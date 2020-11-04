ferra.ru

Вы вряд ли слышали об умных часах Zepp, но приготовьтесь, что скоро они будут супер-популярны

Проверяем новый бренд обзором модели Zepp E
8
/10
Оценка по версии Ferra
Zepp E Square
Я уже, наверное, всем надоел повторять одно и то же, но всё-таки для новых читателей скажу ещё раз: хотя не Apple изобрели смарт-часы, именно они сейчас диктуют моду. И все остальные производители очевидно равняются на Apple, пусть и не копируют Apple Watch 1-к-1. Зачем эта информация читателю? Дело в том, что изначально “умные часы” появились как гиковский гаджет, который “простому смертному” вроде как и не нужен. Но с подачи Apple они стали элементом стиля, американская компания даже не раз хвалилась, что Apple Watch — одни из самых популярных часов в мире. Не смарт-часов! А просто часов!

А часы, как известно, должны быть красивыми и вообще как-то раскрывать статус владельца. Даже если они, на самом деле, недорогие.

Тут я вижу небольшую несправедливость, что многие современные умные часы стоят дешевле, чем брендовые механические, однако действительно электронный гаджет сделать проще.

Но давайте уже посмотрим на Zepp E — новейшие смарт-часы для Android-смартфонов (с айфоном их тоже можно использовать, но с Андроидом уместнее). Производит их знаменитый среди энтузиастов вендор Huami.

Внешний вид

Ко мне на обзор приехала модель с золотистым цветом корпуса и серо-бежевым ремешком из кожзаменителя. Выглядит, надо сказать, действительно стильно. Особенно в сочетании с чёрным экраном.

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Упаковка часов Zepp E

В комплекте — два размера ремешка (как у Apple Watch), но забавно, что мне было достаточно и минимального размера. Но для наибольшего удобства на мужскую руку всё же лучше крепить вариант подлиннее.

Комплект: два ремешка (один пристёгнут) и кабель для зарядки

Крепление ремешков — стандартное для часов. Так что, их можно легко менять на те, что вам больше нравятся.

Это короткий ремешок, второй длиннее

На корпусе часов одна-единственная кнопка, на которую могут быть завязаны две функции: одна вызывается кратковременным нажатием, другая — удержанием.

Часы готовы к сопряжению со смартфоном. Кнопка — справа.

Всё остальное управление осуществляется с помощью сенсорного экрана. Он здесь довольно чувствительный, а анимация — плавная.

На нижней части часов находятся датчики и контакты для зарядки. Зарядная площадка намагничена и часы на ней фиксируются в строго определённом положении, чтобы совпадали контакты.

Отмечу однако, что разработчики смарт-часов на Android до сих пор не могут придти к какому-то единому стандарту, хотя казалось бы та же беспроводная зарядка должна помочь. Но её здесь нет.

Другой вариант — использовать зарядку через USB-C, чтобы не таскать с собой в поездки кучу кабелей, но и этого тут тоже нет.

За время тестирования ремешок не потерял товарный вид

Заканчивая разговор про внешность отмечу, что корпус часов выдерживает давление воды в 5 атмосфер. Это означает, что в них можно мыть руки, а то и стоять под душем, но плавать или заниматься водными видами спорта не рекомендуется.

Экран и интерфейс

Вообще, часы Zepp E существуют в двух вариантах — круглые, Circle, и прямоугольные, Square. Как вы уже поняли по фотографиям, у меня на тесте были прямоугольные — честно, мне такой форм-фактор смарт-часов нравится гораздо больше.

У Zepp E Square экран имеет диагональ 1,65 дюймов и плотность точек 341 ppi. Тип экрана — AMOLED.

Управление основными функциями часов доступно из меню, которое подобно смартфонам вызывается свайпом сверху-вниз. Здесь можно, в частности, включить “фонарик” (экран будет ярко светиться), управлять яркостью экрана и режимом работы часов — ”не беспокоить”, энергобережение и т.п.

Zepp E умеют держать экран постоянно включённым (Always On Display), что, разумеется, приводит к повышенному энергопотреблению, но об этом позже.

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Интерфейс мобильного приложения Zepp: магазин циферблатов

В приложении Zepp для смартфона можно менять и циферблаты — вариантов море, есть как со стрелками, так и без. Некоторые циферблаты поставляются как есть, другие можно настраивать, выбирая, что именно будет отображаться в разных блоках.

Функции

Возможно, часы Zepp E показались вам похожими на Amazfit GTS — и это неспроста. По сути, Zepp — это новый бренд для Amazfit, поэтому и часы похожи, и подключаются они через то же самое приложение, которое за некоторое время до выпуска часов на рынок переименовали из Amazfit в Zepp, сменив также и логотип.

По функциям Zepp E и Amazfit GTS тоже весьма похожи, но есть некоторые изменения.

В частности, в дополнение к определению пульса здесь присутствует и пульсоксиметр (функция SpO2), то есть, определение насыщения кислорода в крови. Конечно, это нельзя назвать точными медицинскими данными, как и во всех подобных подобных гаджетах такие измерения носят лишь ориентировочно-ознакомительный характер, но лично я не считаю их бесполезными.

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Измерение содержания кислорода в крови

Поясню. Если часы показывают, что у вас всё в порядке — это не значит, что у вас и правда всё в порядке. Но! Если показания часов вас настораживают — это хороший повод провериться у врача. Понимаете? Что ЭКГ на Apple Watch или Samsung Watch, что пульсоксиметр на Zepp E — это не показатель здоровья, а скорее показатель “нездоровья”.

При этом, разумеется, часы тоже могут ошибаться и “занижать” показания. Но если вы благодаря часам сходите к врачу — лишним это точно не будет.

