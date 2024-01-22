Те самые часы-миникомпьютер. Но к ним не нужен чемодан батареек

Те самые часы-миникомпьютер. Но к ним не нужен чемодан батареекHuawei Watch 4 Pro
Верхние котлы
Это такая ж/д и метро-станция в Москве, но с толщиной и размерами корпуса Huawei Watch 4 Pro, их хочется называть именно «котлами». Если вы до сих пор не покупали умные часы потому, что вы массивный бычара и часы на вашей руке смотрелись смешно, будто вы их у ребёнка украли, то флагманские Huawei — это как раз ваш размерчик. С другой стороны, если вы костлявый столб с тонкими запястьями, будете выглядеть как лилипут, укравший часы у Гулливера. Но в любом случае я рад, что, помимо Apple Watch Ultra, в продаже есть подходящие для Android-смартфонов часы мужского размера.
«Как ты с этой здоровенной фигнёй на руке умудряешься засыпать?», — спрашивали меня друзья и другие обзорщики. Ну, не знаю, тут вопрос не в размерах «фигни», а просто её в наличии. Если у вас когда-нибудь была собака, вы прекрасно запомнили момент, как она бесится, если на неё впервые надеть ошейник, и пытается его стряхнуть (даже если просто ошейник, а не на цепь отправляете дворового пса). Вот так же и с наручными устройствами — вам достаточно привыкнуть носить даже тоненький фитнес-браслет, и после этого вам не будут мешать на руке любые часы любого размера.
Кстати, несмотря на увесистый с виду корпус, часы не тяжёлые — ничего такого, из-за чего бы вы могли почувствовать лишний вес у запястья.
Крепление ремешка стандартное — 22 мм (не дайте разводилам из AliExpress, продающим «специальные ремешки и браслеты для Huawei Watch 4 Pro» за 1500-2000 рублей, вас обмануть — они не отличаются от «универсальных 22 мм» ремешков и браслетов за 600 рублей на любые другие часы). Коричневый ремешок из кожзама классный с виду — ходите как лорд Байрон с утончённым механизмом на руке. Но если вы занимаетесь спортом, то спустя несколько месяцев этот ремешок начинает… извините, вонять потом, как ваши тренировочные кроссовки, если их не стирать всё лето подряд. У металлического браслета таких проблем нет. Но нет и регулировки — один раз отрегулировали количество звеньев под размер руки, и затем с этой настройкой и ходите.
По управлению всё привычно и обычно не только для Huawei, но и умных часов любых других брендов — нижняя клавиша предназначена для быстрого вызова практически любой функции часов. Верхняя — переключение между циферблатом и меню приложений. Два нажатия верхней клавиши открывают список запущенных приложений (ну, это как панель задач в том же Android). И, как в Андроиде, эти открытые приложения можно очищать. А ещё можно вместо прокрутки приложений возюканьем пальцем по сенсорному дисплею крутить верхнюю кнопку — часы начинают мягко вибрировать при прокрутке, то есть по количеству вибраций вы можете запомнить, сколько приложений вы прокрутили.
Жаль только, что в отличие от того же Amazfit, Huawei не разрешает менять очерёдность пунктов меню приложений. Зато позволяет менять «карточки быстрого доступа» (это когда с циферблата вы проводите по экрану пальцем влево или вправо. И позволяет перенастраивать панель с переключателями Wi-Fi/Bluetooth/фонарика и т.д. (да, она тоже похожа на такую же панель в Android).
Обожемой, HarmonyOS в часах!
Давайте я на всякий случай уточню, что поколение часов Huawei Watch GT3/GT3 Pro я толком не тестировал — в руках, конечно, повертел, но подробными тестами вместо меня занимались другие ребята из редакции. А сам я на постоянной основе пользовался более старыми Huawei Watch GT2 Pro (они же Honor Magic Watch 2)… дай бог памяти… 2020 модельного года ещё. Это ещё та модель, в которой ещё нет никакой «операционной системы» с возможностью устанавливать приложения, зато есть минимальный набор софта, голосовые вызовы при помощи смартфона и двухнедельная автономность. Ну, была двухнедельная, когда они были новыми.
Если вдруг вы ходили тоже с чем-то настолько же минималистичным (ну, я не знаю, с Amazfit GTR2/GTS2, с умными часами Xiaomi и т.д.), то Huawei Watch 4 Pro впечатлит вас по нескольким фронтам:
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Им не очень-то нужен смартфон, потому что они сами по себе смартфон. Со своим Wi-Fi, Bluetooth, 4G, NFC, GPS, микрофоном, полноценными приложениями музыки (Spotify, Huawei Music и т.д.), магазином приложений, картами с навигацией и т.д.
