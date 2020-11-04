Вы вряд ли слышали об умных часах Zepp, но приготовьтесь, что скоро они будут супер-популярны
А часы, как известно, должны быть красивыми и вообще как-то раскрывать статус владельца. Даже если они, на самом деле, недорогие.
Тут я вижу небольшую несправедливость, что многие современные умные часы стоят дешевле, чем брендовые механические, однако действительно электронный гаджет сделать проще.
Но давайте уже посмотрим на Zepp E — новейшие смарт-часы для Android-смартфонов (с айфоном их тоже можно использовать, но с Андроидом уместнее). Производит их знаменитый среди энтузиастов вендор Huami.
Внешний вид
Ко мне на обзор приехала модель с золотистым цветом корпуса и серо-бежевым ремешком из кожзаменителя. Выглядит, надо сказать, действительно стильно. Особенно в сочетании с чёрным экраном.
В комплекте — два размера ремешка (как у Apple Watch), но забавно, что мне было достаточно и минимального размера. Но для наибольшего удобства на мужскую руку всё же лучше крепить вариант подлиннее.
Крепление ремешков — стандартное для часов. Так что, их можно легко менять на те, что вам больше нравятся.
На корпусе часов одна-единственная кнопка, на которую могут быть завязаны две функции: одна вызывается кратковременным нажатием, другая — удержанием.
Всё остальное управление осуществляется с помощью сенсорного экрана. Он здесь довольно чувствительный, а анимация — плавная.
На нижней части часов находятся датчики и контакты для зарядки. Зарядная площадка намагничена и часы на ней фиксируются в строго определённом положении, чтобы совпадали контакты.
Отмечу однако, что разработчики смарт-часов на Android до сих пор не могут придти к какому-то единому стандарту, хотя казалось бы та же беспроводная зарядка должна помочь. Но её здесь нет.
Другой вариант — использовать зарядку через USB-C, чтобы не таскать с собой в поездки кучу кабелей, но и этого тут тоже нет.
Заканчивая разговор про внешность отмечу, что корпус часов выдерживает давление воды в 5 атмосфер. Это означает, что в них можно мыть руки, а то и стоять под душем, но плавать или заниматься водными видами спорта не рекомендуется.
Экран и интерфейс
Вообще, часы Zepp E существуют в двух вариантах — круглые, Circle, и прямоугольные, Square. Как вы уже поняли по фотографиям, у меня на тесте были прямоугольные — честно, мне такой форм-фактор смарт-часов нравится гораздо больше.
У Zepp E Square экран имеет диагональ 1,65 дюймов и плотность точек 341 ppi. Тип экрана — AMOLED.
Управление основными функциями часов доступно из меню, которое подобно смартфонам вызывается свайпом сверху-вниз. Здесь можно, в частности, включить “фонарик” (экран будет ярко светиться), управлять яркостью экрана и режимом работы часов — ”не беспокоить”, энергобережение и т.п.
Zepp E умеют держать экран постоянно включённым (Always On Display), что, разумеется, приводит к повышенному энергопотреблению, но об этом позже.
В приложении Zepp для смартфона можно менять и циферблаты — вариантов море, есть как со стрелками, так и без. Некоторые циферблаты поставляются как есть, другие можно настраивать, выбирая, что именно будет отображаться в разных блоках.
Функции
Возможно, часы Zepp E показались вам похожими на Amazfit GTS — и это неспроста. По сути, Zepp — это новый бренд для Amazfit, поэтому и часы похожи, и подключаются они через то же самое приложение, которое за некоторое время до выпуска часов на рынок переименовали из Amazfit в Zepp, сменив также и логотип.
По функциям Zepp E и Amazfit GTS тоже весьма похожи, но есть некоторые изменения.
В частности, в дополнение к определению пульса здесь присутствует и пульсоксиметр (функция SpO2), то есть, определение насыщения кислорода в крови. Конечно, это нельзя назвать точными медицинскими данными, как и во всех подобных подобных гаджетах такие измерения носят лишь ориентировочно-ознакомительный характер, но лично я не считаю их бесполезными.
Поясню. Если часы показывают, что у вас всё в порядке — это не значит, что у вас и правда всё в порядке. Но! Если показания часов вас настораживают — это хороший повод провериться у врача. Понимаете? Что ЭКГ на Apple Watch или Samsung Watch, что пульсоксиметр на Zepp E — это не показатель здоровья, а скорее показатель “нездоровья”.
При этом, разумеется, часы тоже могут ошибаться и “занижать” показания. Но если вы благодаря часам сходите к врачу — лишним это точно не будет.
В любом случае, безотносительно показаний часов, если вас что-то беспокоит — надо идти ко врачу. В общем, все люди взрослые, каждый сам отвечает за своё здоровье — давайте продолжим по функциям.
Следующее улучшение в Zepp E по сравнению с Amazfit GTS — это отслеживание ещё одной фазы сна: REM (Rapid Eye Movement — Быстрые Движения Глаз, БДГ). Ранее я уже рассказывал, что Amazfit GTS весьма хорошо определяли длительность фазы глубокого сна (не путать с медленным сном), а REM — это, напротив, фаза быстрого сна (не путать с неглубоким сном).
