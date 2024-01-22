Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 января 2024, 13:14
13 мин.

Те самые часы-миникомпьютер. Но к ним не нужен чемодан батареек

Huawei Watch 4 Pro
С — своевременность. Пока ответственные обзорщики выпустили тексты по Huawei Watch 4 Pro ещё осенью 2023 г., я ковырялся с ним «до талого». И, кстати, уже конец января 2024 г., но даже сегодня, когда вышли другие модели умных часов, до сих пор считаю флагманские «хуавейвотчи» золотой серединой между двумя типами Smart Watch на сегодняшний день.
Те самые часы-миникомпьютер. Но к ним не нужен чемодан батареек
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei Watch 4 Pro

Верхние котлы

Это такая ж/д и метро-станция в Москве, но с толщиной и размерами корпуса Huawei Watch 4 Pro, их хочется называть именно «котлами». Если вы до сих пор не покупали умные часы потому, что вы массивный бычара и часы на вашей руке смотрелись смешно, будто вы их у ребёнка украли, то флагманские Huawei — это как раз ваш размерчик. С другой стороны, если вы костлявый столб с тонкими запястьями, будете выглядеть как лилипут, укравший часы у Гулливера. Но в любом случае я рад, что, помимо Apple Watch Ultra, в продаже есть подходящие для Android-смартфонов часы мужского размера.

Наконец-то часы не смотрятся на руке маленькой нашлёпкой

Наконец-то часы не смотрятся на руке маленькой нашлёпкой

© Ferra.ru

«Как ты с этой здоровенной фигнёй на руке умудряешься засыпать?», — спрашивали меня друзья и другие обзорщики. Ну, не знаю, тут вопрос не в размерах «фигни», а просто её в наличии. Если у вас когда-нибудь была собака, вы прекрасно запомнили момент, как она бесится, если на неё впервые надеть ошейник, и пытается его стряхнуть (даже если просто ошейник, а не на цепь отправляете дворового пса). Вот так же и с наручными устройствами — вам достаточно привыкнуть носить даже тоненький фитнес-браслет, и после этого вам не будут мешать на руке любые часы любого размера.

На худощавых мужиках или, тем более, на девушках часы будут смотреться гигантскими

© Ferra.ru

Кстати, несмотря на увесистый с виду корпус, часы не тяжёлые — ничего такого, из-за чего бы вы могли почувствовать лишний вес у запястья.

Крепление ремешка стандартное — 22 мм (не дайте разводилам из AliExpress, продающим «специальные ремешки и браслеты для Huawei Watch 4 Pro» за 1500-2000 рублей, вас обмануть — они не отличаются от «универсальных 22 мм» ремешков и браслетов за 600 рублей на любые другие часы). Коричневый ремешок из кожзама классный с виду — ходите как лорд Байрон с утончённым механизмом на руке. Но если вы занимаетесь спортом, то спустя несколько месяцев этот ремешок начинает… извините, вонять потом, как ваши тренировочные кроссовки, если их не стирать всё лето подряд. У металлического браслета таких проблем нет. Но нет и регулировки — один раз отрегулировали количество звеньев под размер руки, и затем с этой настройкой и ходите.

Ремешок красивый. Но, как и всё другое из кожзама, если будете в нём потеть, начнёт попахивать со временем

© Ferra.ru

По управлению всё привычно и обычно не только для Huawei, но и умных часов любых других брендов — нижняя клавиша предназначена для быстрого вызова практически любой функции часов. Верхняя — переключение между циферблатом и меню приложений. Два нажатия верхней клавиши открывают список запущенных приложений (ну, это как панель задач в том же Android). И, как в Андроиде, эти открытые приложения можно очищать. А ещё можно вместо прокрутки приложений возюканьем пальцем по сенсорному дисплею крутить верхнюю кнопку — часы начинают мягко вибрировать при прокрутке, то есть по количеству вибраций вы можете запомнить, сколько приложений вы прокрутили.

Жаль только, что в отличие от того же Amazfit, Huawei не разрешает менять очерёдность пунктов меню приложений. Зато позволяет менять «карточки быстрого доступа» (это когда с циферблата вы проводите по экрану пальцем влево или вправо. И позволяет перенастраивать панель с переключателями Wi-Fi/Bluetooth/фонарика и т.д. (да, она тоже похожа на такую же панель в Android).

Обожемой, HarmonyOS в часах!

