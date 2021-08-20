Лучшие часы Realme в разы дешевле, чем флагманы Samsung, Apple и т.д. Китай всех победил, или есть подвох?

На самом деле, 90% смарт-часов для Android-смартфонов — это просто широкие фитнес-браслеты с точки зрения функциональности. Когда-то фитнес браслет (вспоминаем Jawbone) был почти обычным браслетом, без экрана, и умел только мерять шаги и передавать эту информацию на смартфон по Bluetooth, а возможности уведомлений сводились к простой вибрации. Сегодня, впрочем, фитнес-браслеты уже имеют цветные экраны, позволяют менять циферблаты, помимо шагов замеряют пульс, насыщение крови кислородом, и показывают текстовые уведомления.

Многочисленные смарт-часы за 5-15 тысяч рублей имеют ровно те же функции, что и, скажем, Xiaomi Mi Band 6 за три тысячи, но читать информацию (те же уведомления) с их экрана удобнее, ну и вообще смотря смарт-часы обычно “премиальнее” (что бы это модное словечко нынче ни значило). Пожалуй, единственная компания, выпускающая полноценные смарт-часы, это Samsung, ну и ещё близко к ним подобрались Huawei. Так что, Realme Watch 2 Pro — это тоже скорее фитнес-браслет, нежели часы, но о функциях мы ещё позже поговорим.

Внешний вид и экран

Даже первого взгляда на Realme Watch 2 Pro достаточно, чтобы понять, откуда их дизайнер черпал вдохновение — да, они похожи на Apple Watch. И в этом есть и плюс, и минус.