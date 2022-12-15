Одни из лучших умных часов, которые можно купить за 7 тысяч рублей

В общем, по функциям это действительно скорее фитнес-браслет, если сравнивать с Apple Watch и Samsung Watch, зато AOD здесь как у настоящих часов. Кстати, AOD на Watch 3 Pro можно включать как по расписанию, так и в автоматическом «умном» режиме. Последнее означает, что AOD будет выключаться, если вы снимите часы, а также если спите. Последнее, к сожалению, я проверить не смог — когда засыпал и долго не двигался AOD точно был ещё включён, а что там было во сне, не знаю.

Автономность

Как водится у подобных «смарт-часов — тире — фитнес-браслетов» автономность тут дикая. Недели две, если прям экономить, или около недели если включить вообще всё, что только можно. А то и больше недели. В общем, разброс большой, а стандартных тестов на автономность для смарт-часов у нас в редакции не предусмотрено. Сами Realme заявляют почему-то только 10 дней, но это явно с запасом и "на всякий случай".

Скажу так: я ездил в 4-дневный пресс-тур и не брал с собой зарядку. При этом, я включил все возможные функции часов (постоянно включённый экран, регулярное отслеживание пульса, кислорода в крови, сна, стресса) и спал в них ночью. К концу пресс-тура изначально полностью заряженные часы показывали 45% заряда. И если вы думаете, что я тут нахваливаю Realme Watch 3 Pro за тарталетки, то знайте, что пресс-тур был от совершенно другой компании. В часах используется аккумулятор ёмкостью 345 мАч, но учитывая, что они почти ничем не заняты, этого достаточно для недели-двух работы.

Конкуренты

Прежде, чем перейти к обзору конкурентов, немного лирики. Я решил отобрать именно тех конкурентов, которые плюс-минус равны по функциям и цене, в том числе, имеют AMOLED-экран и защиту IP68. Задал соответствующие фильтры на Яндекс.Маркете, и что он мне выдал?

Если кратко: на рынке смарт-часов сегодня полный бардак. Маркетплейсы буквально засыпаны предложениями от китайских ноунеймов, где на фотке товара может быть одно, на коробке — другое, а сам гаджет будет вообще не похож на оба эти варианта.

Например, непонятные “SmartWatch WY68”, у которых на всех заглавных фото в магазине, что я видел, стоят Amazfit GTS. При этом, на остальных фотках явно другое устройство. А единственное объявление на Авито, что я нашёл, демонстрировало коробку с принтом от Apple Watch. Сами часы продавец при этом показывал лишь в выключенном состоянии и прикрытые заводской плёнкой.

Почему я вообще об этом пишу? Ну потому, что в этих WY68 за 2,5 тысячи рублей заявлено наличие даже NFC, что большая редкость для таких устройств, особенно столь дешёвых. При этом, на Яндекс.Маркете у данных часов аж 20 отзывов, и все — на 5 звёзд. Я глянул профили тех, кто оставлял эти отзывы — и там сплошь “платные обзорщики”. Некоторые из них, например, за последний месяц “купили” аж 5 совершенно разных моделей смарт-часов: себе, жене, брату, свату, любимой собаке. И по каждой модели оставили по 5-звёздочному отзыву. Мол, так эти часы понравились, что в следующий раз решил купить другие. Ну-ну.

Очевидно, отзывы накрученные, а гаджет вживую так никто и не показал. Но и это не единственный пример. Другая “модель”: SmartWatch 8 Ultra, которые однозначно копируют Apple Watch Ultra. Впрочем, новость о данной подделке уже когда-то была у нас на Ferra.ru. Внешность — один-в-один, а что там по функциям — непонятно. Только если верить китайцам на слово, а они, разумеется, обещают полный фарш, не хуже тех же Apple Watch, что при цене в три тысячи рублей просто невозможно экономически.

В общем… Из реальных конкурентов, что я нашёл, больше всего подходят Amazfit GTS (все модели, но я выбрал самую новую) и Honor Watch ES.