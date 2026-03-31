HUAWEI WATCH GT Runner 2 добрались до профессионального бегового сегмента — и это уже не маркетинг

Ну и ещё доработали софт — теперь при записи маршрута бега/поездки на велосипеде часы нельзя сбить помехами в GPS. Это в России вас сейчас из-за «глушилок» может забросить GPSом на другой конец города в любой момент (особенно в Москве), а за рубежом… да, были сходные проблемы с точностью GPS в туннелях, в горах, возле путепроводов и т. д. Теперь софт доработали (подобно тому, как сейчас Яндекс. Карты перестают кидать вас на другой конец города и сначала спрашивают «а это вы переместились или баг был?»).

Вот вы вбегаете в туннель, сигнал GPS пропадает. Обычные часы на этом такие «ну, на этом мои полномочия всё, закончились». И, когда выбегаете из туннеля, то маршрут в туннеле либо «неизвестен», либо рисуется прямая полоса.

Часы GT Runner 2 за счёт акселерометра и гироскопа ориентируются, «будто в темноте». То есть прикидывают, в каком направлении и с какой скоростью вы бежите. Чтобы даже в местах, где GPS нет, нарисовать правильный маршрут. Просто как всё гениальное.

Опять же, вот вам как бы и «пофигу», а бегуны иногда специально на маршруте пробежки рисуют своей пробежкой фигуры на карте и т. д. Ну и в целом повышенная точность ещё никому не вредила.

Режим «Марафон»

Супер-подробный режим для бегунов на дистанции свыше 3 км, разработанный аж с Элиудом Кипчоге — лучшим в мире марафонцем на данный момент. Суть его в том, что:

— В обычных часах у вас либо будильники, либо уведомления из календаря, а тут можно создавать календарь забегов.

— Можно планировать-предвкушать-создавать свои маршруты для бега (или фиксировать фактические забеги) и… делиться с друзьями или другими бегунами с часами HUAWEI WATCH GT Runner 2. Не только и не столько для «смотри, какой я молодец, как быстро пробежал!», а как способ посоветовать тем, кто «на раёне», какой-то особо красивый маршрут среди листвы (ну, там просто комфортнее бегать), либо наоборот — маршрут с перепадами высот для тех, что хочет «жёстко пропотеть» и т. д. Или маршрут без светофоров, если в вашем городе их слишком много. Короче, применение найдётся.

— Новый мониторинг темпа и пульса. Его городили совместно с DSM-Firmenich. Это не айтишники, а эксперты в области физиологии и спортивной медицины. Короче, ребята, которые много-много лет подряд собирают телеметрию со спортсменов и хорошо понимают в анализе метаболизма и восстановления бегунов/велогонщиков. Поэтому часы считают не просто, как быстро вы бежите, а хорошо понимают, какой уровень усилия вы прикладываете. Короче, погрешность ниже, контроль пульса точнее, отклонение по времени (ну, какой километр вы пробежали быстрее предыдущего, какой — медленнее и т. д.) показывает и даже позицию (!) — в марафоне это важно.

— Исходя из этого же мониторинга часы вовремя (не от балды, а когда нужно) напоминают вам, когда нужно попить или поесть во время бега.

Автономность

HUAWEI обещают до 14 дней автономности «при минимальном использовании», либо 7 дней «при обычном использовании», либо «32 часа в режиме кроссового бега».