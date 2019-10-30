Сверхвыносливые умные часы на фирменной системе Huawei — Watch GT2
Впервые полностью умные часы появились как раз для Android. Строго говоря, Sony Ericsson LiveView (декабрь 2010 года) были не первыми многофункциональными часами, но они первые среди тех, кто научился показывать уведомления с приложений для телефона - чтобы можно было видеть текст. Следующие поколения часов выходили уже под маркой Sony - SmartWatch. Тогда компания открыла доступ к системе энтузиастам, и различные приложения-компаньоны заполонили Google Play Store (тогда он ещё назывался Android Market).
В итоге, под SmartWatch можно было найти почти любое приложение-компаньон, что оправдывало существование этой дорогой штуковины, а SmartWatch 2 (2013 год) закрепили этот успех. На то время у Sony уже стали появляться конкуренты - например, Samsung, но по функциям продукция последней и рядом не стояла. К тому же, часы Samsung работали только с телефонами Samsung, да и то не со всеми.
Так или иначе, бум смарт-часов начал набирать обороты, и в Google смекнули, что это дело надо как-то стандартизировать - так появилась операционная система Android Wear. Следующие часы от Sony вышли уже на Android Wear, и… Кто ж тогда знал, что это будет начало конца.
В 2015 году Apple представляет свои Apple Watch. В то время часы от Apple воспринимались как “догоняющий” продукт - работали по времени мало, функций тоже было мало, ну и дизайн многим казался странным.
А вот сегодня, в 2019 году, Apple Watch - это, наверное, самое толковое из того, что делает Apple. Отчасти потому, что Тим Кук нарочно портит все остальные продукты, вырезая из них полезные функции, увеличивая при этом цену, и порождая множество почти одинаковых, но в мелочах разных моделей - а это то, что так ненавидел Стив Джобс. Обзаводятся новыми возможностями только Apple Watch, и они действительно хороши - работают с большинством приложений, причём, полноценно. Сообщения можно не только читать, но и набирать. Можно пользоваться картами и прокладывать маршруты. Они даже иногда спасают жизни благодаря умной автоматике, которая может вызвать “скорую”, если человек без сознания.
А что Google и Android Wear? А ничего. Когда производители поняли, что ждать от этой ОС толком нечего (в данном её состоянии), начали снова штамповать свои собственные мини-ОС для часов, но время уже было упущено. Apple Watch теперь лучшие смарт-часы, Sony вообще постепенно прикрывает мобильное подразделение, а остальные пытаются хоть как-то выжить, в том числе, и на этом рынке.
Давайте посмотрим, что нам может предложить Huawei. Итак, у меня на руках новинка - Huawei Watch GT2.
Внешний вид
Многие Android-производители, вопреки Apple (и, кстати, Sony) сделали ставку на круглые дисплеи вместо прямоугольных. Дело вкуса, конечно. Лично я считаю, что прямоугольные дисплеи для изначально компьютеризированных устройств полезнее - и текст и, тем более, картинки мы привыкли встраивать в прямоугольники, а не вписывать в окружности. Но зато на круглом дисплее хорошо смотрятся циферблаты со стрелками.
Часы Huawei Watch GT2 мне показались ну очень большими и… Слишком тяжёлыми. Тут надо объяснить чуть подробнее, но сначала взглянем на ремешок.
Его лучше бы сразу заменить на нестандартный с Aliexpress (даже выглядеть будет лучше, а цена вопроса - 500 рублей). Во-первых, потому что он слишком короткий. У меня далеко не самые большие руки, но и мне приходится застёгивать ремешок почти за его край. Apple обычно кладёт ответную часть ремешка в двух вариантах - подлиннее и покороче, но у Huawei в коробке ничего, кроме часов, зарядника и “бумажек” не было.
Во-вторых, ремешок очень гладкий с обратной стороны (к руке), а часы при этом, как я уже сказал, слишком тяжёлые. Для точности измерения пульса производитель рекомендует надевать часы на расстоянии большого пальца от кисти, но это, право дело, проблематично - и вот почему.
Не исключаю, что у конструктора Watch GT2 руки имеют вид водосточной трубы - то есть, диаметр предплечья везде одинаков и поэтому у него такой проблемы нет. Однако чтобы носить часы на расстоянии от кисти, нужно ремешок открыть посвободнее (напомню, он и так почти за край застёгивается) - и… Стоит опустить руку вниз, как часы просто сползают и болтаются на руке.
Я проделал то же самое с Apple Watch и обычными часами от Casio - нет, с ними такого не происходит, только если руку специально трясти. А вот с Huawei Watch GT2 - происходит. Либо нужно затягивать ремешок так, что кровоток затрудняется. А это неприятно, знаете ли.
