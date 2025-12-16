Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 для экстремалов: дорогие, но стоят того даже в сравнении с Apple и Samsung

Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 для экстремалов: дорогие, но стоят того даже в сравнении с Apple и SamsungСамый яркий экран среди часов, выдерживают погружение на 150 метров и работают до 11 дней
Внешний вид
Как и предыдущее поколение, Huawei WATCH Ultimate 2 существует в двух вариантах: чёрный с силиконовым ремешком, подешевле (60 тысяч рублей) и бело-синий, с двумя ремешками/браслетами в комплекте, один из которых титановый, а второй силиконовый, но уже не чёрный, а как и сами часы — с бело-синей расцветкой, причём синие полоски имеют объёмную текстуру, имитирующую крупные стежки.
Эта версия уже стоит 75–80 тысяч рублей, и именно её привезли к нам на тестирование.
Тут сразу скажу, что лично мне больше понравился именно силиконовый ремешок. Во-первых, он приятнее к коже, во-вторых, он легче, а в-третьих, раскраска подчёркивает стиль самих часов. Ну и в воде плавать стоит, конечно, именно с ним, а не с титановым браслетом.
Но главное: ремешки тут по-прежнему универсальные, они подойдут и к прошлой версии часов, и не только к ним, а вообще почти к любым часам. И наоборот тоже. Так что здесь вы не ограничены в выборе аксессуаров.
Причём, менять ремешки удобно и без дополнительных инструментов. В том числе я без проблем, используя только пальцы рук, смог настроить длину титанового браслета.
Вокруг круглого экрана можно насчитать три кнопки: одна слева-сверху, и две — на правом боку. Верхняя правая кнопка также может крутиться — это приводит к прокрутке интерфейса. Так-то экран здесь сенсорный, с поддержкой мультитач, но под водой пользоваться сенсором неудобно, а кнопками — всегда пожалуйста. И если что, HUAWEI WATCH Ultimate 2 можно погружать на глубину до 150 метров (прошлое поколение было ограничено 100 метрами). Так что, позиционирование часов остаётся прежним: идеальная модель для дайверов. Корпус часов выполнен из жидкого циркониевого сплава, так что за надёжность можно не переживать. Безель, к слову, из керамики, как и в первом поколении часов.
Впрочем, даже если вы не дайвер (как и я), то и для вас в часах найдётся немало полезных функций.
Заряжаются часы на бесконтактной площадке, припаянной к USB-кабелю. И тут я бы отметил небольшой недостаток. Формально часы поддерживают беспроводную зарядку, но на деле отказываются нормально заряжаться от чего-то кроме фирменной зарядки. Я перепробовал мои домашние беспроводные зарядки — тщетно, часы выдают ошибку и не заряжаются вообще никак. Единственное, что сработало — обратная беспроводная зарядка от смартфонов Samsung (включаешь функцию на смартфоне и прикладываешь часы к тыльной стороне), но и там после минут 5–10 часы начинали ругаться и отказывались заряжаться дальше.
Экран
В часы встроен 1,5-дюймовый экран с технологией LTPO AMOLED. Напомню, LTPO означает, что экран может работать с переменной частотой обновления. Правда, достоверную информацию, с какой максимальной частотой обновления работает экран, я так и не нашёл. В некоторых источниках указано 60 Гц, но, наблюдая экран своими собственными глазами, я в это не верю. «На глаз» здесь как минимум 90 Гц, а то и все 120 Гц. Ну а если всё же 60, пусть эти мои слова будут комплиментом плавности, оптимизации и скорости отклика.
Разрешение экрана — 466х466 пикселей, но т. к. экран круглый, то, конечно, внушительную часть пикселей мы просто не видим. Плотность пикселей сотавляет 310 ppi. По сравнению с предыдущим поколением часов значительно возросла пиковая яркость. Теперь экран может светиться яркостью аж до 3500 кд/м2 — ровно в 3,5 раза ярче, чем раньше.
Автояркость здесь присутствует и работает просто отлично — т. е. её работу просто не замечаешь (сложно отловить момент, когда яркость меняется), но информация на экране в любую погоду считывается легко.
Также здесь есть функция Always On Display — т. е. всегда активный экран. Правда, сами часы включать её не рекомендуют, да и я тоже. Если вам нужно посмотреть время или как-то повзаимодействовать с часами — вам в любом случае придётся поднять запястье, ну или даже если вы сидите и руки лежат на столе (как у меня сейчас, когда я пишу этот текст) — хочется как-то повернуть запястье к себе, чтобы смотреть на экран под прямым углом. Так вот, встроенные датчики настолько хорошо регистрируют эти движения (после чего часы моментально включают экран), что необходимости в AoD особо и нет.
