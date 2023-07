Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов

На этом моменте остановимся чуть подробнее. На самом деле, часы Huawei Watch Ultimate — это своеобразный «ответ» на Apple Watch Ultra: эппловские часы для «экстремалов». У них даже данные о погружении под воду сертифицированы по одному и тому же стандарту: ISO 22810:2010, ну и часы Huawei тоже работают с iOS. Если что, на своём сайте Apple тоже, как и Huawei, пишет, что «Характеристики защиты от брызг, воды и пыли могут ухудшаться по мере естественного износа устройства», не рекомендует ходить в парные с температурой выше 55 градусов Цельсия, и предупреждает о недопустимости случайных контактов с мылом, шампунями, лосьонами и т.п. — т.е. с Apple Watch Ultra тоже лучше не ходить в душ, а вот нырять под воду можно.

Диапазон рабочих температур для Huawei Watch Ultimate: от -20° C до +45° C, а у Apple Watch Ultra — от -20° C до +55° C. В общем, «яблоки» могут пережить более высокую температуру, но по холоду у них с «китайцами» паритет. Плюс, и в той и другой модели кожаные и металлические (т.е. самые красивые) ремешки не рекомендуются для контактов с водой, да и с экстремальной температурой тоже.

И да, если вы вдруг ещё не поняли, Huawei работают с айфоном, но... Проверить эту работу я не мог. Коллеги из других изданий пишут, что никаких особых ограничений нет, т.е. даже мониторинг здоровья на айфоне работает, но тут изначально нужно помнить, что у Apple Watch функций всё же больше, и тот же набор текста и номера там есть, и eSIM присутствует.

Ну и вообще, как ни крути, а интеграция Apple Watch в экосистему Apple будет гораздо более плотная.

Но по автономности часы от Huawei всё равно впереди: напомню, их автономность измеряется днями, а не часами, как у Samsung и Apple. При этом, Apple уже будут в полтора раза дороже.