На этот раз лучше, чем у Apple? Новые умные часы Samsung Galaxy Watch 3
|Экран
|Super AMOLED, 1,4'', 360x360 пикс., Corning Gorilla Glass DX
|ОС
|Tizen-based wearable OS 5.5
|CPU
|Exynos 9110 (10 нм), 2x Cortex-A53 1,15 ГГц
|GPU
|Mali-T720
|Память
|1 Гбайт RAM, 8 Гбайт eMMC
|Коммуникации
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, NFC
|Геолокация
|GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Габариты
|46,2x45x11,1 мм
|Масса
|53,8 г (45 мм)
|Цена
|35 тысяч рублей (45 мм)
Внешний вид
Сразу скажу — я не очень люблю круглые экраны в смарт-часах. Это субъективщина, конечно — есть немало людей, которым такое как раз больше нравится. Тем не менее, сама логика интерфейсов, к которым мы привыкли: от простыни текста, до фотографий, предполагает прямоугольник.
Однако в Galaxy Watch 3 компания Samsung сделала всё возможное, чтобы максимально эффективно использовать круглый дисплей. Посмотрите, например, на такую организацию меню:
Пункты сверху и снизу уменьшаются в размере, оставаясь в пределах экрана, а пункт по центру — активен (выделен). Текст в уведомлениях тоже не ограничивается узкой колонкой по центру, при этом его почему-то всё ещё удобно читать.
Экран здесь — Super AMOLED, но схема размещения субпикселей здесь отличается от смартфонов с Super AMOLED. То есть, тут всё ещё PenTile (зелёных субпикселей больше), но они расположены не в шахматном порядке, а по обычной "сетке". Поэтому визуально экран не кажется рыхлым, хотя на границах объектов может быть заметна зелёная или красная засветка.
Разрешение тут — 360х360, хотя полной квадрат с таким разрешением мы, конечно же, не видим. Плотность пикселей — 364 ppi (у Apple Watch — 326 ppi).
В общем, единственная причина, почему круглый экран может не понравиться здесь — габариты. При той же площади квадрат был бы меньше (уже), это чистая геометрия. На руке часы действительно ощущаются большими, но стоит иметь ввиду, что как и у Apple Watch тут есть два размера: 41 мм и 45 мм. В моём случае были 45 мм.
Тем не менее, спать мне в часах было неудобно, хотя в остальное время я к ним привык и почти не замечал.
Управление часами осуществляется с помощью двух кнопок справа от дисплея, колеса вокруг дисплея, ну и сам дисплей здесь сенсорный. Всего этого более чем достаточно для того, чтобы управлять часами.
Снизу на часах есть датчик пульса, дополнительно Samsung обещает функцию ЭКГ, но на сегодняшний день это не работает, а разблокировка ЭКГ должна произойти… Программно. В общем, звучит сомнительно, оставим это на совести производителя.
Также часы оборудованы динамиком, микрофоном, модулями NFC, Wi-Fi и Bluetooth — полный фарш, короче.
Функции
Признаюсь, поначалу я воспринял Galaxy Watch 3 скептически. Но потом, как говорится, “распробовал”. Да, они не дотягивают до функциональности Apple Watch, но всё равно гораздо более функциональные, чем почти все смарт-часы для Android. Итак, посмотрим, что тут есть.
Подключаются часы к смартфону с помощью приложения Galaxy Wearable, которое можно скачать из Google Play. Но на смартфонах Samsung Galaxy оно уже стоит, и в целом подключение тут проходит “как у Apple” — поднёс часы к смартфону, и они уже готовы к настройке.
Но хватит мелочиться, давайте сразу о главном. Galaxy Watch 3 позволяют принимать и совершать голосовые вызовы. Динамик, на мой взгляд, мог бы быть и погромче, но на микрофон собеседники не жаловались — звук он ловит чисто, шумы отсеивает хорошо.
Также можно писать сообщения, но тут есть нюанс. Если нужно создать сообщение с нуля, то у меня это получилось сделать только в виде SMS. Но если мне кто-то пишет в том же Telegram или WhatsApp, то я могу ответить на это сообщение с часов — и тут доступно сразу несколько способов.
Можно просто выбрать стандартный ответ из шаблонов (их список легко редактируется), можно набрать сообщение голосом (оно преобразуется в текст — отправлять голосовые сообщения у меня не получилось, да и правильно), можно выбрать смайлик, открыть клавиатуру в стиле Т9 или использовать… Рукописный ввод (см. видео ниже). Правда, буквы придётся писать по одной букве, но зато поддерживается и английский язык и русский, но последний надо скачать отдельно.
В общем, для коммуникаций часы годятся, но невозможность с нуля создать сообщение в мессенджере расстраивает — либо пишите SMS, либо ждите, пока напишут вам, чтобы ответить. Также, если вам кто-то пришлёт картинку в мессенджер, то в WhatsApp она будет отображаться на экране часов, а в Telegram вы увидите только унылую надпись “Фотография”.
Далее. Разумеется, здесь есть все фитнес-возможности вроде отслеживания шагов и вообще всяких разных тренировок. Если часы на руке сидят хорошо (как описано в инструкции), то стоит вам начать даже, скажем, просто гулять — они определяют это как тренировку и начинают вести отчёт. Уточню — просто встать с дивана и дойти до кухни не работает (шаги считаются, но тренировкой часы это не назовут). Судя по всему, часы отслеживают и записывают любую активность, но учитывают её как тренировку только если вы занимаетесь определённое время. Так, прогулку мне часы посчитали спустя минут 10 — но все эти предыдущие 10 минут тоже были учтены, как и данные, сколько шагов я прошёл и т.п.
