Трепещите, ненавистники самокатов, потому что этот один из топовых: Navee ST3 Pro

Нужны права?

Владение электросамокатом в России — это не только про свободу передвижения и независимость от такси на коротких участках пути, но еще и про кучу правил, которые желательно бы соблюдать. С 1 марта 2023 года в ПДД выделили отдельную категорию — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). В нее входят и самокаты, и гироскутеры, и моноколеса, и прочие девайсы с мотором. Только вот один самокат — почти велосипед, а другой — почти мотоцикл.

Если ваш самокат слабенький — с мощностью до 0,25 кВт, весом до 35 кг, и скоростью не больше 25 км/ч, то права не нужны. На нем можно перемещаться по тротуарам, велодорожкам или паркам, но пешеходов придется пропускать — они в приоритете. На дорогу можно выехать, только если тротуара или велодорожки нет, с 14 лет и строго по правому краю. А вот если самокат мощнее — от 0,25 до 4 кВт — с этого года он считается мопедом, и без прав категории «М» не обойтись. Если движок тянет свыше 4 кВт, то в правовом поле это уже мотоцикл — придется готовить категорию «А». Если права любой другой категории уже есть, дополнительно учиться не надо.

У героя обзора двигатель мощностью 600 Вт, поэтому технически права вам понадобятся. Однако сам самокат не выглядит хоть сколько-нибудь мощным, поэтому рассчитывать на остановку сотрудниками ГИБДД где-то посреди Измайловского парка не стоит. Но и без прав кататься все же не советуем.

Технические характеристики