Умное кольцо Sber: неделя без зарядки и советы от нейросети GigaChat

Ну и примерно вот так вот выглядит аналитика после вечера в баре и ночи в клубе. Честно говоря, ресурс в этот момент у меня был вообще ни разу выше нормы, поэтому доверять бы новому Сберкольцу на 100% я бы не стал. Но вот с качеством сна и его продолжительностью девайс не соврал.

Нельзя не сказать и про недостатки: пока отсутствует синхронизация с Apple Health и Google Fit, но разработчики обещают добавить её в будущем (хотя у меня есть большие сомнения по этой функции). Что ещё вызвало недовольство технотусовки, так это отсутствие модуля NFC, на который можно было бы подвязать бесконтактную оплату. С одной стороны для кольца от банка это выглядит странно, но у Сбера есть объяснение: фокус сделан на альтернативных способах оплаты вроде сервиса «Вжух» (а там оплата проходи через Bluetooth) и биометрической оплаты «улыбкой». Ну и NFC или какой-нибудь сканер отпечатка пальца для подтверждения этой самой оплаты точно увеличил бы габариты и энергопотребление устройства.​

А вот за что прям ОГРОМНЫЙ плюс — функции доступны без подписки, достаточно один раз купить кольцо и наслаждаться жизнью.​

Конкуренты

В российской белой рознице можно отыскать не так уж много моделей, которые будут близки по функциональности и цене к Сберкольцу. Вы ведь наверное сразу подумали про Oura Ring 4? Только вот цена на него в России около 70 тысяч рублей через перекупов, хотя в официальном магазине за границе ценник стартует от 349 долларов. Давайте немного «приземлимся» и поищем конкурентов за 20-30 тысяч рублей.

Amazfit Helio Ring