Умные часы для хардкорных путешественников. Обзор Garmin Fenix 5 Plus

Умные часы с момента их появления всё еще ищут, как оправдать свою высокую стоимость хоть какой-нибудь пользой для потребителя. Каждый производитель идёт своей дорогой. Многие часы — просто гламурная наручная электроника, которая немножко умеет посчитать ваши шаги и пульс, чуть-чуть помочь измерить вашу деятельность на тренировках, расплатиться в магазине, ответить на уведомление или переключить песню, не доставая смартфон из кармана. Но Garmin нашла свою нишу в часах, которые максимально заточены под нужды путешественников (хотя просто «модные» устройства у этой компании тоже есть).
Как выглядят?
Одни из таких суровых часов под суровые нужды — Fenix 5 Plus. Начать хотя бы с внешнего вида — они огромны. Но огромны в хорошем смысле, как какой-нибудь рамный внедорожник (не путать с паркетниками). Это не обязательно значит, что они подойдут только мужчинам, но вот под рукав женского пиджака могут и не поместиться. Тем не менее, мне было удобно носить их все три недели, что они были у нас на тесте. Хотя носить их совсем круглосуточно, как какой-нибудь маленький фитнес-браслет — это уже вряд ли хорошая идея с такими большими часами. Кстати, весит эта модель 86 граммов — практически половина среднестатистического смартфона. Но, если не затягивать ремешок туго, с ними свободно ходишь весь день.
Если ремешки для часов могут быть какими-угодно, то у самих Fenix 5 Plus есть только две модификации, которые отличаются внешне. И единственное различие — у одних ободок циферблата серебристый, у других — чёрный в тон остальному корпусу.
Дисплей круглый — никаких квадратных извращений, только классика. Диагональ экрана — 47 мм. В отличие от более простых умных часов Garmin, дисплей в этой модели цветной дисплей, но фанаты «престижных» устройств всё равно будут недовольны, почему в навороченной, вроде бы, модели Fenix 5 Plus дисплей отображает всего лишь 240х240 пикселей и 64 цвета.
Звучит не очень богато, да? Да и выглядит так же. Но попробуйте выйти с «Фениксами» и с какими-нибудь Apple Watch на неделю с рюкзаками в поход и вы поймете, почему у главного героя обзора простенький экран. Правильно — чтобы работать день за днём, день за днём, не требуя подзарядки.
И, несмотря на бледноватые цвета, есть и другой плюс помимо автономности — в условиях, когда с чистого голубого неба нещадно светит солнце, а с земли его лучи еще и отражаются сверкающим снегом, цифры и буквы на Fenix 5 Plus видно даже лучше, чем в условиях слабого освещения, как в спальне в пасмурный день. Это потому, что дисплей трансфлективный и умеет не только испускать свет (как обычные ЖК-дисплеи), но и отражать его. Именно поэтому, чем ярче свет вокруг, тем лучше видно изображение на подобном экране. В темноте же Fenix 5 Plus можно пользоваться не хуже — встроенная подсветка способствует.
Еще одно отличие от всяких лухари-часов — нет сенсорного управления. Да, управление по-старинке только при помощи физических кнопок, которых здесь сразу пять. Однако, опять-таки, помните, что это часы для покорения джунглей Амазонки, а не чтобы для того, чтобы хвастать соседу по офису в небоскрёбе, что сегодня вы прошли на 100 шагов больше, чем вчера.
Что умеют?
На задней крышке на небольшом возвышении находится фирменный датчик пульса, а немного в стороне от него — разъём для зарядного кабеля. У модификации 5X Plus здесь еще расположен датчик уровня кислорода в крови — его бывает полезно знать, когда вы забираетесь очень высоко над уровнем моря (или если не очень хорошо переносите полёты на самолёте). Мне понравилось, что часы не обязательно должны прямо впиваться в руку, чтобы без проблем определять ваш пульс — никто не запрещает слегка расслабить ремешок.
Кроме пульсометра в Fenix 5 Plus целая россыпь прочих датчиков, необходимых спортсмену и путешественнику инструментов: трёхосевой цифровой компас, альтиметр, акселерометр, термометр, а ещё навигация с использованием GPS, GLONASS и Galileo. Наконец, с часами можно свободно плавать — они не пропускают воду при давлении до 10 атмосфер, но вот нырять с аквалангом на глубину инструкция не советует.
