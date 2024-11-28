Ударопрочные смарт-часы с водозащитой, классной автономностью и дорогими материалами

Ударопрочные смарт-часы с водозащитой, классной автономностью и дорогими материаламиОбновлённые HUAWEI WATCH Ultimate
Внешний вид и управление
Вообще, текущее поколение HUAWEI WATCH Ultimate — это обновление уже существующих часов, обзор которых я писал около года назад. Тогда часы получили у нас редакционную награду, в первую очередь, за свою невероятную (для своих функций) автономность, а также за свои «экстремальные» качества — возможность погружения в воду до 100 метров, рекордный температурный диапазон и т.п.
В общем, модель уже была удачной во всех смыслах, и казалось бы — можно ли в ней что-то улучшить без смены поколений? Оказалось, можно.
В первую очередь, в любой гаджет всегда можно добавить больше функций, изменить внешний вид, ну и так далее. Всё это в новых HUAWEI WATCH Ultimate есть, но к чести производителя: старые аксессуары к предыдущей модели без проблем подходят и к новой.
Это касается и ремешков, и зарядки. Например, Apple специально делает так, чтобы эту совместимость в обновлённых часах нарушать — чтобы вы снова потратили деньги на покупку аксессуаров и команда Тима Кука стала ещё чуть-чуть богаче.
Главный элемент часов — круглый 1,5-дюймовый экран, вокруг которого — неподвижный безель. В новой модели безель выполнен из керамики, и это, пожалуй, главное внешнее отличие новинки.
Сам корпус часов сделан, как пишут, из «жидкого металла», что, конечно же, поначалу вызывает улыбку, но погодите зубоскалить. Суть данного пассажа в том, что корпус именно выплавляется (металл на основе сплава циркония), а не вытачивается из болванок. Ну и качество сплава, конечно, имеет значение. Не всё, что блестит, имеет одинаковую прочность и твёрдость. Но мы в плавильные печи часы не бросаем во время теста, поэтому остаётся поверить производителю и сертификационным госорганам на слово.
По бокам от корпуса находятся кнопки: две справа, и одна слева. Правая-верхняя способна не только нажиматься, но и прокручиваться, отвечая за листание списков, текста, масштабирование списка приложений и т.п.
При этом и сам экран сенсорный. В комплекте с часами поставляется как стальной ремешок (уже прикреплен), так и резиновый.
Экран
Круглый 1,5-дюймовый экран имеет разрешение 466×466 пикселей. Разумеется, не все эти пиксели видны на экране (он же круглый, а не квадратный), но плотность точек составляет 311 ppi — отдельные пиксели не разглядите, изображение чёткое.
Матрица экрана — LTPO AMOLED, то есть дисплей умеет регулировать частоту отображения от 1 Гц до 60 Гц для экономии энергии, что для часов как нельзя кстати. Пиковая яркость составляет 1000 кд/м2, как у смартфона среднего класса. При этом, что очень важно, здесь есть автояркость и работает она адекватно и быстро. Достал часы, посмотрел на них — и в любой ситуации дисплей хорошо читаемый.
Поддержка Always On Display (постоянно включённый экран) здесь есть, но опция по старой хуавеевской традиции называется крайне неинтуитивно: «Заставка».
В целом, к дисплею претензий нет. Кому-то больше нравятся прямоугольные дисплеи, кому-то — круглые, но конкретно у Huawei получилось реализовать интерфейс так, чтобы на часах хорошо смотрелись не только «классические» циферблаты со стрелками, но и текст, меню, различные приложения.
Интерфейс и функции
Самое важное в смарт-часах — это, конечно же, функции. Для работы всех функций вам понадобится смартфон и установленное приложение Huawei Здоровье. Функциональность HUAWEI WATCH Ultimate далеко выходит за пределы просто программной части. В первую очередь стоит отметить, что это часы для спортсменов, причём самых разных профилей. Конкретно новая модель фокусируется на гольфистах, дайверах и туристах — любителях походов и экспедиций.
Для отслеживания экспедиции предусмотрена даже отдельная кнопка — слева-вверху (если что, её можно перепрограммировать на что-то другое в настройках, если в экспедиции вы не ходите).