Тем более, честно говоря, реализация AoD тут так себе, на мой взгляд. Часы оставляют почти всю информацию с текущего циферблата, и просто уменьшают количество цветов. Т. е. режим AoD сохраняет информативность, но серьёзно снижает автономность. Мне лично больше нравится, когда в режиме AoD часы показывают только время и дату — просто потому, что эти данные я могу быстро считать и не поворачивая запястье. А если хочу рассмотреть, сколько я там шагов прошёл, какая сегодня погода, и сколько осталось заряда батарейки — всё равно поверну запястье, и часы всё равно активируют полноценный циферблат.
Функции
HUAWEI WATCH Ultimate 2 — современные и навороченные смарт-часы. В них есть гора датчиков для измерения показателей здоровья, не говоря уж про такие обыденные вещи, как микрофон с динамиком, барометр, магнетометр (цифровой компас), ну и, конечно же, гироскоп с акселерометром.
Часы работают в паре со смартфоном, к которому подключаются с помощью приложения HUAWEI Health. Там можно управлять всеми настройками, качать циферблаты из цифрового магазина HUAWEI (да, циферблаты бывают и платные, и да, в России их купить возможно), просматривать подобную информацию с «медицинских» датчиков.
Тут сразу оговоримся, что, конечно же, HUAWEI WATCH Ultimate 2 — не какой-то точный медицинский прибор, а потому любую информацию, которую часы сообщают о вашем здоровье, можно воспринимать просто как мнение не специалиста. Скажем, если бы ваш друг сказал вам, что как-то вы сегодня болезненно выглядите. И тут уже что с этой информацией делать — решать вам.
Кто-то может спросить: так зачем тогда здесь это всё? Измерение ЭКГ, пульса и насыщения кислорода в крови, оценка эластичности сосудов, проверка качества дыхания (часы просят покашлять) — какой от этого всего смысл, если доверять этому на 100% нельзя?
Я воспринимаю это так: если часы говорят, что с вами всё в порядке — то с вами может быть всё в порядке, а может и нет, смотрите по вашим ощущениям. За подробной консультацией всегда обращайтесь к врачу.
Но если часы говорят, что что-то не так — вот это точно причина обратиться к врачу, даже если вы чувствуете себя нормально, и даже если тревога в итоге окажется ложной.
Кстати, для проверки всех показателей здоровья теперь доступен датчик X-TAP, которого не было в предыдущей модели (он появился в HUAWEI WATCH 5). Достаточно прислонить палец на три секунды, чтобы активировался режим проверки здоровья — он длится около 60 секунд.
Из более интересного: часы поддерживают eSIM. Учитывая, что сегодня настроить eSIM можно в пару кликов, — функция весьма полезная, жаль только, что в России нельзя для одного и того же номера телефона иметь и физическую SIM, и eSIM. Короче говоря, иметь один и тот же номер телефона на смартфоне и часах не получится.
Впрочем, звонить по часам можно и без eSIM, но тогда смартфон должен быть где-то рядом, в пределах досягаемости Bluetooth-подключения.
Ещё часы позволяют отвечать на сообщения — по SMS и в мессенджерах. Для ответа есть список заготовленных вариантов и смайликов, но можно вводить и свой текст — с помощью клавиатуры. Не очень удобно, но зато можно написать, что хотите. Ну или воспользоваться голосовым вводом. Уточню: это не отправка голосовых сообщений, а преобразование голоса в текст. Работает и для русского языка, если что.
Наконец, для дайверов предусмотрена функция общения с помощью подобия сонара. Для этого, правда, требуется, чтобы ваш напарник-дайвер тоже носил HUAWEI WATCH Ultimate 2. В этом режиме общение осуществляется с помощью выбора иконок, обозначающих действие (типа как эмоции в мультиплеерных видеоиграх), и дальность передачи составляет около 30 метров.
Автономность
Помните, в самом начале статьи я сказал, что в HUAWEI WATCH Ultimate 2 улучшили всё, кроме одной вещи? Вот мы до неё и добрались. Если первое поколение HUAWEI Watch Ultimate могло проработать до 14 дней, то максимум для второго поколения составляет уже 11 дней.