Сбоку (справа) от дисплея расположены две кнопки. Поначалу может сложиться ощущение, что это “крутилки”, типа Digital Crown у Apple Watch, т.к. они реально крутятся, но нет - это просто кнопки. Верхняя переключает дисплей между циферблатом и списком приложений (наподобие центральной кнопки для приложений в Android), на нижнюю можно назначить быстрый запуск любой из имеющихся функций в часах. И ещё есть шторка с переключателями, как в Android на смартфонах - в ней можно быстро установить будильник, влезть в настройки, отключить вибрацию или "найти телефон" (заставить его орать и вибрировать, если часы достают до него по Bluetooth).
На нижней стороне корпуса часов размещены датчики и подсветка для измерения пульса и состава крови, а также контакты для зарядки. В принципе, нет ничего страшного в том, что зарядные контакты прилегают к коже руки, но всё-таки бесконтактная зарядка у Apple Watch кажется мне безопаснее. Мало ли что.
Экран
Часы оборудованы AMOLED-экраном, при этом размер и разрешение экрана в зависимости от модели разные. У 46-мм (как у меня на тесте) - диагональ 1,39 дюйма и разрешение 454x454 пикселей. У 42-мм - 1,2 дюйма, 390х390 пикселей. Поскольку экран круглый, то, разумеется, все эти пиксели вы не увидите, только их часть.
Из плюсов - есть Always On Display (то есть, постоянное отображение информации), но почему-то в меню это называется "Циферблат-заставка". Для такого режима можно выбрать отдельный циферблат - аналоговый или цифровой - и он будет постоянно отображаться. Это снижает автономность вдвое, то есть, с двух недель до одной, но всё равно это отличный уровень выносливости.
Экран здесь сенсорный, но система работает с небольшим запаздыванием - наподобие смартфонов с четырёхъядерными процессорами. То есть, в целом всё неплохо, но анимация прокрутки списков иногда подёргивается, а запуск аудиоплеера для переключения музыки со смартфона занимает столько времени, сколько уходит на проговаривание фразы «а ты точно хочешь это сделать?».
Зато цвета и яркость экрана отличные, грех жаловаться.
Функциональность и автономность
Описание функциональности часов Huawei Watch GT2 мне хотелось бы начать этой картинкой:
Я вам напомню - у нас здесь здоровенный цветной AMOLED-экран, который по размерам сравним с экранами ранних кнопочных телефонов с цветным TFT, только намного более качественным. Но посмотреть картинки, которые вам отправили в WhatsApp, VK, Facebook или Telegram, вы не сможете. Потому что система работает на тех же алгоритмах, которые используются в микроскопических браслетах наподобие Honor Band 5 или Huawei Band 4.
И это расстраивает. Получается, что главное отличие часов от "бэндов" в том, что часы дороже и у них крупнее экран, на котором отображается всё та же информация, что и на втрое-вчетверо более дешёвом браслете.
Но я утрирую, конечно.
Плюс часов состоит в более крутой автономности (поэтому они и такие крупные - аккумулятор-то нужно куда-то девать).
Ещё один плюс - в них есть микрофон и можно разговаривать по телефону во время спортивных тренировок, или просто сидя на унитазе дома, если мобильник в другой комнате на зарядке. Очень выручает по утрам, когда ты забегаешь бриться-мыться, а тебе в это время уже звонят всякие козлы с работы.
Третье - в сами часы можно закачивать музыку и слушать её уже без телефона подключив, например, блютус-наушники. Или даже через динамик часов. Кстати, динамик у них примерно такой же по громкости и качеству, как у ваших Xiaomi Redmi Note 7, что для наручной электроники большой комплимент. А вот микрофон такой же неказистый и с эхо, как любой микрофон с наушниках.
Что приятно - часы умеют переключать музыку, которая играет из любого приложения на вашем смартфоне. С латинскими буквами или кириллицей - не важно, будет отображаться корректно.
Любого приложения, у которого есть кнопки "назад - пауза - вперёд" в шторке уведомлений. Даже фоновое воспроизведение видео в MX Player (вдруг вы из тех извращенцев, которые скачивают видеоклипы, а потом слушают их на ходу в наушниках?) можно переключать аналогичным образом. Только вот "артист - название песни" или название файла из MX Player подтягиваться на экран часов уже не будут.
Но на этом уж точно всё. Если перечисленные выше возможности вам не нужны - то гораздо дешевле, проще и вообще разумнее будет купить фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro/Band 4 (или более дешёвую версию названием Honor Band 5), который будет работать через то же самое приложение “Huawei Health” с теми же самыми функциями. Причём, с ним будет более-менее удобно спать и мониторить сон. Спать с часами на руках, да ещё и такими тяжёлыми - то ещё удовольствие.
То есть, все функции прибиты гвоздями и расширению по вашему вкусу не подлежат, никакого магазина приложений специально для Huawei Watch нет.