В режиме экспедиции часы постоянно отслеживают ваши показатели здоровья, отображают высоту, записывают маршрут, также можно включить отображение топографических офлайн-карт.
Остальные тренировки включаются в режиме «тренировка» кнопкой справа-внизу. От режима «Экспедиция» этот режим отличается более узким набором отслеживаемых параметров (подразумевается, что в экспедиции вы как бы делаете сразу всё подряд). И тут помимо стандартных бега (в помещении или на улице), велосипеда, плавания и т.п. появился режим для гольфистов — в прошлой модели его не было.
В этом режиме, во-первых, можно подгружать карты гольф-полей, при этом по умолчанию часы «знают» около 15000 полей по всему миру. Могут показывать дистанцию до цели с учётом уклона относительно вашего местоположения. Во-вторых, отслеживается множество всяких параметров и метрик — предполагаемая дистанция последнего удара, направление и т.п. В часах даже есть ИИ-функции, которые, в том числе, анализируют вашу игру и дают советы. К сожалению, я не гольфист, и проверить всё это великолепие не мог.
Что касается дайвинга — часы поддерживают погружение на глубину до 100 м, а также отображение основных параметров: температуры, давления, глубины, скорости погружения/всплывания.
Алексей Молчанов, 35-кратный чемпион мира по фридайвингу, потестировавший HUAWEI WATCH Ultimate, рассказывал, что погружался и до 130 метров и всё ещё получал всю необходимую информацию с часов, которые даже на такой внушительной глубине (130 метров — это как высота 50-этажного небоскрёба) не сломались и продолжали работать.
Дополнительно в часах предусмотрены медицинские функции: измерение пульса, процентного содержания кислорода в крови, также можно проводить ЭКГ-исследование. Конечно, и сам производитель предупреждает, что последнее не стоит воспринимать как истину в последней инстанции (как, впрочем, и другие показатели), но если часы показали, что ваша ЭКГ не в норме — имеет смысл тут же обратиться ко врачу.
Ну и, конечно, здесь присутствуют стандартные функции смарт-часов: возможность менять циферблаты, в том числе загружать новые и даже покупать их из магазина HUAWEI. Возможность устанавливать различные приложения.
Можно звонить и разговаривать прямо с часов (но смартфон должен быть где-то поблизости — симку в часы поставить нельзя), можно отвечать на сообщения либо выбором шаблонных реплик либо набирая текст на экранной клавиатуре. Также поддерживается распознавание голоса.
Из минусов отмечу только реализацию уведомлений из некоторых приложений. Почта GMail, SMS, Telegram — везде наблюдается один и тот же баг: иногда одно и то же уведомление приходит несколько раз. Прям вот в превью уведомления видно, что оно продублировано 2-3 раза. То есть сидишь такой, сработала вибрация, потом через какое-то время ещё раз, потом ещё раз, смотришь — а там три копии одного уведомления.
Плюс, почему-то уведомления от GMail нельзя раскрыть — можно прочитать лишь заголовок.
Автономность
По официальным данным часы способны проработать до 14 дней — но это, разумеется, при соблюдении некоторых условий по экономии заряда. В моём режиме, когда я включил буквально всё, что хотел, они проработали 10 дней — кстати, как и предыдущая модель. При этом, сам производитель честно заявляет, что при обилии звонков, регулярном измерении ЭКГ и т.п. рассчитывать стоит лишь на 4 дня — но, кстати говоря, ни Samsung Watch Ultra, ни Apple Watch Ultra такой автономности вам и близко не покажут при аналогичной нагрузке. В общем, среди люксовых часов для спортсменов и бизнесменов эти самые выносливые.
