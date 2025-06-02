Трепещите, ненавистники самокатов, потому что этот один из топовых: Navee ST3 Pro

Трепещите, ненавистники самокатов, потому что этот один из топовых: Navee ST3 ProВсему общественному мнению назло, как говорится
Нужны права?
Владение электросамокатом в России — это не только про свободу передвижения и независимость от такси на коротких участках пути, но еще и про кучу правил, которые желательно бы соблюдать. С 1 марта 2023 года в ПДД выделили отдельную категорию — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). В нее входят и самокаты, и гироскутеры, и моноколеса, и прочие девайсы с мотором. Только вот один самокат — почти велосипед, а другой — почти мотоцикл.
Если ваш самокат слабенький — с мощностью до 0,25 кВт, весом до 35 кг, и скоростью не больше 25 км/ч, то права не нужны. На нем можно перемещаться по тротуарам, велодорожкам или паркам, но пешеходов придется пропускать — они в приоритете. На дорогу можно выехать, только если тротуара или велодорожки нет, с 14 лет и строго по правому краю. А вот если самокат мощнее — от 0,25 до 4 кВт — с этого года он считается мопедом, и без прав категории «М» не обойтись. Если движок тянет свыше 4 кВт, то в правовом поле это уже мотоцикл — придется готовить категорию «А». Если права любой другой категории уже есть, дополнительно учиться не надо.
У героя обзора двигатель мощностью 600 Вт, поэтому технически права вам понадобятся. Однако сам самокат не выглядит хоть сколько-нибудь мощным, поэтому рассчитывать на остановку сотрудниками ГИБДД где-то посреди Измайловского парка не стоит. Но и без прав кататься все же не советуем.
Технические характеристики
|Navee ST3 Pro
|Макс. скорость
|40 км/ч
|Запас хода
|75 км
|Мощность мотора
|600 Вт
|Вес
|25,3 кг
|Грузоподъемность
|120 кг
|Диаметр колес
|10 дюймов
|Привод
|Задний
|Амортизация
|Двойная рычажная
|Тормоза
|Передний барабанный + задний дисковый + EABS
|Цена (примерно)
|~95 тысяч рублей
Внешний ви
За тот год, что прошел с момента нашего теста предыдущей флагманской модели из N-линейки бренда, общий подход к проектированию внешнего вида электротранспорта у Navee изменился. Открытые каркасные трубы? Теперь их нет. Может, где-то под корпусом и находится невзрачный каркас, однако снаружи ничего не видно.
Дека соединена с рулевой стойкой лишь одним куском металла, швы ровные, беспокойство и тревогу при быстрой езде конструкция не вызывает. Однако двух сварочных швов кому-то может и не хватить.
Самокат складной, однако сложить его можно только в одной точке — у основания рулевой колонки. После Navee N65i мне сильно не хватило возможности сложить еще верхнюю часть руля, чтобы самокат во время переноски мог стать максимально узким. В компактном коридоре типичной хрущевки развернуться с ним тяжеловато — проверено.
Руль у широкий, поэтому хват комфортный, а управление отзывчивое. Все нужные кнопки под большими пальцами, за эргономику плюс.
Система освещения в этом самокате мало чем отличается от того, что мы видели в прошлом году. Яркие поворотники все так же слепят глаза (это ОЧЕНЬ хорошо!), а вот мощности передней фары мне не хватило. Мой велосипедный фонарь Cateye AMPP 500 запросто перебивает на вечерних фотографиях фонарь самоката (отчетливо видно на заглавном снимке, я им освещаю самокат), поэтому за него минус — придется раскошеливаться на свет помощнее. А вот к задней фаре и неоновой подсветке снизу претензий нет, со своими задачами они справляются на пять с плюсом.
Вынесенного за пределы корпуса экрана в этой модели не оказалось, он вмонтирован непосредственно в руль. Здорово, потому что выступающие элементы на подобной технике имеют свойство сталкиваться со случайными объектами в пространстве. А таким хрупким вещам, как экран, это противопоказано. Да и царапается он так ощутимо меньше.
Подвеска
Скорее всего, вы уже видели где-то на улице, как неуклюже обычно выглядят самокаты с амортизацией. Тут же никаких лишних деталей, которые отвлекают взгляд от достаточно минималистичных форм. При этом, самокат легко справляется с кочками и неровностями «на все деньги» даже там, где асфальт представляет из себя самую настоящую полосу препятствий. За это можно поблагодарить четырехрычажную систему Damping Arm на обеих осях.
