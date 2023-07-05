Фитнес и здоровье
13:14, 05 июля 2023
12 мин.

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов

Huawei Watch Ultimate

Ещё с порога понятно, что Huawei Watch Ultimate — это ни много ни мало главный конкурент Apple Watch Ultra. Причём по некоторым параметрам даже более крутой (а цена ниже). Однако если отвлечься от Apple, это ещё и одни из лучших смарт-часов для Android. Если не лучшие в абсолюте.

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов
Фото: Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei Watch Ultimate

Грубо говоря, все существующие сегодня на рынке смарт-часы делятся на два типа. Первый — “настоящие” смарт-часы, как Samsung Galaxy Watch или Apple Watch. Их функциональность — почти на уровне смартфона, только экран маленький. Они умеют всё, что вы только можете пожелать, но и работают день-два, от силы — три.

Второй тип — большие фитнес-браслеты. Считают шаги, меряют пульс, отображают время и уведомления, иногда позволяют ответить на звонок — всё. Работают по нескольку недель, но по сути это реально всего лишь фитнес-браслет с большим экраном.

Huawei поступили хитрее всех, сделав часы Watch Ultimate ни тем, ни другим — это что-то посередине. У них очень много функций (хотя и меньше, чем у Galaxy Watch и Apple Watch), но и работают они неделями. 

Я сел писать этот текст 26 июня, а часы до 100% зарядил 20 июня, часов так в 16:30. И мои часы показывают 53% заряда — я просто устал ждать, когда они там разрядятся, да и обзор уже пора было сдавать в публикацию. 

Внешний вид и управление

Сразу скажу — я не большой любитель носить что-то на руке, особенно что-то крупное. Я не ношу часы «для моды» или «потому что это красиво», или чтобы показать свой «статус» (это вообще самая бредовая причина носить часы, как по мне). Когда я выбирал свои личные смарт-часы — я купил себе Galaxy Watch4, потому что они были относительно компактными. И более того! Я ещё и специально выбрал самую маленькую их версию!

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов
Ferra.ru

В общем, ничто не предвещало того, что моя рука «подружится» с Huawei Watch Ultimate. Но… Не поверите — мне даже удобно! Это, в том числе, и заслуга ремешка, который не позволяет часам скользить туда-сюда, даже если его не затянуть. При том, что часы довольно большие.

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов
Ferra.ru

В отличие от Samsung, здесь нет поворотных безелей вокруг экрана, а для управления предусмотрено аж три кнопки, одна из которых ещё и работает как «крутилка». Как по мне, это даже избыточно — перед написанием следующих строк мне пришлось подсмотреть в интернет, что делают остальные две кнопки, т.к. сам я регулярно пользовался лишь одной.

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов
Ferra.ru

Итак, левая кнопка (она слева одна) отвечает за старт экспедиции. Ну, если вы хотите куда-то дойти или залезть, и хотите подсчитать — сколько это заняло шагов, какой перепад высоты, сколько вы потратили калорий, ну и так далее.

Нижняя кнопка справа позволяет выбирать тренировку. По сути, тренировка от экспедиции отличается тем, что вы делаете что-то одно, а не всё сразу. Я не спортсмен, и даже турист так себе, поэтому особой полезности в отдельных кнопках тут не вижу, но вдруг кому-то пригодится.

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов
Ferra.ru

Ну и правая-верхняя — это основная кнопка, которая возвращает на домашний экран из любого места, или вызывает меню установленных приложений из домашнего экрана. Также её можно крутить для листания списков или зуммирования экрана с ярлыками приложений.

Вдобавок ко всему, управлять часами можно и прямо с сенсорного экрана — там можно сделать практически всё, кроме вызова меню приложений (и ещё набора текста и номера здесь нет ни в каком виде).

 Экран и интерфейс

В Huawei Watch Ultimate используется 1,5-дюймовый круглый AMOLED LTPO экран с разрешением 466х466 пикселей. Разумеется, полное разрешение увидеть нельзя т.к. 466х466 — это квадрат, а мы говорим о круге, но плотность пикселей в любом случае составляет 311 точек на дюйм, что очень даже круто.

