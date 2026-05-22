Обзор HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: неубиваемый титан и неделя работы без подзарядки

Обзор HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: неубиваемый титан и неделя работы без подзарядкиЗнакомимся с часами, которые больше не нужно снимать с руки каждый вечер
Давайте я вам для начала напомню, как в прошлом году выглядел сегмент прямоугольных смарт-часов в сравнении с теми же Apple Watch Series 9 или прошлым поколением WATCH FIT. Если вкратце — эппловский гаджет со своими наворотами жил от розетки от силы часов 18, стоил дорого, но, при этом, работал абсолютно безупречно в плане интеграции со смартфоном. HUAWEI WATCH FIT 4 работали целую неделю, стоили копейки, однако ощущались на руке далеко не так серьезно.
По сложным тренировкам, плаванию на открытой воде и ответам на уведомления купертиновские часы всё-таки оказывались лучше. Только вот HUAWEI стоили на 30−40 тысяч рублей дешевле, поэтому тем, кому нужен был трекер для здоровья без экстремальных наворотов + долгоживущий + с хорошим ярким экраном, он был вполне себе выгодным вариантом.
Теперь китайцы выпустили HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, в которых сменили материалы корпуса на премиальные, воткнули безумно яркий дисплей и, что самое главное, научили часы жить на глубине 40 метров, снимать полноценную кардиограмму и вести пользователя по сложным лесным маршрутам без телефона в кармане. Другой вопрос, что конкуренты тоже на месте не стояли (хотя по дешёвым пластиковым корпусам актуальных Amazfit так и не скажешь, хе-хе), поэтому давайте вникать, щупать материалы и сравнивать новинки в лоб.
Технические характеристики
|HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
|Операционная система
|HarmonyOS, совместимость с Android и iOS
|Дисплей
|1.92”, разрешение 480x408, LTPO AMOLED-матрица, пиковая яркость до 3000 нит
|Материалы
|Титановый безель, алюминиевая основа, нанокерамика (в белой версии), полимерное волокно, 2.5D сапфировое стекло
|Встроенные сенсоры
|Акселерометр, продвинутый гироскоп, компас, пульсометр TruSense (6 диодов), барометр, ЭКГ-электрод, термометр, датчик глубины
|Беспроводная связь
|Bluetooth 6.0, двухдиапазонный GPS-модуль, NFC-чип
|Батерея
|471 мАч, магнитная зарядка (от 0 до 100% за один час)
|Уровень водозащиты
|5 АТМ, класс IP69, сертификат EN13319 (сертифицированный дайвинг до 40 метров)
|Габариты корпуса
|44.5 x 40.8 x 9.5 мм
|Масса устройства
|30,4 г (чистый вес металлического корпуса без учёта ремешка)
Внешний вид
У нас сейчас толерантное общество, и даже недорогим устройствам не говорят в лицо, что они дешёвые — обычно принято говорить про «демократичный дизайн», «специфическую внешность», «на любителя» и так далее. Прошлые поколения линейки FIT, при всех их неоспоримых плюсах, внешне выглядели как раз «на любителя» — в чёрном цвете ещё ничего, однако в светлых расцветках этот вытянутый дисплей на силиконовом ремешке, особенно на фоне дорогих Apple Watch, с которыми они внешне соперничали, малость смущал. Теперь стало лучше. С другой стороны, стало как у всех — с пяти шагов новые WATCH FIT 5 Pro не отличишь от тех же Apple Watch Ultra. Прямоугольный формат окончательно победил круглый там, где нужно читать большое количество текста, тут уж ничего не попишешь.
Дисплей получил изогнутое 2.5D-стекло по краям, причем оно больше не заплывает глубоко в сам корпус, как было в некоторых старых экспериментальных моделях. Боковины стали в меру плоскими, металл приятно холодит пальцы, а держать сам гаджет при смене ремешков стало в разы удобнее.
Тяжёленький ли корпус получился? Развесовка абсолютно нормальная. Базовые 30,4 грамма не оттягивают запястье, перекосов при интенсивном беге нет. Расцветки теперь следующие: строгий матовый чёрный (для грустных), классический серый и белоснежный Glacier White (светло-светло серый, как оттенок весеннего льда, с керамикой вместо титана на фронтальной панели). Последний вариант — в общем-то самый красивый из всей линейки.
