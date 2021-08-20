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Лучшие часы Realme в разы дешевле, чем флагманы Samsung, Apple и т.д. Китай всех победил, или есть подвох?

Realme Watch 2 Pro
Компания Realme, входящая уже в топ-5 производителей смартфонов по всему миру (чего она добилась буквально за пару лет), начала активно поставлять и различные гаджеты-компаньоны, в том числе, TWS-наушники и смарт-часы. Сегодня посмотрим, на что способна их флагманская модель часов Realme Watch 2 Pro.
Лучшие часы Realme в разы дешевле, чем флагманы Samsung, Apple и т.д. Китай всех победил, или есть подвох?
7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Realme Watch 2 Pro

На самом деле, 90% смарт-часов для Android-смартфонов — это просто широкие фитнес-браслеты с точки зрения функциональности. Когда-то фитнес браслет (вспоминаем Jawbone) был почти обычным браслетом, без экрана, и умел только мерять шаги и передавать эту информацию на смартфон по Bluetooth, а возможности уведомлений сводились к простой вибрации. Сегодня, впрочем, фитнес-браслеты уже имеют цветные экраны, позволяют менять циферблаты, помимо шагов замеряют пульс, насыщение крови кислородом, и показывают текстовые уведомления.

Многочисленные смарт-часы за 5-15 тысяч рублей имеют ровно те же функции, что и, скажем, Xiaomi Mi Band 6 за три тысячи, но читать информацию (те же уведомления) с их экрана удобнее, ну и вообще смотря смарт-часы обычно “премиальнее” (что бы это модное словечко нынче ни значило). Пожалуй, единственная компания, выпускающая полноценные смарт-часы, это Samsung, ну и ещё близко к ним подобрались Huawei. Так что, Realme Watch 2 Pro — это тоже скорее фитнес-браслет, нежели часы, но о функциях мы ещё позже поговорим.

Внешний вид и экран

Даже первого взгляда на Realme Watch 2 Pro достаточно, чтобы понять, откуда их дизайнер черпал вдохновение — да, они похожи на Apple Watch. И в этом есть и плюс, и минус.

Realme Watch 2 Pro

Realme Watch 2 Pro

Плюс — выглядят они действительно симпатично, даже в скромном чёрном корпусе с чёрным ремешком (но серебристой окантовкой корпуса).

Realme Watch 2 Pro

Realme Watch 2 Pro

Минус — они слишком громоздкие. Apple Watch тоже громоздкие, но у них есть оправдание — функциональность. У Realme такого оправдания нет, даже батарейка не считается т.к. Amazfit GTS, например, работают по времени столько же, имеют аналогичную функциональность (как у Realme Watch 2 Pro), но корпус у них тоньше.

Кстати, корпус Realme Watch 2 Pro защищён по классу IP68, что производитель скромно называет “защитой от влаги”, видимо, намекая, что так-то в них лучше не купаться. Что ж, я решил не портить тестовый образец и не полез с ними в воду. Действительно, гаджеты, с которыми можно купаться, обычно ещё как-нибудь дополнительно маркируются (с указанием допустимого давления, например). Однако если вы решили помыть руки, то Realme Watch 2 Pro можно не снимать, даже если вы не слишком аккуратны. Ну и под дождём, разумеется, тоже.

Realme Watch 2 Pro

Realme Watch 2 Pro

Сразу хочется обсудить и экран. Он здесь довольно большой, 1,75’’, имеет разрешение и максимальную яркость 600 кд/м2, но… IPS. И это даже видно под определённым углом — чёрная подложка экрана не на столько чёрная, как рамки вокруг, из-за чего заметно также, что экран расположен не по центру — нижняя рамка шире остальных, как у многих Android-смартфонов.

Напомню, что у смартфонов это вызвано креплением экрана к плате — снизу выходит шлейф, и для него нужно место. А вот Apple использует специальное крепление шлейфа, чтобы он изгибался в другую сторону (Samsung, видимо, тоже, т.к. их последние модели смартфонов имеют ровные рамки по всему периметру экрана).

