HUAWEI WATCH GT Runner 2 добрались до профессионального бегового сегмента — и это уже не маркетинг
Первые HUAWEI WATCH GT Runner вроде бы вышли не так уж давно (2022 г.), а вроде бы и четыре года прошло уже… Да и не важно, за это время второе поколение слишком изменилось, чтобы проводить параллели. Давайте лучше про идею:
Бывают автомобили «спортивные» гражданские, а бывают — «спортивные» для гоночных трасс. И вторые от первых радикально отличаются по наполнению и конструкции.
Бывают умные часы для всего понемногу, чтобы «солидным респектабельным дядей выглядеть», модели общего назначения. В них заботятся о том, чтобы наворотов программных прикольных было побольше + автономности поболее завезти.
Бывают «флагманские дорогущие всё в одном» часы (Apple WATCH Ultra, HUAWEI Watch Ultimate, Samsung Galaxy WATCH Ultra), у которых вроде бы компромиссов нет, но… если вы присмотритесь, из спорта, под который его рекламируют — это всегда дайвинг, альпинизм, ну либо парусный спорт какой-нибудь.
А почему не бег? А потому что из-за «понтов» и габаритов это уже не столько удобные часы для бега. И что теперь, брать фитнес-браслеты? А они уже слишком дешёвые и примитивные, в них высоковата погрешность, если ты точно хочешь измерять калории, нормально трекать GPS и т. д. О том, что для бега хорошо бы и мониторинг расширенный иметь, как новичкам (чтобы не угробить здоровье бегом, а поправить его), так и профессионалам (чтобы больше статистики о себе знать), я уже молчу.
В общем, теперь вы знаете, для чего существует лига профессиональных часов для бегунов. А теперь поговорим о нашем пациенте.
Технические характеристики
|HUAWEI WATCH GT Runner 2
|Габариты
|43,5 × 43,5 × 10,7 мм
|Материал корпуса
|Титановый сплав + стекло Kunlun Glass 2
|Дисплей
|1,32 дюйма AMOLED, 466 × 466, до 3000 нит
|Ширина ремешка
|22 мм
|Вес
|34,5 г (без ремешка)
|Размер запястья
|120-190 мм
|Аккумулятор (ёмкость)
|540 мАч
|Время работы (активное)
|До 32 часов в режиме GPS
|Время работы (энергосберег.)
|До 14 дней
|Защита
|5 ATM, IP69, погружение на глубину до 40 метров
|GPS
|Двухдиапазонный L1 + L5
|Bluetooth
|2.4 ГГц, BT 6.0
|ОС совместимость
|Android 9.0+ / iOS 13.0+
|Спорт и здоровье
|Режим «Марафон», AI-тренер, беговые индексы
|Датчики
|Акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности, датчик ЭКГ, датчик глубины
|Микрофон и динамик
|Есть
|NFC
|Да
Внешний вид
Давайте сначала о внешности. Корпус титановый, часы чуть меньше, чем привычные мужикам-кабанам 46 мм диаметра корпуса. Здесь это примерно 43.5 мм. Поначалу хочется бухтеть, что «могли бы и крупнее сделать, разве ж это серьёзно?», но стоит надеть их, как за сутки проникаешься тем, что они почти полностью титановые и довольно лёгкие (ну это ладно, бывают Apple WATCH такие же по весу) и что важнее, размер такой, чтобы не сковывать вам движения лучезапястного сустава (мелочь, а приятно). Ну и под рукава рубашки какой-нибудь или поло пролезают легче обычных высоких часов с полноразмерными корпусами.
Забегая вперёд, настолько же лёгкие Apple WATCH вам таки придётся заряжать каждые сутки, а эти часы протянут дольше.
Тканевый ремешок на липучке — это тоже прикольно, одобряю. Если у вас крупная медвежья лапа, часы будет сложно протянуть через ладонь (подразумевалось, что бегун не может быть столь уж крупным?), но, если протолкнёте — удобно. В отличие от кожаных ремешков, не будет вонять, в отличие от металлических браслетов, гораздо легче, в отличие от силиконовых ремешков, удобнее регулируется, да и просто в сравнении с силиконом это более приятный тактильно материал. А ещё рука в нём лучше… дышит. Потому что он не сплошной-тканевый, а с маленькой-маленькой перфорацией. И водоотталкивающий, к тому же. То есть в «тряпку воняющую» после пробежки не превратится.
