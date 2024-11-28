Ударопрочные смарт-часы с водозащитой, классной автономностью и дорогими материалами

Дополнительно в часах предусмотрены медицинские функции: измерение пульса, процентного содержания кислорода в крови, также можно проводить ЭКГ-исследование. Конечно, и сам производитель предупреждает, что последнее не стоит воспринимать как истину в последней инстанции (как, впрочем, и другие показатели), но если часы показали, что ваша ЭКГ не в норме — имеет смысл тут же обратиться ко врачу.

Ну и, конечно, здесь присутствуют стандартные функции смарт-часов: возможность менять циферблаты, в том числе загружать новые и даже покупать их из магазина HUAWEI. Возможность устанавливать различные приложения.

Можно звонить и разговаривать прямо с часов (но смартфон должен быть где-то поблизости — симку в часы поставить нельзя), можно отвечать на сообщения либо выбором шаблонных реплик либо набирая текст на экранной клавиатуре. Также поддерживается распознавание голоса.

Из минусов отмечу только реализацию уведомлений из некоторых приложений. Почта GMail, SMS, Telegram — везде наблюдается один и тот же баг: иногда одно и то же уведомление приходит несколько раз. Прям вот в превью уведомления видно, что оно продублировано 2-3 раза. То есть сидишь такой, сработала вибрация, потом через какое-то время ещё раз, потом ещё раз, смотришь — а там три копии одного уведомления.

Плюс, почему-то уведомления от GMail нельзя раскрыть — можно прочитать лишь заголовок.

Автономность

По официальным данным часы способны проработать до 14 дней — но это, разумеется, при соблюдении некоторых условий по экономии заряда. В моём режиме, когда я включил буквально всё, что хотел, они проработали 10 дней — кстати, как и предыдущая модель. При этом, сам производитель честно заявляет, что при обилии звонков, регулярном измерении ЭКГ и т.п. рассчитывать стоит лишь на 4 дня — но, кстати говоря, ни Samsung Watch Ultra, ни Apple Watch Ultra такой автономности вам и близко не покажут при аналогичной нагрузке. В общем, среди люксовых часов для спортсменов и бизнесменов эти самые выносливые.

Конкуренты