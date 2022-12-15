Одни из лучших умных часов, которые можно купить за 7 тысяч рублей

Одни из лучших умных часов, которые можно купить за 7 тысяч рублейRealme Watch 3 Pro
Новые смарт-часы от Realme не заменят вам Apple Watch (или Samsung Galaxy Watch), но и стоят они всего 7000 рублей. И хотя они даже не лучшие в своём сегменте, всё же несколько интересных и уникальных особенностей у Realme Watch 3 Pro имеется.
Фото: Ferra.ru
Внешний вид
Realme Watch 3 Pro – это смарт-часы с прямоугольным экраном и прорезиненным ремешком. Экран тут очень качественный (подробнее о нём чуть ниже), с глубоким чёрным цветом, а потому почти не заметно, что нижняя рамка экрана всё же чуть толще остальных.
Ferra.ru
Ранее у часов Realme этот типичный для Android-часов (и смартфонов) визуальный косяк прям бросался в глаза. А тут, у Watch 3 Pro, я долгое время был искренне уверен, что рамки вокруг экрана одинаковые по всему периметру. И уже во время написания обзора решил уточнить, пристально разглядывая экран установив самый светлый интерфейс.
Ferra.ru
В общем, выглядят часы круто, и «дороже» предыдущих моделей от Realme.
Ferra.ru
Справа на часах находится единственная кнопка, которая и открывает меню, и возвращает на домашний экран — в зависимости от ситуации. Тут есть один спорный момент: управление, на мой взгляд, не интуитивно и к нему сложно привыкнуть, но об этом чуть ниже. Помимо кнопки Home управлять часами можно и с помощью сенсорного экрана.
Ferra.ru
Для поздарядки часы надо положить на фирменную магнитную площадку, которая подключается в разъём USB-A.
Экран
Часы оборудованы AMOLED-экраном с диагональю 1,78’’ и разрешением 448x368 пикселей. Экран на самом деле очень яркий — проверено дубайским солнцем. Другое дело, что автоматической подстройки яркости здесь нет, поэтому в течение дня придётся самому регулировать — то поярче, то потусклее. Зато читать информацию с экрана удобно в любое время суток и в любую погоду.
Ferra.ru
К слову, у предыдущей модели, Watch 2 Pro, был AMOLED-экран с диагональю 1,75’’ и разрешением 385х320 пикселей. Правда, у Watch 2 Pro была заявлена яркость 600 кд/м2, а у Watch 3 Pro — “всего лишь” 500 кд/м2. Но и этого, на самом деле, более чем достаточно, особенно для AMOLED.
Функции
Как и многе подобные смарт-часы, Realme Watch 3 Pro – это, скорее, широкий фитнес-браслет (в некоторых магазинах их даже называют не смарт-часами, а фитнес-часами). До функциональности Galaxy Watch им далеко. Часы умеют считать шаги, измерять пульс, уровень кислорода в крови, отслеживать различные виды тренировок (для чего в них, в том числе, установлен GPS-приёмник), оценивать качество и длительность сна, у них есть встроенный будильник и система напоминаний (будильник обычный, будит ровно в назначенное время, и управлять им можно только с самих часов), а также они могут отображать уведомления: показывать входящие сообщения (включая почту и мессенджеры, но только текст), уведомлять о звонках (плюс, с них можно набирать номер, а также отвечать на звонки или отклонять их), управлять воспроизведением музыки на телефоне…
В общем, это всё. Ах, да, ещё погоду показывают и могут командовать камере смартфона сделать снимок (но только снимок, и без предпросмотра кадра на экране часов).
Ferra.ru
Часы не имеют микрофона, не транслируют голос собеседника на встроенный динамик (он тут вообще нужен только для поиска часов), не работают как телефон, не поддерживают бесконтактную оплату, не позволяют набирать сообщения, не отображают фотографии и картинки в мессенджерах, не выполняют функции навигатора и несмотря на защиту по стандарту IP68 не предназначены для купания и тренировок в воде. Сам производитель говорит, что благодаря IP68 вы можете не снимать часы в душе, но плавать с ними нельзя. Те же Samsung Galaxy Watch спокойно переносят купание даже в море (я пробовал), и отслеживают водные тренировки.
