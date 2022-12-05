Это самые новые наручные часы с возможностью измерять артериальное давление

Это самые новые наручные часы с возможностью измерять артериальное давлениеHUAWEI Watch D
Не так уж давно фитнес-трекеры и умные часы умели только считать шаги и мотивировали топать (бесполезные) 10 000 раз? Ну, еще показывали время, уведомления со смартфона и кое-как считали калории. На старте продуктов этой категории казалось: да поиграются производители немного — и бросят все эти разработки. Как видите, не бросили. Развитие гаджет-функциональности в часах и браслетах действительно как-то застопорилось. И дело даже не в том что инженеры не могут, вопрос больше в том, что людям нафиг не нужна трансформация часов в микроподобие еще одного смартфона. Зато развитие медицинской и околомедицинской составляющей оказалось путем к успеху для этих продуктов.
Технические характеристики HUAWEI Watch D
|Экран:
|AMOLED, 1,64 дюйма, 456 × 280 пикс, 326 ppi
|Размер:
|51 мм × 38 мм × 13,6 мм
|Вес:
|Около 40,9 г
|Ширина ремешка:
|30 мм
|Длина ремешка:
|Для запястий от 130 до 200 мм
|Корпус часов:
|Алюминий, графитовый черный
|Ремешок часов:
|Фторэластомер, черный
|Водостойкость:
|IP68
|Поддержка ОС:
|Android 6.0, HarmonyOS 2, iOS 12 и выше
|Датчики:
|Акселерометр, гироскоп, оптический для пульса, освещенности, температуры, дифференциального давления, Холла
|Подключение:
|GPS, NFC, Bluetooth 5.1
|Зарядка:
|Беспроводная
|Время работы:
|До 7 дней
|Комплект поставки:
|Часы (с ремешком и манжетой размера L), манжета размера M, ремешок размера М (без застежки), независимое крепление, рамки для манжеты размера L и M (запасные), линейка для измерения запястья, руководство пользователя, зарядное устройство
|Цена
|30 000 рублей
Артур Сотников для Ferra.ru
В России сам факт наличия сертификации гаджета как медицинского прибора никому не сдался. Не то чтобы кто-то из производителей пытался его оформить, но все равно. Ладно там в Москве и миллионниках еще можно было найти этому официальное применение. А ты попробуй объяснить фельдшеру Василь Михалычу из Томской области, что пока он шел на вызов, ты уже с часов себе ЭКГ успел сделать и готов делиться с ним результатом. В лучшем случае дураком назовет, в худшем — белочку заподозрит. И прокапаться посоветует.
Артур Сотников для Ferra.ru
Однако вот какой есть нюанс: если хотя бы в одной стране продукт смог пройти медицинскую сертификацию, сам этот факт гарантирует высокую точность измерений. То есть вы не гаджет-игрушку на запястье носите, а вполне солидный прибор. С врачебными делами вопрос везде строгий. Вряд ли какая-то комиссия даст свое ОК на погрешность измерений в 10-15% от референсных показателей.
Главное — измеряют давление
Маркетологи HUAWEI в часах Watch D обещают погрешность не более 3 ммрт. Я решил этот момент проверить и одолжил у мамы обычный аптечный тонометр. Разница получилось чуть больше 3 мм ртутного столба. Повторил замеры еще по три раза каждым прибором и понял, что небольшой разброс в обе стороны присутствует там и там. Кто и когда врет — угадать сложно. Тем не менее, часы все-таки позволяют получить представление о текущих показателях организма, а значит, функцию свою выполняют.
Артур Сотников для Ferra.ru
Стоит помнить, что запястные тонометры хоть и существуют как класс, их точность немного ниже по сравнению с плечевыми. Именно поэтому они не получили столь же широкое распространение. Хотя измерять на запястье — ну очень удобно. Тем не менее, HUAWEI Watch D подходят как для людей с серьезными проблемами со здоровьем, так и для тех, кто просто хочет регулярно следить за давлением с доступом к истории измерений.
Да, небольшая погрешность допускается у самих часов. Да, есть некоторая погрешность у самого формата измерения на запястье. Но все равно этот гаджет дает возможность в любой момент получить представление о давлении и возможных причинах странного самочувствия. А если учитывать, что это совмещено с прочими функциями смарт-часов, то HUAWEI Watch D — это находка для всех, кому требуется регулярно пользоваться тонометром. Вряд ли вы будете всегда носить с собой традиционный и уж точно не сможете в любом месте им воспользоваться. Зато часами — запросто. Не удивлюсь, если этот продукт может обеспечить много новых историй о том, как смарт-часы спасают жизни.