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Меню в виде сетки (почти как у Apple Watch, кроме анимации)

Чем вызвано ассиметричное размещение экрана часов Realme сложно сказать. Возможно причина та же, что и у смартфонов, а может производитель хотел сохранить преемственность дизайна — мол, раз у смартфонов так, то пусть часы будут похожи на “старших братьев”.

В солнечный день информацию с часов Realme Watch 2 Pro прочитать довольно легко

В солнечный день информацию с часов Realme Watch 2 Pro прочитать довольно легко

Но, повторюсь, этого бы не было заметно, будь экран AMOLED. Тут сразу можно добавить, что и Always On Display здесь нет, т.е. экран активен не всегда, но это как раз нормально для смарт-часов класса “широкий фитнес-браслет” на Android. Как и то, что отсутствует автояркость.

Уведомления на Realme Watch 2 Pro отлично читаются

Уведомления на Realme Watch 2 Pro отлично читаются

В целом с экраном работать удобно — из-за его размеров. Информация будет легко читаема даже людям с не идеальным зрением, тем более, что и шрифты подобраны хорошо — текст получается с полужирным начертанием. Пожалуй, в этом смысле Realme Watch 2 Pro — один из самых удобных “широких фитнес-браслетов”.

Realme Watch 2 Pro, кнопка сбоку

Realme Watch 2 Pro, кнопка сбоку

Кнопка управления у часов одна — она активирует циферблат. Впрочем, часы отлично и чётко реагируют и на поднятие запястья.

Функции

Одно из главных нововведений Realme Watch 2 Pro — встроенный GPS-модуль, который позволяет отслеживать больше видов тренировок, нежели просто ходьба. Всего у часов аж 90 спортивных режимов, поэтому если вы ищете что-то для протоколирования упражнений, но недорогое, то эти часы будут неплохим вариантом.

Realme Watch 2 Pro, датчики снизу

Realme Watch 2 Pro, датчики снизу

В процессе тренировок регулярно замеряется пульс, а также отсчитываются потраченные калории. Как и у аналогичных гаджетов, калории считаются приблизительно, и на основании данных пульса и указанной тренировки, а также определении типа движения.

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Realme Watch 2 Pro: некоторые варианты тренировок

Кстати, о точности определения. В отличие от многих фитнес-браслетов, Realme Watch 2 Pro не считают за шаги, если вы например печатаете на клавиатуре. Однако если сильно размахивать рукой стоя на месте — то да, это будет считаться как шаги. Но небольшие шажки по комнате снова не считаются, по крайней мере, если пройти, скажем, от дивана до окна. Также, если некоторые фитнес-гаджеты и смартфоны склонны к пересчитыванию шагов, то Realme Watch 2 Pro наоборот недосчитывают.

Я проводил несколько тестов: например, прошёл ровно 200 шагов. На левой руке — Realme Watch 2 Pro, на правой — Xiaomi Mi Band 4 NFC, который у меня основной фитнес-гаджет (из-за поддержки бесконтактной оплаты), в кармане — смартфон Samsung Galaxy S21, который тоже считает шаги сам по себе. По итогу браслет от Xiaomi показал 203 шага, смартфон — 205 шагов, а часы Realme — 197 шагов.

Мотивационные кольца в Realme Watch 2 Pro

Мотивационные кольца в Realme Watch 2 Pro

Поход в магазин, по магазину, и обратно показал уже более значительную разницу: 1904 шага у Xiaomi, 1801 шаг у Samsung, и всего 1383 шага у Realme. Я удивился такой разнице и решил проверить, а от скольки вообще шагов учитывают показания эти гаджеты. Например, браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC начинает считать шаги если вы прошли 10 шагов и более (с учётом пройденных 10 шагов), а если меньше — не считает. Realme Watch 2 Pro в этом плане жёстче — они требуют минимум 15 шагов, иначе показания не изменяются. То есть, если делать небольшие перемещения по 10 шагов, браслет от Xiaomi будет это учитывать, а часы Realme — нет. Это объясняет разницу шагов при походе в магазин: когда перемещаешься от полки к полке и постоянно останавливаешься, то делаешь как раз 5-10 шагов, чего может быть достаточно для браслета Xiaomi и недостаточно для часов Realme.