Для работы с часами предусмотрено приложение Realme Link, предназначенное для смартфонов на Android 5.1 и новее. С iOS часы тоже работают, начиная с 11-й версии, но я не вижу абсолютно никакого смысла использовать любые Android-часы с айфоном.
Ну и что касается управления — я обещал рассказать, почему оно мне показалось неудобным. Смотрите, здесь есть кнопка справа, а также доступны свайпы по сенсорному экрану слева, справа, сверху и снизу. Свайп сверху вызывает меню как в телефонах (там настройка яркости, "фонарик", режим "не беспокоить"). Свайп справа или слева — виджеты типа кругов активности, погоды, управления музыкой (виджеты идут по кругу, так что первый виджет при свайпе справа — это последний при свайпе слева и наоборот). Свайп снизу — уведомления. Ещё можно задержать палец на экране — тогда откроется меню выбора циферблатов. Кнопка же вызывает меню: список так называемых "приложений".
Список "приложений", вызываемый по нажатию кнопки
Ferra.ru
В чём же неинтуитивность, спросите вы? Меня не покидает ощущение, что свайпы слева-справа и кнопка на боку с точки зрения смысла выполняют одно и то же (открывают доступ к различным функциям), но меню там разное. Ту же погоду можно посмотреть и из меню, вызываемого кнопкой, и в списке виджетов. То же и с активностями. При этом, для старта отслеживания тренировок надо зайти именно в меню (т.е. нажать кнопку), а почему этого нельзя сделать через виджет активностей — не понятно.
Ещё хуже — с погодой. Виджет погоды и приложение погоды показывают одно и то же, но в приложении можно ещё пролистнуть вниз и увидеть подробности. А вот приложение и виджет измерения пульса идентичны. При этом, например для управления музыкой предусмотрен только виджет, а для измерения уровня кислорода в крови — только приложение. И вот мой мозг просто отказывается понимать, почему пульс я могу измерить и там, и там, а насыщение крови кислородом — только в одном месте, и я должен ещё запомнить — в каком именно.
Короче, виджеты (тут их называют "плитки") и "приложения" у Realme — это вроде как разные сущности, даже если выполняют одно и то же. В Realme Link на смартфоне для них даже разные настройки предусмотрены.
Обычно в смарт-часах делают наоборот: кнопка часто дублирует функции, которые можно вызвать и с экрана, но здесь это так не работает.
С другой стороны, в дополнение к хорошему, яркому и чёткому экрану, у Realme Watch 3 Pro отличный набор нескучных циферблатов. Нет, серьёзно: здесь стандартный набор интерфейсов — лучший после Apple Watch. А то и просто лучший. Да, я не шучу.
Я просмотрел все категории интерфейсов — это, кстати, было не так уж просто, т.к. их тут реально много — и нашёл ну может два неудачных интерфейса. Все остальные — это прям кайф, секс, визуальный оргазм, и прочие эпитеты. Жаль только, что большинство интерфейсов не имеют локализации, а потому «среда» там будет WED, но в остальном — это просто сборник шедевров.
У меня уже больше года Samsung Galaxy Watch 4, я тестировал всякие там Amazfit и Huawei/Honor, и там везде набор интерфейсов так себе. Да, выбор большой везде, но дизайн от “васянов” я, уж простите, не люблю. У Realme нет пользовательского магазина интерфейсов, тут всё своё и всё беслатное (что тоже плюс), но ещё раз — неудачных я насчитал максимум штуки две.
Некоторые из интерфейсов ещё и настраиваемые — можно выбирать, какие блоки информации отображать, но это уже дело обычное для смарт-часов.
Ну и самое главное: часы поддерживают Always-On-Display, то есть, всегда включённый экран. Для этого режима предусмотрено два отдельных циферблата: со стрелками, и с цифрами. Во втором случае также отображается текущая дата и день недели на русском языке. А если поднять запястье, то циферблат AOD переключается на обычный, красивый.
