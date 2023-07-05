Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфоновHuawei Watch Ultimate
Ещё с порога понятно, что Huawei Watch Ultimate — это ни много ни мало главный конкурент Apple Watch Ultra. Причём по некоторым параметрам даже более крутой (а цена ниже). Однако если отвлечься от Apple, это ещё и одни из лучших смарт-часов для Android. Если не лучшие в абсолюте.
Грубо говоря, все существующие сегодня на рынке смарт-часы делятся на два типа. Первый — “настоящие” смарт-часы, как Samsung Galaxy Watch или Apple Watch. Их функциональность — почти на уровне смартфона, только экран маленький. Они умеют всё, что вы только можете пожелать, но и работают день-два, от силы — три.
Второй тип — большие фитнес-браслеты. Считают шаги, меряют пульс, отображают время и уведомления, иногда позволяют ответить на звонок — всё. Работают по нескольку недель, но по сути это реально всего лишь фитнес-браслет с большим экраном.
Huawei поступили хитрее всех, сделав часы Watch Ultimate ни тем, ни другим — это что-то посередине. У них очень много функций (хотя и меньше, чем у Galaxy Watch и Apple Watch), но и работают они неделями.
Я сел писать этот текст 26 июня, а часы до 100% зарядил 20 июня, часов так в 16:30. И мои часы показывают 53% заряда — я просто устал ждать, когда они там разрядятся, да и обзор уже пора было сдавать в публикацию.
Внешний вид и управление
Сразу скажу — я не большой любитель носить что-то на руке, особенно что-то крупное. Я не ношу часы «для моды» или «потому что это красиво», или чтобы показать свой «статус» (это вообще самая бредовая причина носить часы, как по мне). Когда я выбирал свои личные смарт-часы — я купил себе Galaxy Watch4, потому что они были относительно компактными. И более того! Я ещё и специально выбрал самую маленькую их версию!
В общем, ничто не предвещало того, что моя рука «подружится» с Huawei Watch Ultimate. Но… Не поверите — мне даже удобно! Это, в том числе, и заслуга ремешка, который не позволяет часам скользить туда-сюда, даже если его не затянуть. При том, что часы довольно большие.
В отличие от Samsung, здесь нет поворотных безелей вокруг экрана, а для управления предусмотрено аж три кнопки, одна из которых ещё и работает как «крутилка». Как по мне, это даже избыточно — перед написанием следующих строк мне пришлось подсмотреть в интернет, что делают остальные две кнопки, т.к. сам я регулярно пользовался лишь одной.
Итак, левая кнопка (она слева одна) отвечает за старт экспедиции. Ну, если вы хотите куда-то дойти или залезть, и хотите подсчитать — сколько это заняло шагов, какой перепад высоты, сколько вы потратили калорий, ну и так далее.
Нижняя кнопка справа позволяет выбирать тренировку. По сути, тренировка от экспедиции отличается тем, что вы делаете что-то одно, а не всё сразу. Я не спортсмен, и даже турист так себе, поэтому особой полезности в отдельных кнопках тут не вижу, но вдруг кому-то пригодится.
Ну и правая-верхняя — это основная кнопка, которая возвращает на домашний экран из любого места, или вызывает меню установленных приложений из домашнего экрана. Также её можно крутить для листания списков или зуммирования экрана с ярлыками приложений.
Вдобавок ко всему, управлять часами можно и прямо с сенсорного экрана — там можно сделать практически всё, кроме вызова меню приложений (и ещё набора текста и номера здесь нет ни в каком виде).
Экран и интерфейс
В Huawei Watch Ultimate используется 1,5-дюймовый круглый AMOLED LTPO экран с разрешением 466х466 пикселей. Разумеется, полное разрешение увидеть нельзя т.к. 466х466 — это квадрат, а мы говорим о круге, но плотность пикселей в любом случае составляет 311 точек на дюйм, что очень даже круто.
Как и Samsung, в Huawei смогли грамотно использовать круглый экран, чтобы наиболее эффективно отображать текст тех же уведомлений — в процессе использования не возникает ощущения, будто смотришь через замочную скважину (у меня было такое со смарт-часами от Motorola, например).
