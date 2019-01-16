Умные часы для хардкорных путешественников. Обзор Garmin Fenix 5 Plus

Дисплей круглый — никаких квадратных извращений, только классика. Диагональ экрана — 47 мм. В отличие от более простых умных часов Garmin, дисплей в этой модели цветной дисплей, но фанаты «престижных» устройств всё равно будут недовольны, почему в навороченной, вроде бы, модели Fenix 5 Plus дисплей отображает всего лишь 240х240 пикселей и 64 цвета.

Звучит не очень богато, да? Да и выглядит так же. Но попробуйте выйти с «Фениксами» и с какими-нибудь Apple Watch на неделю с рюкзаками в поход и вы поймете, почему у главного героя обзора простенький экран. Правильно — чтобы работать день за днём, день за днём, не требуя подзарядки.

И, несмотря на бледноватые цвета, есть и другой плюс помимо автономности — в условиях, когда с чистого голубого неба нещадно светит солнце, а с земли его лучи еще и отражаются сверкающим снегом, цифры и буквы на Fenix 5 Plus видно даже лучше, чем в условиях слабого освещения, как в спальне в пасмурный день. Это потому, что дисплей трансфлективный и умеет не только испускать свет (как обычные ЖК-дисплеи), но и отражать его. Именно поэтому, чем ярче свет вокруг, тем лучше видно изображение на подобном экране. В темноте же Fenix 5 Plus можно пользоваться не хуже — встроенная подсветка способствует.