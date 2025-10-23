Умное кольцо Sber: неделя без зарядки и советы от нейросети GigaChat

Умное кольцо Sber: неделя без зарядки и советы от нейросети GigaChatНе очень функциональный, но точно более стильный гаджет, чем фитнес-браслет
Осенью 2025 года SberDevices удивили рынок носимой электроники новым девайсом — умным кольцом с интегрированным искусственным интеллектом. Устройство стало доступным для предзаказа в конце сентября по цене 24 990 рублей и позиционируется как первое официально доступное в России умное кольцо с медицинским уклоном.
Мы тестировали его весь этот месяц с момента выхода и теперь готовы рассказать вам топ или не топ за свои деньги новый гаджет от отечественного производителя электроники. Поехали!
Внешний вид
Если театр начинается с вешалки, то любой современный девайс начинается с упаковки. И с этим у новинки всё уж очень хорошо: цилиндрическая минималистичная коробка из черного матового картона, а на «язычке» элегантный белый логотип Сбера.
Само же СберКольцо производит впечатление качественного и продуманного аксессуара. Корпус выполнен из титанового сплава с PVD-покрытием, которое защищает устройство от царапин и потертостей. Внутренняя часть изготовлена из гипоаллергенного полимера — важная деталь для тех, кто носит украшения круглосуточно. Да и весь тоже не подкачал — всего 5 граммов.
Дизайн строгий и минималистичный, без лишних элементов. Доступны две расцветки: матовый серый хром (как раз в нашем обзоре) и матовый чёрный хром. Размерный ряд тоже впечатляет — от 6 до 13 размера, что позволяет подобрать кольцо практически на любой палец.
Причём сам процесс подбора кольца мне понравился: можно заказать набор «болванок» разного размера себе домой за тысячу рублей, а при покупке самого устройства получить скидку на размер этого комплекта. Либо же примерить любой из размеров в магазине у одного из тех ритейлеров, кто сотрудничает со SberDevices.
Комплект поставки включает само кольцо, компактную док-станцию с индуктивной зарядкой, USB Type-C кабель и инструкцию. Док-станция выглядит стильно и занимает минимум места на столе.
Степень защиты составляет 5 атм (эквивалент IP68), что позволяет носить кольцо в душе, в бассейне и во время плавания. Однако в бане или сауне его лучше снять: рабочий диапазон температур ограничен от -20 до +50 градусов.
Автономность
Одно из главных преимуществ любого умного кольца перед смарт-часами помимо компактного размера — автономность. На официальном сайте пишут, что кольцо от Сбера работает до 7 дней без подзарядки, но вот в наших тестах я подзаряжал его каждые 5-6 дней, когда на телефон начинали приходить пуши с информацией о низком заряде батареи. Думаю, что до разрядки «в ноль» действительно хватило бы неделю.
Но даже так это отличный результат для устройства, способного анализировать активность, качества сна и другие показатели на уровне смарт-часов. Я от них в своё время отказался и перешёл на старые Casio именно потому что большинство из них требуют ежедневной зарядки (ну или на крайний случай раз в два дня). Полная зарядка занимает около 2 часов. Процесс простой: кладёте кольцо в док-станцию, подключённую к USB Type-C, и... ждёте.
А вот что интересно, так это заверения Сбера о том, что кольцо может хранить данные автономно до 7 суток. Например, если вы уехали в поход без смартфона, то ничего из ваших похождений не потеряется. Производители так же заявляют, что все сложные вычисления, включая определение фаз сна, происходят локально на самом кольце, а не в приложении. В теории это неплохо так должно влиять на экономию заряда, так как не требуется постоянная передача больших объёмов данных по Bluetooth.
Датчики и функции
А теперь вот можно и поговорить о том, что вообще может новое кольцо от Сбера. Внутри корпуса разместили следующие сенсоры: акселерометр, термодатчик, датчик пульса (PPG-сенсор), датчик насыщения кислородом крови (SpO2) и датчик вариабельности сердечного ритма. Если сравнивать с фитнес-браслетами или умными часами, то форм-фактор кольца позволяет проводить более точные измерения благодаря плотному прилеганию к пальцу, где сосуды расположены близко к поверхности кожи.
Функций настолько много, что проще будет вам выписать их отдельным списком:
- Качество сна. Кольцо фиксирует время засыпания, длительность фаз медленного (лёгкого и глубокого) и быстрого сна, а также количество пробуждений.
