Это самые новые наручные часы с возможностью измерять артериальное давление

Однако вот какой есть нюанс: если хотя бы в одной стране продукт смог пройти медицинскую сертификацию, сам этот факт гарантирует высокую точность измерений. То есть вы не гаджет-игрушку на запястье носите, а вполне солидный прибор. С врачебными делами вопрос везде строгий. Вряд ли какая-то комиссия даст свое ОК на погрешность измерений в 10-15% от референсных показателей.

Главное — измеряют давление

Маркетологи HUAWEI в часах Watch D обещают погрешность не более 3 ммрт. Я решил этот момент проверить и одолжил у мамы обычный аптечный тонометр. Разница получилось чуть больше 3 мм ртутного столба. Повторил замеры еще по три раза каждым прибором и понял, что небольшой разброс в обе стороны присутствует там и там. Кто и когда врет — угадать сложно. Тем не менее, часы все-таки позволяют получить представление о текущих показателях организма, а значит, функцию свою выполняют.