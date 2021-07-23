Huawei годами обещал умные часы уровня Apple Watch, а теперь наконец сделал. И вот что получилось

Как и положено любым нормальным часам в категории “от 20 тысяч рублей и выше”, Huawei Watch 3 наконец-то снабжены механизмом с колесиком, которое используется для масштабирования иконок в главном меню и заменяет вертикальные свайпы по экрану. Приятная тактильная отдача вместо классической вибрации на месте.

Чуть ниже колесика расположился второй и последний физический элемент управления часами - кнопка вызова меню тренировок. Правда, кнопка только изначально выполняет эту команду. Если спорт не по душе — назначение кнопки можно заменить в настройках самих часов.

Кстати, Watch 3могут быть полностью автономными в плане подключения к сети. Но никаких слотов под nanoSIM вы не найдете — все дело в стандарте eSIM. В России он уже начал медленное, но верное распространение, поэтому уже сегодня можно без особых усилий сделать второй смартфон из этих часов.

Дисплей и автономность

В Huawei Watch 3 установили OLED-дисплей с диагональю 1,46”. Плотность пикселей на должном уровне — 326 на дюйм.

С дисплеями в часах от Huawei почти всегда все было в полном порядке, и этот раз не стал исключением. Пиксели не разглядеть, даже если стараться, цвета выглядят естественными и ощущение, что насыщенность выкручена до предела, не возникает. Другое дело, что на цвета в часах мало кто обращает внимание. Куда важнее яркость.