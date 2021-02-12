ferra.ru
Фитнес и здоровье
Сегодня в 12:10

Брезгуете «игрушечными» умными часами? Вот вам модель из титана без пластиковых деталей!

С кусачей ценой, к сожалению
7.8
/10
Оценка по версии Ferra
Zepp Z
Все мы (жители России в 2021 году) живём не особо богато, и вроде бы на «понты» нет ни денег, ни желания. В электронике всем подавай максимальные процессоры/камеры/дисплеи по минимальной цене, а обёртка никого не волнует. Но все с теплотой вспоминают какие-нибудь Nokia 8800 — абсолютно не функциональные пафосные телефоны-слайдеры в металлических корпусах. В смартфонах таких корпусов из-за моды на «стекляшки» уже не осталось, но в умных часах, внезапно, они ещё есть. И у нас на тесте как раз такой гаджет — Zepp Z в титановом корпусе с дорогой «внешкой».

Не так давно на рынке носимой электроники появился новый бренд Zepp. Он предлагает “не такие как у всех” устройства и принадлежит старой-доброй Huami. С этой компанией вы довольно часто сталкивались, уверен. Именно Huami производит браслеты Mi Band для Xiaomi и более экстремальные устройства под собственным брендом Amazifit.

Zepp появился не на пустом месте. Дорого выглядящие устройства попросту не вписывались в формат дочерней Amazfit. Да и вместе с Xiaomi такое выпустить было бы сложно. А если вы посмотрите на продажи тех же Apple Watch, то станет предельно понятно, что люди хотят не только удобства и кучи функций, но еще и приличного внешнего вида без всех этих спортивных дизайнерских изысков.

И вот перед нами модель Z. Брутальный и мужицкий внешний вид, титановый корпус, куча датчиков на задней панели и кусающаяся цена. Все-таки, 25 000 рублей — это блин, дорого, за часики-то! Для сравнения, Samsung Galaxy A71 (солидный смартфон среднего класса) стоит в серой российской рознице почти столько же. А что могут предложить покупателю новые стильные часы от Huami по такой же цене? Давайте разбираться.

Внешний вид

Zepp Z получили самую классическую форму корпуса. Что-то более нейтральное представить тяжело. Но нейтральность тут отнюдь не в духе современного минимализма. Тот самый металлический корпус, который можно встретить на стендах в обычном часовом магазине. Без спортивных карбоновых вставок и силиконовых ремешков.

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Титановый корпус проходит невероятно долгий процесс полировки. В среднем, процедура длится в пять раз дольше, нежели у других производителей носимой электроники

За управление в часах отвечают три элемента: стандартная прокручиваемая “коронка” и одна физическая кнопка для перехода в спортивный режим. Радует, что до производителей из Поднебесной все-таки дошло, что колесико должно приносить пользу, а не прокручиваться вхолостую, как это было в случае с Honor MagicWatch 2 и Amazfit Stratos 3. В случае с Zepp Z, колесико отвечает за навигацию по интерфейсу.

Zepp Z

Кстати, прокручивание коронки сопровождается приятной тактильной отдачей, реализованной на базе технологии Haptic Feedback. Аналог можно встретить и в Apple Watch, и в тачпаде последних поколений Macbook. Ощущения приятные, почти что иммерсивные, качество отдачи на голову выше, нежели при работе обычного вибромотора.

Zepp Z

Несмотря на отсутствие пластика, который зачастую используют из-за его малого веса, часы на руке почти никак не ощущаются. Заявленный вес в 40 г — идеальный показатель при не самых скромных размерах часов.

Zepp ZApple Watch Series 6HUAWEI Watch GT ClassicGarmin Forerunner 245
Вес (г)4047.14638,5

Дисплей

Обзорщика сложно удивить очередным ярким OLED-дисплеем. Я бы с радостью посмотрел на развитие технологии трансфлективных дисплеев, которые могут обеспечивать приличную картинку и почти не тратить заряд аккумулятора при этом. Можно было сделать меньше воздушную прослойку, увеличить разрешение и получить ультимативные с точки зрения автономности часы. Но увы. Имеем то, что имеем.