Есть только одни часы уровня Apple Watch Ultra для Android-смартфонов
Ferra.ru

Как и Samsung, в Huawei смогли грамотно использовать круглый экран, чтобы наиболее эффективно отображать текст тех же уведомлений — в процессе использования не возникает ощущения, будто смотришь через замочную скважину (у меня было такое со смарт-часами от Motorola, например).

Магазин циферблатов

Ferra.ru

Среди предлагаемых Huawei домашних экранов (циферблатов) есть и цифровые, и аналоговые, в том числе настраиваемые. Можно даже покупать дополнительные циферблаты в приложении Huawei Health — да-да, именно покупать. Там, кстати, есть отдельная категория — циферблаты от российских дизайнеров. Я проверил — оплата с российской банковской карты там работает. Не радует, правда, что почти всё там платно и бесплатных очень мало. Но хорошо, что перед покупкой циферблат можно протестировать на часах ограниченное время.

Процесс покупки циферблата

Ferra.ru

Главный минус — к сожалению, Always On Display здесь нет ни в каком виде. Можно, разве что, задержать экран включённым на выбранное время — до 20 минут. Но почему не сделали AOD — загадка. Учитывая, что здесь используется LTPO экран, т.е. такой, который может работать хоть с частотой обновления 1 кадр в секунду, да и автономность — просто дикая, я бы с большой радостью включил AOD.

Ferra.ru

Скажем, на моих Samsung включая AOD я сокращаю автономность в 2-3 дня до 1 дня — и это существенно. Если бы Huawei Watch Ultimate работали не две недели, а неделю или даже дня четыре — мне бы этого хватило.

С другой стороны, активация дисплея по поднятию руки очень точная, у меня почти не бывало случаев, когда приходилось дополнительно нажимать кнопку. Да и те случаи были связаны только с тем, что дисплей уже погас, а я ещё им не налюбовался (или меня отвлекли, и я так и не посмотрел — сколько там времени).

Сам по себе экран достаточно яркий — в солнечный летний день у меня не было никаких проблем со считыванием информации.

Функции

Пожалуй, самым сложным в обзоре будет описать, что умеют Huawei Watch Ultimate, но при этом, чтобы вам стало понятно — чего они всё-таки не умеют.

Поэтому давайте я начну с последнего. Вернёмся к тому, что я написал в самом начале обзора — про два типа смарт-часов на рынке: «настоящие» смарт-часы и большие фитнес-браслеты, притворяющиеся смарт-часами.

Одно из главных отличий первых от вторых — возможность устанавливать приложения из стора. В Huawei это есть, но… стор ограничен буквально десятком-двумя приложений, часть из которых вам вряд ли понадобятся, если вы не принадлежите к арабскому народу.

(В галерее ниже я показал все доступные для часов приложения)

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Перечень всех доступных приложений для Huawei Watch Ultimate

Ferra.ru

Так что, приложения (даже простые игры) ставить можно, но какого-нибудь Telegram для часов нет, хотя уведомления из этого мессенджера они и отображают (но только текст). Даже ответить можно из стандартного набора ответов вроде «ок, да, нет, спасибо» и т.д., ну или отправить смайлик. Просто написать сообщение нельзя, начать переписку тоже нельзя. И набрать номер нельзя чтобы позвонить — только выбрать из списка тех контактов, которые вы предварительно добавили на часы в приложении Huawei Health.

Получается, Huawei Watch Ultimate всё же ближе к фитнес-браслетам? И тоже не совсем. Здесь всё же можно принимать и совершать звонки — при подключении к телефону, правда. Но говорить можно прям в часы — там есть и микрофоны, и динамик. Обычно фитнес-браслеты, в том числе притворяющиеся смарт-часами, такого не умеют.

Да и устанавливаемые приложения, хоть их и мало, используют тесную связку между смартфоном и часами, расширяя функциональность обоих. К примеру, есть приложение Petal Maps — это карты от Huawei, да ещё и с навигацией, а на часах при их использовании отображается вспомогательная информация по навигации — куда и через сколько поворачивать.

К слову, Petal Maps — довольно неплохие карты, которые хорошо знают Россию. Вообще, они основаны на сервисах Tom Tom, так что это далеко не новичок на рынке навигации, просто их выкупили Huawei.

Впрочем, приложение-клиент для Google Maps (для часов) тоже имеется, но оно у меня так и не заработало — точнее, не «увидело» запущенные на смартфоне карты.

