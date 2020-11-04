Вы вряд ли слышали об умных часах Zepp, но приготовьтесь, что скоро они будут супер-популярны

А часы, как известно, должны быть красивыми и вообще как-то раскрывать статус владельца. Даже если они, на самом деле, недорогие.

Тут я вижу небольшую несправедливость, что многие современные умные часы стоят дешевле, чем брендовые механические, однако действительно электронный гаджет сделать проще.

Но давайте уже посмотрим на Zepp E — новейшие смарт-часы для Android-смартфонов (с айфоном их тоже можно использовать, но с Андроидом уместнее). Производит их знаменитый среди энтузиастов вендор Huami.

Внешний вид

Ко мне на обзор приехала модель с золотистым цветом корпуса и серо-бежевым ремешком из кожзаменителя. Выглядит, надо сказать, действительно стильно. Особенно в сочетании с чёрным экраном.