Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 для экстремалов: дорогие, но стоят того даже в сравнении с Apple и Samsung

Заряжаются часы на бесконтактной площадке, припаянной к USB-кабелю. И тут я бы отметил небольшой недостаток. Формально часы поддерживают беспроводную зарядку, но на деле отказываются нормально заряжаться от чего-то кроме фирменной зарядки. Я перепробовал мои домашние беспроводные зарядки — тщетно, часы выдают ошибку и не заряжаются вообще никак. Единственное, что сработало — обратная беспроводная зарядка от смартфонов Samsung (включаешь функцию на смартфоне и прикладываешь часы к тыльной стороне), но и там после минут 5–10 часы начинали ругаться и отказывались заряжаться дальше.

Экран

В часы встроен 1,5-дюймовый экран с технологией LTPO AMOLED. Напомню, LTPO означает, что экран может работать с переменной частотой обновления. Правда, достоверную информацию, с какой максимальной частотой обновления работает экран, я так и не нашёл. В некоторых источниках указано 60 Гц, но, наблюдая экран своими собственными глазами, я в это не верю. «На глаз» здесь как минимум 90 Гц, а то и все 120 Гц. Ну а если всё же 60, пусть эти мои слова будут комплиментом плавности, оптимизации и скорости отклика.

Разрешение экрана — 466х466 пикселей, но т. к. экран круглый, то, конечно, внушительную часть пикселей мы просто не видим. Плотность пикселей сотавляет 310 ppi. По сравнению с предыдущим поколением часов значительно возросла пиковая яркость. Теперь экран может светиться яркостью аж до 3500 кд/м2 — ровно в 3,5 раза ярче, чем раньше.