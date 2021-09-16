Посмотрите, как похорошели умные часы Samsung... после отказа от своей системы и перехода на Google

Во-первых, часы стали компактнее. Особенно модель 40мм. Так то и Watch4 Classic компактнее аналогичных Watch3, но тут разница особенно заметна.

Во-вторых, функциональность безеля сохранена в сенсорном экране. Там, где вы раньше крутили безель, теперь можно водить пальцем по экрану. Ну или не водить, т.к. эта функциональность всё равно дублируется обычными свайпами влево-вправо, которым безель только мешал.

Поначалу у меня были сомнения — как будут ощущаться маленькие часы (40мм) на моей руке, но со временем они развеялись. Экран достаточно большой, чтобы на нём можно было что-то разглядеть и чтобы попадать по мелким иконкам и буквам, но при этом достаточно маленький, чтобы такой не любитель часов, как я, привык не расставаться с Galaxy Watch4.

Но тут надо учесть один важный момент — в комплекте идёт только один ремешок, и его длина, в том числе, зависит от выбранного диаметра. Я застёгиваю этот ремешок на втором или третьем отверстии от конца, но у меня рука не то чтобы прям широкая.