- Уровень стресса, базой для которого служит анализ вариабельности сердечного ритма.
- Ресурс организма. Не совсем понял, что это такое (скорее забавно звучит и можно показывать после восьмичасовой смены коллегам, что вы «не в ресурсе»), но Сбер это называет не иначе как «интегральная метрика, объединяющая данные о пульсе, активности, ВСР, сатурации, уровне стресса и качестве сна».
- Физическая активность. А вот тут уже всё понятно — кольцо считает шаги, расход калорий и общий уровень активности в течение дня.
- Сатурация. Измерение уровня насыщения крови кислородом, в 2020-м году было особенно актуально. Сейчас, честно говоря, не знаю где это может пригодиться.
- Температура тела и в Африке температура тела.
Но зачем это всё? А здесь мы переходим к...
Главная фишка устройства — приложение и нейросети
Умное кольцо от Сбера интегрировано с нейросетевой моделью GigaChat Max от (внезапно!) Сбера. В отличие от большинства конкурентов, которые просто показывают цифры, GigaChat анализирует метрики и даёт персональные рекомендации: как улучшить сон, справиться со стрессом и правильно распределить физические нагрузки. Общение происходит в формате диалога — можно обсуждать свои показатели и получать развёрнутые ответы на понятном языке.
Сюда же включили и интеграцию с медицинским сервисом СберЗдоровье. При отклонениях от нормальных значений приложение уведомляет пользователя и предлагает проконсультироваться с врачом. Из приложения к кольцу можно сразу записаться на онлайн-консультацию, очный приём или диагностику.
На момент запуска устройство совместимо с фирменными приложениями Smart Wellness (Android) и Life Balance Ring (iOS, но вот в AppStore его нет). Да, Сбер в силу понятных причин шифруется от модерации в популярных эпсторах, но тут уж SberDevices ничего поделать не могут. Хотя всегда можно сказать .apk для вашего Android-смартфона на официальном сайте, а для смартфонов от Apple установить софт в оффлайн-магазинах Сбера. Процесс первого включения и настройки кольца выглядит как-то так:
Год назад «умный дом» от Сбера запихали в обычное приложение Сбербанка. Оно и так перегружено (с моей точки зрения, и относится это ко всем супер-аппам от WeChat до ЯндексGo), а включать в нём лампочку или розетку было отдельном видом пытки. Но вот в этом году меня мало того, что отдельное приложение обрадовало, так оно ещё и сделано в каком-то новом и стильном дизайне. Даже фирменный шрифт здесь смешался с «тюнингованным» Times New Roman.
Приложение полностью на русском языке. Радует, что интерфейс интуитивный, после первичной настройке вам даже проведут экскурсию по приложению, а заодно расскажут за что отвечает каждая из функций.
Ну и примерно вот так вот выглядит аналитика после вечера в баре и ночи в клубе. Честно говоря, ресурс в этот момент у меня был вообще ни разу выше нормы, поэтому доверять бы новому Сберкольцу на 100% я бы не стал. Но вот с качеством сна и его продолжительностью девайс не соврал.
Нельзя не сказать и про недостатки: пока отсутствует синхронизация с Apple Health и Google Fit, но разработчики обещают добавить её в будущем (хотя у меня есть большие сомнения по этой функции). Что ещё вызвало недовольство технотусовки, так это отсутствие модуля NFC, на который можно было бы подвязать бесконтактную оплату. С одной стороны для кольца от банка это выглядит странно, но у Сбера есть объяснение: фокус сделан на альтернативных способах оплаты вроде сервиса «Вжух» (а там оплата проходи через Bluetooth) и биометрической оплаты «улыбкой». Ну и NFC или какой-нибудь сканер отпечатка пальца для подтверждения этой самой оплаты точно увеличил бы габариты и энергопотребление устройства.
А вот за что прям ОГРОМНЫЙ плюс — функции доступны без подписки, достаточно один раз купить кольцо и наслаждаться жизнью.
Конкуренты
В российской белой рознице можно отыскать не так уж много моделей, которые будут близки по функциональности и цене к Сберкольцу. Вы ведь наверное сразу подумали про Oura Ring 4? Только вот цена на него в России около 70 тысяч рублей через перекупов, хотя в официальном магазине за границе ценник стартует от 349 долларов. Давайте немного «приземлимся» и поищем конкурентов за 20-30 тысяч рублей.