Артур Сотников для Ferra.ru
Снимают ЭКГ, считают SpO2 и меряют температуру
Функция ЭКГ, а также измерение насыщения крови кислородом (SpO2) постепенно становятся распространенными в носимой электронике. Само собой, что эти возможности дополняют измерение давление в Watch D. В принципе, реализовано стандартно: для кардиограммы нужно спокойно посидеть несколько секунд, приложив палец к дополнительному сенсору (он встроен в кнопку Health на корпусе), SpO2 трекается в автоматическом режиме. Полученные данные доступны на часах, а более подробно — на смартфоне.
А вот что крайне редко встречается в умных часах, так это измерение температуры. Функция работает в автоматическом режиме или принудительно через меню на часах. Правда, 36.6 на запястье ждать не стоит. Увидите такую температуру — это повод забеспокоиться. Кожные покровы, тем более на значительном удалении от сердца должны быть прохладней. В любом случае, датчик полезный и позволяет следить за изменениями показателей в течение дня. Единственное, производитель советует не использовать это сразу после зарядки часов, а также советует проносить их на запястье не менее 10 минут перед началом измерений.
Следят за стрессом и за сном
Автономность примерно в 7 дней работы без подзарядки располагает к тому, чтобы часы было удобно носить 24/7. Само собой, что при этом Watch D умеют следить еще и за ночными показателями организма, то есть за сном. Сбор данных и статистика очень подробные: часы автоматически отслеживают начало и конец сна, показывают фазы быстрого, глубокого и легкого сна, определяют пробуждения в течение ночи и непродолжительный дневной сон. В приложении можно посмотреть наглядные графики, оценку качества сна и получить рекомендации по его улучшению. Все очень подробно и информативно.
В течение дня Watch D также могут определять стресс. Данные рассчитываются на основе показателей с разных датчиков. Эти замеры весьма условные, потому что стресс в широком смысле слова не обязательно сопровождается высоким пульсом и физическими измерениями. А в некоторых случаях показатели организма могут и без стресса быть за пределами нормы. Из всех собираемых часами показателей именно к определению уровня стресса я отношусь скептически, однако допускаю, что кому-то может быть интересно понаблюдать за графиком в течение дня. Главное — не забыть сделать калибровку через приложение Watch D. Вероятно, тогда результаты будут чуть более точными.
Считают шаги и калории, трекают спорт
Фокусировка на показателях здоровья не отменяет функциональность часов, связанную со спортом и активным образом жизни. Правда, с оговорками. Как и любые смарт-часы, Watch D считают шаги и расстояние за день, потраченные калории, а также в них есть десятки режимов тренировок и всевозможных активностей. Разные виды ходьбы и бега, элипс, гребной тренажер, сквош — эти и другие виды тренировок (всего более 70) поддерживаются часами.
Я бы порекомендовал каждый раз разбирать ремешок и брать часы в зал без надувной тканевой манжеты. Она легко впитывает пот, так что лучше использовать ее только для повседневной носки, когда нужно время от времени измерять давление. Скорее всего, в зале это не потребуется: если есть ощущение, что с давлением и самочувствием что-то не так, разумнее будет прекратить тренировку. А вот чего нет в HUAWEI Watch D, так что поддержки водных видов спорта. В часах нельзя плавать и погружаться, равно как использовать их в душе или во время других действий, связанных с воздействием сильного давления воды, быстрого потока воды, а также в условиях высокой температуры и влажности.
Артур Сотников для Ferra.ru
Дизайн и конструкция, Watch D как смарт-часы
HUAWEI Watch D выглядят сдержанно, утилитарно и, можно сказать, на мужскую руку. Размер крупный, толщина корпуса заметная, ширина ремешка практически равна самим часам из-за необходимости разместить под ним надувную манжету. Лицевая сторона почти полностью закрыта стеклом, сзади керамическая площадка с датчиками, на боку кнопка меню и быстрого измерения выбранного показателя здоровья. Из каких-то важных особенностей по дизайну и конструкции можно отметить разве что непростой процесс замены ремешков. Помимо классического часового крепления нужно еще установить подходящую манжету и подключить ее к насосу. Впрочем, один раз повозишься, потом уже будет легче.
Поддержки сторонних приложений у HUAWEI Watch D нет, вся функциональность только из коробки. Дополнительно можно только скачать новые циферблаты, потому что большинство стандартных скорее практичные, чем красивые, а их дизайн в основном крутится около данных о состоянии организма. Конечно, есть будильники, секундомеры, погода, управление музыкой, уведомления со смартфона и возможность быстро на них ответить заготовленными фразами. То есть, весь «прожиточный минимум» умных часов на месте. Единственное, в смартфонах на Android 13 изменились правила безопасности API, в частности, доступ к уведомлениям. Поэтому если вы решите скачать приложение-компаньон HUAWEI Health с какого-то сайта через браузер, получать уведомления на часах будет невозможно. Установка должна быть только из магазина приложений, например, фирменного AppGallery.