Но расстраиваться не стоит. Во-первых, меня лично этот максимум у смарт-часов всё равно не интересует: ведь для этого нужно отключить буквально все самые крутые функции. Во-вторых, время работы с полной нагрузкой по-прежнему составляет около 4-х дней, что соответствует максимуму работы (со всеми включенными энергосберегающими функциями) Apple WATCH Ultra 2. Т. е. часы HUAWEI по-прежнему серьёзно уделывают Apple по автономности.
Конкуренты
|Huawei WATCH Ultimate 2
|Apple Watch Ultra 3
|Samsung Galaxy Watch Ultra 2025
|Экран
|1,5'', LTPO AMOLED, 3500 кд/м2
|1,98'', LTPO OLED, 3000 кд/м2
|1,47'', Super AMOLED, 3000 кд/м2
|Разрешение экрана
|466x466 пикс., 310 ppi
|422x514 пикс., 326 ppi
|480x480 пикс., 372 ppi
|Защита корпуса
|IP69, 20ATM
|IP6X, WR100
|IP68, 10АТМ, MIL-STD 810H
|Максимальная глубина погружения в воду
|150 метров
|40 метров
|100 метров
|Мобильная связь
|4G (eSIM)
|5G (eSIM)
|4G (eSIM)
|Сетевые интерфейсы
|NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac
|NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11n
|NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ac
|Аккумулятор
|867 мАч
|599 мАч
|590 мАч
|Время работы в режиме ожидания
|4-11 дней
|1,5-3 дня
|2-4 дня
|Размеры
|48,5х48,5х12,9 мм
|49х44х12 мм
|47,4х47,1х12,1 мм
|Масса
|81,6 г
|61,6 г
|60,5 г
|Цена
|от 60 000 руб.
|от 75,5 тысяч рублей
|от 42 тысяч рублей
Давайте посмотрим на прямых конкурентов HUAWEI WATCH Ultimate 2. Разумеется, всё это тоже часы с широкой функциональностью и способные выдерживать экстремальные условия. Отмечу: в табличке в пункте «Время работы в режиме ожидания» указано в диапазоне, где минимальная цифра соответствует обычному «нормальному» использованию, а максимальная — в режиме энергосбережения (у всех упомянутых часов есть такой режим).
Apple Watch Ultra 3
С первого же появления часы Apple Watch Ultra позиционировались как гаджет для экстремалов: альпинистов, дайверов и т.п. Удивительно, что даже в третьем поколении именно в плане экстремальных характеристик эти часы проигрывают практически всем конкурентам. Всего 40 метров погружение в воду, до смешного слабая автономность (не забудьте взять в горы отдельный пауэрбанк для зарядки этих часов). Ну и да — работают они только с айфоном, тогда как те же HUAWEI могут работать не только со смартфонами HUAWEI, и даже не только со всеми Android-устройствами — те же айфоны вполне могут стать компаньоном для этих часов.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025
Часы от Samsung — самые маленькие и лёгкие среди всех основных конкурентов HUAWEI WATCH Ultimate 2. При этом, они позволяют погружаться на глубину до 100 метров, правда, не надолго. Но это не «жалкие» 40 метров у Apple всё-таки. Ещё Samsung почему-то не стали устанавливать LTPO-экран, но в целом это хорошие часы по хорошей цене.
Итого
Функций — вагон, терпимость к экстремальным условиям потрясающая, экран — загляденье, да и корпус, кстати, тоже. Особенно, если вы тоже обратите внимание именно на бело-синюю модель.
Единственное, за что можно поругать HUAWEI WATCH Ultimate 2 — за автономность, которая немного снизилась в сравнении с Ultimate предыдущего поколения, но всё равно лучше, чем у прямых конкурентов. А вот за цену я бы ругать не стал — да, часы дорогие, но, объективно говоря, купить что-то «такое же, но дешевле» у вас не получится, поэтому, выходит, что они того стоят.
Если вам нужны самые крутые умные часы, причём достаточно прочные для экстремальных условий, при этом красиво выглядящие, вариантов у вас не так уж много, и HUAWEI WATCH Ultimate 2 — один из лучших.
- Ярчайший экран
- Прочность и износостойкость корпуса — выше всяких похвал
- Лучшая автономность среди конкурентов (Apple и Samsung)
- Множество функций и устанавливаемых приложений
- Всё же автономность ниже, чем у прошлого поколения
- Дороговато