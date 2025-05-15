HUAWEI WATCH 5: самый яркий (для летних дней) экран и точнейший мониторинг здоровья с функцией X-TAP

Операционку HarmonyOS заметно изменили, сохранив, при этом, общую логику навигации, расположение основных элементов и узнаваемость иконок и прочих кнопочек. Изменили шрифты (в лучшую сторону, теперь они не похожи на то, что используют конкуренты), но главное — разработчики добавили поддержку управления той же рукой, на которой вы носите часы.

Google ещё в первой версии Android Wear, умудрилась изобрести собственное управление жестами. Как были тогда придуманы вращения запястьем для навигации по системе, так они и перекочевали в Wear OS. А вот в HarmonyOS разработчики пошли дальше и добавили поддержку свайпов! Пальцем по пальцу!

Удобно, но надо привыкать — режим обучения раза четыре возвращал меня в самое начало руководства, пока я не отточил движения до хоть сколько-нибудь приличного результата. После этого операционка поняла, что меня можно оставить с часами один на один, и прекратила процесс вдалбливания полезной информации в нерадивого владельца.

Виджеты стали чуть симпатичнее, появилось больше возможностей настроить циферблаты под себя, да и сами анимации стали плавнее. Если не сильно вглядываться, то можно подумать, что тут все 120 Гц, а не стандартные для носимой электроники 60 Гц. Поэтому за плавность работы системы — отдельный плюс.

И раз это полноценная операционная система (обновления весят аж по 2 ГБ), то и приложения сложнее, чем «Погода», в местном магазине можно отыскать без проблем. Скажу больше: можно найти и приложения от российских разработчиков. Компаньон для 2ГИС на запястье? Пожалуйста, есть уже и такое.

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