Среди предлагаемых Huawei домашних экранов (циферблатов) есть и цифровые, и аналоговые, в том числе настраиваемые. Можно даже покупать дополнительные циферблаты в приложении Huawei Health — да-да, именно покупать. Там, кстати, есть отдельная категория — циферблаты от российских дизайнеров. Я проверил — оплата с российской банковской карты там работает. Не радует, правда, что почти всё там платно и бесплатных очень мало. Но хорошо, что перед покупкой циферблат можно протестировать на часах ограниченное время.
Главный минус — к сожалению, Always On Display здесь нет ни в каком виде. Можно, разве что, задержать экран включённым на выбранное время — до 20 минут. Но почему не сделали AOD — загадка. Учитывая, что здесь используется LTPO экран, т.е. такой, который может работать хоть с частотой обновления 1 кадр в секунду, да и автономность — просто дикая, я бы с большой радостью включил AOD.
Скажем, на моих Samsung включая AOD я сокращаю автономность в 2-3 дня до 1 дня — и это существенно. Если бы Huawei Watch Ultimate работали не две недели, а неделю или даже дня четыре — мне бы этого хватило.
С другой стороны, активация дисплея по поднятию руки очень точная, у меня почти не бывало случаев, когда приходилось дополнительно нажимать кнопку. Да и те случаи были связаны только с тем, что дисплей уже погас, а я ещё им не налюбовался (или меня отвлекли, и я так и не посмотрел — сколько там времени).
Сам по себе экран достаточно яркий — в солнечный летний день у меня не было никаких проблем со считыванием информации.
Функции
Пожалуй, самым сложным в обзоре будет описать, что умеют Huawei Watch Ultimate, но при этом, чтобы вам стало понятно — чего они всё-таки не умеют.
Поэтому давайте я начну с последнего. Вернёмся к тому, что я написал в самом начале обзора — про два типа смарт-часов на рынке: «настоящие» смарт-часы и большие фитнес-браслеты, притворяющиеся смарт-часами.
Одно из главных отличий первых от вторых — возможность устанавливать приложения из стора. В Huawei это есть, но… стор ограничен буквально десятком-двумя приложений, часть из которых вам вряд ли понадобятся, если вы не принадлежите к арабскому народу.
(В галерее ниже я показал все доступные для часов приложения)
Так что, приложения (даже простые игры) ставить можно, но какого-нибудь Telegram для часов нет, хотя уведомления из этого мессенджера они и отображают (но только текст). Даже ответить можно из стандартного набора ответов вроде «ок, да, нет, спасибо» и т.д., ну или отправить смайлик. Просто написать сообщение нельзя, начать переписку тоже нельзя. И набрать номер нельзя чтобы позвонить — только выбрать из списка тех контактов, которые вы предварительно добавили на часы в приложении Huawei Health.
Получается, Huawei Watch Ultimate всё же ближе к фитнес-браслетам? И тоже не совсем. Здесь всё же можно принимать и совершать звонки — при подключении к телефону, правда. Но говорить можно прям в часы — там есть и микрофоны, и динамик. Обычно фитнес-браслеты, в том числе притворяющиеся смарт-часами, такого не умеют.
Да и устанавливаемые приложения, хоть их и мало, используют тесную связку между смартфоном и часами, расширяя функциональность обоих. К примеру, есть приложение Petal Maps — это карты от Huawei, да ещё и с навигацией, а на часах при их использовании отображается вспомогательная информация по навигации — куда и через сколько поворачивать.
К слову, Petal Maps — довольно неплохие карты, которые хорошо знают Россию. Вообще, они основаны на сервисах Tom Tom, так что это далеко не новичок на рынке навигации, просто их выкупили Huawei.
Впрочем, приложение-клиент для Google Maps (для часов) тоже имеется, но оно у меня так и не заработало — точнее, не «увидело» запущенные на смартфоне карты.
