Посмотрите, как похорошели умные часы Samsung... после отказа от своей системы и перехода на Google

Посмотрите, как похорошели умные часы Samsung... после отказа от своей системы и перехода на GoogleПолностью новые и очень крутые Galaxy Watch4
Этот шаг — отказ от гордости (зачёркнуто) операционной системы Tizen в пользу совместной разработки с Google. По сути, Samsung Galaxy Watch4 (и обычные, и Classic) работают на Wear OS с интерфейсом от Samsung. И это очень важно — во-первых, теперь часы поддерживают оплату не только через Samsung Pay, но и через Google Pay. Во-вторых, количество приложений для часов резко возросло, потому что Android Wear OS — это уже довольно старая, в хорошем смысле, операционка, для которой написано немало приложений от энтузиастов.
Внешний вид
У меня на тестировании — Samsung Galaxy Watch4 40мм, самые доступные часы Samsung 4-го поколения. Внешне они довольно сильно отличаются от “обычных” Watch3, но тут есть вот какой нюанс.
На самом деле, “обычные” Galaxy Watch4 — преемник Galaxy Watch Active, а Galaxy Watch4 Classic — преемник “обычных” Galaxy Watch3. Сложно пока сказать, устранит такой шаг путаницу или напротив добавит её, но своя логика в этом есть.
Главное отличие между моделями — безель, или по-простому — крутилка вокруг экрана. У Classic безель имеется, а у просто Watch4 (которые и приехали на тестирование) — нет. И, честно говоря, лично мне так даже больше нравится.
Во-первых, часы стали компактнее. Особенно модель 40мм. Так то и Watch4 Classic компактнее аналогичных Watch3, но тут разница особенно заметна.
Во-вторых, функциональность безеля сохранена в сенсорном экране. Там, где вы раньше крутили безель, теперь можно водить пальцем по экрану. Ну или не водить, т.к. эта функциональность всё равно дублируется обычными свайпами влево-вправо, которым безель только мешал.
Поначалу у меня были сомнения — как будут ощущаться маленькие часы (40мм) на моей руке, но со временем они развеялись. Экран достаточно большой, чтобы на нём можно было что-то разглядеть и чтобы попадать по мелким иконкам и буквам, но при этом достаточно маленький, чтобы такой не любитель часов, как я, привык не расставаться с Galaxy Watch4.
Но тут надо учесть один важный момент — в комплекте идёт только один ремешок, и его длина, в том числе, зависит от выбранного диаметра. Я застёгиваю этот ремешок на втором или третьем отверстии от конца, но у меня рука не то чтобы прям широкая.
Кстати, сам штатный ремешок мне очень понравился. Он сделан из какой-то особой резины, которая тянется ровно на столько, чтобы обеспечить плотное прилегание часов к руке при этом не перетягивая браслет. С кожаными ремешками такое невозможно — с ними часы либо постоянно сваливаются, либо их очень некомфортно носить из-за перетяжки. Во всяком случае, такие ощущения у меня как у не любителя что-то носить на руке.
Для управления, помимо сенсорного экрана, предусмотрены две кнопки справа. В настройках можно выбрать действие для двойного нажатия верхней кнопки (запуск любого приложения) и краткого нажатия нижней, но в последнем случае — только из двух вариантов — возврат к предыдущему экрану или к последнему приложению.
Остальные способы нажатия изменить нельзя. Однократное нажатие верхней кнопки — это возврат на экран циферблата, а удержание — меню выключения часов. Долгое удержание нижней кнопки — запуск Samsung Pay, а двойное нажатие не поддерживается.
Также важно отметить, что часы защищены от воды (IP68, 5ATM), хотя сам производитель не рекомендует в них плавать. Тем не менее, тестировались они именно погружением на 30 минут на глубину до 1,5 метра. И в недавнем пресс-туре лично я видел, как один коллега-журналист не снимал их ни в бассейне, ни в хаммаме (а вода в бассейне была морская). Сам я тестовый экземпляр не стал подвергать таким нагрузкам, но у коллеги часы после купания были в норме.
Но ещё раз: официальная рекомендация всё-таки не делать этого. Что наводит на мысль, что если ваши часы всё-таки промокнут и испортятся, то доказать сервисному центру, что вы не делали ничего не рекомендуемого, будет очень проблематично.
Экран
Разрешение экрана часов зависит от размера: у мелких моделей (40 мм для Galaxy Watch4 и 42 мм для Galaxy Watch4 Classic) это 396х396 пикселей, а у больших (44 и 46 мм соответственно) — 450х450 пикселей. Правда, плотность пикселей у мелких моделей всё равно выше.
Также нужно иметь ввиду, что экран у часов — круглый, а значит и полного разрешения вы всё равно не видите.