Ещё есть, например, Camera Opus — приложение для удалённого управления камерой смартфона. Оно требует установки хост-приложения на смартфон, после чего даже работает, но очень медленно — картинка с камеры на часах сильно тормозит и зачем-то обрезана в квадрат.

С другой стороны, уже можно видеть, что само количество приложений — это скорее результат относительно низкого интереса к экосистеме Huawei. Скажем, для Google Wear, на которой нынче основаны Galaxy Watch, тоже приложений меньше, чем для Apple Watch.

Так что, технически Huawei Watch Ultimate — это всё-таки полноценные смарт-часы. Но с точки зрения пользователя «полноценности» не хватает.

Тем не менее, даже если говорить о «зашитых» возможностях, то тут часы поражают. В хорошем смысле.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Ferra.ru

Помимо стандартного измерения шагов, пульса, содержания кислорода в крови, часы позволяют строить ЭКГ, а на основе этих данных делать выводы и об уровне стресса, жёсткости артерий. Ещё тут есть замер температуры, но толку от него мало. Вы наверняка привыкли, что нормальная температура тела — 36,6 градусов по Цельсию, но также вы возможно догадываетесь, что не все 100% вашего тела имеют точно такую температуру.

Когда я пишу эти строки, мои часы надеты на моё левое запястье и показывают температуру 33 градуса. Что мне делать с этой информацией, если честно, я не знаю. Видимо, как и в случае «средней температуры по больнице»: если резко вырастет — значит, я заболел. Но всё равно часы узнают об этом позже, чем я сам. Возможно, будет полезно для туристов, предпочитающих горные походы — говорят, переохлаждение подкрадывается незаметно и безболезненно, а тут часы будут на страже. Но это лишь моё предположение.

Ещё, как я уже сказал, часы позволяют разговаривать по телефону (при условии, что подключены к самому телефону по Bluetooth), а также воспроизводить музыку с самих часов. В том числе можно подключать Bluetooth-наушники именно к часам — это полезно, если вам неудобно брать на различные тренировки смартфон, но музыку слушать хочется.

Ну и, конечно же, в часах есть свой независимый от смартфона будильник. Тут ничего удивительного — это есть и в фитнес-браслетах обычно — но всё-таки. Разве что, «умного будильника» здесь нет, но, вообще говоря, эти «умные будильники» внезапно пропали вообще со всех новых устройств. Пожалуй, это тема для большого журналистского расследования; в самом деле — почему так?

Короче говоря, часы могут быть полезны и без смартфона под рукой. Кроме того, как и другие часы Huawei, их легко переподключать между разными смартфонами: просто на самих часах идёте в системные настройки и выбираете «Отключить». Потом на другом смартфоне из приложения Huawei Health ищете устройства и подключаетесь к часам. Все настройки и данные хранятся на самих часах, так что вы ничего не потеряете. Это очень удобно.

Ну и самое главное: часы не только сертифицированы по IP68, но и имеют сертфикацию 10ATM, то есть, в теории позволяют без проблем погружаться на глубину до 100 метров, а на практике — ну метров 30 максимум (я до сих пор не понимаю, как это работает, честно — и нет, движения рук, даже быстрые, не могут существенно увеличить давление на часы). Правда, сам производитель всё равно не рекомендует использовать их в душе и в бане — короче, там, где будет или очень жарко, или вода будет литься под давлением. Но плавать в часах можно, и они умеют определять прогресс водных тренировок.

Ещё один момент — часы поддерживают бесконтактную оплату Huawei Pay, но это работает только с картами Union Pay. Вроде бы такие карты могут быть и ограниченного числа российских банков, но у меня такой карты нет, так что и платежи с часов я не проверял.

Ferra.ru

Автономность

Я почти дописал статью, съездил в магазин за продуктами, вернулся… На дисплее заряд батареи показывает 50%. Ровно 6 суток назад я зарядил часы на 100%, включил в них всё что можно, несколько ночей даже спал в них, ну и постоянно ковырялся как с новой игрушкой — я всё-таки гаджетоман (да и обзор писать надо).

Наш главный редактор говорит, что тут ничего необычного нет — и предыдущие часы Huawei держали примерно столько же. Для меня же, как человека, который возился либо с фитнес-браслетами (в том числе, «большими»), либо с Galaxy Watch/Apple Watch — это какая-то магия. А я упомянул, что несколько раз даже разговаривал по телефону с помощью часов?