Когда я писал, что Fenix 5 Plus не столько для редкого ходока в фитнес-центр, а для увлечённых кросфиттеров и, извините мой английский, бэкпекеров, я не имел в виду, что они не умеют делать что-то, как их «гражданские» конкуренты. К примеру, с помощью этих часов вы также можете совершать покупки. Для этого даже не нужно иметь под рукой смартфон. Конечно, сначала всё-таки нужно в приложении Garmin Connect добавить информацию о карточках, которыми вы хотите расплачиваться, но после уже достаточно только иметь с собой часы.
Так что, если вы вышли на пробежку с одними только часами (оставив смартфон дома, чтобы рабочая почта и переписка детсадовской группы вашей дочери в WhatsApp вас не отвлекали), вы всё еще можете зайти на обратной дороге за кофе, бутылкой воды или чем угодно. Сначала правда всё же стоит выбрать в меню часов пункт Garmin Pay, а потом ввести заранее установленный пин-код. Часы не запросят повторного ввода в течение суток при условии, что вы не снимали часы — очень удобно.
Кроме того, с Fenix 5 Plus вы можете слушать музыку. И опять-таки для этого не обязательно иметь под рукой смартфон, потому что в часах есть 16 ГБ встроенной памяти, куда вы можете накидать очень много любимых песен. Достаточно подключить часы к Bluetooth-наушникам и готово. А ещё часы могут управлять музыкой на смартфоне, если вы закинули мобильника заряжаться куда-нибудь вглубь рюкзака.
Конечно, это бы не были умные часы, если бы они не присылали вам уведомления со смартфона. Правда, ответить можно только заранее заготовленными фразами, набрать текст на ходу нельзя. А если было бы можно, было бы бесконечно мучительно делать это без сенсорного экрана. Но вы хотя бы будете знать, доставать ли смартфон или вам пришёл очередной спам, не стоящий внимания. Что очень важно, через приложение для смартфона можно настроить, от каких именно приложений уведомления будут прилетать на смартфон.
Разговаривать по этим часам нельзя, так что, если вы с детства мечтали, что однажды сможете, как в футуристических фильмах, говорить в компьютер на руке, стоя в обтягивающем костюме героя какой-нибудь галактики, спешу вас огорчить — нет. С помощью Fenix 5 Plus можно нажать кнопку ответа на звонок, но для разговора всё равно понадобится поднести к уху смартфон.
В общем, Fenix 5 Plus может играть на поле хипстерских часов только в урезанном формате. Но на своём поле эти часы — настоящий король. Они запрограммированы измерять очень много видов физической активностей.
Например, та же езда на велосипеде — не один режим, а три: велотренажёр, горный велосипед и просто велосипед. То же самое с пешим передвижением: в часах есть отдельные режимы для ходьбы, для бега, для бега по беговой дорожке, по пересечённой местности и отдельно для походов. Кроме этого есть еще много всего: гольф, горные лыжи, триатлон, сноуборд, скалолазание, йога, прыжки с парашютом и так далее. Fenix 5 Plus не боятся плавать, поэтому есть режимы и для покорения хоть бассейна, хоть большой воды.
Правда, там для измерения пульса оптический датчик уже бессилен. Жаль, что нет учёта чего-нибудь наподобие скейтбординга или роликовых коньков, но вы можете создавать свои режимы вручную и добавлять все необходимые виджеты для них. Например, если это уличная активность, то вам явно пригодится карта. Да, здесь есть собственные карты (Garmin же!), хоть для Москвы, например, здесь отмечены только большие улицы, но всё равно это поможет сориентироваться.
Далеко не во всех умных и спортивных часах есть возможность кроме всяких бегов и плаваний учитывать свои тренировки в спортзале. А Fenix 5 Plus умеют даже отмечать отдельные подходы не только вручную, но и автоматически, правда последняя функция пока работает в бета-режиме, но выглядит уже хорошо.
Но часы помогут вам не только отслеживать ваши тренировки, они ничуть не хуже справляются и с отдыхом — который у спортсменов тоже находится на строгом учёте. Например, они покажут вам детальный график вашего сна — в какие моменты, сколько и как глубоко вы спали. А ещё сообщат, успело ли ваше тело восстановиться, учитывая введённые вами ранее тренировки, или посоветуют взять лишний день отдыха.
Циферблат можно настраивать, как душе угодно. Во-первых, в памяти самих часов уже есть несколько вариантов, но еще больше можно найти и установить через приложение для смартфона. И все эти циферблаты можно переделывать: добавлять, перемещать и удалять отдельные показания на них, менять цвета. Вы сами можете выбирать, какую информацию будет показывать любой из циферблатов, и в каком месте.
