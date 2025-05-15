HUAWEI WATCH 5: самый яркий (для летних дней) экран и точнейший мониторинг здоровья с функцией X-TAP

HUAWEI WATCH 5: самый яркий (для летних дней) экран и точнейший мониторинг здоровья с функцией X-TAPИ обновлённая операционная система тоже
Не так давно мы выпустили обзор Watch GT 5 от HUAWEI — там вам и титан в корпусе, и автономность, и т.д. Теперь на очереди, казалось бы, обычные HUAWEI WATCH 5, однако пусть пропажа двух заветных букв из названия вас не пугает.
Эти часы не просто лучше своих предшественников, они работают совсем иначе. Тут и новый подход к мониторингу здоровья, и экран с яркостью, при которой у них читаемость хорошая, как у обычных кварцевых часов (а не блики солнца, как у других умных часов на улице летом), и все те же проверенные временем материалы. А еще они работают на существенно переработанной Harmony OS.
Характеристики
|HUAWEI WATCH 5 (42 мм)
|HUAWEI WATCH 5 (46 мм)
|Дисплей
|1.38" AMOLED
|1.5" AMOLED
|Разрешение экрана
|466x466 пикселей, 338 ppi
|466x466 пикселей, 310 ppi
|Защита от воды
|5 атм
|5 атм
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь (904L и 316L)
|Космический титан, нержавеющая сталь (316L)
|Защита экрана
|Сапфировое стекло
|Сапфировое стекло
|Операционная система
|HarmonyOS 5.0
|HarmonyOS 5.0
|Связь
|Wi-Fi 6, GPS, GLONASS, Bluetooth 5.2
|Wi-Fi 6, GPS, GLONASS, Bluetooth 5.2
|Процессор
|Не указан (ARM-based)
|Не указан (ARM-based)
|Оперативная память
|Не указана
|Не указана
|Размер
|42х42.5х10.5 мм
|46х46.7х11.3 мм
|Цена
|от 39999 (скидка 5 тыс.руб и наушники FreeBuds 6i в подарок по предзаказу) рублей
|от 39999 (скидка 5 тыс.руб и наушники FreeBuds 6i в подарок по предзаказу) рублей
Внешний вид
Корпус, который плавно перетекает в браслет, мы уже видели в Watch GT 5. Лучшее решение из возможных: и габариты скрадывает (начинка умных часов все еще довольно большая), и внешне это все выглядит выигрышно. С «родным» ремешком — это практически украшение, с каким-нибудь силиконовым — обычные, но всё ещё более симпатичные, чем большинство конкурентов, часы.
HUAWEI WATCH 5 традиционно доступны в двух размерах (46 мм и 42 мм) и в версиях с разными материалами: есть модификации как с корпусом из авиационного титана, так и с корпусом из нержавеющей стали марок 904L и 316L. Все выбранные инженерами и дизайнерами материалы достаточно живучие, чтобы выдерживать и пот, и воду, и активное использование в агрессивных условиях, сохраняя при этом изначальный вид.
Авиационный титан в модели 46 мм на 45% легче нержавеющей стали 904L, в 1,8 раза прочнее и в 1,5 раза тверже. Титан устойчив к коррозии, не боится пота и царапин (почти не боится), в общем, идеальный материал для тех, кто носит часы круглосуточно или активно занимается спортом. На руке часы почти не ощущаются, хотя за волосы на запястье браслет иногда цепляется — это, к сожалению, общая отличительная черта всех металлических ремешков. Поэтому в минусы записывать не будем.
Нержавеющая сталь 904L, которую используют в модели 42 мм, это уже не просто «часы на все случаи жизни», а «тяжёлый люкс». Такую сталь обычно применяют в дорогущих Rolex, она отличается глянцевым блеском с золотистым отливом и высокой устойчивостью к химической эрозии и изменению цвета металла.
Нержавеющая сталь 316L в моделях 46 мм (чёрный) и 42 мм (белый, зеленый) — более бюджетный, но тоже качественный вариант. Она чуть менее устойчива к коррозии, чем 904L, но справляется с водой и мелкими повреждениями. В общем, нормальные металлические часы получаете. Чёрный корпус с ремешком из фторэластомера выглядит строго и спортивно, зеленый добавляет яркости в образ. Фторэластомер мягкий, не вызывает дискомфорта и идеален для тренировок, хотя ощущается попроще, чем ткань или титан.
Расцветки корпуса отдельно радуют, видно, что их обдумывали и что они выбраны не «с потолка». Хроматический фиолетовый окрас с опаловым отливом в модели 46 мм создавали через сложный процесс окисления, дающий серо-голубой подтон, который переливается на свету. Песочный оттенок в модели 42 мм защищен от потемнения и выглядит почти как драгоценный металл.
Управлять часами HUAWEI предлагает при помощи стандартного колесика сверху и кнопки снизу. Что за дополнительные детали находятся между ними? Об этом чуть позже. Спойлер: нет, это не кнопки для навигации.