Ещё один интересный момент — экран часов Watch4 Classic закрыт стеклом Corning Gorilla Glass DX, тогда как у “обычных” Watch4 используется улучшенное стекло Corning Gorilla Glass DX. Видимо, это связано с тем, что экран Watch4 Classic сложнее поцарапать из-за безеля.
Все модели часов поддерживают Always On Display — то есть, режим постоянного отображения информации. Это, конечно же, приводит к повышенному энергопотреблению, и лично я, как человек обычно всячески поддерживающий AOD, в итоге… Отключил у себя эту функцию. Galaxy Watch4 действительно очень точно реагируют на поднятие запястья, их экран можно включать касанием (по умолчанию это выключено в настройках), в конце-концов — есть кнопка. Короче говоря, нет никаких проблем посмотреть на часы, когда это необходимо, и держать экран постоянно включённым реально нет смысла, на мой взгляд. Но если что, включить AOD можно на меню быстрого доступа буквально в два нажатия (точнее, свайп сверху для вызова этого меню, и нажатие на иконку).
При этом, поддерживается функция автояркости — что, кстати, нередко отсутствует у тех самых “больших фитнес-браслетов” от других производителей.
Функции
Часы Samsung Galaxy Watch4 можно подключать к любому Android-смартфону, поддерживающему сервисы Google (так что, Huawei/Honor в пролёте), но по-настоящему их функциональность раскрывается только при работе со смартфоном Samsung. В частности, “сердечные” функции — замер ЭКГ и артериального давления работают только со смартфоном Samsung. Разве что, вам удастся “обмануть” приложение Samsung Health и установить его куда-то ещё, но тут я вам не советчик.
Вообще, для работы с часами на смартфоне потребуется и приложение Galaxy Wearable, и Samsung Health. Первое нужно для общих настроек часов, изменения циферблата, параметров уведомлений и т.п. Второе — для отслеживания физической активности и здоровья.
Подробно про ЭКГ и давление я рассказывать не буду, т.к. по сути ничего нового по сравнению с Galaxy Watch3, про которые я уже рассказывал, тут нет. Вкратце: ЭКГ можно измерять хоть сразу после активации часов, но нужно стараться не двигаться, ну и работает это только со смартфонами Samsung (и то не всеми — очень старые модели не поддерживаются). А для измерения артериального давления нужно сначала откалибровать часы, взяв обычный медицинский тономер, и проведя три измерения подряд.
Как и в случае Watch3, Watch4 измеряют не само давление, а высчитывают данные по косвенным признакам. Поэтому в любом случае воспринимать данные с часов как истину в последней инстанции и тем более — принимать или от менять какие-то лекарства — точно не стоит.
Но дополнительно к функциям предыдущих моделей теперь Watch4 умеют измерять состав тела — примерно как это делают многие модели напольных весов. Для этого нужно прикоснуться средним и безымянным пальцем к кнопкам часов.
Ещё часы поддерживают eSIM, но работать в России это будет чуть позже.
Что работает прямо сейчас — так это бесконтактная оплата. Как я уже сказал, поддерживается и Samsung Pay, и — впервые для часов Samsung — Google Pay.
Приложение Google Pay качается из магазина Google Play Store на самих часах. Там же можно найти те многие приложения о которых я говорил в самом начале статьи. Тут правда есть небольшое неравноправие: Samsung Pay можно запустить удержанием нижней кнопки часов. А Google Pay придётся запускать из меню приложений на сенсорном экране или настроить двойное нажатие верхней кнопки. Не то, чтобы это неудобно, но настроить нижнюю кнопку на запуск Google Pay нельзя, если даже Samsung Pay вас совершенно не интересует. При этом, для в настройках для оплаты придётся выбрать что-то одно — либо Samsung Pay, либо Google Pay. Но этот выбор легко менять туда-сюда не привязывая заново карту.
Что касается остальных приложений из Google Play Store, то можно установить, например, Telegram, и не просто читать входящие сообщения (просматривать фото, увы, нельзя), но и писать их — в том числе, инициируя беседу, а не только отвечать. Правда, недавно у нас была новость, что с обновлением Telegram эта функция должна перестать работать, но у меня пока всё в порядке. Набирать текст в Telegram можно с помощью системы Т9, рисуя на экране буквы, или используя распознавание голоса.
Как бы то ни было, в Google Play Store много всяких компасов, программ для заметок, диктофоны, калькуляторы, мини-игры и т.п. В общем, с Wear OS есть какая-то жизнь, это точно не полумёртвая Tizen, для которой что-то делают раз в полгода максимум.
Наконец, как полнофункциональные смарт-часы (а ещё со скорой поддержкой eSIM), на Galaxy Watch4 можно разговаривать по телефону, слушать музыку через подключаемые Bluetooth-наушники (в часах 16 Гбайт памяти), ну и конечно же здесь море фитнес-функций — от автоматического определения старта тренировки, до подробного анализа сна.