Сама система устроена примерно так: каждый рычаг с полимерными демпферами поглощает удары от ям, трещин или брусчатки. Рычаги сжимаются независимо, равномерно распределяя нагрузку, чтобы самокат не подпрыгивал, а пользователь не ощущал вибрации через руль. Это не простые пружины, которые раскачивают или быстро изнашиваются, а более сложная конструкция, сохраняющая устойчивость на скорости до 25 км/ч, по заверениям Navee. Однако такая мягкость во время поездки сохраняется и на большей скорости — проверено лично на 32 км/ч.
При наезде на яму или стыки между плитами, самокат мягко гасит удар, не передавая его на руки или спину пользователя. Десятидюймовые бескамерные шины добавляют плавности, а их самовосстанавливающийся слой защищает от проколов, что важно на дорогах с мусором или гвоздями.
А вот бордюров лучше избегать. Дорожного просвета самоката не хватает для преодоления отечественных каменных баррикад. Да, даже с выдергиванием руля на себя и закидыванием переднего колеса на поверхность повыше.
Тормозная система
Раз самокат едет быстро, то и останавливаться он тоже должен быстро для более адекватной реакции на всякие непредвиденные дорожные условия. При этом, пилот этого замечательного транспортного средства не должен в случае экстренного торможения катапультироваться вперед через руль. Что нужно сделать, чтобы этого избежать? Правильно, снабдить самокат несколькими видами тормозов и кучей электроники.
Тормозная система героя обзора состоит сразу из трёх компонентов: переднего барабанного тормоза, заднего дискового тормоза и электронной антиблокировочной системы (EABS). Передний барабанный и задний дисковый тормоза работают вместе, обеспечивая короткие тормозные пути и стабильность при резких остановках. EABS добавляет электронный контроль, предотвращая блокировку колес — это важно на высоких скоростях или на мокром асфальте.
EABS также поддерживает регенеративное торможение, преобразующее кинетическую энергию в электрическую, что частично заряжает аккумулятор и увеличивает общий запас хода. Настроить рекуперацию энергии можно внутри приложения, а на выбор доступно сразу три режима.
Штука удобная, но стоит держать в голове, что разные режимы по-разному влияют на ваш тормозной путь. Выбирайте с умом.
Запас хода
Если производитель дает возможность разблокировки максимальной скорости всего парой действий, то глупо ей не воспользоваться. Однако вот в чем вопрос: а сколько в таком режиме самокат протянет? Все-таки, разница между 25 км/ч «из коробки» и 32 км/ч после разблокировки солидная.
Без всех этих режимов, по заявлениям Navee, ST3 Pro способен проехать до 75 км при скорости 15 км/ч на ровной дороге. В чуть более реальных условиях, уже при 20 км/ч, самокат проезжает около 65 км, а на максималке в 25 км/ч — до 55 км. Система рекуперации энергии, настраиваемая через приложение NAVEE, добавляет несколько километров к пробегу. Однако если вы любите ГОНЯТЬ, то готовьтесь к довольно быстрой разрядке аккумулятора.
Двадцатикилометровый маршрут в режиме «тапок в пол» на скорости 30−32 км/ч почти полностью израсходовал заряд батареи. Для небольших городов показатель терпимый, а вот для сельской местности с приличными расстояниями между благами цивилизации или, например, для Москвы (город-то большой), времени работы в таком режиме может быть маловато. Благо, что в последнем случае зарядить самокат почти не проблема — в столице даже городские электрички оснащены розетками на 220 В.
Другое дело, что за время поездки в электричке вы не успеете нормально зарядить свой электротранспорт — полный цикл зарядки занимает приблизительно 10 часов, и никаких быстрых зарядок, как во флагманских смартфонах, тут нет.
Приложение
Если прошлогодние модели не всегда могли нормально присоединиться к телефону, то тут таких проблем я не обнаружил. Открыл приложение, включил самокат — все работает. Внешний вид приложения с прошлого года тоже успели обновить — выглядит понятно, еще и дизайн актуальный.
Через приложение-компаньон можно гибко настраивать ключевые параметры, отслеживать данные поездки и даже включать защиту от кражи с интеграцией в сервис Apple Find My. Превратить дорогущий самокат в Apple AirTag? Да не вопрос! А еще тут активируется система TCS (система контроля тяги, которая помогает предотвратить пробуксовку колёс) для лучшего сцепления на мокрых дорогах. Функция регенеративного торможения настраивается здесь же, позволяя выбрать уровень возврата энергии в батарею.