Цифровой интерфейс Always On Display
Ferra.ru
В общем, по функциям это действительно скорее фитнес-браслет, если сравнивать с Apple Watch и Samsung Watch, зато AOD здесь как у настоящих часов. Кстати, AOD на Watch 3 Pro можно включать как по расписанию, так и в автоматическом «умном» режиме. Последнее означает, что AOD будет выключаться, если вы снимите часы, а также если спите. Последнее, к сожалению, я проверить не смог — когда засыпал и долго не двигался AOD точно был ещё включён, а что там было во сне, не знаю.
Автономность
Как водится у подобных «смарт-часов — тире — фитнес-браслетов» автономность тут дикая. Недели две, если прям экономить, или около недели если включить вообще всё, что только можно. А то и больше недели. В общем, разброс большой, а стандартных тестов на автономность для смарт-часов у нас в редакции не предусмотрено. Сами Realme заявляют почему-то только 10 дней, но это явно с запасом и "на всякий случай".
Скажу так: я ездил в 4-дневный пресс-тур и не брал с собой зарядку. При этом, я включил все возможные функции часов (постоянно включённый экран, регулярное отслеживание пульса, кислорода в крови, сна, стресса) и спал в них ночью. К концу пресс-тура изначально полностью заряженные часы показывали 45% заряда. И если вы думаете, что я тут нахваливаю Realme Watch 3 Pro за тарталетки, то знайте, что пресс-тур был от совершенно другой компании. В часах используется аккумулятор ёмкостью 345 мАч, но учитывая, что они почти ничем не заняты, этого достаточно для недели-двух работы.
Конкуренты
Прежде, чем перейти к обзору конкурентов, немного лирики. Я решил отобрать именно тех конкурентов, которые плюс-минус равны по функциям и цене, в том числе, имеют AMOLED-экран и защиту IP68. Задал соответствующие фильтры на Яндекс.Маркете, и что он мне выдал?
Если кратко: на рынке смарт-часов сегодня полный бардак. Маркетплейсы буквально засыпаны предложениями от китайских ноунеймов, где на фотке товара может быть одно, на коробке — другое, а сам гаджет будет вообще не похож на оба эти варианта.
Например, непонятные “SmartWatch WY68”, у которых на всех заглавных фото в магазине, что я видел, стоят Amazfit GTS. При этом, на остальных фотках явно другое устройство. А единственное объявление на Авито, что я нашёл, демонстрировало коробку с принтом от Apple Watch. Сами часы продавец при этом показывал лишь в выключенном состоянии и прикрытые заводской плёнкой.
Почему я вообще об этом пишу? Ну потому, что в этих WY68 за 2,5 тысячи рублей заявлено наличие даже NFC, что большая редкость для таких устройств, особенно столь дешёвых. При этом, на Яндекс.Маркете у данных часов аж 20 отзывов, и все — на 5 звёзд. Я глянул профили тех, кто оставлял эти отзывы — и там сплошь “платные обзорщики”. Некоторые из них, например, за последний месяц “купили” аж 5 совершенно разных моделей смарт-часов: себе, жене, брату, свату, любимой собаке. И по каждой модели оставили по 5-звёздочному отзыву. Мол, так эти часы понравились, что в следующий раз решил купить другие. Ну-ну.
Очевидно, отзывы накрученные, а гаджет вживую так никто и не показал. Но и это не единственный пример. Другая “модель”: SmartWatch 8 Ultra, которые однозначно копируют Apple Watch Ultra. Впрочем, новость о данной подделке уже когда-то была у нас на Ferra.ru. Внешность — один-в-один, а что там по функциям — непонятно. Только если верить китайцам на слово, а они, разумеется, обещают полный фарш, не хуже тех же Apple Watch, что при цене в три тысячи рублей просто невозможно экономически.