Мессенджеры - тот же Telegram - цепляются, но могут отображать лишь уведомления и только в таком виде, как на фото. Вы можете прочитать текст и если сообщение небольшое - то это даже удобно. Но если в сообщении есть фото или текста очень много (вы подписаны на какие-нибудь телеграм-каналы, например?) - то придётся взять в руки телефон. И да, отвечать на сообщения здесь вообще никак нельзя, даже голосовой набор не предусмотрен. И самому писать сообщения, разумеется, тоже нельзя. И поглядывать на карту, если вы куда-то опаздываете, а маршрут в навигаторе, тоже нельзя. А жаль.
Но автономность, конечно, бомбическая - здесь крыть нечем.
Среди того, что можно настроить, разумеется, перво-наперво фигурируют циферблаты. Свободно закачать циферблаты на ваш вкус, или хотя бы купить готовые, не получится, здесь приходится полностью полагаться на фантазию дизайнеров Huawei.
Возможно, количество циферблатов расширят с новыми прошивками, но пока среди них выбирать особо не из чего. Стрелочные кажутся мне или слишком минималистичными или, напротив, слишком перегруженными. Самый красивый циферблат, внезапно, мы находим, когда часы работают в режиме Always-on-display (постоянно включенный дисплей). Но... как только вы выходите из этого режима, циферблат переключается на один из предустановленных с совсем другим дизайном. Нет в мире совершенства!
А циферные отображают не совсем те данные, что мне хотелось бы. Например, даже у Apple Watch (Apple, ведь, принято ругать за то, что они ничего не позволяют настраивать под себя, так?) есть несколько циферблатов, где можно выбрать - какие именно данные будут показываться в определённых блоках. Тут такого нет.
Также на Huawei Watch GT2 можно следить за динамикой пульса и они даже определяют уровень стресса - опираясь и на пульс и на вашу подвижность. Грубо говоря, если у вас высокий пульс при низкой подвижности - это свидетельствует о повышенном уровне стресса.
Можно смотреть прогноз погоды, читать сообщения (только текст, напомню). Но сразу скажу, что когда сообщений много - читать их становится неудобно. Как тут не вспомнить, что если у вас смартфон Huawei + часы Huawei, прочитанные сообщения с часов отмечаются прочитанными в смартфоне. А если смартфон любой другой марки, то вам прилетает куча всячины из WhatsApp и VK сначала на часы, а потом вы добираетесь до смартфона и разгребаете этот ворох букв заново. Хотя это и не вина Huawei, честно говоря, у каждого производителя смартфона на Android - свой собственный мирок и свои закрытые алгоритмы взаимодействия с оболочкой.
Что касается звонков с часов: есть два минуса - во-первых, контакты для адресной книги часов нужно добавлять вручную из приложения. По какой-то неведомой причине просто отобразить всю адресную книгу на часах нельзя. Получается что-то вроде списка избранных контактов. Ну и ещё можно звонить по списку последних звонков (исходящих, входящих, пропущенных). Второй недостаток - динамик ориентирован на тишину. Для езды на машине - так себе, в спортзале с орущей музыкой услышать собеседника будет проблематично.
Ну и, конечно же, часы считают шаги, смену высоты (подъём, спуск) и на основании этого условно высчитывают, сколько калорий вы тратите в течение дня. Есть мотивационные круги, которые позволяют видеть, насколько вы близки к своей цели сегодня. Все режимы спортивных тренировок перекочевали сюда из браслетов Huawei/Honor, поэтому здесь их полный и крутой набор. А точность измерений, пожалуй, даже выше.
Итого
Очень не хотелось бы повторяться снова, но среди читателей статей много тех, кому лень утопать в основном тексте, но важны выводы. Итак, если вы хотите:
- Большой и качественный дисплей
- Классную автономность
- Переключение музыки на часах со смартфона
- Часы в роли плеера для Bluetooth-наушников
- Возможность звонить и/или отвечать на звонки не со смартфона, а с часов (в зоне досягаемости мобильника по Bluetooth)
покупайте Huawei Watch GT2.
Если вам просто нужен будильник, уведомлялка о сообщениях и звонках на руках, информация о погоде, счётчик шагов/нагрузки в спортзале и мониторинг сна, а больше ничего не нужно, нет смысла переплачивать - покупайте Huawei Band 4 или Honor Band 5. Если вы хотите умные часы в жанре "компьютер на руке" с возможностью смотреть фотографии, отвечать на сообщения, поглядывать на карту в GPS-навигации, ставить отдельные приложения по своему вкусу, вы вообще обратились не по адресу - здесь такой функциональности нет. Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! (с)
- Большой экран
- Можно звонить (но нужен телефон рядом)
- Можно слушать музыку прямо с часов (подключая BT-наушники)
- Работают 2 недели
- Есть Always On Display
- Функциональность на уровне фитнес-браслета
- Тяжёлые и громоздкие
- Не умеют полноценно работать с мессенджерами
- Нельзя набрать ни произвольный номер, ни из контактов на телефоне