В любом случае, безотносительно показаний часов, если вас что-то беспокоит — надо идти ко врачу. В общем, все люди взрослые, каждый сам отвечает за своё здоровье — давайте продолжим по функциям.

Следующее улучшение в Zepp E по сравнению с Amazfit GTS — это отслеживание ещё одной фазы сна: REM (Rapid Eye Movement — Быстрые Движения Глаз, БДГ). Ранее я уже рассказывал, что Amazfit GTS весьма хорошо определяли длительность фазы глубокого сна (не путать с медленным сном), а REM — это, напротив, фаза быстрого сна (не путать с неглубоким сном).

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Интерфейс мобильного приложения Zepp: анализ сна

Точная функция REM (БДГ) пока не установлена, но продолжительность этой фазы связана со стрессом. Тем не менее, опыты на мышах показали, что REM — необходимая для жизни фаза.

Но здесь как и с пульсоксиметром — однозначно полагаться на показания часов (и тем более — успокаивать себя ими) нельзя, но в качестве вспомогательного ориентира это полезно.

Кстати, уровень стресса часы тоже замеряют, на основании измерения пульса и вашей подвижности. Если пульс высокий, а вы не двигаетесь — это может быть одним из показателей стресса.

Ну и, разумеется, здесь есть шагомер — без этого сегодня вообще ни один носимый гаджет не обходится.

Дополнительно, часы позволяют отслеживать тренировки, в том числе, ставить свои цели (пройти столько-то шагов или интенсивно двигаться столько-то времени), в них есть секундомер, компас, будильник, отображение погоды, управление плеером в телефоне, ну и уведомления.

Уведомления здесь только текстовые — то есть, если вам пришлют фотографию в мессенджер, вам придётся смотреть её на смартфоне. А вот текст можно прочитать и на часах, где также отображается и значок приложения.

Микрофона, динамиков, встроенного муз.плеера, FM-радио и т.п. здесь нет.

Автономность

От полного заряда батареи часы могут проработать до 10 дней, но это крайне скучный режим, в котором придётся отключить почти всё, и тогда не понятно, какой вообще смысл в смарт-часах. Я люблю тестировать автономность по-полной, но без фанатизма — просто чтобы все нужные функции были включены.

Итак, я включил постоянное измерение пульса, что необходимо и для отслеживания фаз сна. Также я активировал Always On Display потому что считаю это обязательным для часов, а то иначе это не часы, а браслет какой-то. Ну и, конечно же, были включены уведомления — мы же о смарт-часах говорим, а то без уведомлений можно и обычные носить, хоть годами. В итоге получается, что от полного заряда Zepp E работают 3 дня, в отдельных случаях могут протянуть и 4. То есть, в короткие командировки можно зарядку не брать, но в отпуск — обязательно.

Конкуренты

Zepp E SquareApple Watch SE (44 мм)Huawei Watch Fit
СовместимостьAndroid, iOSiOSAndroid, iOS
Дисплей, диагональ1,65''1,78"1,64''
Дисплей, разрешение348x442 пикс.368x448 пикс.280х456 пикс.
Микрофон, динамикнетестьнет
Звонки через телефоннетестьда
Уведомлениядадада
Измерение кислорода в кровиестьнетесть
Водонепроницаемость5АТМ5АТМ5АТМ
Габариты43,3х35,7х9 мм44x38x10,4 мм46x30x10,7 мм
Масса36 г36,4 г21 г
Цена20,5 тысяч рублей25 тысяч рублей8,5 тысяч рублей

Apple Watch SE

Apple Watch SE

Apple Watch SE стоят на 4-5 тысяч дороже, но и функций у них намного больше — во всяком случае, если у вас айфон. К Android часы Apple не подключишь. Правда, измерения кислорода в крови у этой модели нет — данную функцию добавили только в топовую модель, Apple Watch Series 6, которая стоит уже 37 тысяч рублей. Зато Apple Watch SE имеют микрофон, динамик, отображают картинки в уведомлениях, и вообще для них написано море приложений. Но, опять же, это только если у вас айфон. Плюс, выглядит модель SE простовато, этакий casual.

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit

Если измерение кислорода в крови для вас важна, то Huawei Watch Fit предлагают почти всё то же самое, что Zepp E по цене… Более чем в два раза ниже, чем у Zepp E. Разве что и выглядят они попроще.

Итого

Надо отметить, что Zepp E — это не переименованные Amazfit GTS. Часы действительно получили больше функций (полезных), выступающую круглую кнопку сменили на аккуратную прямоугольную, ну и интерфейс тоже стал более удобным. Однако цена при этом возросла вдвое. Во всяком случае, сразу на нескольких крупных сайтах, которым можно доверять, я нашёл информацию, что Zepp E поступят в продажу по цене 18 600 рублей за круглую версию и 20 490 рублей за прямоугольную, как в этом обзоре.

Насколько это подорожание оправдано лично мне сказать сложно. Тут надо учитывать ещё и аспект моды — Amazfit GTS выглядели гораздо проще, в том числе, за счёт обычных чёрных силиконовых ремешков. А вот Zepp E на руке смотрятся как, не побоюсь этого слова, Apple Watch. Но даже в мире Android конкурентов у них хватает, большинство из них на данный момент немного дешевле. И только от того, насколько быстро цена придёт в среднерыночную (или опустится чуть ниже, как все привыкли от Huami), зависит дальнейшая судьба Zepp. Потому что сами по себе часы качественные и внимания достойны.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Zepp E Square
Плюсы
  • Стильный дизайн
  • Качественный экран
  • Измерение уровня кислорода в крови
Минусы
  • Дороговато