Точная функция REM (БДГ) пока не установлена, но продолжительность этой фазы связана со стрессом. Тем не менее, опыты на мышах показали, что REM — необходимая для жизни фаза.
Но здесь как и с пульсоксиметром — однозначно полагаться на показания часов (и тем более — успокаивать себя ими) нельзя, но в качестве вспомогательного ориентира это полезно.
Кстати, уровень стресса часы тоже замеряют, на основании измерения пульса и вашей подвижности. Если пульс высокий, а вы не двигаетесь — это может быть одним из показателей стресса.
Ну и, разумеется, здесь есть шагомер — без этого сегодня вообще ни один носимый гаджет не обходится.
Дополнительно, часы позволяют отслеживать тренировки, в том числе, ставить свои цели (пройти столько-то шагов или интенсивно двигаться столько-то времени), в них есть секундомер, компас, будильник, отображение погоды, управление плеером в телефоне, ну и уведомления.
Уведомления здесь только текстовые — то есть, если вам пришлют фотографию в мессенджер, вам придётся смотреть её на смартфоне. А вот текст можно прочитать и на часах, где также отображается и значок приложения.
Микрофона, динамиков, встроенного муз.плеера, FM-радио и т.п. здесь нет.
Автономность
От полного заряда батареи часы могут проработать до 10 дней, но это крайне скучный режим, в котором придётся отключить почти всё, и тогда не понятно, какой вообще смысл в смарт-часах. Я люблю тестировать автономность по-полной, но без фанатизма — просто чтобы все нужные функции были включены.
Итак, я включил постоянное измерение пульса, что необходимо и для отслеживания фаз сна. Также я активировал Always On Display потому что считаю это обязательным для часов, а то иначе это не часы, а браслет какой-то. Ну и, конечно же, были включены уведомления — мы же о смарт-часах говорим, а то без уведомлений можно и обычные носить, хоть годами. В итоге получается, что от полного заряда Zepp E работают 3 дня, в отдельных случаях могут протянуть и 4. То есть, в короткие командировки можно зарядку не брать, но в отпуск — обязательно.
Конкуренты
|Zepp E Square
|Apple Watch SE (44 мм)
|Huawei Watch Fit
|Совместимость
|Android, iOS
|iOS
|Android, iOS
|Дисплей, диагональ
|1,65''
|1,78"
|1,64''
|Дисплей, разрешение
|348x442 пикс.
|368x448 пикс.
|280х456 пикс.
|Микрофон, динамик
|нет
|есть
|нет
|Звонки через телефон
|нет
|есть
|да
|Уведомления
|да
|да
|да
|Измерение кислорода в крови
|есть
|нет
|есть
|Водонепроницаемость
|5АТМ
|5АТМ
|5АТМ
|Габариты
|43,3х35,7х9 мм
|44x38x10,4 мм
|46x30x10,7 мм
|Масса
|36 г
|36,4 г
|21 г
|Цена
|20,5 тысяч рублей
|25 тысяч рублей
|8,5 тысяч рублей
Apple Watch SE
Apple Watch SE стоят на 4-5 тысяч дороже, но и функций у них намного больше — во всяком случае, если у вас айфон. К Android часы Apple не подключишь. Правда, измерения кислорода в крови у этой модели нет — данную функцию добавили только в топовую модель, Apple Watch Series 6, которая стоит уже 37 тысяч рублей. Зато Apple Watch SE имеют микрофон, динамик, отображают картинки в уведомлениях, и вообще для них написано море приложений. Но, опять же, это только если у вас айфон. Плюс, выглядит модель SE простовато, этакий casual.
Huawei Watch Fit
Если измерение кислорода в крови для вас важна, то Huawei Watch Fit предлагают почти всё то же самое, что Zepp E по цене… Более чем в два раза ниже, чем у Zepp E. Разве что и выглядят они попроще.
Итого
Надо отметить, что Zepp E — это не переименованные Amazfit GTS. Часы действительно получили больше функций (полезных), выступающую круглую кнопку сменили на аккуратную прямоугольную, ну и интерфейс тоже стал более удобным. Однако цена при этом возросла вдвое. Во всяком случае, сразу на нескольких крупных сайтах, которым можно доверять, я нашёл информацию, что Zepp E поступят в продажу по цене 18 600 рублей за круглую версию и 20 490 рублей за прямоугольную, как в этом обзоре.
Насколько это подорожание оправдано лично мне сказать сложно. Тут надо учитывать ещё и аспект моды — Amazfit GTS выглядели гораздо проще, в том числе, за счёт обычных чёрных силиконовых ремешков. А вот Zepp E на руке смотрятся как, не побоюсь этого слова, Apple Watch. Но даже в мире Android конкурентов у них хватает, большинство из них на данный момент немного дешевле. И только от того, насколько быстро цена придёт в среднерыночную (или опустится чуть ниже, как все привыкли от Huami), зависит дальнейшая судьба Zepp. Потому что сами по себе часы качественные и внимания достойны.
- Стильный дизайн
- Качественный экран
- Измерение уровня кислорода в крови
- Дороговато