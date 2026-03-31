Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 марта 2026, 16:33
9 мин.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 добрались до профессионального бегового сегмента — и это уже не маркетинг

Что делать, если все умные часы и фитнес-браслеты уже давно на одно лицо? HUAWEI считает, что заходить нужно не «в лоб» (наращиванием характеристик), а «сбоку» — через медицину (HUAWEI WATCH D2 — одни из самых точно измеряющих артериальное давление часов) или, вот, спорт: HUAWEI WATCH GT Runner 2 — это уже не конкурент для Apple WATCH или Samsung Galaxy WATCH, а часы, состязающиеся с профессиональными беговыми часиками Garmin или Coros. Что это и зачем это нужно — сегодня разбираемся.
HUAWEI WATCH GT Runner 2
© Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
HUAWEI WATCH GT Runner 2

Первые HUAWEI WATCH GT Runner вроде бы вышли не так уж давно (2022 г.), а вроде бы и четыре года прошло уже… Да и не важно, за это время второе поколение слишком изменилось, чтобы проводить параллели. Давайте лучше про идею:

Бывают автомобили «спортивные» гражданские, а бывают — «спортивные» для гоночных трасс. И вторые от первых радикально отличаются по наполнению и конструкции.

Бывают умные часы для всего понемногу, чтобы «солидным респектабельным дядей выглядеть», модели общего назначения. В них заботятся о том, чтобы наворотов программных прикольных было побольше + автономности поболее завезти.

Бывают «флагманские дорогущие всё в одном» часы (Apple WATCH Ultra, HUAWEI Watch Ultimate, Samsung Galaxy WATCH Ultra), у которых вроде бы компромиссов нет, но… если вы присмотритесь, из спорта, под который его рекламируют — это всегда дайвинг, альпинизм, ну либо парусный спорт какой-нибудь.

А почему не бег? А потому что из-за «понтов» и габаритов это уже не столько удобные часы для бега. И что теперь, брать фитнес-браслеты? А они уже слишком дешёвые и примитивные, в них высоковата погрешность, если ты точно хочешь измерять калории, нормально трекать GPS и т. д. О том, что для бега хорошо бы и мониторинг расширенный иметь, как новичкам (чтобы не угробить здоровье бегом, а поправить его), так и профессионалам (чтобы больше статистики о себе знать), я уже молчу.

В общем, теперь вы знаете, для чего существует лига профессиональных часов для бегунов. А теперь поговорим о нашем пациенте.

Технические характеристики

HUAWEI WATCH GT Runner 2
Габариты43,5 × 43,5 × 10,7 мм
Материал корпусаТитановый сплав + стекло Kunlun Glass 2
Дисплей1,32 дюйма AMOLED, 466 × 466, до 3000 нит
Ширина ремешка22 мм
Вес34,5 г (без ремешка)
Размер запястья120-190 мм
Аккумулятор (ёмкость)540 мАч
Время работы (активное)До 32 часов в режиме GPS
Время работы (энергосберег.)До 14 дней
Защита5 ATM, IP69, погружение на глубину до 40 метров
GPSДвухдиапазонный L1 + L5
Bluetooth2.4 ГГц, BT 6.0
ОС совместимостьAndroid 9.0+ / iOS 13.0+
Спорт и здоровьеРежим «Марафон», AI-тренер, беговые индексы
ДатчикиАкселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности, датчик ЭКГ, датчик глубины
Микрофон и динамикЕсть
NFCДа

Внешний вид

Давайте сначала о внешности. Корпус титановый, часы чуть меньше, чем привычные мужикам-кабанам 46 мм диаметра корпуса. Здесь это примерно 43.5 мм. Поначалу хочется бухтеть, что «могли бы и крупнее сделать, разве ж это серьёзно?», но стоит надеть их, как за сутки проникаешься тем, что они почти полностью титановые и довольно лёгкие (ну это ладно, бывают Apple WATCH такие же по весу) и что важнее, размер такой, чтобы не сковывать вам движения лучезапястного сустава (мелочь, а приятно). Ну и под рукава рубашки какой-нибудь или поло пролезают легче обычных высоких часов с полноразмерными корпусами.

Забегая вперёд, настолько же лёгкие Apple WATCH вам таки придётся заряжать каждые сутки, а эти часы протянут дольше.

Тканевый ремешок на липучке — это тоже прикольно, одобряю. Если у вас крупная медвежья лапа, часы будет сложно протянуть через ладонь (подразумевалось, что бегун не может быть столь уж крупным?), но, если протолкнёте — удобно. В отличие от кожаных ремешков, не будет вонять, в отличие от металлических браслетов, гораздо легче, в отличие от силиконовых ремешков, удобнее регулируется, да и просто в сравнении с силиконом это более приятный тактильно материал. А ещё рука в нём лучше… дышит. Потому что он не сплошной-тканевый, а с маленькой-маленькой перфорацией. И водоотталкивающий, к тому же. То есть в «тряпку воняющую» после пробежки не превратится.