В общем… Из реальных конкурентов, что я нашёл, больше всего подходят Amazfit GTS (все модели, но я выбрал самую новую) и Honor Watch ES.
|Realme Watch 3 Pro
|Amazfit GTS 4 mini
|Honor Watch ES
|Экран
|1,78'', AMOLED
|1,65'', AMOLED
|1,64'', AMOLED
|Разрешение экрана
|368х448 пикс., 325 PPI
|336х384 пикс., 309 PPI
|280x456 пикс., 326 PPI
|Габариты
|44,2х36,8х11,7 мм
|41,8х36,66х9,1 мм
|46х30х10,7 мм
|Масса
|40,7 г
|31,2 г
|21 г
|Ширина ремешка
|22 мм
|20 мм
|20 мм
|Навигация
|BeiDou, GPS, ГЛОНАСС
|BeiDou, GPS, ГЛОНАСС
|-
|Защита корпуса
|IP68
|IP68, WR50
|IP68, WR50
|Аккумулятор
|345 мАч
|270 мАч
|180 мАч
|Автономность (заявленная)
|до 10 дней
|до 15 дней
|до 10 дней
|Цена
|6 тысяч рублей
|7 тысяч рублей
|6,7 тысяч рублей
Amazfit GTS 4 Mini
Amazfit GTS 4 Mini
amazfit.com
Пожалуй, главное отличие Amazfit GTS 4 Mini от Realme Watch 3 Pro — производитель разрешает в них плавать. Вот скриншот с официального сайта:
amazfit.com
Среди отслеживаемых тренировок у Amazfit даже есть плавание.
Напомню, в Realme разрешают лишь принимать душ, не более. В остальном, это практически такие же часы с такими же функциями, разве что, чуть более тонкие и изящные. Но если некоторые предыдущие модели Realme Watch действительно казались громоздкими, то между Amazfit GTS 4 Mini и Realme Watch 3 Pro разница уже не столь существенна.
Кстати, в старшей версии — Amazfit GTS 4 (без "mini") уже работают звонки, но и цена там — от 13 тысяч рублей. Совсем другая категория.
Ещё на стороне Amazfit — более высокая автономность, но честное слово, когда часы работают дней 10, это уже не существенно.
Honor Watch ES
honor.ru
И снова — “те же яйца, только в профиль”, но в ещё более компактном корпусе, больше напоминающем фитнес-браслет. Из-за этого размер батарейки меньше, хотя заявленное время работы — те же 10 дней, но мне почему-то кажется, что это скорее Realme поскромничали. GPS здесь тоже отсутствует, а значит, отслеживание различных тренировок будет менее точным. Разве что, у Honor больше вариантов по кастомизации интерфейса — вы даже можете поставить на него собственное фото. Что же касается водонепроницаемости, то официальная техподдержка отвечает так:
Интересно, что хотя техподдержка разрешает плавать в Honor Watch ES, то перед душем всё равно рекомендует часы снимать.
Итого
Если уж совсем придираться, то Realme Watch 3 Pro немного не хватает изящества тех же Amazfit GTS 4 Mini. Да и функциональности не хватает: топовые модели от Amazfit уже давно в этом плане шагнули в другую лигу, научившись даже звонить и получив возможность автономно воспроизводить ту же музыку. Это не касается модели GTS 4 Mini, но она на то и Mini. У Realme же данная модель позиционируется как "Pro", то есть, флагман.
Тем не менее, часы всё равно достаточно стильные и не смотрятся как бюджетный клон Apple Watch, а экран меня вообще покорил. И то, что он яркий и контрастный, и то, что Always On Display работает действительно постоянно, а батарейка при этом всё равно держит неделю и больше.
Да и вообще, все заявленные функции часы выполняют отлично. Измерение шагов довольно точное, отслеживание фаз сна... Ну, скажем так, очень похоже на правду по ощущениям с утра. Жаль только, что купаться не разрешают.
За время использования я не сталкивался с отключениями часов, все уведомления приходили ко мне вовремя (если не был включён режим "не беспокоить"). Разве что, я так и не смог привыкнуть к управлению — постоянно путаю, в какую сторону надо свайпнуть, чтобы найти то, что мне надо.
- Яркий, чёткий экран
- Большой набор крутых циферблатов
- Работают до двух недель
- «Настоящий» AOD
- Достаточно точные замеры самых важных параметров
- нельзя плавать
- нет NFC
- нет авторегулировки яркости
- интерфейс не очень удобный