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В зарубежных странах (в Китае, а может и в Европе где-нибудь) у операторов уже есть функция дублирования номера SIM-карты в смартфоне на eSIM в других устройствах. То есть вы можете просто оставить смартфон дома и уйти в тренажёрный зал (или на пробежку в парк у дома) с часами, оставаясь на связи — как только вам будут звонить на ваш номер, звонок (или SMS) прилетит вам прямо на часы. Это же пригодится и в случаях, когда вы разбили смартфон. Ну либо если он разрядился в ноль на морозе. Жаль, что в России такого нет и не предвидится — операторы до смерти боятся «клонирования» SIM-карт, потому что телефонное мошенничество в таких условиях выйдет на новый уровень, а «разводилы» будут клонировать SIM-карты бабушек и дедушек, а потом снимать с их карточек пенсии (ну, по крайней мере, операторы так думают).
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В отличие от старых поколений умных часов, в новых циферблат always-on (это когда стрелки или цифры постоянно отображаются при погасшем, в целом, дисплее, для экономии энергии) отображается в том же стиле, что и основной циферблат. Ну, то есть поставляется в комплекте. Раньше always-on (в тех же GT2 Pro, Amazfit GTR 2/GTS 2 и др.) был «прибит гвоздями» — три стандартных циферблата в том виде, в каком захотел производитель, без оглядки на ваш нынешний циферблат часов.
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Многозадачность и объём памяти. 32 гигабайта памяти в часах! Ну ниxpена ж себе! Я настолько старый, что в свои годы ходил с mp3-плеером (цифровым) на 256 мегабайт и был счастлив. А до этого ходил с Nokia 3230 на Symbian с 1 ГБ картой памяти RS-MMC и тоже был первый парней на районе. А тут на часах можно качать сколько угодно приложений или набивать их музыкой (видеозаписями, правда, нельзя, но кто их будет смотреть на экране часов?) практически без ограничений. И между открытыми функционирующими приложениями прыгать кнопкой панели задач, как через Alt + Tab на Windows или соответствующей клавиши/жеста на Android.
Чем за это придётся расплачиваться? Автономностью, конечно!
Она не настолько позорная, как у Apple Watch Series 9 (18 часов, даже не сутки) или Samsung Galaxy Watch 6 — 2 суток, если без Always-on-display и со включенным мониторингом здоровья (и это ещё только на 46 мм, потому что в 44 мм аккумулятор ещё меньше и автономность хуже).
Huawei Watch 4 Pro работают в среднем 4 дня. Это когда мониторинг пульса (и аритмии), стресса, кислорода в крови, сна включен, Wi-Fi и Bluetooth включены, а Always-on-display и 4G выключены (то есть вы не подключили к часам eSIM). В сравнении с «глупыми» часами без возможности ставить приложения и без Wi-Fi (тем же Watch GT2 Pro) и их двухнедельной автономностью не впечатляет. Но пока это самые выносливые часы с полноценной операционной системой.
Если включать always-on-display, то заряжать часы вам придётся раз в пару суток, это уже выматывающий режим использования, честно говоря.
Но! Есть режим Ultra, в котором у часов отключаются Wi-Fi и 4G-модем, отключается Always-on-display — то есть они становятся «просто Bluetooth-часами», хоть и со всеми установленными функциями наподобие карт, звонков и прочего софта, который вы влепили на свой вкус. В таком режиме часы продержатся 8-10 дней. Единственный минус — циферблат сменится на стандартный. А стандартные циферблаты в Huawei Watch 4 Pro… на любителя. Это сейчас их хотя бы русифицировали, а изначально ты должен был смотреть на Thursday поутру и пытаться за пару секунд понять, какой день-то сегодня, наxpeн?!
А у тебя аритмия, и значит ты умрёшь
Все основные режимы спортивных тренировок в Huawei Watch 4 Pro в наличии, точность измерений — нормальная.
Ну то есть, как и любые другие умные часы, эти очень хорошо подсчитывают дистанцию и пульс, но для правильного подсчёта количества калорий вы хотя бы укажите в приложении «Huawei Здоровье» свой актуальный рост и вес. И всё равно эти цифры будут отличаться от цифрах на тренажёре почти всегда, потому что:
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С одной стороны, тренажёр точно знает, какую нагрузку вы выбрали, какую дистанцию пробегаете за тот или иной период, и какую нагрузку это означает. Вроде бы следует, что правильно калории считает тренажёр? Ну, как бы не так:
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А часы не знают точно, какой там норматив вы на тренажёре выполняете, зато точно знают, насколько сильно колотится ваше сердце в процессе, знают о вашем весе, об уровне кислорода в крови и многое другое. На самом деле, уровень потраченных калорий зависит от интенсивности работы сердечно-сосудистой системы в процессе в том числе. Если вы примете какую-нибудь таблетку для снижения частоты пульса (не делайте так! это только для примера!) и будете перебирать ногами по беговой дорожке более расслабленно, вы де-факто потратите калорий меньше. Такие дела.