Ещё есть, например, Camera Opus — приложение для удалённого управления камерой смартфона. Оно требует установки хост-приложения на смартфон, после чего даже работает, но очень медленно — картинка с камеры на часах сильно тормозит и зачем-то обрезана в квадрат.
С другой стороны, уже можно видеть, что само количество приложений — это скорее результат относительно низкого интереса к экосистеме Huawei. Скажем, для Google Wear, на которой нынче основаны Galaxy Watch, тоже приложений меньше, чем для Apple Watch.
Так что, технически Huawei Watch Ultimate — это всё-таки полноценные смарт-часы. Но с точки зрения пользователя «полноценности» не хватает.
Тем не менее, даже если говорить о «зашитых» возможностях, то тут часы поражают. В хорошем смысле.
Помимо стандартного измерения шагов, пульса, содержания кислорода в крови, часы позволяют строить ЭКГ, а на основе этих данных делать выводы и об уровне стресса, жёсткости артерий. Ещё тут есть замер температуры, но толку от него мало. Вы наверняка привыкли, что нормальная температура тела — 36,6 градусов по Цельсию, но также вы возможно догадываетесь, что не все 100% вашего тела имеют точно такую температуру.
Когда я пишу эти строки, мои часы надеты на моё левое запястье и показывают температуру 33 градуса. Что мне делать с этой информацией, если честно, я не знаю. Видимо, как и в случае «средней температуры по больнице»: если резко вырастет — значит, я заболел. Но всё равно часы узнают об этом позже, чем я сам. Возможно, будет полезно для туристов, предпочитающих горные походы — говорят, переохлаждение подкрадывается незаметно и безболезненно, а тут часы будут на страже. Но это лишь моё предположение.
Ещё, как я уже сказал, часы позволяют разговаривать по телефону (при условии, что подключены к самому телефону по Bluetooth), а также воспроизводить музыку с самих часов. В том числе можно подключать Bluetooth-наушники именно к часам — это полезно, если вам неудобно брать на различные тренировки смартфон, но музыку слушать хочется.
Ну и, конечно же, в часах есть свой независимый от смартфона будильник. Тут ничего удивительного — это есть и в фитнес-браслетах обычно — но всё-таки. Разве что, «умного будильника» здесь нет, но, вообще говоря, эти «умные будильники» внезапно пропали вообще со всех новых устройств. Пожалуй, это тема для большого журналистского расследования; в самом деле — почему так?
Короче говоря, часы могут быть полезны и без смартфона под рукой. Кроме того, как и другие часы Huawei, их легко переподключать между разными смартфонами: просто на самих часах идёте в системные настройки и выбираете «Отключить». Потом на другом смартфоне из приложения Huawei Health ищете устройства и подключаетесь к часам. Все настройки и данные хранятся на самих часах, так что вы ничего не потеряете. Это очень удобно.
Ну и самое главное: часы не только сертифицированы по IP68, но и имеют сертфикацию 10ATM, то есть, в теории позволяют без проблем погружаться на глубину до 100 метров, а на практике — ну метров 30 максимум (я до сих пор не понимаю, как это работает, честно — и нет, движения рук, даже быстрые, не могут существенно увеличить давление на часы). Правда, сам производитель всё равно не рекомендует использовать их в душе и в бане — короче, там, где будет или очень жарко, или вода будет литься под давлением. Но плавать в часах можно, и они умеют определять прогресс водных тренировок.
Ещё один момент — часы поддерживают бесконтактную оплату Huawei Pay, но это работает только с картами Union Pay. Вроде бы такие карты могут быть и ограниченного числа российских банков, но у меня такой карты нет, так что и платежи с часов я не проверял.
Автономность
Я почти дописал статью, съездил в магазин за продуктами, вернулся… На дисплее заряд батареи показывает 50%. Ровно 6 суток назад я зарядил часы на 100%, включил в них всё что можно, несколько ночей даже спал в них, ну и постоянно ковырялся как с новой игрушкой — я всё-таки гаджетоман (да и обзор писать надо).