Правда, светлый ремешок склонен пачкаться. Не во время бега, а когда вы в будничные эксплуатации где-то в кафе кладёте руку на стол в какой-нибудь закусочной. Помните истории о том, что компьютерная клавиатура и смартфон — самые грязные места, с которыми мы контактируем? А теперь прикиньте, сколько людей прошло через стол в каком-нибудь пункте фастфуда. Короче, за неделю светлый тканевый ремешок в тех местах, где он белый, становится сероватым, поэтому либо выбирайте изначально тёмный (на выбор доступен либо бело-оранжевый, либо синий, либо чёрный), либо всё-таки покупайте кастомные ремешки.
Управление стандартно хуавеевское — верхняя клавиша «меню» отвечает за выбор и перелистывание пунктов, на нижнюю можно навесить дополнительные навороты, лень на этом заострять внимание в который раз.
Экран
Итак, у нас тут 43.5 мм часы, а пиковая яркость дисплея составляет примерно 3000 нит. Понятное дело, что перед нами AMOLED, поэтому в зависимости от измерений цифры могут быть другими. Но в целом это уровень старших версий Apple WATCH и Samsung Galaxy WATCH, поэтому тут не парьтесь — всё на уровне. А вот, кстати, у профессиональных беговых часов бывает, что и не на уровне — у каких-нибудь Coros Pace Pro яркость 1500 нит. А для часиков это маловато — у них читабельность должна быть выше, чем у смартфона, потому что вглядываться в тусклую картинку на бегу и второй рукой прикрывать дисплей — так себе удовольствие.
Меня больше другое удивляет: вроде бы нигде информации о частоте (количестве герц) дисплея этих часов нет, поэтому можно сделать вывод, что у них 60 Гц дисплей. НО ДО ЧЕГО ЖЕ ОН ПЛАВНЫЙ! Всё так «летает», я был уверен, что 120 Гц в дисплее, настолько всё быстро листается и чётко выглядит в анимациях. Но вроде бы нет. Скорей всего, я просто слишком отстал от жизни мои личные HUAWEI WATCH 4 Pro слишком «лагают» от старости и износа (потому что друзья-обзорщики говорили, что «ну ты чо, GT 6 с такой же скоростью работают примерно!»), но разница впечатлила. Если у вас умные часы 2023 модельного года — будете впечатлены скоростью работы новых.
И, чтобы два раза не вставать — у Runner 2 свои фирменные циферблаты, но подходят для него абсолютно любые циферблаты, которые вы покупали на свои предыдущие HUAWEI WATCH.
Функции
О, это целый мир.
Безель — это тоже антенна. Для GPS
Во-первых, уже на этапе конструкции HUAWEI спроектировала эти часы чуть по-другому. Ну, вы знаете, что металл в корпусе плохо проводит сигналы и сотовой сети, и GPS (поэтому на цельнометаллических смартфонах раньше были прям видимые полосы антенн). Сейчас задние крышки у смартфонов пластиковые (ну, типа полимерные, но грубо говоря, пластиковые) и полосы на корпусах смартфонов исчезли. Но с часами всё сложнее.
В общем, HUAWEI сделали так, что одной из антенн в корпусе смартфона является… безель. Он там многослойный — часть из титана, часть диэлектрика. Поэтому антенна начала ловить примерно в 3.5 раза точнее, чем в «просто» умных часах, которые HUAWEI выпускала для этого. «Да и пофигу», если вы не спортсмен, а спортсмену приятно — более точные данные.
Ну и ещё доработали софт — теперь при записи маршрута бега/поездки на велосипеде часы нельзя сбить помехами в GPS. Это в России вас сейчас из-за «глушилок» может забросить GPSом на другой конец города в любой момент (особенно в Москве), а за рубежом… да, были сходные проблемы с точностью GPS в туннелях, в горах, возле путепроводов и т. д. Теперь софт доработали (подобно тому, как сейчас Яндекс. Карты перестают кидать вас на другой конец города и сначала спрашивают «а это вы переместились или баг был?»).
Вот вы вбегаете в туннель, сигнал GPS пропадает. Обычные часы на этом такие «ну, на этом мои полномочия всё, закончились». И, когда выбегаете из туннеля, то маршрут в туннеле либо «неизвестен», либо рисуется прямая полоса.
Часы GT Runner 2 за счёт акселерометра и гироскопа ориентируются, «будто в темноте». То есть прикидывают, в каком направлении и с какой скоростью вы бежите. Чтобы даже в местах, где GPS нет, нарисовать правильный маршрут. Просто как всё гениальное.
Опять же, вот вам как бы и «пофигу», а бегуны иногда специально на маршруте пробежки рисуют своей пробежкой фигуры на карте и т. д. Ну и в целом повышенная точность ещё никому не вредила.