Сам производитель утверждает, что при «обычном использовании» заряда часов хватит на 14 дней, при том, что полный заряд с нуля достигается за 1 час. Это, наверное, лучший показатель на рынке. Столько обычно живут малофункциональные и почти ничего не умеющие «большие» фитнес-браслеты, лишь притворяющиеся смарт-часами. Не все из них даже защищены от воды и пыли, кстати…

Впрочем, я всё же решился перед сдачей текста дождаться, пока часы окончательно разрядятся. Это произошло спустя неполных 11 суток — не хватило буквально трёх часов. Как по мне — отличный результат.

Конкуренты

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung

Новейшие и самые навороченные часы от Samsung способны, конечно, на большее — как я уже сказал, в первую очередь за счёт большего интереса к Wear OS. Работают они впрочем от 50 до 100 часов, ну или от двух до четырёх суток. Это сильно меньше, чем у Huawei Watch Ultimate, но и цена соответствующая: 33 тысячи рублей за Samsung против… 55 тысяч рублей за Huawei.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra

Apple

На этом моменте остановимся чуть подробнее. На самом деле, часы Huawei Watch Ultimate — это своеобразный «ответ» на Apple Watch Ultra: эппловские часы для «экстремалов». У них даже данные о погружении под воду сертифицированы по одному и тому же стандарту: ISO 22810:2010, ну и часы Huawei тоже работают с iOS. Если что, на своём сайте Apple тоже, как и Huawei, пишет, что «Характеристики защиты от брызг, воды и пыли могут ухудшаться по мере естественного износа устройства», не рекомендует ходить в парные с температурой выше 55 градусов Цельсия, и предупреждает о недопустимости случайных контактов с мылом, шампунями, лосьонами и т.п. — т.е. с Apple Watch Ultra тоже лучше не ходить в душ, а вот нырять под воду можно.

Диапазон рабочих температур для Huawei Watch Ultimate: от -20° C до +45° C, а у Apple Watch Ultra — от -20° C до +55° C. В общем, «яблоки» могут пережить более высокую температуру, но по холоду у них с «китайцами» паритет. Плюс, и в той и другой модели кожаные и металлические (т.е. самые красивые) ремешки не рекомендуются для контактов с водой, да и с экстремальной температурой тоже.

И да, если вы вдруг ещё не поняли, Huawei работают с айфоном, но... Проверить эту работу я не мог. Коллеги из других изданий пишут, что никаких особых ограничений нет, т.е. даже мониторинг здоровья на айфоне работает, но тут изначально нужно помнить, что у Apple Watch функций всё же больше, и тот же набор текста и номера там есть, и eSIM присутствует.

Ну и вообще, как ни крути, а интеграция Apple Watch в экосистему Apple будет гораздо более плотная.

Но по автономности часы от Huawei всё равно впереди: напомню, их автономность измеряется днями, а не часами, как у Samsung и Apple. При этом, Apple уже будут в полтора раза дороже.

Итого

Объективно, Huawei Watch Ultimate — одни из лучших смарт-часов на рынке. Да, им не хватает функциональности по сравнению с Samsung и Apple, но они с лихвой компенсируют это невиданной автономностью. С часами Huawei очень удобно куда-то уезжать — не надо беспокоиться, понадобится ли тебе зарядка. Если едешь на неделю — точно не понадобится. А на две недели вещей с собой всё равно надо взять столько, что маленький провод с зарядкой на фоне остального не будет обузой.

При этом, в отличие от фитнес-браслетов, в том числе притворяющихся смарт-часами, здесь есть и звонки, и возможность устанавливать приложения.

Дорого, но других умных часов с таким же количеством функций и крутой автономностью для Android-смартфонов просто не существует

Дорого, но других умных часов с таким же количеством функций и крутой автономностью для Android-смартфонов просто не существует

Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei Watch Ultimate
Плюсы
  • Автономность просто супер
  • Водозащита IP68 и 10 ATM
  • Большой, яркий экран
  • Почти максимальная функциональность, по меркам умных часов
Минусы
  • Нет Always On Display
  • Нет ввода текста и номера
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