Давайте я на всякий случай уточню, что поколение часов Huawei Watch GT3/GT3 Pro я толком не тестировал — в руках, конечно, повертел, но подробными тестами вместо меня занимались другие ребята из редакции. А сам я на постоянной основе пользовался более старыми Huawei Watch GT2 Pro (они же Honor Magic Watch 2)… дай бог памяти… 2020 модельного года ещё. Это ещё та модель, в которой ещё нет никакой «операционной системы» с возможностью устанавливать приложения, зато есть минимальный набор софта, голосовые вызовы при помощи смартфона и двухнедельная автономность. Ну, была двухнедельная, когда они были новыми.

Приложений много, но, в отличие от смартфонного AppGallery, приложения в AppGallery для часов в основном предназначены... для китайцев

Приложений много, но, в отличие от смартфонного AppGallery, приложения в AppGallery для часов в основном предназначены... для китайцев

© Ferra.ru

Если вдруг вы ходили тоже с чем-то настолько же минималистичным (ну, я не знаю, с Amazfit GTR2/GTS2, с умными часами Xiaomi и т.д.), то Huawei Watch 4 Pro впечатлит вас по нескольким фронтам:

  • Им не очень-то нужен смартфон, потому что они сами по себе смартфон. Со своим Wi-Fi, Bluetooth, 4G, NFC, GPS, микрофоном, полноценными приложениями музыки (Spotify, Huawei Music и т.д.), магазином приложений, картами с навигацией и т.д.

  • В зарубежных странах (в Китае, а может и в Европе где-нибудь) у операторов уже есть функция дублирования номера SIM-карты в смартфоне на eSIM в других устройствах. То есть вы можете просто оставить смартфон дома и уйти в тренажёрный зал (или на пробежку в парк у дома) с часами, оставаясь на связи — как только вам будут звонить на ваш номер, звонок (или SMS) прилетит вам прямо на часы. Это же пригодится и в случаях, когда вы разбили смартфон. Ну либо если он разрядился в ноль на морозе. Жаль, что в России такого нет и не предвидится — операторы до смерти боятся «клонирования» SIM-карт, потому что телефонное мошенничество в таких условиях выйдет на новый уровень, а «разводилы» будут клонировать SIM-карты бабушек и дедушек, а потом снимать с их карточек пенсии (ну, по крайней мере, операторы так думают).

МегаФон точно так не умеет. МТС умеет, теоретически, но это не точно

© Ferra.ru

  • В отличие от старых поколений умных часов, в новых циферблат always-on (это когда стрелки или цифры постоянно отображаются при погасшем, в целом, дисплее, для экономии энергии) отображается в том же стиле, что и основной циферблат. Ну, то есть поставляется в комплекте. Раньше always-on (в тех же GT2 Pro, Amazfit GTR 2/GTS 2 и др.) был «прибит гвоздями» — три стандартных циферблата в том виде, в каком захотел производитель, без оглядки на ваш нынешний циферблат часов.

  • Многозадачность и объём памяти. 32 гигабайта памяти в часах! Ну ниxpена ж себе! Я настолько старый, что в свои годы ходил с mp3-плеером (цифровым) на 256 мегабайт и был счастлив. А до этого ходил с Nokia 3230 на Symbian с 1 ГБ картой памяти RS-MMC и тоже был первый парней на районе. А тут на часах можно качать сколько угодно приложений или набивать их музыкой (видеозаписями, правда, нельзя, но кто их будет смотреть на экране часов?) практически без ограничений. И между открытыми функционирующими приложениями прыгать кнопкой панели задач, как через Alt + Tab на Windows или соответствующей клавиши/жеста на Android.

Как на смартфоне — можно открыть список запущенных приложений и переключаться между ними. Либо очистить все ненужные

Как на смартфоне — можно открыть список запущенных приложений и переключаться между ними. Либо очистить все ненужные

© Ferra.ru

Чем за это придётся расплачиваться? Автономностью, конечно!

Она не настолько позорная, как у Apple Watch Series 9 (18 часов, даже не сутки) или Samsung Galaxy Watch 6 — 2 суток, если без Always-on-display и со включенным мониторингом здоровья (и это ещё только на 46 мм, потому что в 44 мм аккумулятор ещё меньше и автономность хуже).

Huawei Watch 4 Pro работают в среднем 4 дня. Это когда мониторинг пульса (и аритмии), стресса, кислорода в крови, сна включен, Wi-Fi и Bluetooth включены, а Always-on-display и 4G выключены (то есть вы не подключили к часам eSIM). В сравнении с «глупыми» часами без возможности ставить приложения и без Wi-Fi (тем же Watch GT2 Pro) и их двухнедельной автономностью не впечатляет. Но пока это самые выносливые часы с полноценной операционной системой.