Правда, светлый ремешок склонен пачкаться. Не во время бега, а когда вы в будничные эксплуатации где-то в кафе кладёте руку на стол в какой-нибудь закусочной. Помните истории о том, что компьютерная клавиатура и смартфон — самые грязные места, с которыми мы контактируем? А теперь прикиньте, сколько людей прошло через стол в каком-нибудь пункте фастфуда. Короче, за неделю светлый тканевый ремешок в тех местах, где он белый, становится сероватым, поэтому либо выбирайте изначально тёмный (на выбор доступен либо бело-оранжевый, либо синий, либо чёрный), либо всё-таки покупайте кастомные ремешки.

Управление стандартно хуавеевское — верхняя клавиша «меню» отвечает за выбор и перелистывание пунктов, на нижнюю можно навесить дополнительные навороты, лень на этом заострять внимание в который раз.

Экран

Итак, у нас тут 43.5 мм часы, а пиковая яркость дисплея составляет примерно 3000 нит. Понятное дело, что перед нами AMOLED, поэтому в зависимости от измерений цифры могут быть другими. Но в целом это уровень старших версий Apple WATCH и Samsung Galaxy WATCH, поэтому тут не парьтесь — всё на уровне. А вот, кстати, у профессиональных беговых часов бывает, что и не на уровне — у каких-нибудь Coros Pace Pro яркость 1500 нит. А для часиков это маловато — у них читабельность должна быть выше, чем у смартфона, потому что вглядываться в тусклую картинку на бегу и второй рукой прикрывать дисплей — так себе удовольствие.

Меня больше другое удивляет: вроде бы нигде информации о частоте (количестве герц) дисплея этих часов нет, поэтому можно сделать вывод, что у них 60 Гц дисплей. НО ДО ЧЕГО ЖЕ ОН ПЛАВНЫЙ! Всё так «летает», я был уверен, что 120 Гц в дисплее, настолько всё быстро листается и чётко выглядит в анимациях. Но вроде бы нет. Скорей всего, я просто слишком отстал от жизни мои личные HUAWEI WATCH 4 Pro слишком «лагают» от старости и износа (потому что друзья-обзорщики говорили, что «ну ты чо, GT 6 с такой же скоростью работают примерно!»), но разница впечатлила. Если у вас умные часы 2023 модельного года — будете впечатлены скоростью работы новых.

И, чтобы два раза не вставать — у Runner 2 свои фирменные циферблаты, но подходят для него абсолютно любые циферблаты, которые вы покупали на свои предыдущие HUAWEI WATCH.

Функции

О, это целый мир.

Безель — это тоже антенна. Для GPS

Во-первых, уже на этапе конструкции HUAWEI спроектировала эти часы чуть по-другому. Ну, вы знаете, что металл в корпусе плохо проводит сигналы и сотовой сети, и GPS (поэтому на цельнометаллических смартфонах раньше были прям видимые полосы антенн). Сейчас задние крышки у смартфонов пластиковые (ну, типа полимерные, но грубо говоря, пластиковые) и полосы на корпусах смартфонов исчезли. Но с часами всё сложнее.

В общем, HUAWEI сделали так, что одной из антенн в корпусе смартфона является… безель. Он там многослойный — часть из титана, часть диэлектрика. Поэтому антенна начала ловить примерно в 3.5 раза точнее, чем в «просто» умных часах, которые HUAWEI выпускала для этого. «Да и пофигу», если вы не спортсмен, а спортсмену приятно — более точные данные.

Ну и ещё доработали софт — теперь при записи маршрута бега/поездки на велосипеде часы нельзя сбить помехами в GPS. Это в России вас сейчас из-за «глушилок» может забросить GPSом на другой конец города в любой момент (особенно в Москве), а за рубежом… да, были сходные проблемы с точностью GPS в туннелях, в горах, возле путепроводов и т. д. Теперь софт доработали (подобно тому, как сейчас Яндекс. Карты перестают кидать вас на другой конец города и сначала спрашивают «а это вы переместились или баг был?»).

Вот вы вбегаете в туннель, сигнал GPS пропадает. Обычные часы на этом такие «ну, на этом мои полномочия всё, закончились». И, когда выбегаете из туннеля, то маршрут в туннеле либо «неизвестен», либо рисуется прямая полоса.

Часы GT Runner 2 за счёт акселерометра и гироскопа ориентируются, «будто в темноте». То есть прикидывают, в каком направлении и с какой скоростью вы бежите. Чтобы даже в местах, где GPS нет, нарисовать правильный маршрут. Просто как всё гениальное.