В воде часы чувствуют прекрасно — разве что, в солёной я не пробовал. Присутствует функция блокировки сенсора в воде — помогает от ошибочных реакций экрана на воду. Отключается эта функция вручную, а включается — либо тоже вручную, либо (опционально) автоматически.
Порадовала опция “в театре”, которая аналогична “не беспокоить” (разве что дополнительно отключает и все будильники), но сама отключается спустя какое-то время (по умолчанию — два часа).
Что не порадовало — уведомление о том, что нужно встать и походить, а потом ещё одно — что ты молодец, если встал и походил. Пришлось отключить. Ну потому что я и так знаю, что я молодец, зачем мне уведомления об этом присылать? Я же думаю, что мне, может, сообщение кто-то прислал — а там просто констатация факта, что я решил подвигаться. Тоже мне событие!
Ещё несколько негативных моментов — к часам можно подключать наушники и слушать на них музыку, которая туда предварительно закачана со смартфона, но с теми же фирменными Galaxy Buds Live звук был хуже, чем при подключении к телефону Galaxy S10. Зато тут грамотная организация экосистемы — не пришлось возиться, чтобы подключать наушники отдельно к часам.
Далее — при настройке оплаты включается автоблокировка часов пин-кодом, если вы их сняли с руки. Так и должно быть, но проблема в другом — если снова надеть часы, то пин-код они потребуют только при совершении оплаты. Чтобы пин-код требовался всегда при надевании часов — нужно включить соответствующую настройку на самих часах. Хорошо, что она есть, но найти её было не так-то просто, и почему-то в приложении Galaxy Wearable, которое управляет подключением часов к смартфону, этого не было.
Смартфон часы не теряет, если не отнести их слишком далеко, но потом снова находит. Однако у меня Samsung Galaxy S10, а вот со смартфонами других брендов могут быть нюансы (особенно с Huawei, которые любят убивать фоновые процессы, даже те, которым пользователь разрешил работать в любое время).
Напоследок отмечу, что часы работают иногда крайне неторопливо. Могут подлагивать, подтупливать, иногда будто подгружаются или нехотя “просыпаются”. Это не сильно напрягает, но могло бы быть и лучше, конечно же.
Оплата
Об оплате поговорим отдельно. На сегодняшний день носимых устройств для Android-смартфонов, которые бы работали с бесконтактными терминалами оплаты, раз-два и обчёлся. Недавно я делал обзор Xiaomi Mi Band 4 NFC, например, ну и ещё пятую версию того же браслета можно посчитать. Ну… В общем-то и всё. В этом смысле, у Samsung продукт уникальный, т.к. браслет — это всё же не часы, и функций там намного меньше.
Здесь же в часах работает Samsung Pay, который принимают почти везде. Чтобы совершить оплату, нужно зажать верхнюю правую кнопку, появится выбор карт (можно выбирать колесом), после чего нажать кнопку “Оплатить” — и часы перейдут в режим ожидания оплаты — 60 секунд. Единственная претензия — приложение Samsung Pay может запускаться несколько секунд.
Автономность
Стремясь повторить Apple Watch, Samsung сделала смарт-часы с примерной такой же, как у Apple, автономностью, но чуть больше. Если снимать часы на ночь (но не ставить на зарядку), то они могут продержаться два полных дня и даже ещё останется запас.
Если надевать часы только когда выходишь из дома — то они проживут и 4 дня, а то и дольше. Всё дело в Always-On-Display, то есть, постоянно включённом дисплее. Без него я часы вообще не рассматриваю — зачем они нужны, если отображают чёрный экран, пока ты что-то не сделаешь? Тем не менее, если отключить AoD, то часы протянут и того дольше.
Конечно, куча смарт-часов для Android-смартфонов живут по недели-две, но и функциональность там в разы ниже.
Конкуренты
Apple Watch Series 5
Главное преимущество Apple Watch (стоят около 31-32 тысяч рублей за 44 мм версию) — они очень популярны, и для них написано множество приложений-клиентов. Поэтому там и в Telegram видны картинки, и писать сообщения в мессенджерах можно “с нуля”, а не только ответы. Тут немаловажно и то, насколько просто сделать клиент для уже имеющегося iOS-приложения под watchOS. Ведь, Samsung Galaxy Watch 3 работают на Tizen, даже не на Android, и разработчики не особо спешат портировать туда приложения. А зря — Apple Watch работают только с айфоном. С другой стороны, Galaxy Watch 3 можно подключить и к айфону… Но зачем?
Huawei Watch GT 2 Classic
Часы от Huawei станут хорошей альтернативой корейцам, если вам не нужны определённые функции, но нужна автономность получше. С постоянно включённым дисплеем они проживут дней 7 (без него — две недели), но вы там не найдёте NFC с платежами, и ответа на сообщения. Зато прослушивание музыки и голосовые вызовы там тоже будут. Ну и цена — в три раза ниже, около 12 тысяч рублей.
Итого
Вообще, если бы для Samsung Galaxy Watch 3 написали столько же приложений, сколько и для Apple Watch, то они стали бы гораздо более интересным вариантом. В первую очередь, из-за поддержки Android-смартфонов, конечно же.
Серьёзно, кроме вот этой ерунды с приложениями (из-за чего, в том числе, сообщения в мессенджерах нельзя писать с нуля), поругать Galaxy Watch 3 можно только за автономность — но и она тут выше, чем у Apple Watch. В остальном — часы умеют вообще всё, что от них может потребоваться. Ну, разве что, работают не так шустро и плавно, как хотелось бы.
- Функциональность - "полный фарш"
- Хороший, яркий экран
- Правильная организация интерфейса для круглого экрана
- Отличная интеграция с экосистемой Samsung
- Защита корпуса IP68
- Слабая автономность
- Мало приложений