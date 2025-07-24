Ninebot E3 Pro: стильный, лёгкий городской электросамокат без лишних наворотов

Ninebot E3 Pro: стильный, лёгкий городской электросамокат без лишних наворотовИногда флагман — это не прям уж необходимость
Технические характеристики
|Ninebot E3 Pro
|Мощность мотора
|800 Вт
|Максимальная скорость
|25км/ч (32 км/ч)
|Запас хода
|30–35км
|Ёмкость аккумулятора
|368Вт·ч
|Время зарядки
|6-7ч
|Вес
|17,9кг
|Диаметр колес
|10"
|Подвеска
|Двойная эластомерная
|Тормоза
|Барабан+электрон.
|Максимальная нагрузка
|120кг
|Особенности
|Опция доп. АКБ
Линейка Е — красиво, но не про флагманы
Видимо, чтобы вы не расслаблялись, в гонку за самое большое количество доступных линеек устройств врываются ещё и производители самокатов — с производителями смартфонов уже все давным-давно понятно.
Модели E-серии — относительно бюджетные устройства, идеально подходящие под городскую застройку. Они не пытаются ехать на каких-то безумных скоростях и аккуратно выглядят. А еще самокаты из этой линейки немного весят — идеальный вариант, чтобы чередовать перемещение на самокате с использованием общественного транспорта.
Подход разработчиков здесь — дать удобное, неприхотливое средство перемещения, а не гоночный болид. Поэтому если вам нужно ездить с комфортом по ровным дорогам и не заморачиваться на сверхскорости — E3 Pro будет вполне хорошим выбором.
Что с остальными линейками? F — для пользователей, которым важны динамика и увеличенный запас хода; MAX — с очень большим пробегом и улучшенной амортизацией для дальних поездок; флагманская GT — для высокоскоростных поездок и внедорожных условий. А еще у компании в арсенале есть компактные и простые модели серии D для коротких маршрутов. Выбирать есть из чего.
Внешний вид
С дизайном у E3 Pro все в полном порядке. Минимум лишних деталей, которые создают визуальный шум. Только приятные линии и красный акцентный цвет для отдельных элементов.
Нижняя часть, к которой крепятся колеса, соединена с рулевой напрямую. Вариант от Navee с двумя трубками сбоку, который знаком по модели n65i, выглядит убедительнее. Треснула одна трубка возле стакана? Убиться на самокате не выйдет — ведь есть вторая. Тут же соединение выглядит чуть менее надежно, но на практике поломать самокат у вас вряд ли получится. Он, зараза, крепкий.
Механизм складывания продуман так, что E3 Pro занимает минимум места — удобно для хранения в квартире и при переноске в общественном транспорте. В целом, внешний вид самоката идеально балансирует между функциональностью и стильным городским обликом.
Передний фонарь тонко вписан в рулевую стойку, не выпирает и не нарушает визуальный баланс. Задний габаритный огонь встроен в крыло и автоматически загорается при торможении — решение не только практичное, но и эстетичное. Все кабели спрятаны внутри корпуса, что не только защищает их от внешних повреждений и влаги, но и придает устройству аккуратный, «чистый» вид.
Резиновые грипсы на руле приятны на ощупь и не скользят даже в жаркую погоду, платформа для ног достаточно широкая и покрыта нескользящим слоем, а общий центр тяжести подобран так, что самокат кажется устойчивым даже при резких маневрах.
Тормозная система
Непривычно видеть на столь современном самокате всего одну ручку тормоза. Обычно их две, и во время торможения приходится отдавать предпочтение переднему или заднему тормозу, либо же их сочетанию для более эффективной остановки. Однако, как оказалось, даже одна ручка позволяет нормально тормозить: резко, но при этом без обидного полета через руль самоката.
С одной ручкой вы вряд ли перепутаете тормоз, даже возвращаясь домой из бара после основательных посиделок с друзьями. Важнейшая UX-штука, до которой почему-то не додумались ребята, которые проектируют самокаты для отечественных сервисов аренды.
Эффективное торможение в E3 Pro достигается при помощи барабанного тормоза спереди и электронного сзади. На практике комбинированная система хорошо справляется с любыми повседневными задачами и не вызывает нареканий.
Подвеска
Подвеска в Ninebot E3 Pro сделана достаточно просто, но эффективно для своего класса. В отличие от премиальных моделей с продвинутыми амортизаторами, тут используется базовая пружинная система с эластичными элементами, которая хорошо гасит мелкие вибрации и неровности на асфальте.
Разумеется, на ухабах или каменных мостовых E3 Pro будет ехать ощутимо жестче, чем электросамокаты с полноценной подвеской. Но для городских поездок и ровных трасс этого с головой хватает. Комфорт находится на уровне большинства более дорогих аналогов.