Выжимаем максимум возможностей
Несмотря на то, что куча информации доступна с самих часов, у них, само собой, навороченное приложение для смартфонов — Garmin Connect. Оно если не бесконечное, то уж очень «глубокое» — количество всяких меню, виджетов, подпунктов, графиков и прочего запредельное. Поэтому я расскажу о нём в общих чертах.
Оно доступно для Android и iOS, в ином случае придётся пользоваться веб-версией. Встречает нас длинный экран со статистикой по разным категориям — пульс в данный момент и его максимальное и минимальное значение за день, количество шагов и сколько еще осталось пройти, количество активных минут за неделю, пройденных этажей за день, потраченных калории и диаграмма с качеством вашего сна. Ниже — уже коротенько о важном за вчера и в среднем за прошедшие семь дней.
Соседний экран посвящен вашим устройствам. Отсюда можно перекинуть на Fenix 5 Plus музыку, настроить доступные для оплаты с помощью часов карточки и быстрые текстовые ответы на уведомления и звонки. И еще очень много всего другого: найти новые циферблаты, новые виджеты, указать, какие оповещения от приложений будут приходить на часы (чтоб не все сразу) и так далее.
В Garmin Connect вы можете посмотреть все детали о всех своих тренировках, которые вы записывали с помощью часов. И задать себе новые цели. И не только себе: приложение позволяет виртуально обозначить какой-либо маршрут на карте, чтобы любые другие пользователи могли соревноваться с вами в скорости его преодоления.
Еще одной любопытная плюшка — возможность создать свой инвентарь в приложении. Зачем вам записывать в него свои кроссовки и велосипед? Чтобы знать, сколько километров вы преодолели с их помощью. Не обязательно ради праздного любопытства, а, например, чтобы вовремя провести техосмотр велосипеда.
Цена
Цена очень сильно зависит от комплектации. Например, Fenix 5 Plus на момент написания статьи стоят 70 000 рублей, с кожаным — 115 000 рублей, а с титановым — 148 000 рублей. Самый недорогой вариант — версия с обычным ремешком и с обычным, не сапфировым стеклом, сейчас стоит в официальном магазине 61 500 рублей. У на тесте была модификация с сапфировым стеклом и кожаным ремешком.
Конкуренты
Suunto 9
Также известная своими часами для сложных условий финская компания Suunto. За цену почти в 50 000 рублей они предлагают здоровенные часы с цветным, но уже сенсорным экраном с разрешением 320x300 пикселей, и с очень долгой автономной работой в режиме постоянно включённого GPS. Но у них не самый лучший сенсор частоты сердцебиения и, в отличие от Fenix 5 Plus, Suunto 9 не может служить вам ни музыкальным плеером, ни кошельком — для этих функций придётся брать с собой на пробежку старый добрый смартфон.
Samsung Gear S3 Frontier
Эта модель часов от Samsung не настолько брутальная, как Fenix 5 Plus или Suunto 9, но у неё есть и свои достоинства. Например, с ней помощью можно даже отвечать на звонки, (в зависимости от версии может понадобится подключение к смартфону), а ещё такие часы чертовски удобны в управлении благодаря поворотному кольцу, которое позволяет листать пункты меню намного быстрее, чем при помощи кнопок.
У Samsung Gear S3 Frontier нет встроенного компаса, зато есть альтиметр, GPS-приёмник и один из лучших дисплеев, какие только бывают в умных часах. В них всё еще можно плавать, правда, если Fenix 5 Plus можно брать с собой на глубину до ста метров, то в случае с Gear S3 Frontier — это полтора метра и желательно еще не более получаса. Средняя цена — 21 000 рублей.
Заключение
Умных часов много, но все разные. Некоторые просто красивые, другие пытаются заменить собой смартфон в максимуме задач, третьи — помогают в специфических спортивных тренировках и покорении природы. На самом деле, нет часов, которые попадали бы только в одну категорию, все они более или менее универсальны, изменяются только пропорции функций для спорта/отдыха/развлечений. Fenix 5 Plus, как и многие, пытаются усидеть на всех трёх стульях, но лучше всего у них получается именно третий — быть хорошим подспорьем для спорта, походов в горы и леса, триатлона и др.
Но Garmin не забыла и о более будничных функциях, наподобие оплаты товаров в магазине часами и возможности слушать музыку прямо с них, даже если смартфон дома. Да, с таких часов нельзя разговаривать, как шпионы из популярных полуфантастических фильмов, а дисплей не больно роскошный, зато Fenix 5 Plus работают многие дни напролёт, позволяют в них плавать без страха, ориентироваться по карте и GPS и многое другое. А различные модификации позволяют найти наиболее подходящий по деньгам вариант.