В режиме Ультра часы работают очень долго. В остальных случаях — 3-4 дня

В режиме Ультра часы работают очень долго. В остальных случаях — 3-4 дня

© Ferra.ru

Если включать always-on-display, то заряжать часы вам придётся раз в пару суток, это уже выматывающий режим использования, честно говоря.

Но! Есть режим Ultra, в котором у часов отключаются Wi-Fi и 4G-модем, отключается Always-on-display — то есть они становятся «просто Bluetooth-часами», хоть и со всеми установленными функциями наподобие карт, звонков и прочего софта, который вы влепили на свой вкус. В таком режиме часы продержатся 8-10 дней. Единственный минус — циферблат сменится на стандартный. А стандартные циферблаты в Huawei Watch 4 Pro… на любителя. Это сейчас их хотя бы русифицировали, а изначально ты должен был смотреть на Thursday поутру и пытаться за пару секунд понять, какой день-то сегодня, наxpeн?!

А у тебя аритмия, и значит ты умрёшь

Все основные режимы спортивных тренировок в Huawei Watch 4 Pro в наличии, точность измерений — нормальная.

Мониторинг физических нагрузок достаточно точный. Но если он не будет совпадать с показаниями тренажёров — это норма. Причём неизвестно, кто ещё тут (часы или тренажёр) прав в конечном итоге

Мониторинг физических нагрузок достаточно точный. Но если он не будет совпадать с показаниями тренажёров — это норма. Причём неизвестно, кто ещё тут (часы или тренажёр) прав в конечном итоге

© Ferra.ru

Ну то есть, как и любые другие умные часы, эти очень хорошо подсчитывают дистанцию и пульс, но для правильного подсчёта количества калорий вы хотя бы укажите в приложении «Huawei Здоровье» свой актуальный рост и вес. И всё равно эти цифры будут отличаться от цифрах на тренажёре почти всегда, потому что:

  • С одной стороны, тренажёр точно знает, какую нагрузку вы выбрали, какую дистанцию пробегаете за тот или иной период, и какую нагрузку это означает. Вроде бы следует, что правильно калории считает тренажёр? Ну, как бы не так:

  • А часы не знают точно, какой там норматив вы на тренажёре выполняете, зато точно знают, насколько сильно колотится ваше сердце в процессе, знают о вашем весе, об уровне кислорода в крови и многое другое. На самом деле, уровень потраченных калорий зависит от интенсивности работы сердечно-сосудистой системы в процессе в том числе. Если вы примете какую-нибудь таблетку для снижения частоты пульса (не делайте так! это только для примера!) и будете перебирать ногами по беговой дорожке более расслабленно, вы де-факто потратите калорий меньше. Такие дела.

Но вообще, информация достаточно подробная и, в случае с кардио, точная

© Ferra.ru

Короче, точность измерений умными часами — вопрос дискуссионный. Главное — не верьте на 100% ни часам, ни тренажёру, а просто принимайте во внимание «больше потратил — меньше потратил в сравнении с предыдущей тренировкой».

От «у вас найдена аритмия» в уведомлениях часов тоже в обморок не падайте — она иногда появляется даже у здоровых людей. Просто поглядите на процент её обнаружения — если она у вас отмечается не ежечасно, париться не о чем.

Периодически часы будут пугать вас в шторке уведомлений надписью «Обнаружена аритмия существует риск экстрасистолии», даже если вы ничем не больны. Если вы слишком впечатлительный, не включайте мониторинг аритмии — уж очень она любит паниковать по мелочам

© Ferra.ru

По остальным замерам я бы всерьёз принимал только средний пульс (если вы дрищ и у вас слишком низкий пульс постоянно, можете начать в обмороки падать, а при особо запущенных случаях — в кому; если жиробас с повышенным пульсом — он часто сопровождается повышенным давлением, а это инсульт/инфаркт, если не поддерживать давление нормальным). Иногда можете измерить ЭКГ — тоже полезно. Ну и во сколько заснули, сколько проспали и как спали — это тоже важно.

