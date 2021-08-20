Лучшие часы Realme в разы дешевле, чем флагманы Samsung, Apple и т.д. Китай всех победил, или есть подвох?Realme Watch 2 Pro
На самом деле, 90% смарт-часов для Android-смартфонов — это просто широкие фитнес-браслеты с точки зрения функциональности. Когда-то фитнес браслет (вспоминаем Jawbone) был почти обычным браслетом, без экрана, и умел только мерять шаги и передавать эту информацию на смартфон по Bluetooth, а возможности уведомлений сводились к простой вибрации. Сегодня, впрочем, фитнес-браслеты уже имеют цветные экраны, позволяют менять циферблаты, помимо шагов замеряют пульс, насыщение крови кислородом, и показывают текстовые уведомления.
Многочисленные смарт-часы за 5-15 тысяч рублей имеют ровно те же функции, что и, скажем, Xiaomi Mi Band 6 за три тысячи, но читать информацию (те же уведомления) с их экрана удобнее, ну и вообще смотря смарт-часы обычно “премиальнее” (что бы это модное словечко нынче ни значило). Пожалуй, единственная компания, выпускающая полноценные смарт-часы, это Samsung, ну и ещё близко к ним подобрались Huawei. Так что, Realme Watch 2 Pro — это тоже скорее фитнес-браслет, нежели часы, но о функциях мы ещё позже поговорим.
Внешний вид и экран
Даже первого взгляда на Realme Watch 2 Pro достаточно, чтобы понять, откуда их дизайнер черпал вдохновение — да, они похожи на Apple Watch. И в этом есть и плюс, и минус.
Плюс — выглядят они действительно симпатично, даже в скромном чёрном корпусе с чёрным ремешком (но серебристой окантовкой корпуса).
Минус — они слишком громоздкие. Apple Watch тоже громоздкие, но у них есть оправдание — функциональность. У Realme такого оправдания нет, даже батарейка не считается т.к. Amazfit GTS, например, работают по времени столько же, имеют аналогичную функциональность (как у Realme Watch 2 Pro), но корпус у них тоньше.
Кстати, корпус Realme Watch 2 Pro защищён по классу IP68, что производитель скромно называет “защитой от влаги”, видимо, намекая, что так-то в них лучше не купаться. Что ж, я решил не портить тестовый образец и не полез с ними в воду. Действительно, гаджеты, с которыми можно купаться, обычно ещё как-нибудь дополнительно маркируются (с указанием допустимого давления, например). Однако если вы решили помыть руки, то Realme Watch 2 Pro можно не снимать, даже если вы не слишком аккуратны. Ну и под дождём, разумеется, тоже.
Сразу хочется обсудить и экран. Он здесь довольно большой, 1,75’’, имеет разрешение и максимальную яркость 600 кд/м2, но… IPS. И это даже видно под определённым углом — чёрная подложка экрана не на столько чёрная, как рамки вокруг, из-за чего заметно также, что экран расположен не по центру — нижняя рамка шире остальных, как у многих Android-смартфонов.
Напомню, что у смартфонов это вызвано креплением экрана к плате — снизу выходит шлейф, и для него нужно место. А вот Apple использует специальное крепление шлейфа, чтобы он изгибался в другую сторону (Samsung, видимо, тоже, т.к. их последние модели смартфонов имеют ровные рамки по всему периметру экрана).
Чем вызвано ассиметричное размещение экрана часов Realme сложно сказать. Возможно причина та же, что и у смартфонов, а может производитель хотел сохранить преемственность дизайна — мол, раз у смартфонов так, то пусть часы будут похожи на “старших братьев”.
Но, повторюсь, этого бы не было заметно, будь экран AMOLED. Тут сразу можно добавить, что и Always On Display здесь нет, т.е. экран активен не всегда, но это как раз нормально для смарт-часов класса “широкий фитнес-браслет” на Android. Как и то, что отсутствует автояркость.
В целом с экраном работать удобно — из-за его размеров. Информация будет легко читаема даже людям с не идеальным зрением, тем более, что и шрифты подобраны хорошо — текст получается с полужирным начертанием. Пожалуй, в этом смысле Realme Watch 2 Pro — один из самых удобных “широких фитнес-браслетов”.
Кнопка управления у часов одна — она активирует циферблат. Впрочем, часы отлично и чётко реагируют и на поднятие запястья.
Функции
Одно из главных нововведений Realme Watch 2 Pro — встроенный GPS-модуль, который позволяет отслеживать больше видов тренировок, нежели просто ходьба. Всего у часов аж 90 спортивных режимов, поэтому если вы ищете что-то для протоколирования упражнений, но недорогое, то эти часы будут неплохим вариантом.
В процессе тренировок регулярно замеряется пульс, а также отсчитываются потраченные калории. Как и у аналогичных гаджетов, калории считаются приблизительно, и на основании данных пульса и указанной тренировки, а также определении типа движения.
Кстати, о точности определения. В отличие от многих фитнес-браслетов, Realme Watch 2 Pro не считают за шаги, если вы например печатаете на клавиатуре. Однако если сильно размахивать рукой стоя на месте — то да, это будет считаться как шаги. Но небольшие шажки по комнате снова не считаются, по крайней мере, если пройти, скажем, от дивана до окна. Также, если некоторые фитнес-гаджеты и смартфоны склонны к пересчитыванию шагов, то Realme Watch 2 Pro наоборот недосчитывают.
