Недорогой фитнес-браслет с большим цветным экраном. Мини-обзор Honor Band 5

Выпуском Honor Band 5 компания пытается создать конкуренцию фитнес-браслету Xiaomi Mi Band 4, который стоит рубль-в-рубль столько же (если судить по официальным ценам, по крайней мере). А вот браслеты под брендом Huawei (не путайте с Honor, в данном случае это разные вещи) и дороже, и круче по начинке однако не все покупатели видят смысл тратить по 5 тысяч и более на подобное устройство.
Honor Band 5 выглядит гораздо проще и “дешевле”, чем очень близкий по дизайну Huawei Band 3. Я бы даже сказал, что вживую (в отличие от нарисованных на компьютере изображений и даже фотографий) он кажется немного игрушечным - и всё из-за слишком простого ремешка. Тем не менее, производитель заявляет водонепроницаемость до 50 метров глубины - а это уже по-взрослому.
В качестве дисплея выступает цветной экран AMOLED (без PenTile) с диагональю 0.95" и разрешением 120х240 пикселей - характеристики такие же, как в Xiaomi Mi Smart Band 4, и этого достаточно для отображения основной информации. А вот по яркости браслет Xiaomi чуть впереди.
Правда, и имеющейся яркости достаточно, чтобы разглядеть буквы и символы на браслете даже в солнечную погоду, при этом чтобы и не “выжигать” глаза ночью. Единственный минус в сравнении с более дорогим Huawei Band 3 - в солнечную погоду на экране гораздо более тускло смотрится цветная графика из меню. В остальном же экран - “золотая середина”. Да и регулировка яркости присутствует в настройках (как и опция “уменьшать яркость ночью”).
Экран не светится постоянно (и такой настройки в фирменном приложении я не нашёл), но включается если поднять запястье. Срабатывает не всегда - иногда для отображения нужно резко махать рукой в стиле, будто вы опрокидываете внутрь себя рюмку
водки на столе томатного сока.
А ещё в настройках браслета (и в приложении) можно менять циферблаты - и из-за того, что это, в первую очередь, фитнес-браслет, почти все они содержат информацию о пройденных шагах как минимум, а дополнительно могут показать пройденное расстояние, сброшенные за счёт ходьбы калории (примерно, разумеется), текущую дату. Есть и один циферблат с отображением погоды.
Глубокой настройки циферблатов нет - пользователю придётся выбирать из тех вариантов, что заложены производителем (обновления прошивок добавляют новые).
Управляется браслет одной-единственной сенсорной кнопкой под экраном, плюс, и сам экран тут тоже сенсорный. Можно выбирать пункты касанием и перелистывать движением, почти как на экране смартфона. Перелистывание вверх-вниз - это выбор пункта меню и настроек. Пролистывание вправо с главного экрана открывает список последних сообщений.
Чтобы прочитать сообщение - нажимаем на него в списке, потом двигаем палец вправо, чтобы скрыть.
Функции
Для работы с браслетом нужно устанавливать приложение Huawei Health для Android и iOS.
Самая очевидная функция в этом браслете - подсчёт шагов. Правда, не ждите супер-точности - да, с одной стороны браслет не будет считать за шаги набор текста на клавиатуре, и будет считать шаги тогда, когда ваш смартфон валяется на зарядке. С другой, можно просто сидеть и махать рукой - и это браслет спутает с шагами.
К замеру пульса претензий нет, хотя, это тоже не точность медицинского прибора. В целом., цифры правдоподобные (как и в других браслетах, впрочем).
