Кто просил хороший аналог умных часов Apple, но для Android и недорого? Получите!
Забегая вперёд сразу скажу, что в Amazfit GTS, о котором сейчас пойдёт речь, тоже нет и половины функций Apple Watch. Но пока что это самые интересные часы из всего, что я видел для Android. Да и айфоном, чего уж там, они тоже работают.
Внешний вид и эргономика
Вроде бы внешность у Amazfit GTS банальная - эплвотч андроидович. Если просто достать из коробки и рассматривать их, взгляду не за что зацепиться. Но на руке со включенным экраном выглядят достойно, не вижу причин «обламываться» и комплексовать даже рядом с владельцами часов Apple.
А всё потому, что дизайнеры и конструкторы больше всего денег вбухали в экран и вообще наружные элементы, тогда как «изнанка» простая и скучная. Хотите более весёлый дизайн -
чемодан, вокзал Aliexpress, сменные ремешки и доп.денежные вливания. Для бюджетных умных часов вполне справедливое положение вещей.
Ремешки здесь, кстати говоря, стандартные - можно взять ремешок и от обычных часов. Странно, что пока никакой производитель умных часов не скопировал чисто эппловский фетиш с фирменными ремешками. На этом ведь можно много денег неслабо заработать - при условии популярности часов, само собой.
Из органов управления у Amazfit GTS есть только сенсорный экран и кнопка. Вообще, она выглядит как “крутилка”, и даже крутится, только часы на это кручение не реагируют. Жаль.
У кнопки две функции: обычное нажатие - “домой”, удержание - измерение пульса (ЧСС, частоты сердечных сокращений). Не путайте с ЧСВ.
Заряжаются Amazfit GTS при помощи специального кабеля, который придётся брать с собой в длинные командировки (об автономности ещё поговорим). При этом, водозащита здесь ограничена купанием в спокойной пресной воде и только на поверхности - никаких вам погружений. Я вот почитал инструкцию, испугался и решил, что даже душ в них ради теста принимать не стану.
Зато я очень впечатлился другим нюансом - Amazfit GTS очень лёгкие! И поэтому их очень удобно носить, даже если вы ненавистник часов и постоянно хотите снять вот эту вот фигню, которая появилась у вас на руке. Я и сам такой в случае почти всех умных часов, но с Amazfit GTS я даже спал, и снимал их не так уж часто. Производитель заявляет, что без ремешка часы весят 24 грамма. И это похоже на правду!
Самые лёгкие Apple Watch Series 5 весят 30,8 г - это 40-мм модель из алюминия. А фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 весит 22,1 г. То есть, часы Amazfit GTS лишь на два грамма тяжелее маленького браслета!
Экран
Часы получили 1,65-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 348х442 пикселя (больше, чем в смартфонах Nokia кнопочной эпохи, эх), что даёт нам плотность пикселей 341 PPI. Запас яркости “на глаз” оценить сложно - на улице зима и из-за плотного слоя облаков темно даже в полдень, но пока у меня не было проблем с восприятием информации с часов.
Не знаю, как вы, а я больше люблю часы с прямоугольными экранами, как тут (ну да, углы чуть скруглены - так сейчас модно), чем с круглыми. Потому что круглые экраны годятся только для одного - для отображения циферблата со стрелками. Во всех остальных случаях - чтение текста, работа с меню и другими функциями - прямоугольный экран намного удобнее.
Функции
К сожалению, в часах нет микрофона или динамика - это бы вот очень пригодилось для ответа на звонки сидя на унитазе, даже у многих почти бесполезных Android-часов такая функция есть. Но с другой стороны, Amazfit GTS, всё равно на многое способны.
Начну с циферблатов. По умолчанию в часы установлено только два циферблата - со стрелками и с цифрами. Через приложение Amazfit для смартфона можно закачать и другие - их очень много, на любой вкус, но в тех двух самое важное то, что их можно настраивать - как некоторые циферблаты в Apple Watch.
Каждый блок информации (кроме собственно часов) позволяет выбрать - что именно вы хотите там видеть. Сами блоки тоже разные - есть компактные, они отображают только какое-то значение с иконкой - например, количество шагов, влажность, UV-индекс, заряд батареи или текущий прогноз погоды. Широкие блоки уже могут отображать запланированные события из календаря, прогноз погоды на несколько дней, график шагов в течение дня по часам или пульс в течение дня.