Опять же, вот вам как бы и «пофигу», а бегуны иногда специально на маршруте пробежки рисуют своей пробежкой фигуры на карте и т. д. Ну и в целом повышенная точность ещё никому не вредила.

Режим «Марафон»

Супер-подробный режим для бегунов на дистанции свыше 3 км, разработанный аж с Элиудом Кипчоге — лучшим в мире марафонцем на данный момент. Суть его в том, что:

— В обычных часах у вас либо будильники, либо уведомления из календаря, а тут можно создавать календарь забегов.

— Можно планировать-предвкушать-создавать свои маршруты для бега (или фиксировать фактические забеги) и… делиться с друзьями или другими бегунами с часами HUAWEI WATCH GT Runner 2. Не только и не столько для «смотри, какой я молодец, как быстро пробежал!», а как способ посоветовать тем, кто «на раёне», какой-то особо красивый маршрут среди листвы (ну, там просто комфортнее бегать), либо наоборот — маршрут с перепадами высот для тех, что хочет «жёстко пропотеть» и т. д. Или маршрут без светофоров, если в вашем городе их слишком много. Короче, применение найдётся.

— Новый мониторинг темпа и пульса. Его городили совместно с DSM-Firmenich. Это не айтишники, а эксперты в области физиологии и спортивной медицины. Короче, ребята, которые много-много лет подряд собирают телеметрию со спортсменов и хорошо понимают в анализе метаболизма и восстановления бегунов/велогонщиков. Поэтому часы считают не просто, как быстро вы бежите, а хорошо понимают, какой уровень усилия вы прикладываете. Короче, погрешность ниже, контроль пульса точнее, отклонение по времени (ну, какой километр вы пробежали быстрее предыдущего, какой — медленнее и т. д.) показывает и даже позицию (!) — в марафоне это важно.

— Исходя из этого же мониторинга часы вовремя (не от балды, а когда нужно) напоминают вам, когда нужно попить или поесть во время бега.

Автономность

HUAWEI обещают до 14 дней автономности «при минимальном использовании», либо 7 дней «при обычном использовании», либо «32 часа в режиме кроссового бега».

Я, врать не буду, марафон или сколько-нибудь длинную дистанцию в них не бегал (тот ещё спортсмен, да и холодновато в Москве сейчас), но в среднем у меня получилось примерно 10 дней автономности в режиме «без марафонов» и без включения режимов тренировок.

В сравнении с ежесуточно заряжаемыми Apple WATCH, Pixel WATCH или Samsung Galaxy WATCH — это космос, конечно. С другой стороны, профессиональные спортивные Garmin держатся 11−15 суток в таком же режиме. Правда, в режиме кроссового бега, с полностью включенным мониторингом, разряжаются намного быстрее — никаких там 36 часов, скорее 18−26 от силы. Что означает «побегал — высадил часы больше, чем наполовину, сегодня ночью желательно зарядить их». А тут можно и без этого обойтись

Конкуренты

HUAWEI WATCH GT Runner 2Garmin Forerunner 970Coros Pace Pro
Габариты43,5 × 43,5 × 10,7 мм47 × 47 × 12,9 мм46 × 46 × 12,25 мм
Материал корпусаТитановый сплав + стекло Kunlun Glass 2Титан + сапфир + полимерАрмированный полимер + минеральное стекло
Дисплей1,32 дюйма AMOLED1,4 дюйма AMOLED1,3 дюйма AMOLED
Ширина ремешка22 мм22 мм22 мм
Вес34,5 г (без ремешка)56 г37 г (нейлон) / 49 г (силикон)
Размер запястья120-190 мм135–205 мм130–220 мм
Аккумулятор (ёмкость)540 мАчНе раскрывается345 мАч
Время работы (активное)До 32 часов (GPS)До 26 часов (GPS)До 38 часов (GPS)
Время работы (энергосберег.)До 14 днейДо 15 днейДо 20 дней
Защита5 ATM, IP69, погружение на глубину до 40 м5 ATM5 ATM
GPSДвухдиапазонный L1 + L5All-Systems GNSS + Multi-BandДвухчастотный
Bluetooth2.4 ГГц, BT 6.0ЕстьЕсть
ОС совместимостьAndroid / iOSAndroid / iOSAndroid / iOS
Спорт и здоровьеИндексы RAI, ИИ-режим «Марафон»Беговая динамика, выносливостьЭкосистема Coros EvoLab
ДатчикиАкселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности, датчик ЭКГ, датчик глубиныПульс, SpO2, ЭКГ, термометрПульс, SpO2, барометр, термометр
Микрофон и динамикДаДаНет
NFCДаДа, Garmin PayНет

Garmin Forerunner 970

Чуть-чуть тяжелее, при этом корпус у них пластиковый, а из титана сделан только безель. Точность геолокации — 14 м (у HUAWEI — 8м), автономность в повседневе такая же, в режиме бега разряжаются ощутимо быстрее. Чуть менее точный мониторинг пульса (погрешность 5% против погрешности 2% у HUAWEI).