Конкуренты
|HUAWEI WATCH Ultimate
|Apple Watch Ultra 2
|Samsung Galaxy Watch Ultra
|Экран
|1,5'', LTPO AMOLED, 1000 кд/м2
|1,92'', LTOP OLED, 3000 кд/м2
|1,5'', AMOLED
|Разрешение экрана
|466x466 пикс., 311 ppi
|410x502 пикс., 326 ppi
|480x480 пикс., 327 ppi
|Защита корпуса
|IP68, 10ATM, EN 13319
|IP6X, WR100, EN13319
|IP68, 10ATM
|Время работы в режиме ожидания
|до 14 дней
|1,5–4 дня
|2–4 дня
|Размеры
|48,5х48,5х13 мм
|49х44х14,4 мм
|47,4х47,1х12,1 мм
|Масса
|76 г
|61,4 г
|60,5 г
|Цена
|от 70 000 руб.
|от 70 000 руб.
|от 60 000 руб.
Apple Watch Ultra 2
По сути, HUAWEI WATCH Ultimate — это ответ на Apple Watch Ultra: смарт-часы, предназначенные в первую очередь для увлечённых. Здесь практически тот же уровень защищённости корпуса, разве что, Apple Watch Ultra 2 выдерживают температуры от -20° C до +55° C, а HUAWEI WATCH Ultimate — от -20° C до +45°. Но не думаю, что это существенный фактор для большинства, если только вы не по пустыням бродите. Другое дело — автономность, тут Huawei далеко впереди.
В остальном, если у вас iPhone, то при равной стартовой цене выбирайте — какой бренд вам ближе, ну или какая форма экрана часов: прямоугольная, как у Apple, или круглая, как у HUAWEI (впрочем, совместимость с разными приложениями у Apple Watch всё же выше: например, там можно видеть фотки в сообщениях Telegram, а на HUAWEI WATCH Ultimate — нет).
Но если у вас смартфон на Android, то вариантов нет. Apple Watch работают только с iPhone, а HUAWEI WATCH Ultimate — со всеми (и с iPhone тоже).
Samsung Galaxy Watch Ultra
Galaxy Watch Ultra поначалу создают ощущение золотой середины между Apple Watch Ultimate и HUAWEI WATCH Ultimate, но есть ряд нюансов:
-
Несмотря на все сертификации, на сайте Samsung мелким шрифтом написано, что Galaxy Watch Ultra, цитирую: «не подходят для занятий водными видами спорта под высоким давлением и дайвинга». Такой вот уход от обслуживания по гарантии в случае чего (у Huawei и Apple таких уловок нет).
-
У Samsung нет режимов для гольфистов, режима экспедиции и т.п. Зато фотки из WhatsApp отображаются и в целом эти часы за счёт Wear OS (бывший Android Wear) похожи на Android-смартфон — в них буквально как в смартфон можно влепить .apk хоть из RuStore и наладить, например, оплату через Mir Pay по NFC. Но это, наверное, единственный плюс, потому что все остальные приложения под круглый маленький дисплей с низким разрешеним не присопособлены и вряд ли вы их будете ставить на часы.
-
Дизайн с квадратным корпусом и круглым циферблатом выглядит.. сомнительно.
Итого
Как ни крути, но по соотношению функциональность/автономность HUAWEI WATCH Ultimate остаются топовым устройством. Если для этих часов 4 дня — минимальное время работы, когда часы работают буквально «на убой», то для прямых конкурентов — максимальное, в режиме энергосбережения, когда в часах отключено почти всё, что можно отключить, и снижена яркость дисплея.
Не знаю, почему конкуренты не понимают, что для часов автономность — это самое важное. Не будем забывать, что прообраз смарт-часов — обычные классические часы, автономность которых измеряется годами.
Дополнительно радует, что с обновлением версии производитель не забывает и обновлять функции, а не продаёт то же самое в другом дизайне.
К часам только две претензии: уже описанные выше периодически удваивающиеся уведомления и то, что WATCH Ultimate всё-таки самые тяжёлые в своём классе. Хотя для кого-то и вес не будет минусом, потому что по габаритам, материалам и весу эти часы как никакие другие среди флагманских похожи на классические механические модели.
- Подходят для дайверов и любителей экстремального спорта
- Отличная автономность
- Широкая функциональность
- Прочный, надёжный корпус
- Полная совместимость с предыдущей моделью
- Есть проблемы с уведомлениями
- Тяжёлые