Измерение ЭКГ — полезная функция. Запускается вручную, но время от времени используйте её, здоровье прежде всего

Измерение ЭКГ — полезная функция. Запускается вручную, но время от времени используйте её, здоровье прежде всего

© Ferra.ru

Всё остальное — баловство, на мой взгляд. Температура тела, которую тут можно замерять, зависит просто от того, открыто ли у вас окно в комнате, либо пришли ли вы с улицы/вышли из душа. Уровень кислорода в крови ¬_якобы_ должен предупредить вас о заболеваниях лёгких или COVID-19, но чёт, когда я болел ковидом, то предыдущие мои часы с такими же измерениями ничего не заподозрили. Да ладно там часы — с этими новыми штаммами в поликлинике нифига не определялось как COVID-19, хотя все симптомы были в наличии…

ЗОЖный циферблат, например

ЗОЖный циферблат, например

© Ferra.ru

Удобное и неудобное

  • Устанавливать кастомные (бесплатные любительские нестандартные) циферблаты на Huawei Watch 4 и 4 Pro можно, но чуть более муторно, чем на GT3. Вот способ. В принципе, в официальном магазине циферблатов Huawei есть из чего выбрать среди русифицированных циферблатов, так что лично я, как ненавистник англоязычных надписей меню в гаджетах, доволен.

  • Набивать 32 ГБ памяти в отсутствие eSIM как-то… нечем. Да, вы можете залить в часы музыки и пойти тренироваться с часами на руках вдали от смартфона, но проще на мобильнике установить «случайное воспроизведение» на плейлист «Мне нравится» в какой-нибудь Яндекс.Музыке или «Звуке» (или что там у нас под санкциями всё ещё функционирует?) и не заморачиваться заливкой mp3, как дед с кнопочной Нокией.

Стандартный белый циферблат красивый, но разряжает аккумулятор — будь здоров. Используйте чёрные или хотя бы цветные циферблаты

Стандартный белый циферблат красивый, но разряжает аккумулятор — будь здоров. Используйте чёрные или хотя бы цветные циферблаты

© Ferra.ru

  • Небольшой идиотизм операционной системы HarmonyOS заключается в том, что… у вас не работает переключение аудиотреков со смартфона при помощи часов. Вот в режиме спортивной тренировки — работает (и это реально полезно, если нужно переключиться с «медляка» на быструю музыку, а ты мокрый на беговой дорожке и наушники на мокрые пальцы не реагируют, в отличие от экрана часов). А в повседневном режиме (без включенной тренировки) кнопка «Музыка» просто включает Huawei Music — здоровенное приложение уровня Яндекс.Музыки. Которое берёт интернет по Wi-Fi, либо со смартфона по Bluetooth, и начинает из интернета предлагать вам музыку. Но, возможно, я просто тупой и не разобрался — напишите в комментах, если знаете решение.

  • NFC как бы есть, но его как бы и нет, потому что оплачивать можно только с помощью банковских карт UnionPay «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», что в стране победившего Сбера и Тинькофф Банка как-то… ни в борщ, ни в Красную армию, честно говоря.

Ага, на каждом углу встречаю пользователей Газпромбанка и Россельхозбанка (нет)

© Ferra.ru

  • В сравнении со старыми Huawei GT2 Pro, например, дисплей более выпуклый. Это красиво и близко по внешности к дорогим кварцевым часам, но такое стекло дисплея гораздо более склонно бликовать. С другой стороны, запаса яркости хватает, чтобы это нивелировать.

Выпуклое стекло бликует. Если при взгляде напрямую Watch 4 Pro в сравнении с GT2 Pro компенсируют это запасом яркости...

© Ferra.ru

  • Софт у Huawei, с одной стороны, великолепно отлажен — никаких «глюков» и перезагрузок никогда не случается, голосовая связь (когда отвечаете на звонок с часов) чистая и громкая по обе стороны. «Ну и чё такого?», — скажете вы? А я вот ходил в своё время с Amazfit GTR3 Pro и мучился тем, что в этих часах ваши собеседники в разговоре… слышат себя в эхо. Поэтому, во-первых, они всегда безошибочно определяли, что я принял вызов с часов. А во-вторых, сразу говорили, «выруби эту xpень и переключись на смартфон, я не хочу себя слышать при разговоре!». С Хуавеем таких проблем нет.

  • При этом многозадачная система иногда выходит часам… боком. То есть вы можете однажды нажать на значок «Фонарик», а он включится… за 2-3 секунды. Это очень долго! А иногда включается и моментально. Всё зависит от того, сколько приложений у вас открыто в фоне и очищали ли вы их (да, реалии тут такие, как в Android-смартфонах с 4 ГБ оперативной памяти).

Конкуренты

Samsung Galaxy Watch 6

Более компактные и более функциональные (ну, будем откровенны — в Google Wear OS побольше полезных для российских реалий приложений, чем в китайском AppGallery — не смартфонном AppGallery, а в том, который для часов) часы с ухудшенной автономностью и, что любопытно, возможностью лепить приложения из .apk через ADB.