На главном экране можно найти важные показатели, которые обновляются в режиме реального времени: тут и скорость, и уровень заряда, и пройденное расстояние и даже температура мотора.
Для эстетов — настройка подсветки деки с 15 режимами. От практичной белой до яркой неоновой. Полный киберпанк.
Конкуренты
|Navee ST3 Pro
|Ninebot G3 Max
|Kugoo LX10+
|Макс. скорость
|40 км/ч
|45 км/ч
|75 км/ч
|Запас хода
|75 км
|80 км
|100 км
|Мощность мотора
|600 Вт
|450 Вт
|2 х 1400 Вт
|Вес
|25,3 кг
|24,6 кг
|46 кг
|Грузоподъемность
|120 кг
|130 кг
|150 кг
|Диаметр колес
|10 дюймов
|10 дюймов
|10 дюймов
|Привод
|Задний
|Задний
|2WD
|Амортизация
|Двойная рычажная
|Двойная гидравлическая
|Двойная пружинная
|Тормоза
|Передний барабанный + задний дисковый + EABS
|Двойная дисковая (четыре колодки) + EABS
|Двойная дисковая гидравлическая + EABS
|Цена (примерно)
|~95 тысяч рублей
|~90 тысяч рублей
|~100 тысяч рублей
Ninebot G3 Max
DampingArm в сторону, у этого самоката гидравлическая подвеска! Еще и с яркими колодками дисковых тормозов. Вид такой, будто самокат прошел через все круги ада в шоу «Тачка на прокачку», однако это пошло ему только на пользу. Нет, ну серьезно, вы просто взгляните на него.
И если какие-нибудь Kugoo выглядят так, словно их проектировал кружок юного инженера, то тут с дизайном все в полном порядке. Красивые обтекаемые детали? Есть. Продуманная ручка, которая плавно переходит в корпус? Тоже. И да, этот Ninebot, за цену гоночного Kugoo, не едет так же быстро, как Kugoo. Но нужны ли вам такие скорости? Не уверен, что вы готовы стать героем очередного поста в каком-нибудь телеграм-канале гуро-направленности. А вот следующий самокат может вам в этом помочь!
Kugoo LX 10+
Когда людям раздавали бесстрашие, инженеры Kugoo взяли явно больше нормы. Нет, мне действительно интересно посмотреть на работников завода, которые гоняют на тестовых образцах своих моделей. За тысяч сто рублей вы можете раздобыть такую «ракету», что будет выдавать под вашими ногами все 75 км/ч. Шлем, конечно, не даст содержимому головы оказаться на асфальте, но телу позавидовать в ДТП на такой скорости вряд ли возможно. Даже в автомобиле шанс выжить в ДТП на скорости выше 60 км/ч сильно снижается и доходит до печальных отметок, в зависимости от систем безопасности машины.
Выглядят такие самокаты, опять же, на любителя. А для того, чтобы вы могли хоть сколько-нибудь долго перемещаться на подобных скоростях, подобной технике нужны большие аккумуляторы, которые, в сравнении с самокатами начального уровня, заметно увеличивают размеры корпуса и вес. Самокат весом почти 50 кг? Уже наша реальность, да.
Итого
Мотор, подвеска, слегка футуристичный дизайн, крутая система торможения и возможность работать в экосистеме от Apple образуют слаженный ансамбль, который превращает поездки по любым улицам в комфортное занятие. Без боли в кистях на следующее утро после активного катания, и без потраченных на настройку самоката нервов.
Двигатель на 1350 Вт с лёгкостью справляется с уклонами до 28% и сохраняет тягу на неровных участках, позволяя уверенно лавировать в потоке. Подвеска круто поглощает удары от ям и стыков, а тройная тормозная система с EABS, передним барабанным и задним дисковым тормозами обеспечивает точные и безопасные остановки, даже на мокром асфальте или, того хуже, гравии.
Самокат, очевидно, не для экстремального бездорожья (уж очень жалко внешность этого красавца, вот честно), но для городских маршрутов он идеален: будь это утренний рывок на работу через оживлённые улицы или вечерняя прогулка по парковым дорожкам. Круто, надежно, слишком технологично и офигеть как дорого. Но более «заряженный» вариант вам придется еще поискать.
- Приличный запас хода
- Небольшой вес
- Отличный дизайн
- Можно найти через Apple Find My
- 75 км пути он сможет преодолеть только на скорости 15 км/ч
- Не самая яркая передняя фара