Но есть и минусы
Если рассматривать HUAWEI Watch D с позиции гаджета для отслеживания здоровья и состояния организма, это топовый продукт из имеющихся на рынке. Впрочем, это не делает их ни идеальными смарт-часами, ни универсальным продуктом для всех и каждого. Сделав ставку на связанную с показателями организма функциональность, инженеры бренда подзабили на прочие особенности и возможности часов. Перечислю недостатки списком:
Артур Сотников для Ferra.ru
Дизайн. Если не знать об оснащении Watch D тонометром, по внешнему виду легко предположить, что это продукт из класса продвинутых фитнес-браслетов (даже не часов!) с ценой до 10 000 рублей. «Сколько, блин?! За что?» — самая частая реакция людей, когда говоришь, что этот гаджет на распродаже в Мвидео продается за 25 тысяч, а обычная цена — 30 тысяч. В отличие от других часов HUAWEI, этот продукт выглядит утилитарно, без малейших изысков и по дизайну мало похож на свою цену.
Корпус. Производитель заявляет о сертификации по стандарту IP68, однако сразу предупреждает, что часы не предназначены для погружений в воду. Вероятно, из-за надувного браслета и воздушного насоса. Если регулярно тренируетесь в бассейне или занимаетесь какими-то водными видами спорта, придется купить еще одни умные часы или фитнес-трекер. Скорее всего, тоже HUAWEI, чтобы вся статистика была в одном приложении.
Артур Сотников для Ferra.ru
Экран. У Watch D довольно толстая рамка корпуса, плюс под стеклом есть широкая рамка вокруг самого дисплея. Для себя я не вижу особых проблем с этим, размер экрана достаточно большой. Однако часы с функцией тонометра должны стать востребованным гаджетом у пожилых людей (некоторые ради всегда доступного тонометра смогут купить сами, кому-то подарят заботливые дети), и вот для них каждый лишний миллиметр экрана важен. Например, у моей мамы не очень хорошее зрение, и чем крупнее дисплей (а значит, шрифты и иконки) тем легче ей освоить интерфейс и доступную функциональность. В общем, экран Watch D неплохой, но можно было лучше.
Вибрация. То ли внутри корпуса уже не хватало места, то ли разработка насоса была слишком дорогой и пришлось на чем-то экономить, но в HUAWEI Watch D вместо приятного линейного привода вы почувствуете дешевую вибрацию самого обычного роторного моторчика. Со своими задачами он справляется: хорошо чувствуется и можно выбрать один из трех уровней мощности… Но в довольно дорогих смарт-часах мне хочется чувствовать приятный тактильный отклик, а не это устаревшее дребезжание.
Артур Сотников для Ferra.ru
Что в итоге
На текущий момент HUAWEI Watch D — это единственные смарт-часы от привычного и известного производителя потребительской электроники, которые умеют измерять давление, температуру, ЭКГ, сон, стресс и SpO2, а также отслеживают 70 видов тренировок, не связанных с активностью в воде. Уместить всю эту функциональность в достаточно компактном корпусе — очень крутая работа инженеров. Возможно, в будущем получится упросить подключение манжеты, обеспечить таким часам полноценную защиту от воды и начнут делать более изящный дизайн. Но даже сейчас Watch D ощущаются как полноценный продукт, а не концепт с обкаткой новой функциональности.
Что касается аудитории, я бы сказал, что эти часы — маст-хэв гаджет для людей в возрасте. Возможность в любой момент снять кардиограмму, проверить пульс и измерить давление очень ценна. Однако с учетом стоимости в 30 000 рублей сложно представить, что многие пенсионеры могут позволить себе даже задуматься о покупке. Скорее всего, Watch D часто будут покупать в подарок родителям, а также бабушкам и дедушкам. К тому же, интерфейс и управление на часах достаточно простое и не должно вызвать сложности у далеких от гаджетов людей.
Дорого, конечно. Но с тонометром под рукой бегать неудобно, а альтернатив почти нет
- Измеряют давление, температуру, стресс, сон, ЭКГ, SpO2
- Более 70 режимов тренировок
- Простой интерфейс и управление
- Специальные циферблаты
- Высокая цена
- Невзрачный дизайн
- Дешевый вибромотор
- Нет полноценной защиты от воды