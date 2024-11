Ударопрочные смарт-часы с водозащитой, классной автономностью и дорогими материалами

По сути, HUAWEI WATCH Ultimate — это ответ на Apple Watch Ultra: смарт-часы, предназначенные в первую очередь для увлечённых. Здесь практически тот же уровень защищённости корпуса, разве что, Apple Watch Ultra 2 выдерживают температуры от -20° C до +55° C, а HUAWEI WATCH Ultimate — от -20° C до +45°. Но не думаю, что это существенный фактор для большинства, если только вы не по пустыням бродите. Другое дело — автономность, тут Huawei далеко впереди.

В остальном, если у вас iPhone, то при равной стартовой цене выбирайте — какой бренд вам ближе, ну или какая форма экрана часов: прямоугольная, как у Apple, или круглая, как у HUAWEI (впрочем, совместимость с разными приложениями у Apple Watch всё же выше: например, там можно видеть фотки в сообщениях Telegram, а на HUAWEI WATCH Ultimate — нет).

Но если у вас смартфон на Android, то вариантов нет. Apple Watch работают только с iPhone, а HUAWEI WATCH Ultimate — со всеми (и с iPhone тоже).

Samsung Galaxy Watch Ultra