Кстати, для сна можно даже включать наблюдение за насыщением крови кислородом, а также записывать храп. В этом случае, правда, расход аккумулятора увеличивается.
Автономность
Если использовать часы “на полную катушку”, в том числе включить Always On Display, то они проработают чуть больше суток. А то и сутки. В этом смысле Watch4 отстают от Watch4 Classic, где ёмкость аккумулятора выше. Впрочем, как уже сказал, учитывая действительно точную работу датчика поднятия запястья, я в итоге использую часы без функции AOD, и потому они у меня работают два дня. Уточню: не двое суток, а именно два дня. Это вот если с утра первого дня они полностью заряжены, то вечером второго дня надо снова ставить на зарядку.
Всё это касается моделей с аккумулятором 247 мАч, то есть, мелких. У крупных моделей аккумулятор уже 361 мАч, но там и экран больше и его разрешение выше. Однако поскольку тестировал я лишь Watch4 40 мм, то данных по автономности у других моделей у меня нет.
Но минус тут в другом. Официально часы поддерживают беспроводную зарядку Qi, но на деле, похоже, всё совсем не так. То есть, заряжать их надо либо от собственной зарядки, либо от смартфона Samsung с обратной беспроводной зарядкой, либо от специальной зарядки Samsung EP-P6300 или EP-P4300. А вот на зарядку EP-N3300, которая вроде как для смартфонов, но тоже поддерживает Qi, часы совсем не реагируют.
Получается как-то немного обидно. У меня дома есть, например, два пауэрбанка с поддержкой беспроводной зарядки, но часы я от них заряжать не могу. И в поездку, получается, приходится брать именно зарядку для часов, а не какую-то универсальную. Либо покупать специальную зарядку от Samsung — EP-P6300 или EP-P4300 — которые, впрочем, выдают всем бесплатно за предзаказ часов (в зависимости от магазина и того, какую модель часов вы предзаказали).
Конкуренты
Подобрать конкурентов для Samsung Galaxy Watch4 очень сложно, особенно чтобы производителем был не Samsung. Как я уже сказал, большинство остальных смарт-часов для Android — это просто большие фитнес-браслеты. Функциональность там очень бедная, и от цены, кстати, не зависит. То есть, за те же 20 тысяч, что стоят Galaxy Watch4 40мм можно купить типичный фитнес-браслет, просто красивый.
Apple Watch же работают лишь с айфоном. Тогда как часы от Samsung в идеале использовать со смартфонами Samsung (хотя 90% функций могут работать и на любом другом андроидфоне).
Остаются лишь несколько моделей, про которые мало кто слышал, ну и Huawei.
Huawei Watch 3
Как и часы Samsung, Huawei Watch 3 лучше использовать со смартфонами одноимённого бренда — т.е. Huawei — чтобы поддерживались абсолютно все функции. И в целом Huawei Watch 3 во многом аналогичы Galaxy Watch4, но не умеют снимать ЭКГ и замерять артериальное давление. Цена тоже немного выше получается. У Huawei нет мелких моделей, только крупные, и цена на Huawei Watch 3 начинается с 27 тысяч рублей, а Watch 3 Pro стоят аж 34 тысячи.
Итого
Лично я очень рад, что Samsung начинает прощаться с Tizen. Да, без экспериментов не станешь инноватором, но также не надо бояться признавать эксперименты неудачными, и желательно делать это вовремя. История с Tizen, пожалуй, даже слишком затянулась, хотя те же Galaxy Watch3 были вполне неплохими (я ими лично пользовался до недавнего времени), но Watch4 — это уже совсем другой уровень.
По факту на рынке Android-часов у Samsung только один конкурент — Huawei, но всё-таки функций у их часов меньше, а цена — значительно выше. С другой стороны, и для раскрытия всего потенциала Galaxy Watch4 понадобится смартфон Samsung, хотя если вы не собираетесь замерять ЭКГ и артериальное давление, то подойдёт и любой другой Android-смартфон (но не Huawei/Honor, т.к. нужен доступ к Google Play Store).
А самое главное, что при своей функциональности, Galaxy Watch4 не такие уж дорогие. Версия Watch4 стоит 20 тысяч рублей за версию 40 мм и 22,5 тысячи за 44 мм, а Galaxy Watch4 Classic — 27,5 тысяч и 30 тысяч рублей за версии 42 мм и 46 мм соответственно. Если раньше к часам Samsung были вопросы по функциональности, то теперь они не на словах, а на деле стали лучшей альтернативой Apple Watch для всех, кто не пользуется iPhone, и заслуживают награды.
- Самые функциональные часы для Android
- Wear OS
- Поддержка Google Pay/Samsung Pay
- Яркий экран с авторегулировкой яркости
- Always On Display
- Компактный корпус (особенно в варианте 40 мм)
- Адекватная цена
- Автономность хотелось бы побольше
- Не поддерживают большинство беспроводных зарядок