Режим «Марафон»
Супер-подробный режим для бегунов на дистанции свыше 3 км, разработанный аж с Элиудом Кипчоге — лучшим в мире марафонцем на данный момент. Суть его в том, что:
— В обычных часах у вас либо будильники, либо уведомления из календаря, а тут можно создавать календарь забегов.
— Можно планировать-предвкушать-создавать свои маршруты для бега (или фиксировать фактические забеги) и… делиться с друзьями или другими бегунами с часами HUAWEI WATCH GT Runner 2. Не только и не столько для «смотри, какой я молодец, как быстро пробежал!», а как способ посоветовать тем, кто «на раёне», какой-то особо красивый маршрут среди листвы (ну, там просто комфортнее бегать), либо наоборот — маршрут с перепадами высот для тех, что хочет «жёстко пропотеть» и т. д. Или маршрут без светофоров, если в вашем городе их слишком много. Короче, применение найдётся.
— Новый мониторинг темпа и пульса. Его городили совместно с DSM-Firmenich. Это не айтишники, а эксперты в области физиологии и спортивной медицины. Короче, ребята, которые много-много лет подряд собирают телеметрию со спортсменов и хорошо понимают в анализе метаболизма и восстановления бегунов/велогонщиков. Поэтому часы считают не просто, как быстро вы бежите, а хорошо понимают, какой уровень усилия вы прикладываете. Короче, погрешность ниже, контроль пульса точнее, отклонение по времени (ну, какой километр вы пробежали быстрее предыдущего, какой — медленнее и т. д.) показывает и даже позицию (!) — в марафоне это важно.
— Исходя из этого же мониторинга часы вовремя (не от балды, а когда нужно) напоминают вам, когда нужно попить или поесть во время бега.
Автономность
HUAWEI обещают до 14 дней автономности «при минимальном использовании», либо 7 дней «при обычном использовании», либо «32 часа в режиме кроссового бега».
Я, врать не буду, марафон или сколько-нибудь длинную дистанцию в них не бегал (тот ещё спортсмен, да и холодновато в Москве сейчас), но в среднем у меня получилось примерно 10 дней автономности в режиме «без марафонов» и без включения режимов тренировок.
В сравнении с ежесуточно заряжаемыми Apple WATCH, Pixel WATCH или Samsung Galaxy WATCH — это космос, конечно. С другой стороны, профессиональные спортивные Garmin держатся 11−15 суток в таком же режиме. Правда, в режиме кроссового бега, с полностью включенным мониторингом, разряжаются намного быстрее — никаких там 36 часов, скорее 18−26 от силы. Что означает «побегал — высадил часы больше, чем наполовину, сегодня ночью желательно зарядить их». А тут можно и без этого обойтись
Конкуренты
|HUAWEI WATCH GT Runner 2
|Garmin Forerunner 970
|Coros Pace Pro
|Габариты
|43,5 × 43,5 × 10,7 мм
|47 × 47 × 12,9 мм
|46 × 46 × 12,25 мм
|Материал корпуса
|Титановый сплав + стекло Kunlun Glass 2
|Титан + сапфир + полимер
|Армированный полимер + минеральное стекло
|Дисплей
|1,32 дюйма AMOLED
|1,4 дюйма AMOLED
|1,3 дюйма AMOLED
|Ширина ремешка
|22 мм
|22 мм
|22 мм
|Вес
|34,5 г (без ремешка)
|56 г
|37 г (нейлон) / 49 г (силикон)
|Размер запястья
|120-190 мм
|135–205 мм
|130–220 мм
|Аккумулятор (ёмкость)
|540 мАч
|Не раскрывается
|345 мАч
|Время работы (активное)
|До 32 часов (GPS)
|До 26 часов (GPS)
|До 38 часов (GPS)
|Время работы (энергосберег.)
|До 14 дней
|До 15 дней
|До 20 дней
|Защита
|5 ATM, IP69, погружение на глубину до 40 м
|5 ATM
|5 ATM
|GPS
|Двухдиапазонный L1 + L5
|All-Systems GNSS + Multi-Band
|Двухчастотный
|Bluetooth
|2.4 ГГц, BT 6.0
|Есть
|Есть
|ОС совместимость
|Android / iOS
|Android / iOS
|Android / iOS
|Спорт и здоровье
|Индексы RAI, ИИ-режим «Марафон»
|Беговая динамика, выносливость
|Экосистема Coros EvoLab
|Датчики
|Акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности, датчик ЭКГ, датчик глубины
|Пульс, SpO2, ЭКГ, термометр
|Пульс, SpO2, барометр, термометр
|Микрофон и динамик
|Да
|Да
|Нет
|NFC
|Да
|Да, Garmin Pay
|Нет
Garmin Forerunner 970
Чуть-чуть тяжелее, при этом корпус у них пластиковый, а из титана сделан только безель. Точность геолокации — 14 м (у HUAWEI — 8м), автономность в повседневе такая же, в режиме бега разряжаются ощутимо быстрее. Чуть менее точный мониторинг пульса (погрешность 5% против погрешности 2% у HUAWEI).
