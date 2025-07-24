Ninebot E3 Pro: стильный, лёгкий городской электросамокат без лишних наворотов

Разумеется, на ухабах или каменных мостовых E3 Pro будет ехать ощутимо жестче, чем электросамокаты с полноценной подвеской. Но для городских поездок и ровных трасс этого с головой хватает. Комфорт находится на уровне большинства более дорогих аналогов.

Стоит учитывать, что подобный тип подвески будет хуже вести себя на холоде, поэтому холодной осенью или ранней весной лучше выбирать маршрут без ям (понимаем, вне столицы это самый настоящий квест).

Автономность

На одном заряде аккумулятора самокат способен преодолеть порядка 20−30 км, в зависимости от стиля езды. Держите ручку газа опущенной до упора? Самокат «протянет» подольше. Если же будете постоянно менять свою скорость — готовьтесь к быстрой разрядке батареи. У меня при смешанном типе катания проехать 25 километров не получилось. А вот если включить круиз-контроль (такая опция тут есть, да) — другое дело.

Для экономии заряда в самокате предусмотрен специальный режим, ограничивающий максимальную скорость и делающий разгон более плавным. Это не только помогает сохранить заряд в долгой поездке, но и повышает безопасность на людных улицах. Такой режим особенно полезен новичкам и тем, кто часто перемещается по оживленным маршрутам.

Одна из практичных особенностей Ninebot E3 Pro — возможность докупить и установить дополнительный аккумулятор. Особенно актуально для тех, кто регулярно совершает длинные маршруты или не имеет доступных точек для подзарядки в течение дня. Потому что заряжается самокат долго — почти 7 часов. Вот где не помешали бы протоколы быстрой зарядки.

Конкуренты