Сверхвыносливые умные часы на фирменной системе Huawei — Watch GT2

Часы Huawei Watch GT2 мне показались ну очень большими и… Слишком тяжёлыми. Тут надо объяснить чуть подробнее, но сначала взглянем на ремешок.

Его лучше бы сразу заменить на нестандартный с Aliexpress (даже выглядеть будет лучше, а цена вопроса - 500 рублей). Во-первых, потому что он слишком короткий. У меня далеко не самые большие руки, но и мне приходится застёгивать ремешок почти за его край. Apple обычно кладёт ответную часть ремешка в двух вариантах - подлиннее и покороче, но у Huawei в коробке ничего, кроме часов, зарядника и “бумажек” не было.

Во-вторых, ремешок очень гладкий с обратной стороны (к руке), а часы при этом, как я уже сказал, слишком тяжёлые. Для точности измерения пульса производитель рекомендует надевать часы на расстоянии большого пальца от кисти, но это, право дело, проблематично - и вот почему.

Не исключаю, что у конструктора Watch GT2 руки имеют вид водосточной трубы - то есть, диаметр предплечья везде одинаков и поэтому у него такой проблемы нет. Однако чтобы носить часы на расстоянии от кисти, нужно ремешок открыть посвободнее (напомню, он и так почти за край застёгивается) - и… Стоит опустить руку вниз, как часы просто сползают и болтаются на руке.