Программные навороты по мониторингу бега, построение маршрутов и т. д. — да, всё это есть, как и у GT Runner 2, если не лучше (очень, очень много профессиональных замеров того-сего).
Короче, вполне себе конкурент. Но есть одна проблемка: знаете, сколько они стоят?
ШЕСТЬДЕСЯТ
ТРИ
ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ
Ну, это если в крупной сетевой рознице смотреть. На маркетплейсах можно на 55 найти, но это минимальная цена. А в среднем — 60 при доставке из-за рубежа, с учётом таможенных пошлин.
Поэтому HUAWEI со своими ориентировочными 38 тысячами рублей смотрится на этом фоне очень по-божески. Да, это тоже недёшево, но если вам не нужны эти дополнительные спортивные навороты, вы берёте, заказываете из Китая за 13−14 тысяч HUAWEI WATCH GT 6 46 мм и горя не знаете.
Coros Pace Pro
А это уже близкий по цене вариант, за 36−40 тысяч рублей. Даже чуть-чуть легче Хуавея (32 г против 34 г), но это потому, что корпус полностью пластиковый. Дисплей в два раза ниже по запасу яркости (1500 нит против 3000 нит у Runner 2).
GPS и мониторинги чуть менее точные, зато автономность — до 20 дней! (HUAWEI, напомню, держится до 14 дней). Со включенным режимом бега проработают до 21 часа (GT Runner 2 продержится до 35 часов). Ну то есть да, автономность ок, но ценой тускловатого дисплея.
А мониторинг замеров бега тоже крутой — не только продвинутые планы тренировок и оценка нагрузки, но даже возможность удалённо управлять камерой GoPro или Insta360, чтобы фотографировать свою уставшую морду во время бега). И есть функция «виртуальный соперник», чтобы по времени состязаться по отрезкам — где вы быстрее, а где ваш друг быстрее. Принцип такой же, как мониторинг спецучастков с «отстал/обогнал» в ралли на автомобилях
Итого
Главный вопрос, конечно — «А чё, вот эти все программные функции нельзя было запихнуть обновлением в какие-нибудь HUAWEI WATCH GT 6 или Ultimate?». Ну, как вам сказать:
— Облегчённый и чуть уменьшенный корпус, чтобы на руки не мешались на руке и не сковывали лучезапястный сустав — нет, не запихнёшь. Тут же полностью титановый корпус, отливать заново в титане заведомо более крупные часы и делать спецверсию — глупо как-то, не?
— Повышенная точность GPS тут ИМЕННО из-за своего корпуса с хитрым применением антенны. В обычных часах конструкция другая, такой точности не добиться (да и не нужна она вам, если вы не спортсмен).
— Дышащий ремешок из фторэластомера (ткани водоотталкивающей дышащей) — тоже не запихнёшь, это либо продавать отдельно (да кто их будет отдельно покупать?), либо спецверсию вышедших часов делать.
— А вот режим «Марафон» и прочие мониторинги + соцсетевые функции запихнуть-то могли, да. Но я уже приводил пример со спортивными тачками для города и спортивными тачками для трека: насколько бы ты чётким пацанчиком на BMW M4 ни был, KTM X-Bow GT-XR или Caterham Seven 620R на гоночной трассе уделают тебя просто без шансов. Потому что они легче, потому что они создавались для гонок, а ты «бюргер с кожей-рожей-климат-контролями и шумоизоляциями» неповоротливый. Вот и в умных часах такая же логика.
Короче, «знаешь Вовка, не нужны тебе такие умные часы», если ты не бегун. Ну, разве что хочешь супер-лёгкую версию обычных умных часов, которые чуть компактнее обычных, при этом работают 10 дней (не нужно каждые сутки заряжать) и «летают» в интерфейсе. И остаются всё-таки флагманскими умными часами, а не фитнес-браслетом продвинутым. Тогда да.
И даже если вы начинающий спортсмен-бегун — это пока лучший вариант по соотношению точности мониторинга + автономности + качества материалов.
- Точность GPS благодаря безелю-антенне
- Навигация без потери сигнала
- Профессиональный беговой мониторинг
- Яркий дисплей и плавный интерфейс
- Автономность 7 дней в обычном режиме и до 32 часов в режиме бега
- 31 тысяча рублей — это деньги, которые не каждый любитель бега готов отдать
- Узкая целевая аудитория