Zepp Z оборудованы добротным дисплеем не только по меркам носимой электроники. Даже среди смартфонов встретить значение пиковой яркости ≈550 кд/м2 — большая удача. А теперь добавьте еще и высокое значение плотности пикселей на дюйм — 326 PPI. Поэтому за экран этим часам огромный плюс. Пикселей не видно, яркий. А что еще нужно?

Zepp Z

Сам экран прикрыт защитным стеклом, производитель которого, судя по всему, пока не раскрывается. А теперь немного о том, что удалось выяснить за время тестирования:

  • Олеофобное покрытие присутствует, причем довольно качественное. Палец идеально скользит по поверхности, видимые следы и отпечатки на стекле попросту не остаются.
  • Полторы недели тестирования позволили наглядно убедиться, что стекло в Zepp Z, судя по всему, закалённое не только “на бумаге”. Царапины не появились даже в условиях активного повседневного использования. А тем временем, Gorilla Glass Victus в Galaxy S21 Ultra продолжает царапаться как не в себя.

Функциональность

Для того, чтобы с умным видом и дальше рассуждать о том, что из себя представляют Zepp Z, неплохо бы определиться с тем, что вообще можно считать умными часами.

Есть магазин приложений для часов (не только циферблатов) и используется относительно "открытая" операционная система? В таком случае эти больше похоже на то, что изначально являлось умными часами. В противном случае перед нами фитнес-браслет. Да, даже если он умеет записывать все ваши активности и выглядит точь в точь как часы.

Давайте посмотрим на то, что умеют Zepp Z, и что производителю реализовать пока не удалось:

  • У пользователя есть возможность управлять интерфейсом при помощи голоса, но только на английском языке. Даже интеграция с Amazon Alexa заявлена, хотя в наших реалиях хотелось бы видеть Google Assistant. Тем более, что Huami - это вам не Huawei, и никаких проблем из-за сотрудничества с американским поисковым гигантом у компании быть не должно.
  • Как вы уже поняли, часы оборудованы микрофоном, но есть одна загвоздка. Он используется исключительно для голосового управления. То есть, ответить на звонок прямиком с часов вы не сможете. И это, напомню, в устройстве за 25000 рублей.
  • Мультимедийное управление есть, но рассчитывать на экосистемность не приходится. В распоряжении пользователя лишь виджет управления воспроизведением на смартфоне. Часы сами подхватывают активный виджет из статус-бара и расшаривают управление на себя. А хотелось бы и плейлисты выбирать, знаете ли.

Zepp Z

Зато с чем у Zepp Z нет проблем, так это с мониторингом физической активности и ваших биологических показателей. Начиная от стандартных замеров пульса, вплоть до измерения насыщенности крови кислородом — со всем этим часы справляются здорово. Да и отображение показаний в приложении Zepp выше всяких похвал. Все предельно понятно, за пару часов разберётся даже ваша бабушка.

Huami и в этой линейке активно проталкивает систему PAI, которая на основании информации с датчиков и работы алгоритмов ИИ, обещает выдавать оценку вашим показателям в виде своего хитро рассчитанного индекса. Для этого даже задействуются аппаратные мощности самих часов, судя по заверениям Huami. Но почему бы не перенести все вычисления непосредственно на смартфон и не заняться доработкой очевидных проблем? Риторический вопрос.

Конкуренты

Не могу сказать, что мне не понравились Zepp Z. Отличный корпус с использованием дорогих материалов и крутые показатели автономности, конечно, выводят устройство из разряда фитнес-браслетов на анаболиках в какую-то совершенно отдельную категорию. Но в "душе" это всё тот же условный Mi Band, который не получил каких-то волшебных и неожиданных функций. Меня бы устроила даже возможность записи кардиограммы, но Huami обещают реализовать это лишь в будущих устройствах бренда.

И вот после всего этого вы задаетесь вопросом: а можно ли купить нормальные умные часы но не за такие деньги? И да, и нет. Сейчас объясню.

