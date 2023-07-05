Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов

Помимо стандартного измерения шагов, пульса, содержания кислорода в крови, часы позволяют строить ЭКГ, а на основе этих данных делать выводы и об уровне стресса, жёсткости артерий. Ещё тут есть замер температуры, но толку от него мало. Вы наверняка привыкли, что нормальная температура тела — 36,6 градусов по Цельсию, но также вы возможно догадываетесь, что не все 100% вашего тела имеют точно такую температуру.

Когда я пишу эти строки, мои часы надеты на моё левое запястье и показывают температуру 33 градуса. Что мне делать с этой информацией, если честно, я не знаю. Видимо, как и в случае «средней температуры по больнице»: если резко вырастет — значит, я заболел. Но всё равно часы узнают об этом позже, чем я сам. Возможно, будет полезно для туристов, предпочитающих горные походы — говорят, переохлаждение подкрадывается незаметно и безболезненно, а тут часы будут на страже. Но это лишь моё предположение.

Ещё, как я уже сказал, часы позволяют разговаривать по телефону (при условии, что подключены к самому телефону по Bluetooth), а также воспроизводить музыку с самих часов. В том числе можно подключать Bluetooth-наушники именно к часам — это полезно, если вам неудобно брать на различные тренировки смартфон, но музыку слушать хочется.

Ну и, конечно же, в часах есть свой независимый от смартфона будильник. Тут ничего удивительного — это есть и в фитнес-браслетах обычно — но всё-таки. Разве что, «умного будильника» здесь нет, но, вообще говоря, эти «умные будильники» внезапно пропали вообще со всех новых устройств. Пожалуй, это тема для большого журналистского расследования; в самом деле — почему так?

Короче говоря, часы могут быть полезны и без смартфона под рукой. Кроме того, как и другие часы Huawei, их легко переподключать между разными смартфонами: просто на самих часах идёте в системные настройки и выбираете «Отключить». Потом на другом смартфоне из приложения Huawei Health ищете устройства и подключаетесь к часам. Все настройки и данные хранятся на самих часах, так что вы ничего не потеряете. Это очень удобно.

Ну и самое главное: часы не только сертифицированы по IP68, но и имеют сертфикацию 10ATM, то есть, в теории позволяют без проблем погружаться на глубину до 100 метров, а на практике — ну метров 30 максимум (я до сих пор не понимаю, как это работает, честно — и нет, движения рук, даже быстрые, не могут существенно увеличить давление на часы). Правда, сам производитель всё равно не рекомендует использовать их в душе и в бане — короче, там, где будет или очень жарко, или вода будет литься под давлением. Но плавать в часах можно, и они умеют определять прогресс водных тренировок.

Ещё один момент — часы поддерживают бесконтактную оплату Huawei Pay, но это работает только с картами Union Pay. Вроде бы такие карты могут быть и ограниченного числа российских банков, но у меня такой карты нет, так что и платежи с часов я не проверял.