Что по используемым материалам? Рама выточена из цельного куска алюминия, безель вокруг экрана титановый, задняя крышка сделана из композитного полимерного волокна.
В рубрике «ой как неожиданно и приятно» выступает полноценная крутящаяся коронка с виброоткликом, расположенная на правом торце металлической рамы. При прокручивании длинных менюшек или списков тренировок встроенный линейный моторчик делает ощутимое тактильное «вжж-вжж». Но кое-что меня в нем смутило: оно не сразу начинает считывать вращение, из-за чего ведет себя как выходящее из строя колесико мыши. Анимации пролистываемых списков из-за этого немного дергаются. Но, повторюсь, только в самом начале вращения. Тут бы не помешал какой-то пружинящий механизм внутри колесика, который делал бы взаимодействие с ним более тактильным.
Прямо под этой коронкой находится плоская функциональная кнопка. Её можно переназначить на быстрый вызов любого нужного приложения. Обе клавиши нажимаются с чётким приятным кликом, они не люфтят в пазах, нажимать их вслепую в зимних перчатках — одно сплошное удовольствие.
Крепление ремешков тут фирменное: нажимаете кнопку на задней стороне часов — браслет моментально отстёгивается. С одной стороны, универсальные часовые ремешки из ближайшего ларька сюда не подойдут. Комплектный нейлон при этом шикарен, запястье под ним дышит, влагу материал отводит моментально.
Дисплей
Если в двух словах описывать впечатления — дисплей тут установлен уровня флагманского смартфона за сто с лишним тысяч рублей, ни больше, ни меньше. Яркость, чёткость, цветопередача матрицы отменные — эио уровень самых топовых устройств, лучше чем у Amazfit Active, лучше старых браслетов HUAWEI и почти на уровне с последними Apple Watch.
Сама матрица выполнена по технологии LTPO — это значит, что частота обновления тут умеет прыгать не рывками, сбрасывая кадры, а может плавно опускаться вплоть до одного герца при отображении статичной картинки. Благодаря этой технологии режим постоянно включённого дисплея очень разумно тратит заряд аккумулятора.
Защищает экран слой 2.5D сапфирового стекла. Оно крайне неохотно собирает отпечатки пальцев, протирается об край любой футболки за секунду, царапин от ключей или монет не боится от слова совсем. ШИМ (мерцание матрицы на низкой яркости) тут тоже подавили на аппаратном уровне, поэтому глаза не будут чувствовать усталость, даже если вы любите в полной темноте разглядывать свои спортивные достижения за прошедший день.
Система
Работают часы на фирменной операционной системе HarmonyOS последнего поколения. Система вылизана до блеска, выглядит хорошо, работает без каких-либо нареканий.
Что касается стороннего софта, то тут ситуация двоякая. Да, полноценных навигационных комбайнов с картами пробок или мессенджеров с полноформатной QWERTY-клавиатурой, как на Apple Watch, здесь нет. Зато есть вполне себе работающий магазин AppGallery. С не самым большим количеством доступных приложений, но все же.
Динамик в часах — отдельная песня. Он громкий, не радикально, однако громче прошлых поколений и прочих бюджетных аналогов. Более-менее близко к нему по громкости подобрались только старшие модели линейки GT. Принимать звонки по Bluetooth можно прямо из душа — микрофон отлично отсекает шум льющейся воды, поэтому собеседник вас услышит.
А еще в HUAWEI завезли работающую бесконтактную оплату через встроенный модуль NFC. Карты поддерживаемых банков привязываются через приложение за пару минут, для этого необходимо через RuStore, например, скачать приложение FlipUp. Оплачивать покупки в супермаркетах можно одним элегантным взмахом руки, терминалы реагируют мгновенно.
Настроек внешнего вида тоже полно. Бесплатных циферблатов тысячи. Но, к сожалению, большинство из них — такой «колхоз» свистоперделочный, уровня клоунства со скинами для Aimp/Winamp на компе, когда школьники пытались добиться «невероятного техно-дизайна» уродованием читаемости интерфейса. Короче, баловство это всё азиатское, поэтому искренне советую ставить базовые циферблаты, которые уже установлены на устройство. Вот они, да, очень хороши.
Что умеют?
Настолько длинный обзор получается, что мало кто сюда доползет, хотя это как раз одна из самых сильных сторон этого носимого гаджета. База классического фитнес-трекера — это выбор между кривым подсчётом шагов, базовым бегом по парку и мониторингом пульса в состоянии покоя. В общем, вы ведь небось уже давно в курсе?