Короче, точность измерений умными часами — вопрос дискуссионный. Главное — не верьте на 100% ни часам, ни тренажёру, а просто принимайте во внимание «больше потратил — меньше потратил в сравнении с предыдущей тренировкой».
От «у вас найдена аритмия» в уведомлениях часов тоже в обморок не падайте — она иногда появляется даже у здоровых людей. Просто поглядите на процент её обнаружения — если она у вас отмечается не ежечасно, париться не о чем.
По остальным замерам я бы всерьёз принимал только средний пульс (если вы дрищ и у вас слишком низкий пульс постоянно, можете начать в обмороки падать, а при особо запущенных случаях — в кому; если жиробас с повышенным пульсом — он часто сопровождается повышенным давлением, а это инсульт/инфаркт, если не поддерживать давление нормальным). Иногда можете измерить ЭКГ — тоже полезно. Ну и во сколько заснули, сколько проспали и как спали — это тоже важно.
Всё остальное — баловство, на мой взгляд. Температура тела, которую тут можно замерять, зависит просто от того, открыто ли у вас окно в комнате, либо пришли ли вы с улицы/вышли из душа. Уровень кислорода в крови ¬_якобы_ должен предупредить вас о заболеваниях лёгких или COVID-19, но чёт, когда я болел ковидом, то предыдущие мои часы с такими же измерениями ничего не заподозрили. Да ладно там часы — с этими новыми штаммами в поликлинике нифига не определялось как COVID-19, хотя все симптомы были в наличии…
Удобное и неудобное
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Устанавливать кастомные (бесплатные любительские нестандартные) циферблаты на Huawei Watch 4 и 4 Pro можно, но чуть более муторно, чем на GT3. Вот способ. В принципе, в официальном магазине циферблатов Huawei есть из чего выбрать среди русифицированных циферблатов, так что лично я, как ненавистник англоязычных надписей меню в гаджетах, доволен.
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Набивать 32 ГБ памяти в отсутствие eSIM как-то… нечем. Да, вы можете залить в часы музыки и пойти тренироваться с часами на руках вдали от смартфона, но проще на мобильнике установить «случайное воспроизведение» на плейлист «Мне нравится» в какой-нибудь Яндекс.Музыке или «Звуке» (или что там у нас под санкциями всё ещё функционирует?) и не заморачиваться заливкой mp3, как дед с кнопочной Нокией.
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Небольшой идиотизм операционной системы HarmonyOS заключается в том, что… у вас не работает переключение аудиотреков со смартфона при помощи часов. Вот в режиме спортивной тренировки — работает (и это реально полезно, если нужно переключиться с «медляка» на быструю музыку, а ты мокрый на беговой дорожке и наушники на мокрые пальцы не реагируют, в отличие от экрана часов). А в повседневном режиме (без включенной тренировки) кнопка «Музыка» просто включает Huawei Music — здоровенное приложение уровня Яндекс.Музыки. Которое берёт интернет по Wi-Fi, либо со смартфона по Bluetooth, и начинает из интернета предлагать вам музыку. Но, возможно, я просто тупой и не разобрался — напишите в комментах, если знаете решение.
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NFC как бы есть, но его как бы и нет, потому что оплачивать можно только с помощью банковских карт UnionPay «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», что в стране победившего Сбера и Тинькофф Банка как-то… ни в борщ, ни в Красную армию, честно говоря.
- В сравнении со старыми Huawei GT2 Pro, например, дисплей более выпуклый. Это красиво и близко по внешности к дорогим кварцевым часам, но такое стекло дисплея гораздо более склонно бликовать. С другой стороны, запаса яркости хватает, чтобы это нивелировать.
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Софт у Huawei, с одной стороны, великолепно отлажен — никаких «глюков» и перезагрузок никогда не случается, голосовая связь (когда отвечаете на звонок с часов) чистая и громкая по обе стороны. «Ну и чё такого?», — скажете вы? А я вот ходил в своё время с Amazfit GTR3 Pro и мучился тем, что в этих часах ваши собеседники в разговоре… слышат себя в эхо. Поэтому, во-первых, они всегда безошибочно определяли, что я принял вызов с часов. А во-вторых, сразу говорили, «выруби эту xpень и переключись на смартфон, я не хочу себя слышать при разговоре!». С Хуавеем таких проблем нет.