Программные навороты по мониторингу бега, построение маршрутов и т. д. — да, всё это есть, как и у GT Runner 2, если не лучше (очень, очень много профессиональных замеров того-сего).

Короче, вполне себе конкурент. Но есть одна проблемка: знаете, сколько они стоят?

ШЕСТЬДЕСЯТ

ТРИ

ТЫСЯЧИ

РУБЛЕЙ

Ну, это если в крупной сетевой рознице смотреть. На маркетплейсах можно на 55 найти, но это минимальная цена. А в среднем — 60 при доставке из-за рубежа, с учётом таможенных пошлин.

Поэтому HUAWEI со своими ориентировочными 38 тысячами рублей смотрится на этом фоне очень по-божески. Да, это тоже недёшево, но если вам не нужны эти дополнительные спортивные навороты, вы берёте, заказываете из Китая за 13−14 тысяч HUAWEI WATCH GT 6 46 мм и горя не знаете.

А это уже близкий по цене вариант, за 36−40 тысяч рублей. Даже чуть-чуть легче Хуавея (32 г против 34 г), но это потому, что корпус полностью пластиковый. Дисплей в два раза ниже по запасу яркости (1500 нит против 3000 нит у Runner 2).

GPS и мониторинги чуть менее точные, зато автономность — до 20 дней! (HUAWEI, напомню, держится до 14 дней). Со включенным режимом бега проработают до 21 часа (GT Runner 2 продержится до 35 часов). Ну то есть да, автономность ок, но ценой тускловатого дисплея.

А мониторинг замеров бега тоже крутой — не только продвинутые планы тренировок и оценка нагрузки, но даже возможность удалённо управлять камерой GoPro или Insta360, чтобы фотографировать свою уставшую морду во время бега). И есть функция «виртуальный соперник», чтобы по времени состязаться по отрезкам — где вы быстрее, а где ваш друг быстрее. Принцип такой же, как мониторинг спецучастков с «отстал/обогнал» в ралли на автомобилях

Итого

Главный вопрос, конечно — «А чё, вот эти все программные функции нельзя было запихнуть обновлением в какие-нибудь HUAWEI WATCH GT 6 или Ultimate?». Ну, как вам сказать:

— Облегчённый и чуть уменьшенный корпус, чтобы на руки не мешались на руке и не сковывали лучезапястный сустав — нет, не запихнёшь. Тут же полностью титановый корпус, отливать заново в титане заведомо более крупные часы и делать спецверсию — глупо как-то, не?

— Повышенная точность GPS тут ИМЕННО из-за своего корпуса с хитрым применением антенны. В обычных часах конструкция другая, такой точности не добиться (да и не нужна она вам, если вы не спортсмен).

— Дышащий ремешок из фторэластомера (ткани водоотталкивающей дышащей) — тоже не запихнёшь, это либо продавать отдельно (да кто их будет отдельно покупать?), либо спецверсию вышедших часов делать.

— А вот режим «Марафон» и прочие мониторинги + соцсетевые функции запихнуть-то могли, да. Но я уже приводил пример со спортивными тачками для города и спортивными тачками для трека: насколько бы ты чётким пацанчиком на BMW M4 ни был, KTM X-Bow GT-XR или Caterham Seven 620R на гоночной трассе уделают тебя просто без шансов. Потому что они легче, потому что они создавались для гонок, а ты «бюргер с кожей-рожей-климат-контролями и шумоизоляциями» неповоротливый. Вот и в умных часах такая же логика.

Короче, «знаешь Вовка, не нужны тебе такие умные часы», если ты не бегун. Ну, разве что хочешь супер-лёгкую версию обычных умных часов, которые чуть компактнее обычных, при этом работают 10 дней (не нужно каждые сутки заряжать) и «летают» в интерфейсе. И остаются всё-таки флагманскими умными часами, а не фитнес-браслетом продвинутым. Тогда да.

И даже если вы начинающий спортсмен-бегун — это пока лучший вариант по соотношению точности мониторинга + автономности + качества материалов.

HUAWEI WATCH GT Runner 2
Плюсы
  • Точность GPS благодаря безелю-антенне
  • Навигация без потери сигнала
  • Профессиональный беговой мониторинг
  • Яркий дисплей и плавный интерфейс
  • Автономность 7 дней в обычном режиме и до 32 часов в режиме бега
Минусы
  • 31 тысяча рублей — это деньги, которые не каждый любитель бега готов отдать
  • Узкая целевая аудитория
Автор:Игорь Сайкин