Что касается замера сна - то с включённым режимом “Huawei TruSleep” браслет как-то насчитал мне 10,5 часов сна хотя именно этой ночью я его снял. Но так он ошибается не всегда. Правды ради, подсчёт сна в браслетах Huawei и Honor и без того гораздо более точный и подробный, чем в Xiaomi. Да и не все пользователи нормально относятся к тому, чтобы спать с браслетом на руке. Лично для меня это некомфортно, но что ни сделаешь ради обзора…
Отдельно в браслете предусмотрен режим “Тренировка”, где можно выбрать множество видов активностей - от банальной ходьбы или бега, до катания на велосипеде или плавания. Правда., если вы в тренажёрном зале и "катаетесь" на прибитом гвоздями к полу велосипеде, то в режиме подсчёта шагов ваша активность учитываться не будет, а в режиме "велосипед" браслету нужно, чтобы этот велосипед двигался в пространстве, а не стоял на месте. Если он стоит - расстояние, опять же, подсчитано не будет. В остальном же каждая настройка предлагает лишь выбрать определённую цель (пройденное расстояние, потраченные калории, или просто время тренировки) и установить уведомление на промежуточные этапы (каждые 10 минут или каждый километр, например).
Для людей, которые знают, что и зачем им нужно делать этого будет достаточно. Бонус от наличия браслета здесь просто в виде признака достижения заранее определённой цели, ну и некоторой мотивации.
Лично я воспринимаю носимые устройства больше как устройства для того, чтобы выключить звук в телефоне раз и не всегда, и получать уведомления о звонках и сообщениях вибрацией на браслет.
Удобно, когда, например, едешь в транспорте, и тебе звонят, а телефон лежит в кармане джинсов. Доставать телефон или не стоит? Я не страдаю манией обязательности ответа на каждый звонок, особенно если никаких звонков я не жду. Если звонит коллега, друг или родственник - это одно. Неизвестный номер или спам? Можно не брать трубку или вообще сбросить звонок.
То же и с сообщениями. Скажем, предыдущий браслет от Xiaomi, с которым я раньше ходил, не позволял видеть сообщения из Telegram - только из SMS. В Honor Band 5 таких проблем нет, поэтому для меня это ещё один приятный его бонус. Жаль, конечно, что на крохотном экранчике браслета отображается только текст, картинки (даже стикеры и эмодзи) просмотреть нельзя. Но для этого уже стоит брать смарт-часы. Если, конечно, оно и правда для вас того стоит.
Лучше всего браслеты Huawei и Honor работают в паре со смартфонами... правильно, Huawei и Honor. Во-первых, приложение Huawei Health вмонтировано в прошивку этих мобильников, поэтому смартфон никогда не выбивает его из памяти под предлогом "что-то оно жрёт много заряда в фоне". Во-вторых, по этой же причине браслет всегда моментально соединяется с телефоном и никогда случайным образом не отключается от него в любом случае. В-третьих, как только вы прочитали текст сообщения на браслете, оно отмечается прочитанным на смартфоне - с другими мобильниками это не так.
Автономность
Я хожу с браслетом уже почти неделю (рабочую неделю - с понедельника) и он ещё не разрядился (осталось около 15%), хотя изначально я его зарядил не полностью. Сам производитель обещает 14 дней работы с включёнными функциями TruSleep и активацией экрана при поднятии запястья. Постоянный мониторинг пульса при этом должен быть выключен - это наиболее энергозатратная функция. Если же её включить, то производитель готов заявить только о 6 днях работы.
Зарядка происходит от USB-порта при помощи комплектного переходника. Его преимущество в том, что не надо отсоединять браслет от ремешка (в отличие от Xiaomi Mi Band). Полная зарядка требует почти два часа.
Итого
Владея смартфоном с интерфейсом EMUI (Huawei или Honor) функции браслета расширяются - можно управлять камерой смартфона. У меня же телефон другого производителя и мне вполне достаточно уведомлений, подсчёта шагов и измерения пульса.
Отмечу ещё раз, что данный фитнес-браслет - из разряда бюджетных моделей даже по меркам фитнес-браслетов. Существуют более дорогие варианты, где функций либо больше, либо те, что есть, работают лучше (шагомер, наблюдение сна).
Конкретно в Honor Band 5 меня больше всего порадовала водонепроницаемость и возможность принимать уведомления не только из штатных приложений Android.
Ну и ремешки тут тоже можно менять, разумеется. На сами знаете, каком сайте.