Существуют серьёзные медицинские приборы для снятия ЭКГ. Настроены они по-разному, расшифровывать их показания должны специально обученные врачи. И вот до сих пор эти штуки использовались исключительно в поликлиниках. В дешёвых часах функция измерения пульса тоже была, однако в основном она годилась исключительно для того, чтобы подтвердить, что вы всё ещё живы.
В WATCH FIT 5 Pro крутейший оптический модуль TruSense из шести диодов (ещё и с электродами для ЭКГ), умудрились засунуть в компактный тонкий корпус. Инженеры натренировали их восстанавливать реальную картину сердцебиения, измерять жесткость артерий и выявлять мерцательную аритмию!
Это очень кайфово. В таких масштабах относительно недорогих прямоугольных часов это ещё мало кто делал на столь достойном уровне. Да, купертиновцы после обновления своих моделей тоже начали рихтовать алгоритмы нейросетями для восстановления точности, результат там отличный. HUAWEI делает это не хуже устройств за 50+ тысяч рублей. Гаджет способен вовремя заметить экстрасистолы, предупредить о неладном, настоятельно посоветовать записаться на приём к кардиологу. Заменять живого врача часами нельзя, использовать их как систему раннего оповещения — нужно обязательно.
И вторая крайне полезная фишка спортивного модуля — режим «дайвинг» и защита от солёной воды. Включаете специальный режим — часы ведут подробный журнал погружения, замеряют температуру окружающей воды, рассчитывают скорость всплытия. Не до бесконечности можно там плавать, конечно, кессонную болезнь никто не отменял, поэтому гаджет заботливо напомнит вибрацией о необходимости сделать декомпрессионную остановку. В основном это будет полезно для реальных дайверов-любителей. Но, знаете… беснующегося отпускника в Египте, прыгающего с бетонного пирса в солёное море, где обычные умные часы умирают от коррозии через неделю, этот запас прочности тоже спасёт.
Из приятных спортивных дополнений — встроенные офлайн-карты для трейлраннинга. Вы можете загрузить маршрут забега по лесу в память устройства, а сам телефон оставить дома. Часы будут вести вас по лесным тропинкам, подсказывать перепады высот, ощутимо вибрировать при сходе с заданного маршрута. Для велосипедистов добавили поддержку внешних Bluetooth-датчиков каденса и измерителей мощности, так что собирать велосипедный компьютер на руле теперь необязательно.
Сон гаджет мониторит превосходно. Алгоритм TruSleep разбивает ночь на фазы (глубокий, быстрый, REM), записывает пробуждения, оценивает качество дыхания. Если вы храпите или страдаете апноэ, микрофон это услышит, а наутро приложение выдаст подробный отчёт о том, что пора бы провериться у сомнолога. Умный будильник работает предельно корректно: он ловит фазу быстрого сна в заданном получасовом интервале и будит мягкой вибрацией, благодаря чему вставать в семь утра становится чуточку менее мучительно.
Пушистый тренер на вашем запястье
Знаете это чувство, когда сидишь за монитором часами, спина затекла, шея ноет, и вроде бы хочется размяться, но вечно не хватает какого-то пинка или понятной инструкции? Раньше умные часы умели разве что вибрировать с сухим призывом встать, однако теперь у HUAWEI появилась куда более весёлая альтернатива. Речь идёт об интерактивном циферблате с пандой, который берёт задачу по регулярной активности на себя.
Официально циферблат называется «Питомец Панда», он легко устанавливается из фирменного приложения на смартфоне. Фишка в том, что зверушка не висит статичной картинкой, она умеет в реальном времени реагировать на ваши эмоции. Гаджет постоянно считывает вариабельность сердечного ритма, анализирует уровень стресса, после чего меняет поведение персонажа. Если день выдался отличным, пушистый друг будет радоваться на ярком фоне вместе с вами. Когда алгоритмы замечают сильное напряжение, панда погрустнеет и заботливо предложит запустить приложение для дыхательной гимнастики, чтобы вы могли немного успокоиться.
Главная прелесть этого циферблата кроется в мотивации к движению. Засиделись на одном месте — медведь обязательно напомнит о необходимости оторваться от кресла. Причём он не ограничивается скучным уведомлением: виртуальная панда прямо на дисплее наглядно показывает, какие движения нужно сделать. Вы можете в любую свободную минуту повторять за персонажем небольшие упражнения. Такая лёгкая зарядка отлично снимает напряжение с мышц, возвращает бодрость и спасает спину от сильного переутомления.
