|45х46х11,1 мм
|44х38х10,7 мм
|Масса (без ремешка)
|54 г
|53,8 г
|48 г
|Цена
|30 тысяч рублей
|26 тысяч рублей
|27-28 тысяч рублей
Samsung Galaxy Watch3 45 мм
Samsung успешно продолжает развивать идею вращающегося безеля, который используется в их часах примерно так же, как прокручиваемая головка у Apple и Huawei - для большего удобства при управлении.
Они работают на собственной системе Tizen, которая выгодно отличается от той же Wear OS более сбалансированным энергопотреблением. Магазин приложений пока еще жив, однако что произойдет с его поддержкой и поддержкой самих часов после перехода на совместно разработанную Google и Samsung новую носимую операционную систему - непонятно.
В остальном, это в полной мере флагманские часы, не уступающие герою обзора в измерении физиологических параметров.
Apple Watch SE 44 мм
Альтернативный вариант исключительно для пользователей купертиновской экосистемы. Из-за лидерства на рынке, часы успели стать культовыми, поэтому ничуть не удивительно, что Huawei позаимствовала задумку с иконками в меню именно у watchOS.
Возможно, это не самые лучшие спортивные умные часы, зато присутствует полная интеграция с остальной техникой от Apple без дополнительных танцев с бубном. Да и работают часы дольше, нежели герой обзора. Если хотели купить носимую электронику в комплект к своему айфону, то лучше выбирать что-то из “своего”.
Итого
Выпустив часы с полноценной носимой операционной системой, Huawei сделала первый шаг в сторону покупателей, которые устали от бесконечных фитнес-браслетов. И, как и другие производители, в Huawei столкнулись с одной до сих пор нерешенной проблемой — как сделать из этого “фарша” технологий устройство с нормальной автономностью. Это не удавалось и LG с их первыми устройствами на Android Wear, не удается и купертиновцем уже которое поколение часов подряд. Поэтому в серьезные минусы записывать автономность не стоит - это особенность всего класса таких устройств. Однако учитывая размеры героя обзора, батарею все-таки стоило увеличить.
В остальном, Huawei Watch 3 — неплохие умные часы с большим потенциалом для совершенствования при помощи стороннего ПО, но при одном условии - разработчики должны быть заинтересованы в написании приложений под носимую версию Harmony OS, потому что сейчас их очень и очень не хватает. А это, все-таки, главное отличие Watch 3 от прошлых поколений.
- Красивая и функциональная операционная система
- Качественный экран
- Дизайн очень крут
- Измерение уровня кислорода в крови
- Измерение температуры кожи
- Очень быстро разряжаются
- Нет быстрой зарядки