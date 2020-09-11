На этот раз лучше, чем у Apple? Новые умные часы Samsung Galaxy Watch 3

В общем, для коммуникаций часы годятся, но невозможность с нуля создать сообщение в мессенджере расстраивает — либо пишите SMS, либо ждите, пока напишут вам, чтобы ответить. Также, если вам кто-то пришлёт картинку в мессенджер, то в WhatsApp она будет отображаться на экране часов, а в Telegram вы увидите только унылую надпись “Фотография”.

Далее. Разумеется, здесь есть все фитнес-возможности вроде отслеживания шагов и вообще всяких разных тренировок. Если часы на руке сидят хорошо (как описано в инструкции), то стоит вам начать даже, скажем, просто гулять — они определяют это как тренировку и начинают вести отчёт. Уточню — просто встать с дивана и дойти до кухни не работает (шаги считаются, но тренировкой часы это не назовут). Судя по всему, часы отслеживают и записывают любую активность, но учитывают её как тренировку только если вы занимаетесь определённое время. Так, прогулку мне часы посчитали спустя минут 10 — но все эти предыдущие 10 минут тоже были учтены, как и данные, сколько шагов я прошёл и т.п.

В воде часы чувствуют прекрасно — разве что, в солёной я не пробовал. Присутствует функция блокировки сенсора в воде — помогает от ошибочных реакций экрана на воду. Отключается эта функция вручную, а включается — либо тоже вручную, либо (опционально) автоматически.

Порадовала опция “в театре”, которая аналогична “не беспокоить” (разве что дополнительно отключает и все будильники), но сама отключается спустя какое-то время (по умолчанию — два часа).