Автономность и скорость зарядки
Обычно флагманские смарт-часы Apple весьма удачные по части софта (иначе конкуренты уже давно бы вытеснили их с пьедестала), тем не менее периодически у них случаются провалы с батарейкой. Вернее, не периодически, они всегда жили ровно один световой день. У серии Ultra дела обстоят чуть лучше.
Ещё раз напоминаю: Apple Watch — прожорливая печь из-за тяжелой операционной системы. При этом в китайских часах HUAWEI стоит аккумулятор на скромные 471 мАч, система отлично оптимизирована под конкретное железо, дисплей LTPO экономит заряд на статичных картинках, поэтому автономность тут просто запредельно хороша.
Да, объективности ради, я должен упомянуть, что хоть какие-нибудь пластиковые Amazfit Active и вышли с заявленными двумя неделями работы от одного заряда, инженеры из HUAWEI настолько «вылизали» систему в пользу идеальной плавности интерфейса, что FIT 5 Pro с их честными 7−10 днями смешанного использования ощущаются в сто раз комфортнее.
Если включить все датчики на постоянный мониторинг, получать пару сотен уведомлений в день из рабочих чатов, использовать GPS для часовой пробежки через день, то заряда батареи хватает на уверенную неделю. Если включите постоянное отображение времени — готовьтесь заряжать гаджет раз в четыре дня.
Сталкивая новинку лбами с ближайшими соседями по полке, вырисовывается следующая таблица сравнения.
Конкуренты
|HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
|Apple Watch Series 10
|Amazfit Active Max
|Операционная система
|HarmonyOS, совместимость с Android и iOS
|watchOS 11, совместимость только с iOS (iPhone Xs и новее)
|Zepp OS, совместимость с Android и iOS
|Дисплей
|1.92”, разрешение 480x408, LTPO AMOLED-матрица, пиковая яркость до 3000 нит
|1.77” (42 мм) / 1.96” (46 мм), LTPO3 OLED, разрешение 374x446 / 416x496, яркость до 2000 нит
|1.5”, разрешение 480x480, AMOLED-матрица, пиковая яркость до 3000 нит
|Материалы
|Титановый безель, алюминиевая основа, нанокерамика (в белой версии), полимерное волокно, 2.5D сапфировое стекло
|Алюминиевый или титановый корпус, переднее стекло Ion-X (в алюминии) или сапфировое (в титане), сапфировое стекло сзади
|Алюминиевый корпус, поликарбонатная задняя панель, закалённое стекло
|Встроенные сенсоры
|Акселерометр, продвинутый гироскоп, компас, пульсометр TruSense (6 диодов), барометр, ЭКГ-электрод, термометр, датчик глубины
|Акселерометр, гироскоп, компас, пульсометр, барометр, ЭКГ-электрод, датчик температуры воды, глубиномер до 6 м, датчик падений/ДТП
|Акселерометр, гироскоп, компас, пульсометр, барометр, термометр (без ЭКГ и глубиномера)
|Беспроводная связь
|Bluetooth 6.0, двухдиапазонный GPS-модуль, NFC-чип
|Bluetooth 5.3, GPS (L1), NFC, Wi-Fi 4, опциональный LTE/eSIM-модуль
|Bluetooth 5.3, двухдиапазонный GPS (5 спутниковых систем), NFC-чип, Wi-Fi 4
|Батарея
|471 мАч, магнитная зарядка (от 0 до 100% за один час)
|Магнитная зарядка Type-C (от 0 до 80% за 30 минут), до 18 часов в обычном режиме
|500 мАч, магнитная зарядка (от 0 до 100% за 2 часа)
|Уровень водозащиты
|5 АТМ, класс IP69, сертификат EN13319 (сертифицированный дайвинг до 40 метров)
|5 АТМ (WR50), класс IP6X (погружение до 50 метров, без сертификации для глубоководного дайвинга)
|5 АТМ (погружение до 50 метров, базовая защита от воды для плавания)
|Габариты корпуса
|44.5x40.8x9.5 мм
|42x36x9.7 мм (42 мм) / 46x39x9.7 мм (46 мм)
|48.5x48.5x12.2 мм
|Масса устройства
|30,4 г (чистый вес металлического корпуса без учёта ремешка)
|29.7–30.3 г (алюминий 42 мм) / 34.6 г (титан 42 мм); 36.9–37.8 г (алюминий 46 мм) / 43.1 г (титан 46 мм)
|39.5 г (чистый вес корпуса без учёта ремешка)
Apple Watch Series 10
Если взглянуть в сторону Apple Watch Series 10, мы увидим эталонную интеграцию носимого устройства со смартфоном, недостижимую для подавляющего большинства сторонних производителей.