Amazfit Helio Ring
Amazfit Helio Ring — умное кольцо от известного производителя носимой электроники. Цена в российских магазинах варьируется от 15 000 до 25 000 рублей (в том числе и потому что вышло оно почти год назад и многие распродают остатки). Корпус выполнен из титанового сплава, вес чуть меньше четырёх грамм, а толщина 2.6 мм.
Устройство имеет способно отслеживать отслеживает пульс, кислород в крови, температуру, фазы сна, шаги и калории. Из главного плюса для спортсменов и любителей активного отдыха есть возможность синхронизации с Google Fit, Apple Health и Strava, а вот интеграция только с приложением Zepp. Но... долго радоваться не придётся, ведь наиболее продвинутые функции работают по подписке в самом приложении.
А ещё кольцо не очень самостоятельное: во время тренировок на улице оно берёт данные GPS у смартфона или умных часов Amazfit. Ну и нельзя не отметить автономность, которая ограничивается четырьмя днями. Я пробежался по обзорам коллег и у ребят с 4PDA оно прожило вообще 2.5 дня, но с учётом нескольких тренировок. Не берусь сказать как поведёт себя Сберкольцо в таком же сценарии, но вот в обычной жизни офисного планктона или удалёнщика подзаряжать отечественный девайс надо будет реже.
Samsung Galaxy Ring
Samsung Galaxy Ring — первое умное кольцо от южнокорейского гиганта, представленное летом прошлого года. Его корпус выполнен из титана, ширина кольца 7 мм, толщина 2.6 мм, а вес — около 3 граммов. Для покупки доступны золотистый, серебристый и титаново-чёрный цвета, но вот к осени 2025 года найти в Россию всю палитру во всех размерах будет проблематично.
Кольцо оснащено акселерометром, PPG-сенсором и термосенсором кожи, поддерживает Bluetooth 5.4 и имеет влагозащиту уровня 10 ATM — можно плавать и принимать душ. По заверениям производителя способно проработать до 7 дней без подзарядки.
Функциональность, как у Сберкольца, сосредоточена на отслеживании здоровья и физической активности: ЧСС, SpO2, температура кожи, фазы сна, уровень стресса, шаги и калории. Кольцо синхронизируется с приложением Samsung Health, а владельцы флагманских смартфонов Galaxy получают расширенные функции — например, управление жестами и автоматический анализ сна в связке с часами Galaxy Watch.
Ключевая особенность и такой же огромный минус, о котором нельзя не сказать, — очень (ОЧЕНЬ!) глубокая интеграция с экосистемой Samsung. Galaxy Ring может использоваться для бесконтактного управления устройствами, фото, будильником и другими функциями. Однако работает это всё только с Android-смартфонами, причём в полном объёме — исключительно с телефонами Samsung. Купить корейское кольцо и подключить к американскому смартфону с яблоком, увы, не выйдет.
Выводы
Умное кольцо Sber — это добротный девайс со стандартным набором датчиков, но с сильной софтверной частью (к которой прикрутили нейросетку GigaChat + сделали его без платных подписок, как минимум пока-что). Качество сборки и материалы мне тоже понравились, да автономность куда выше конкурентов.
А вот к минусам можно отнести отсутствие NFC для бесконтактной оплаты и отсутствие синхронизации с популярными трекерами здоровья или спортивными приложениями вроде Strava. Да и отыскать фирменную софтину по какому-нибудь интуитивно логичному запросу вроде SberRing не выйдет. Но, как говорится, «времена не выбирают, в них живут и ...», поэтому можно отдать плюс балл Сберу за находчивость.
А в целом же цена в 25 тысяч рублей выглядит... ну, не очень доступной. Но, с другой стороны, тут, в отличие от каких-нибудь умных часов Pixel и прочих, не нужно доплачивать за доп.функции (тем более, тут они и нейросетевые в комплекте, а это обычно платно). Наверное, кольцо подойдёт тем, кто хочет следить за здоровьем, но не готов носить громоздкие часы или браслеты. Оно не мешает при ношении механических часов, не натирает во время сна и совсем немного ощущается в первые дни носки в повседневной жизни. Однако если вы занимаетесь тяжёлой атлетикой или работаете руками — кольцо может мешать.
- Все функции, в том числе нейросетевые, доступны без каких-либо платных подписок
- Нейронка GigaChat умна и полезна
- Стильное и функциональное приложение
- Автономность до 7 дней
- Отсутствие NFC
- Нет синхронизации с популярными фитнес-сервисами
- Для установки приложения на iOS придётся ехать в оффлайн-магазин