Несмотря на ограниченный набор функций, Zepp Z подкупают своей автономностью. И тут вот какое дело. Что купертиновские часы не живут и двух дней, что устройства на Android Wear. Да, со временем работы у них все не так здорово, как у героя обзора, но они дают хотя бы какую-то свободу даже в плане банальной кастомизации и запуска сторонних приложений, которые могут сделать из часов действительно полезное устройство. Про оплату часами тоже молчу. Так что сегодня при выборе стоит исходить из того, что вам важнее: автономность с урезанными возможностями или нормальное продолжение вашего смартфона, которое придется заряжать раз в пару дней. Я бы все-таки рекомендовал второй вариант.

Zepp ZOPPO Watch 41mmFOSSIL Q SPORT 41
ЭкранAMOLED, 1,39″, 454×454 пикселейAMOLED, 1.6", 320х360 пикселейAMOLED, 1,19", 390х390 пикселей
ПроцессорНеизвестно + 16 Мб ОЗУSnapdragon Wear 2500 и Apollo 3 + 1 Гб ОЗУQualcomm Snapdragon Wear 3100 + 512 Мб ОЗУ
СвязьBluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, BeidouWi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, A-GPS, ГЛОНАССBluetooth 4.2 LE, Wi-Fi, NFC, GPS
Память256 Мб8 Гб4 Гб
ДатчикиАкселерометр, гироскоп, магнитометр, датчик сердечной активности, датчик SpO2, датчик освещенности, датчик атмосферного давления, высотомер и компасАкселерометр, гироскоп, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульсаАкселерометр, гироскоп, термометр, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр
Операционная системаЗакрытая собственнаяWear OSWear OS
СовместимостьAndroid 5.0 и новее + iOS 10.0 и новееAndroid 6.0 и новее + iOS 12.0 и новееAndroid 6.0 и новее + iOS 9.0 и новее
Защита от водыWR50 (5 атм)WR30 (3 атм)WR50 (5 атм)
Батарея340 мАч300 мАч350 мАч
РемешокCъемный, кожаныйСъемный, силиконовыйСъемный, силиконовый
Размеры45,9х45,9х10,75 мм41,45х36,37х11,4 мм41x41x12 мм
Масса40 г30,1 г24,8 г
Цена350 долларов22 990 рублей19 990 рублей

OPPO Watch 41mm

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Назову это авторской интерпретацией узнаваемых форм от Apple. Но если отложить в сторону все шутки, то да, это явное копирование Apple Watch. Однако внутри все вполне канонично для Android-пользователя. Wear OS в качестве системы, поддержка бесконтактной оплаты Google Pay (без костылей!) и чип от Snapdragon внутри. Ах, да, куда же без спортивных функций. Подсчитывать любые виды вашей активности часы от OPPO тоже умеют.

FOSSIL Q SPORT 41

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Интересный взгляд на носимую электронику от модного бренда. Внешне простые часы, но все еще более навороченные и стоят значительно меньше, чем Zepp Z. Как и в часах от OPPO, тут вам и полная интеграция в экосистему Google, и возможность принять звонок через местный динамик. Бесконтактная оплата тоже никуда не делась. Но как я и предупреждал, от одного заряда часы будут жить недолго. Рассчитывайте на день-два активной работы.

Итого

Zepp Z — хороший вариант для покупки в том случае, если вам и даром не нужна вся эта свобода экосистемы Google с кучей приложений, которые еще и перепробовать надо, чтобы подобрать что-то под себя. Тут все сделали за вас и, стоит заметить, далеко не в самом плохом виде. Часы работают молниеносно, заряжаются быстро, а про то, что они могут разрядиться в самый неподходящий момент, можете просто забыть. Да и выглядят они здорово.

7.8
/10
Оценка по версии Ferra
Zepp Z
Плюсы
  • Титановый корпус и крепкое стекло
  • Точный подсчет данных о ваших активностях
  • Две недели от одного заряда
Минусы
  • Дорого. Очень дорого
  • Нет динамика
  • Ограниченная операционная система