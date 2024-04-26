Самый крутой фитнес-браслет Xiaomi почти по цене умных часов? Подумайте дважды

В Xiaomi Smart Band 8 Pro добавили датчик освещённости, но… Честно говоря, стало только хуже. Главная проблема в том, что экран очень долго реагирует на изменившееся освещение. Скажем, вышел я на солнечную улицу, через какое-то время решил посмотреть время, поднимаю запястье — а экран тёмный и на нём ничего не видно. То есть, он активный, и показывает время, но из-за его низкой яркости разглядеть ничего нельзя. Чтобы браслет среагировал и поднял яркость нужно подождать несколько секунд — и это напрягает.

Окей, автояркость можно выключить. Но если раньше и у Xiaomi, и на браслетах от Honor, Huawei, Amazfit, Realme, яркость дисплея регулировалась буквально в пару кликов, здесь это сделать сложнее. Нужно провести пальцем слева-направо (если был активен циферблат, иначе листать свайпами придётся дольше), выбрать иконку настроек, в появившемся меню выбрать «Экран», затем «Яркость», и после — «Настроить». И вот только теперь появляется ползунок выбора яркости. Итого — 6 действий.

Для сравнения, как я меняю яркость на своих Amazfit Active: свайпаю пальцем сверху-вниз, затем справа-налево, и нажимаю иконку яркости — всё, уже можно менять яркость. Четыре действия. У некоторых фитнес-браслетов ещё на одно-два действия меньше.

Получается, и автояркость у Xiaomi Smart Band 8 Pro срабатывает плохо, и вручную яркость менять неудобно. Кстати, если у вас стоит автояркость, то чтобы регулировать яркость вручную, надо сделать на ещё одно действие больше, чем я описал — отключить настройку автояркости, и только потом её регулировать.