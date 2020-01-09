Кто просил хороший аналог умных часов Apple, но для Android и недорого? Получите!

Ремешки здесь, кстати говоря, стандартные - можно взять ремешок и от обычных часов. Странно, что пока никакой производитель умных часов не скопировал чисто эппловский фетиш с фирменными ремешками. На этом ведь можно много денег неслабо заработать - при условии популярности часов, само собой.

Из органов управления у Amazfit GTS есть только сенсорный экран и кнопка. Вообще, она выглядит как “крутилка”, и даже крутится, только часы на это кручение не реагируют. Жаль.

У кнопки две функции: обычное нажатие - “домой”, удержание - измерение пульса (ЧСС, частоты сердечных сокращений). Не путайте с ЧСВ.