Любопытны тем, что в них есть функция измерения кровяного давления — замеры привирают, конечно, в сравнении с замерами тонометром с широкой манжетой, но для ориентировки между «повышенное давление» и «нормальное давление» сгодятся.

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6

© Samsung

А ещё Samsung (спасибо санкциям!) заблокировал Samsung Pay для работы в России, но благодаря тому, что в этих часах «почти смартфонный» Android, в них можно и пропатчить Samsung Pay под другой регион (и оплата будет работать), и даже влепить Mir Pay (очень тяжело и муторго, но можно).

В общем, если использовать эти часы как часы, то получаете «более женскую» (ну уж извините, я на стороне амбалов здесь) по габаритам модель с чуть худшей автономностью. А вот если использовать их как «я хочу оплачивать покупки без смартфона и без пластиковой банковской карты!» или «я хочу приложения на любой случай жизни, чтобы и в кармане смартфон, и на руках смартфон на всякий случай» — это лучший вариант.

Apple Watch Series 9

Это примерно то же самое, что и у Самсунга, только автономность вообще позорная (18 часов, напоминаю). Зато много приложений — ооочень много, установить можно больше, чем на часах любых других брендов. И есть специальная функция для любителей есть руками скумбрию горячего копчения — жест двойного касания пальцами (двойной тап), чтобы закрывать уведомления, отвечать на вызовы, ставить музыку на паузы без касания к дисплею часов.

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9

© Ferra.ru

Ну и это добро не работает с Android-смартфонами (есть некоторые костыли, но это слишком уж маразм — получать часы с почти не работающими функциями за 35-40 тысяч рублей к Android-смартфону).

Выводы

«Золотая середина» — если в двух словах:

  • Приложений больше, чем на часах Amazfit или Xiaomi, да и система продуманнее. Но меньше, чем на Samsung или Apple Watch.

  • Автономность при этом чуть хуже, чем у Amazfit или Xiaomi, но лучше, чем у Samsung и Apple Watch.

Зарядное магнитное крепление, кстати, физически такое же, как у Huawei Watch GT3 Pro. Но ток для Watch 4 Pro нужен другой, поэтому зарядный кабель от GT3 Pro заряжает Watch 4 Pro ну очень долго

Зарядное магнитное крепление, кстати, физически такое же, как у Huawei Watch GT3 Pro. Но ток для Watch 4 Pro нужен другой, поэтому зарядный кабель от GT3 Pro заряжает Watch 4 Pro ну очень долго

© Ferra.ru

  • «Мужицкий» дождь солидный дизайн.

  • Ultra-режим, в котором автономность можно увеличить до офигительных 10-12 дней.

В общем, это не самые рекордные по софту и его возможностям часы, зато среди «высшей лиги» — точно самые выносливые с учётом Ultra-режима. И ничем не уступающие конкурентам по функциональности. Возможно, будь в них «урезанная» система, проработали ещё радикально дольше (но вы бы все жаловались, что «вот, продают умный браслет по цене флагманских умных часов!»), но и то, что есть, уже неплохо.

И есть более интересная по цене/качеству вариация под именем Watch 4 (которая не Pro), на 10 тысяч рублей дешевле, просто с более дешёвым ремешком (который всё равно лучше заменить на браслет, я настаиваю) и в корпусе не из титанового сплава, как Watch 4 Pro, а из нержавеющей стали. Правда, и автономность ниже, поэтому из энергосберегающего режима я бы в них не вылезал… Короче, нет в жизни счастья, но есть удачные компромиссы, и Huawei Watch 4 Pro — тот случай, когда всё сошлось удачно. Нелюбителям «однодневных» по автономности умных часов рекомендую.

Хорошие часы. Без перегибов (не считая изогнутого стекла на циферблате)

Хорошие часы. Без перегибов (не считая изогнутого стекла на циферблате)

© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei Watch 4 Pro
Плюсы
  • На пару с Apple Watch 4 Ultra, умные часы под руку крупного мужика
  • Дорогие материалы: титановый сплав в корпусе, хороший и красивый ремешок из кожзама
  • Хорошая (по меркам часов с полноценной ОС) автономность
  • Много встроенной памяти
  • Яркий быстрый дисплей 90 Гц
Минусы
  • NFC-платежи с популярными банками не работают, и ничего не поделать
  • В Google Wear OS приложений всё же больше
  • Режим повышенной выносливости работает только со стандартными циферблатами
  • Выпуклое сапфировое стекло ощутимо бликует
Новости партнеров
Новости партнеров