Дисплей
Думаете, у Apple в часах яркие экраны? Нет, они яркие, спору нет. Но если 2000 кд/м2 в Apple Watch десятого поколения — много, то как тогда назвать пиковое значение в 3000 кд/м2 у HUAWEI WATCH 5? И если вы приготовились ответить в стиле «Ой, да мне столько яркости не нужно, по глазам будет бить!», то явам объясню, что активируется она (ну, если у вас авто-яркость в часах, а не вручную выставленная максимальная всегда) солнечным днём, чтобы вместо бликов солнца и следов отпечатков пальцев вы видели на дисплее всю нужную информацию. А летом под солнцем на экране часов чем больше яркости — тем лучше.
Помимо яркости экраны обеих моделей могут «сбрасывать» частоту обновлений с 60 до 1 Гц. За это спасибо технологии LTPO в ее второй версии. Без нее было бы тяжко: батарея часов запросто могла бы разрядиться за день-полтора при включенном режиме постоянного отображения (ну, это когда ваши умные часы выглядят действительно как часы со стрелочками или цифрами 24 часа в сутки, а не только в те моменты, когда вы решаете проверить поступившие на них уведомления).
Даже стекло над дисплейной панелью тут необычное. Во-первых, стекло тут сразу примыкает к металлическому корпусу: без каких-либо пластиковых вставок и ненужных безелей. Во-вторых, это далеко не самое стандартное защитное стекло. Хотя правильнее назвать его линзой, потому визуальный эффект оно создает такой же, как если бы вы решили положить лупу с плоской стороной сверху на экран.
В-третьих, это стекло может отражать свет сразу двумя способами: обычным и инвертированным. Видимо, инженеры решили перенести сюда годы своих наработок в области создания градиентов на задних стеклах смартфонов — эффект-то уж очень похож. Короче, проще это увидеть своими глазами, потому что описать трудно, а камера и близко не передаёт на снимках то, что сделали в недрах R&D-центра компании. Поэтому как только часы появятся на прилавках — бегите смотреть на витринные образцы. Это того стоит, серьезно.
X-TAP
А вот и то, ради чего обновление линейки затевалось. Новый боковой датчик — это, пожалуй, главная причина, почему часы сильно выделяются на фоне конкурентов. X-TAP позволяет считывать данные не только с запястья, как это делает большинство умных часов, но и с кончика пальца, что делает мониторинг здоровья быстрее, точнее и удобнее. По сути, это первый в отрасли сенсор такого рода, и он реально меняет подход к измерению показателей здоровья при помощи носимой электроники. Объединяет он в себе сразу три функции:
-
Датчик силы нажатия: определяет, с какой силой вы нажимаете пальцем на сенсор. Это позволяет запускать разные функции в зависимости от типа касания (например, лёгкое касание или удержание).
-
Электрод ЭКГ: покрыт стеклом для лучшего контакта и измеряет электрическую активность сердца, что необходимо для диагностики сердечного ритма.
-
Датчик ФПГ (фотоплетизмограммы): сенсор отслеживает пульсовую волну, что помогает измерять уровень кислорода в крови (SpO₂), собственно, сам пульс и другие показатели. А SpO₂ тут вообще измеряется в реальном времени.
Ключевая фишка X-TAP — улучшенное в (!) десятки раз качество сигнала по сравнению с традиционными датчиками на запястье. Кончик пальца идеален для измерений: кожа там тоньше, сосуды плотнее, а контакт с датчиком равномернее. Да и давление на датчик вы можете регулировать сами — это удобнее, чем в случае с ремешком, который может болтаться или пропускать свет.
Такое расположение биометрического датчика снижает помехи от волос, пигментации или движений, что особенно важно для измерения уровня кислорода в крови (SpO₂) или пульса. А ещё X-TAP интегрируется с уже привычной системой HUAWEI TruSense, только прокачивая её возможности.
Однако самое крутое — функция проверки здоровья в одно касание: удерживаешь палец на боковом датчике 60 секунд, и часы выдают отчёт по девяти показателям, включая пульс, SpO₂, стресс, вариабельность сердечного ритма (ВСР), эмоциональное состояние и даже здоровье дыхательных путей через диагностику кашля (да, в микрофон часов придется кашлять). Ну, а ВСР и анализ эмоций — редкость даже для флагманских часов уровня «а чего так дорого-то».
Операционная система
Операционку HarmonyOS заметно изменили, сохранив, при этом, общую логику навигации, расположение основных элементов и узнаваемость иконок и прочих кнопочек. Изменили шрифты (в лучшую сторону, теперь они не похожи на то, что используют конкуренты), но главное — разработчики добавили поддержку управления той же рукой, на которой вы носите часы.
Google ещё в первой версии Android Wear, умудрилась изобрести собственное управление жестами. Как были тогда придуманы вращения запястьем для навигации по системе, так они и перекочевали в Wear OS. А вот в HarmonyOS разработчики пошли дальше и добавили поддержку свайпов! Пальцем по пальцу!
Удобно, но надо привыкать — режим обучения раза четыре возвращал меня в самое начало руководства, пока я не отточил движения до хоть сколько-нибудь приличного результата. После этого операционка поняла, что меня можно оставить с часами один на один, и прекратила процесс вдалбливания полезной информации в нерадивого владельца.