Я проводил несколько тестов: например, прошёл ровно 200 шагов. На левой руке — Realme Watch 2 Pro, на правой — Xiaomi Mi Band 4 NFC, который у меня основной фитнес-гаджет (из-за поддержки бесконтактной оплаты), в кармане — смартфон Samsung Galaxy S21, который тоже считает шаги сам по себе. По итогу браслет от Xiaomi показал 203 шага, смартфон — 205 шагов, а часы Realme — 197 шагов.
Поход в магазин, по магазину, и обратно показал уже более значительную разницу: 1904 шага у Xiaomi, 1801 шаг у Samsung, и всего 1383 шага у Realme. Я удивился такой разнице и решил проверить, а от скольки вообще шагов учитывают показания эти гаджеты. Например, браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC начинает считать шаги если вы прошли 10 шагов и более (с учётом пройденных 10 шагов), а если меньше — не считает. Realme Watch 2 Pro в этом плане жёстче — они требуют минимум 15 шагов, иначе показания не изменяются. То есть, если делать небольшие перемещения по 10 шагов, браслет от Xiaomi будет это учитывать, а часы Realme — нет. Это объясняет разницу шагов при походе в магазин: когда перемещаешься от полки к полке и постоянно останавливаешься, то делаешь как раз 5-10 шагов, чего может быть достаточно для браслета Xiaomi и недостаточно для часов Realme.
Уточню. Если вы прошли 10 шагов и остановились, то браслет Xiaomi Mi Band 4 посчитает 10 шагов (ну или 12, такое тоже бывает), а часы Realme Watch 2 Pro не посчитают ничего. Если вы прошли 20 шагов, то и браслет Xiaomi, и часы Realme посчитают 20 шагов (ну или около того, как повезёт). Таким образом, если вы целый день перемещались только по небольшой квартире или ходили по магазинам, то шагов у Realme Watch 2 Pro будет зафиксировано меньше, чем вы реально находите. Справедливо это или нет — решать вам, т.к. всё зависит от вашей мотивации. Нужно вам просто двигаться, пусть даже с остановками, или требуется считать определённое количество шагов во время прогулки или тренировок.
Разумеется, для отслеживания всех функций вам понадобится смартфон — часы работают с приложением Realme Link, которое вообще предназначено для устройств умного дома под брендом Realme.
Также часы умеют отслеживать сон, причём, делят его на три фазы: глубокий, лёгкий, быстрый, также отмечаются моменты бодрствования. Во время сна постоянно замеряется пульс.
А вот измерение уровня кислорода в крови, как и во всех фитнес-браслетах, что я видел, слишком неточное. Да и бытовой пульсоксиметр из аптеки с часами не согласен.
Наконец, можно менять циферблаты — как с самих часов, так и из приложения. Имеется внушительная гелерея циферблатов, местами попадаются очень красивые. Правда, в отличие от Amazfit, ни один циферблат нельзя настроить — какую именно информацию выводить в разных блоках. Ну или я не нашёл настраиваемые циферблаты.
Также с Realme Watch 2 Pro можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне (если она там предварительно запущена), просматривать прогноз погоды, нажимать “спуск” в камере, искать телефон в квартире, ну и запускать таймер/секундомер.
Автономность
Часы работают по-настоящему долго, но это типично для их функциональности. Неделю можно не заботиться о подзарядке, даже если вообще их не снимать и постоянно мониторить пульс. В теории можно довести автономность и до двух недель, но придётся поднапрячься.
Конкуренты
Amazfit GTS 2 mini
При схожей цене Amazfit GTS 2 mini имеют AMOLED-экран с поддержкой Always On Display и автояркостью, компактный корпус, настраиваемые циферблаты (некоторые), а также настоящую водозащиту — до 5 атмосфер. GPS также присутствует.
Honor Band 6
Honor Band 6 — это тот самый гаджет, который размывает понятия между смарт-часами и фитнес-браслетами, но именно в контексте того, о чём я говорил в самом начале статьи. Функциональность Honor Band 6 во многом аналогична Realme Watch 2 Pro, кроме модуля GPS — его здесь нет, а потому и определение тренировок либо потребует смартфона под рукой, либо будет не полным. Однако даже настоящая водонепроницаемость (5АТМ) здесь имеется, уведомления читать удобно, а цена — всего 3000 рублей.
Итого
Компания Realme позже всех конкурентов начала выпускать носимые гаджеты, а потому всё-таки слегка отстаёт от них. Семь тысяч рублей — это хорошая цена, но Amazfit GTS 2 mini за те же деньги умеют больше, а главное — у них AMOLED-экран с автояркостью и Always On Display.
Пожалуй, самое главное преимущество часов Realme — то, насколько крупный на них текст в уведомлениях. Если у вас зрение не очень и уведомления вам важны, то лучше брать именно Realme Watch 2 Pro вместо всех упомянутых конкурентов, чтобы не пришлось присматриваться. Тем более, и запас яркости тут приличный, на 100% информацию на дисплее будет видно даже в солнечный летний полдень.
- Большой, яркий экран
- Текст отлично читается
- Есть встроенный GPS
- Экран не AMOLED
- Нет NFC-платежей
- "недосчитывает" шаги