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При этом многозадачная система иногда выходит часам… боком. То есть вы можете однажды нажать на значок «Фонарик», а он включится… за 2-3 секунды. Это очень долго! А иногда включается и моментально. Всё зависит от того, сколько приложений у вас открыто в фоне и очищали ли вы их (да, реалии тут такие, как в Android-смартфонах с 4 ГБ оперативной памяти).
Конкуренты
Samsung Galaxy Watch 6
Более компактные и более функциональные (ну, будем откровенны — в Google Wear OS побольше полезных для российских реалий приложений, чем в китайском AppGallery — не смартфонном AppGallery, а в том, который для часов) часы с ухудшенной автономностью и, что любопытно, возможностью лепить приложения из .apk через ADB.
Любопытны тем, что в них есть функция измерения кровяного давления — замеры привирают, конечно, в сравнении с замерами тонометром с широкой манжетой, но для ориентировки между «повышенное давление» и «нормальное давление» сгодятся.
А ещё Samsung (спасибо санкциям!) заблокировал Samsung Pay для работы в России, но благодаря тому, что в этих часах «почти смартфонный» Android, в них можно и пропатчить Samsung Pay под другой регион (и оплата будет работать), и даже влепить Mir Pay (очень тяжело и муторго, но можно).
В общем, если использовать эти часы как часы, то получаете «более женскую» (ну уж извините, я на стороне амбалов здесь) по габаритам модель с чуть худшей автономностью. А вот если использовать их как «я хочу оплачивать покупки без смартфона и без пластиковой банковской карты!» или «я хочу приложения на любой случай жизни, чтобы и в кармане смартфон, и на руках смартфон на всякий случай» — это лучший вариант.
Apple Watch Series 9
Это примерно то же самое, что и у Самсунга, только автономность вообще позорная (18 часов, напоминаю). Зато много приложений — ооочень много, установить можно больше, чем на часах любых других брендов. И есть специальная функция для любителей есть руками скумбрию горячего копчения — жест двойного касания пальцами (двойной тап), чтобы закрывать уведомления, отвечать на вызовы, ставить музыку на паузы без касания к дисплею часов.
Ну и это добро не работает с Android-смартфонами (есть некоторые костыли, но это слишком уж маразм — получать часы с почти не работающими функциями за 35-40 тысяч рублей к Android-смартфону).
Выводы
«Золотая середина» — если в двух словах:
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Приложений больше, чем на часах Amazfit или Xiaomi, да и система продуманнее. Но меньше, чем на Samsung или Apple Watch.
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Автономность при этом чуть хуже, чем у Amazfit или Xiaomi, но лучше, чем у Samsung и Apple Watch.
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«Мужицкий»
дождьсолидный дизайн.
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Ultra-режим, в котором автономность можно увеличить до офигительных 10-12 дней.
В общем, это не самые рекордные по софту и его возможностям часы, зато среди «высшей лиги» — точно самые выносливые с учётом Ultra-режима. И ничем не уступающие конкурентам по функциональности. Возможно, будь в них «урезанная» система, проработали ещё радикально дольше (но вы бы все жаловались, что «вот, продают умный браслет по цене флагманских умных часов!»), но и то, что есть, уже неплохо.
И есть более интересная по цене/качеству вариация под именем Watch 4 (которая не Pro), на 10 тысяч рублей дешевле, просто с более дешёвым ремешком (который всё равно лучше заменить на браслет, я настаиваю) и в корпусе не из титанового сплава, как Watch 4 Pro, а из нержавеющей стали. Правда, и автономность ниже, поэтому из энергосберегающего режима я бы в них не вылезал… Короче, нет в жизни счастья, но есть удачные компромиссы, и Huawei Watch 4 Pro — тот случай, когда всё сошлось удачно. Нелюбителям «однодневных» по автономности умных часов рекомендую.
- На пару с Apple Watch 4 Ultra, умные часы под руку крупного мужика
- Дорогие материалы: титановый сплав в корпусе, хороший и красивый ремешок из кожзама
- Хорошая (по меркам часов с полноценной ОС) автономность
- Много встроенной памяти
- Яркий быстрый дисплей 90 Гц
- NFC-платежи с популярными банками не работают, и ничего не поделать
- В Google Wear OS приложений всё же больше
- Режим повышенной выносливости работает только со стандартными циферблатами
- Выпуклое сапфировое стекло ощутимо бликует