Виджеты стали чуть симпатичнее, появилось больше возможностей настроить циферблаты под себя, да и сами анимации стали плавнее. Если не сильно вглядываться, то можно подумать, что тут все 120 Гц, а не стандартные для носимой электроники 60 Гц. Поэтому за плавность работы системы — отдельный плюс.
И раз это полноценная операционная система (обновления весят аж по 2 ГБ), то и приложения сложнее, чем «Погода», в местном магазине можно отыскать без проблем. Скажу больше: можно найти и приложения от российских разработчиков. Компаньон для 2ГИС на запястье? Пожалуйста, есть уже и такое.
Автономность
В стандартном режиме модель 46 мм обеспечивает до 4,5 дней работы, а 42 мм — до 3 дней. С включенным Always-On Display (AOD) эти показатели сокращаются до 3 дней для 46 мм и 2 дней для 42 мм. Такие результаты уже впечатляют, особенно на фоне Apple и Samsung, которые требуют зарядки каждые 1−2 дня. Стандартный режим позволяет использовать все функции: звонки через eSIM, навигацию, мониторинг здоровья, загрузку приложений и циферблаты из магазина.
Экономичный режим значительно увеличивает автономность, но и функциональность немного снижает. Модель 46 мм в этом режиме держит заряд до 11 дней при минимальной нагрузке или 7 дней при типичном использовании, а 42 мм — до 7 дней и 5 дней соответственно. Даже с AOD в эконом-режиме 46 мм работают 4,5 дня, а 42 мм — 3 дня.
Ну, а главное достижение, касаемое автономности часов, заключается в появлении поддержки быстрой зарядки. Стандарт не указан, но ради таких нововведений в HUAWEI решили обновить внешний вид магнитной площадки: теперь она сделана не из одного и того же пластика, а из пластика сразу двух видов: классического белого и с покрытием «под металл». Ждем такой дизайн и в других моделях носимых устройств компании?
Конкуренты
Apple Watch Series 10
Крутые имиджевые часы с огромным количеством приложений в маркетплейсе, но с очень грустной автономностью. Прошло 18 часов с момента предыдущей зарядки? Добро пожаловать к розетке! Буквально невозможно будет после рабочего дня ночью лечь спать с часами на руках, потому что утром они на вашей руке разрядятся в ноль.
И если watchOS можно назвать удобной системой (выглядит красиво, работает интуитивно и плавно), то подход к измерению показателей организма назвать удобным язык не поворачивается. Пока в HUAWEI все это реализовали в режиме «одного окна», в Apple каждый показатель предлагают измерять отдельно, прям заходить в пункты меню и измерять — неудобно и долго. Может, у Samsung ситуация лучше?
Samsung Galaxy Watch Ultra
Простые Galaxy Watch по детализации измерения параметров здоровья чуть не дотягивают, поэтому Ultra. Которая Ultra не только по позиционированию, то и по огромнейшим размерам (хотя кому-то это будет в плюс). Они здоровенные, подойдут далеко не всем, но зато живут дольше, чем часы от Apple. А ещё у них гипер-навороченная система (практически тот же Android, но в часах) и максимально возможное количество доступных к установке приложений — даже Mir Pay можно впендюрить. И ещё они худо-бедно (менее точно, чем HUAWEI Watch D2, к примеру), но все же умеют измерять показатели артериального давления — и это до сих пор большая редкость на рынке носимых устройств. Для фитнес-энтузиастов это неплохой выбор, но чудес от этих часов ждать не стоит.
Итого
HUAWEI WATCH 5 — это отличные умные часы, в которых можно разглядеть амбиции компании в создании универсального устройства, сочетающего стиль, инновации и выносливость с измерениями показателей здоровья на уровне самых настоящих медицинских приборов.
Новый сенсор X-TAP меняет подход к мониторингу здоровья, обеспечивая точные измерения с минимальными помехами, а яркий дисплей, с пиковой яркостью 3000 кд/м² и защитным стеклом с эффектом линзы, оставляет конкурентов где-то далеко позади. Добавьте к этому продуманную HarmonyOS с гибкой настройкой и поддержкой российских приложений, и вы получите гаджет, который подойдет как для спорта, так и для повседневной жизни.
Автономность — ещё одна сильная сторона HUAWEI WATCH 5. До 4,5 дней работы в стандартном режиме для модели 46 мм и до 11 дней в экономичном — это показатели, которые оставляют позади многих конкурентов. Быстрая зарядка, не менее быстрый Wi-Fi шестой версии и поддержка eSIM? Тоже есть. Единственное, чего не хватило лично мне — возможности измерения артериального давления, как в HUAWEI Watch D2. Однако для этого нужен корпус еще больше, поэтому нехватку функции СМАД эти часам можно простить.
- Запас яркости дисплея для солнечной погоды
- Хорошая автономность
- Удобная современная операционная система
- Быстрая зарядка
- К новым расцветкам будет сложно подобрать покупной ремешок в тон
- Корпус крупнее среднего, на очень худых людях будут выглядеть странновато