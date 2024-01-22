Те самые часы-миникомпьютер. Но к ним не нужен чемодан батареек

По управлению всё привычно и обычно не только для Huawei, но и умных часов любых других брендов — нижняя клавиша предназначена для быстрого вызова практически любой функции часов. Верхняя — переключение между циферблатом и меню приложений. Два нажатия верхней клавиши открывают список запущенных приложений (ну, это как панель задач в том же Android). И, как в Андроиде, эти открытые приложения можно очищать. А ещё можно вместо прокрутки приложений возюканьем пальцем по сенсорному дисплею крутить верхнюю кнопку — часы начинают мягко вибрировать при прокрутке, то есть по количеству вибраций вы можете запомнить, сколько приложений вы прокрутили.

Жаль только, что в отличие от того же Amazfit, Huawei не разрешает менять очерёдность пунктов меню приложений. Зато позволяет менять «карточки быстрого доступа» (это когда с циферблата вы проводите по экрану пальцем влево или вправо. И позволяет перенастраивать панель с переключателями Wi-Fi/Bluetooth/фонарика и т.д. (да, она тоже похожа на такую же панель в Android).

Обожемой, HarmonyOS в часах!

Давайте я на всякий случай уточню, что поколение часов Huawei Watch GT3/GT3 Pro я толком не тестировал — в руках, конечно, повертел, но подробными тестами вместо меня занимались другие ребята из редакции. А сам я на постоянной основе пользовался более старыми Huawei Watch GT2 Pro (они же Honor Magic Watch 2)… дай бог памяти… 2020 модельного года ещё. Это ещё та модель, в которой ещё нет никакой «операционной системы» с возможностью устанавливать приложения, зато есть минимальный набор софта, голосовые вызовы при помощи смартфона и двухнедельная автономность. Ну, была двухнедельная, когда они были новыми.