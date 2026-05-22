Обзор HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: неубиваемый титан и неделя работы без подзарядки

Давайте я вам для начала напомню, как в прошлом году выглядел сегмент прямоугольных смарт-часов в сравнении с теми же Apple Watch Series 9 или прошлым поколением WATCH FIT. Если вкратце — эппловский гаджет со своими наворотами жил от розетки от силы часов 18, стоил дорого, но, при этом, работал абсолютно безупречно в плане интеграции со смартфоном. HUAWEI WATCH FIT 4 работали целую неделю, стоили копейки, однако ощущались на руке далеко не так серьезно.

По сложным тренировкам, плаванию на открытой воде и ответам на уведомления купертиновские часы всё-таки оказывались лучше. Только вот HUAWEI стоили на 30−40 тысяч рублей дешевле, поэтому тем, кому нужен был трекер для здоровья без экстремальных наворотов + долгоживущий + с хорошим ярким экраном, он был вполне себе выгодным вариантом.

Теперь китайцы выпустили HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, в которых сменили материалы корпуса на премиальные, воткнули безумно яркий дисплей и, что самое главное, научили часы жить на глубине 40 метров, снимать полноценную кардиограмму и вести пользователя по сложным лесным маршрутам без телефона в кармане. Другой вопрос, что конкуренты тоже на месте не стояли (хотя по дешёвым пластиковым корпусам актуальных Amazfit так и не скажешь, хе-хе), поэтому давайте вникать, щупать материалы и сравнивать новинки в лоб.

Технические характеристики