Подобных возможностей сильно не хватало, например, в часах от Huawei - там и сами циферблаты какие-то бесполезные, хоть и красивые, и настроить ничего нельзя.
Что мне очень понравилось - часы поддерживают Always On Display - то есть, постоянное отображение информации. Правда, это касается не выбранного циферблата - в AOD показывается только самая базовая информация: время, дата и количество пройденных шагов. В настройках можно выбрать, каким именно будет постоянное отображение часов - стрелками или цифрами.
Разумеется, часы умеют мерять пульс - как разово, по удержанию боковой кнопки, так и регулярно - интервал можно настроить. Хоть раз в минуту. Удобные графики на часах и в приложении помогут контролировать ваше здоровье.
Есть будильник - обычный, не “умный” (учитывая, насколько через задницу обычно работают эти “умные” будильники, лично я ничего не имею против). Будильник не связан со стандартным телефонным - то есть, его можно выставить прямо на часах. Лично для меня это плюс - не надо тянуться за телефоном перед сном, если вдруг вспомнил, что завтра надо встать пораньше или наоборот отключить будильник.
Вообще, очень много функций можно настраивать прямо с часов. Ниже, на видео, я показал кое-какие (далеко не все) функции.
Как вы могли заметить на видео, интерфейс не такой уж прям шустрый, как хотелось бы, да и на нажатия часы иногда реагируют как бы с задержкой. Примерно так работают Apple Watch двухгодичной давности.
Amazfit GTS умеют выполнять и все функции фитнес-браслета - например, можно настроить отслеживание определённых тренировок: сколько вы бегали, сколько ходили, катались на велосипеде. Разве что режима замера плавания я не нашёл.
Ну и, дополнительно, есть секундомер и таймер, компас, а также PAI - что-то вроде личного рейтинга активности. Хоть один производитель не скопировал кольца из Apple Watch один-в-один.
Автономность
Чтобы проверить настоящую автономность часов Amazfit GTS, я решил включить все функции по-максимуму. Включил Always On Display, мониторинг сна, проверку пульса каждые 5 минут, активацию экрана при поднятии запястья, ну и уведомления, конечно же. Всё время теста я старался не снимать часы с руки - в том числе, ночью, во время сна.
В таком режиме полностью заряженные часы продержались четыре с половиной дня - средний результат, как по мне.
Если все постоянно работающие функции отключить, то часы продержатся уже 14 дней, но я не вижу в этом особого смысла - так можно и обычные часы купить, которые вообще от одной батарейки будут несколько лет работать. А смысл умных часов именно во всех этих дополнительных функциях и мониторинге.
Итого
Я бы назвал Amazfit GTS этаким бюджетным вариантом Apple Watch. Здесь есть всё самое основное, что требуется от “умных часов”, при этом без излишков. Если сравнить с Huawei Watch GT2, то Amazfit GTS гораздо функциональнее и “умнее”, даже несмотря на отсутствие микрофона и динамика (даже пользуясь Apple Watch я крайне редко разговаривал именно через часы, а не через телефон - в машине, да и то изредка, потому что нормальное подавление шума для вашего собеседника часы, в отличие от микрофонов телефона, не выдадут).
Отдельно хочется отметить шикарный потенциал настройки часов под себя - набор доступных для установки циферблатов постоянно пополняется, а стандартные циферблаты позволяют выбрать, что именно отображать в дополнительных блоках.
Ну и, конечно же, супер-крохотный вес. Часы Amazfit GTS доставляют не больше неудобств, чем какой-нибудь рядовой фитнес-браслет, но при этом в них есть большой цветной экран с большими (для часов) диагональю и разрешением. Цена же при этом всего 9-10 тысяч рублей - дешевле, чем, к примеру, новейшие умные часы Huawei.
- приятный внешний вид
- очень лёгкие
- высокий уровень кастомизации
- хорошая автономность
- нет микрофона и динамика
- нет NFC-платежей
- не отображают картинки в сообщениях