Уточню. Если вы прошли 10 шагов и остановились, то браслет Xiaomi Mi Band 4 посчитает 10 шагов (ну или 12, такое тоже бывает), а часы Realme Watch 2 Pro не посчитают ничего. Если вы прошли 20 шагов, то и браслет Xiaomi, и часы Realme посчитают 20 шагов (ну или около того, как повезёт). Таким образом, если вы целый день перемещались только по небольшой квартире или ходили по магазинам, то шагов у Realme Watch 2 Pro будет зафиксировано меньше, чем вы реально находите. Справедливо это или нет — решать вам, т.к. всё зависит от вашей мотивации. Нужно вам просто двигаться, пусть даже с остановками, или требуется считать определённое количество шагов во время прогулки или тренировок.

Разумеется, для отслеживания всех функций вам понадобится смартфон — часы работают с приложением Realme Link, которое вообще предназначено для устройств умного дома под брендом Realme.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Приложение Realme Link

Также часы умеют отслеживать сон, причём, делят его на три фазы: глубокий, лёгкий, быстрый, также отмечаются моменты бодрствования. Во время сна постоянно замеряется пульс.

А вот измерение уровня кислорода в крови, как и во всех фитнес-браслетах, что я видел, слишком неточное. Да и бытовой пульсоксиметр из аптеки с часами не согласен.

Лучшие часы Realme в разы дешевле, чем флагманы Samsung, Apple и т.д. Китай всех победил, или есть подвох?

Наконец, можно менять циферблаты — как с самих часов, так и из приложения. Имеется внушительная гелерея циферблатов, местами попадаются очень красивые. Правда, в отличие от Amazfit, ни один циферблат нельзя настроить — какую именно информацию выводить в разных блоках. Ну или я не нашёл настраиваемые циферблаты.

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Циферблаты для Realme Watch 2 Pro

Также с Realme Watch 2 Pro можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне (если она там предварительно запущена), просматривать прогноз погоды, нажимать “спуск” в камере, искать телефон в квартире, ну и запускать таймер/секундомер.

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Realme Watch 2 Pro умеют управлять камерой, но только фотосъёмкой, и без предпросмотра

Автономность

Часы работают по-настоящему долго, но это типично для их функциональности. Неделю можно не заботиться о подзарядке, даже если вообще их не снимать и постоянно мониторить пульс. В теории можно довести автономность и до двух недель, но придётся поднапрячься.

Конкуренты

Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 2 mini

При схожей цене Amazfit GTS 2 mini имеют AMOLED-экран с поддержкой Always On Display и автояркостью, компактный корпус, настраиваемые циферблаты (некоторые), а также настоящую водозащиту — до 5 атмосфер. GPS также присутствует.

Honor Band 6

Honor Band 6

Honor Band 6

Honor Band 6 — это тот самый гаджет, который размывает понятия между смарт-часами и фитнес-браслетами, но именно в контексте того, о чём я говорил в самом начале статьи. Функциональность Honor Band 6 во многом аналогична Realme Watch 2 Pro, кроме модуля GPS — его здесь нет, а потому и определение тренировок либо потребует смартфона под рукой, либо будет не полным. Однако даже настоящая водонепроницаемость (5АТМ) здесь имеется, уведомления читать удобно, а цена — всего 3000 рублей.

Итого

Компания Realme позже всех конкурентов начала выпускать носимые гаджеты, а потому всё-таки слегка отстаёт от них. Семь тысяч рублей — это хорошая цена, но Amazfit GTS 2 mini за те же деньги умеют больше, а главное — у них AMOLED-экран с автояркостью и Always On Display.

Пожалуй, самое главное преимущество часов Realme — то, насколько крупный на них текст в уведомлениях. Если у вас зрение не очень и уведомления вам важны, то лучше брать именно Realme Watch 2 Pro вместо всех упомянутых конкурентов, чтобы не пришлось присматриваться. Тем более, и запас яркости тут приличный, на 100% информацию на дисплее будет видно даже в солнечный летний полдень.

7.5
/10
Оценка по версии Ferra
Realme Watch 2 Pro
Плюсы
  • Большой, яркий экран
  • Текст отлично читается
  • Есть встроенный GPS
Минусы
  • Экран не AMOLED
  • Нет NFC-платежей
  • "недосчитывает" шаги