Недорогой фитнес-браслет с большим цветным экраном. Мини-обзор Honor Band 5

Глубокой настройки циферблатов нет - пользователю придётся выбирать из тех вариантов, что заложены производителем (обновления прошивок добавляют новые).

Управляется браслет одной-единственной сенсорной кнопкой под экраном, плюс, и сам экран тут тоже сенсорный. Можно выбирать пункты касанием и перелистывать движением, почти как на экране смартфона. Перелистывание вверх-вниз - это выбор пункта меню и настроек. Пролистывание вправо с главного экрана открывает список последних сообщений.

Чтобы прочитать сообщение - нажимаем на него в списке, потом двигаем палец вправо, чтобы скрыть.

Функции

Для работы с браслетом нужно устанавливать приложение Huawei Health для Android и iOS.

Самая очевидная функция в этом браслете - подсчёт шагов. Правда, не ждите супер-точности - да, с одной стороны браслет не будет считать за шаги набор текста на клавиатуре, и будет считать шаги тогда, когда ваш смартфон валяется на зарядке. С другой, можно просто сидеть и махать рукой - и это браслет спутает с шагами.

К замеру пульса претензий нет, хотя, это тоже не точность медицинского прибора. В целом., цифры правдоподобные (как и в других браслетах, впрочем).

Что касается замера сна - то с включённым режимом “Huawei TruSleep” браслет как-то насчитал мне 10,5 часов сна хотя именно этой ночью я его снял. Но так он ошибается не всегда. Правды ради, подсчёт сна в браслетах Huawei и Honor и без того гораздо более точный и подробный, чем в Xiaomi. Да и не все пользователи нормально относятся к тому, чтобы спать с браслетом на руке. Лично для меня это некомфортно, но что ни сделаешь ради обзора…