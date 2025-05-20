HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: эволюция доступных смарт-часов

Мы уже писали о том, как HUAWEI WATCH 5 обходят флагманские модели Apple Watch в вопросе яркости дисплейных матриц. И вот с HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ситуация аналогичная. Честно говоря, Apple (да и Samsung) в последние годы уж очень явно сбавили темп развития своих устройство. Если у них потом начнутся проблемы, как у Nokia/LG/Sony в своё время, попомните наши слова.

Местный AMOLED-экран с диагональю 1,82″ может похвастаться пиковой яркостью в 3000 кд/м2. Да, это на тысячу канделл больше, чем могут себе позволить Apple Watch десятого поколения. Только герои обзора стоят сильно меньше, но и это еще не все. Базовая модель FIT 4 хоть и не дотягивает до уровня «прошки», но и конкурентам вперед вырваться не дает — спасибо пиковой яркости экрана в 2000 кд/м2.

Для чего все это нужно? Ну, чтобы вы смогли даже под прямыми солнечными лучами разглядеть на экране бег тонкой секундной стрелки. Бояться за то, что часы будут «бить» по глазам в темном помещении, не стоит. Максимальной яркости часы достигают в автоматическом режиме, который при недостатке света вокруг снижает яркость до комфортной для ваших глаз.

Сенсор дисплея отзывчивый, с минимальной задержкой даже при мокрых пальцах, что важно для водных видов спорта, да и само текло почти не бликует на солнце — за это большой плюс.

Где пригодятся?