Стоит учитывать, что подобный тип подвески будет хуже вести себя на холоде, поэтому холодной осенью или ранней весной лучше выбирать маршрут без ям (понимаем, вне столицы это самый настоящий квест).
Автономность
На одном заряде аккумулятора самокат способен преодолеть порядка 20−30 км, в зависимости от стиля езды. Держите ручку газа опущенной до упора? Самокат «протянет» подольше. Если же будете постоянно менять свою скорость — готовьтесь к быстрой разрядке батареи. У меня при смешанном типе катания проехать 25 километров не получилось. А вот если включить круиз-контроль (такая опция тут есть, да) — другое дело.
Для экономии заряда в самокате предусмотрен специальный режим, ограничивающий максимальную скорость и делающий разгон более плавным. Это не только помогает сохранить заряд в долгой поездке, но и повышает безопасность на людных улицах. Такой режим особенно полезен новичкам и тем, кто часто перемещается по оживленным маршрутам.
Одна из практичных особенностей Ninebot E3 Pro — возможность докупить и установить дополнительный аккумулятор. Особенно актуально для тех, кто регулярно совершает длинные маршруты или не имеет доступных точек для подзарядки в течение дня. Потому что заряжается самокат долго — почти 7 часов. Вот где не помешали бы протоколы быстрой зарядки.
Конкуренты
|Ninebot E3 Pro
|Ninebot F3
|Kugoo G2 Pro
|Мощность мотора
|800 Вт
|800 Вт
|800 Вт
|Максимальная скорость
|25км/ч (32 км/ч)
|25км/ч (32 км/ч)
|35км/ч (45 км/ч
|Запас хода
|30–35км
|до 40км
|до 40км
|Ёмкость аккумулятора
|368Вт·ч
|460Вт·ч
|624Вт·ч
|Время зарядки
|6-7ч
|6ч
|6–7ч
|Вес
|17,9кг
|18,5кг
|20кг
|Диаметр колес
|10"
|10"
|10"
|Подвеска
|Двойная эластомерная
|Амортизатор руля
|Передняя+задняя пруж.
|Тормоза
|Барабан+электрон.
|Дисковый+электрон.
|Двойной дисковый
|Максимальная нагрузка
|120кг
|120кг
|130кг
|Особенности
|Опция доп. АКБ
|Усиленная платформа
|Усиленная подвеска
Ninebot F3
Ninebot F3 часто сравнивают с E3 Pro, поскольку разница в стоимости невелика. Он рассчитан на тот же тип пользователей, отличается чуть большей дальностью езды, усиленной рамой и амортизированной рулевой стойкой. Хороший универсальный вариант для тех, кто хочет от самоката максимальную надежность и стабильно высокий комфорт. Особенно, если ваши маршруты включают не только асфальт, но и не слишком ровные участки.
Kugoo G2 Pro
Kugoo G2 Pro — ещё один городской самокат из этого ценового диапазона: мотор мощностью 800 Вт, запас хода около 40 км, амортизаторы на обеих осях, стандартные 10-дюймовые колёса. От Ninebot F3 и E3 Pro отличается чуть большей скоростью (может разгоняться до 35км/ч), развитой подвеской (полноценные пружинные амортизаторы) и простым ремонтом из-за широкого распространения деталей. Малый вес и наличие складного механизма делают самокат удобным для хранения и перевозки. Среди минусов — чуть менее интуитивное управление и не такое крутое качество сборки.
Итого
Ninebot E3 Pro удачно сочетает эргономичный дизайн, достаточную для повседневных поездок автономность и продуманную систему торможения. Он не претендует на звание флагмана или экстремального устройства, но при этом обеспечивает комфортную и безопасную езду на ровных городских дорогах и легком бездорожье. Благодаря невысокому весу и компактным размерам, самокат удобно использовать в сочетании с общественным транспортом и хранить в квартире, где-нибудь на балконе.
В сравнении с аналогами из того же ценового сегмента, такими как Ninebot F3 и Kugoo G2 Pro, E3 Pro выигрывает за счёт более простого управления и возможности установки дополнительного аккумулятора, что расширяет диапазон использования. Нужен практичный и легкий самокат с современным дизайном и адекватным запасом хода без лишних наворотов? Ninebot E3 Pro подойдет идеально. А для слишком динамичных поездок лучше посмотреть в сторону более прокачанных моделей от Ninebot.
- Легкий
- Быстро едет в спортивном режиме (32 км/ч)
- Красивый акцентный цвет
- Подсветка на платформе
- Трудно складывается
- Не самый большой запас хода