Наш главный редактор говорит, что тут ничего необычного нет — и предыдущие часы Huawei держали примерно столько же. Для меня же, как человека, который возился либо с фитнес-браслетами (в том числе, «большими»), либо с Galaxy Watch/Apple Watch — это какая-то магия. А я упомянул, что несколько раз даже разговаривал по телефону с помощью часов?
Сам производитель утверждает, что при «обычном использовании» заряда часов хватит на 14 дней, при том, что полный заряд с нуля достигается за 1 час. Это, наверное, лучший показатель на рынке. Столько обычно живут малофункциональные и почти ничего не умеющие «большие» фитнес-браслеты, лишь притворяющиеся смарт-часами. Не все из них даже защищены от воды и пыли, кстати…
Впрочем, я всё же решился перед сдачей текста дождаться, пока часы окончательно разрядятся. Это произошло спустя неполных 11 суток — не хватило буквально трёх часов. Как по мне — отличный результат.
Конкуренты
Samsung Galaxy Watch5 Pro
Новейшие и самые навороченные часы от Samsung способны, конечно, на большее — как я уже сказал, в первую очередь за счёт большего интереса к Wear OS. Работают они впрочем от 50 до 100 часов, ну или от двух до четырёх суток. Это сильно меньше, чем у Huawei Watch Ultimate, но и цена соответствующая: 33 тысячи рублей за Samsung против… 55 тысяч рублей за Huawei.
Apple Watch Ultra
На этом моменте остановимся чуть подробнее. На самом деле, часы Huawei Watch Ultimate — это своеобразный «ответ» на Apple Watch Ultra: эппловские часы для «экстремалов». У них даже данные о погружении под воду сертифицированы по одному и тому же стандарту: ISO 22810:2010, ну и часы Huawei тоже работают с iOS. Если что, на своём сайте Apple тоже, как и Huawei, пишет, что «Характеристики защиты от брызг, воды и пыли могут ухудшаться по мере естественного износа устройства», не рекомендует ходить в парные с температурой выше 55 градусов Цельсия, и предупреждает о недопустимости случайных контактов с мылом, шампунями, лосьонами и т.п. — т.е. с Apple Watch Ultra тоже лучше не ходить в душ, а вот нырять под воду можно.
Диапазон рабочих температур для Huawei Watch Ultimate: от -20° C до +45° C, а у Apple Watch Ultra — от -20° C до +55° C. В общем, «яблоки» могут пережить более высокую температуру, но по холоду у них с «китайцами» паритет. Плюс, и в той и другой модели кожаные и металлические (т.е. самые красивые) ремешки не рекомендуются для контактов с водой, да и с экстремальной температурой тоже.
И да, если вы вдруг ещё не поняли, Huawei работают с айфоном, но... Проверить эту работу я не мог. Коллеги из других изданий пишут, что никаких особых ограничений нет, т.е. даже мониторинг здоровья на айфоне работает, но тут изначально нужно помнить, что у Apple Watch функций всё же больше, и тот же набор текста и номера там есть, и eSIM присутствует.
Ну и вообще, как ни крути, а интеграция Apple Watch в экосистему Apple будет гораздо более плотная.
Но по автономности часы от Huawei всё равно впереди: напомню, их автономность измеряется днями, а не часами, как у Samsung и Apple. При этом, Apple уже будут в полтора раза дороже.
Итого
Объективно, Huawei Watch Ultimate — одни из лучших смарт-часов на рынке. Да, им не хватает функциональности по сравнению с Samsung и Apple, но они с лихвой компенсируют это невиданной автономностью. С часами Huawei очень удобно куда-то уезжать — не надо беспокоиться, понадобится ли тебе зарядка. Если едешь на неделю — точно не понадобится. А на две недели вещей с собой всё равно надо взять столько, что маленький провод с зарядкой на фоне остального не будет обузой.
При этом, в отличие от фитнес-браслетов, в том числе притворяющихся смарт-часами, здесь есть и звонки, и возможность устанавливать приложения.
- Автономность просто супер
- Водозащита IP68 и 10 ATM
- Большой, яркий экран
- Почти максимальная функциональность, по меркам умных часов
- Нет Always On Display
- Нет ввода текста и номера