Купертиновцы в десятом поколении сделали ставку на радикальное утончение корпуса вместе с увеличением площади экрана, благодаря чему гаджет смотрится на запястье невероятно элегантно. Дисплей LTPO3 OLED выдаёт роскошную картинку под любыми углами, операционная система watchOS 11 работает максимально плавно, а встроенный магазин позволяет установить практически любой необходимый софт прямо в часы.
Однако за все это приходится расплачиваться необходимостью ежедневно искать розетку, поскольку заявленные восемнадцать часов работы даже с быстрой зарядкой остаются весьма скромным показателем. К тому же стоимость базовой алюминиевой версии улетает далеко за пятьдесят тысяч рублей, при этом вы не получаете ни титановых элементов, ни дайверских сертификатов, ни возможности подключить гаджет к Android-смартфону. Ну, такое.
Amazfit Active Max
Совершенно иная философия заложена в Amazfit Active Max, выступающих эдаким бескомпромиссным марафонцем от мира доступной носимой электроники.
За скромные тринадцать тысяч рублей китайский бренд предлагает огромный круглый полуторадюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до трёх тысяч нит, укомплектованный батареей на 500 мАч. Благодаря энергоэффективной Zepp O, часы могут прожить вдали от зарядного кабеля почти месяц, закрывая потребности тех пользователей, которые категорически не желают задумываться об оставшихся процентах аккумулятора.
Закономерные компромиссы здесь кроются в деталях исполнения вместе с отсутствием по-настоящему премиальных фишек, присущих более дорогим флагманам. Вместо титана применяется базовый алюминиевый сплав в сочетании с поликарбонатной задней панелью, габариты корпуса получились весьма внушительными, полноценной системы ЭКГ или глубоководного погружения производитель не предусмотрел. Интерфейс местами может показаться не столь отзывчивым, анимации иногда уступают лидерам рынка по плавности, зато с точки зрения соотношения цены и времени автономной работы это практически безальтернативный «долгожитель» для требовательных к батарее спортсменов.
Итого
Тут нечего долго рассказывать. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro — это наглядный хрестоматийный пример того, как носимая электроника должна эволюционировать от поколения к поколению. Производитель не стал ломать удачный и полюбившийся пользователям дизайн, а инженеры планомерно доработали все слабые места прошлых поколений.
В остальном по качеству повседневной эксплуатации… да это отличный китайский флагман! Экран великолепно читается под любым палящим солнцем (мы проверили в Бангкоке в мае). Пульсометр не врёт на сложных интервальных тренировках или при мокрых руках. Корпус же наконец снабдили износостойкими материалами, которые переживут и агрессивные тренировки на свежем воздухе, и погружения на глубину с аквалангом.
Минусы будут? Ну, если начистоту, ограничения всё равно понятны: это устройство с достаточно закрытой операционной системой, где вы не сможете поставить вообще любой сложный сторонний софт или какой-нибудь кастомный навигатор. С другой стороны, наличие интеграции со стриминговыми сервисами вроде отечественного Звука, превосходный вибромоторчик в коронке и полноценная ЭКГ с лихвой перекрывают эти недостатки.
В любом случае, WATCH FIT 5 Pro приятны тем, что вы ничего не теряете по качеству сборки в сравнении с «простым стиральным порошком» — флагманскими часами Apple или Garmin. Вы получаете сапфировое стекло, титановую раму, дайвинг и полноценную неделю жизни от одного заряда аккумулятора. Если вам нужен красивый, надёжный, безотказный трекер здоровья с отличной автономностью, искать что-то другое в этом сегменте сейчас банально нет никакого смысла.
- Линейка "доросла" до титана в материалах
- Легковесный корпус
- Яркий и качественный экран
- Хорошая автономность
- Коронка иногда ведет себя странно
- Оранжевую расцветку вы точно где-то видели
- Маловато сторонних приложений в магазине (но они есть!)