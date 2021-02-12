Брезгуете «игрушечными» умными часами? Вот вам модель из титана без пластиковых деталей!

Не так давно на рынке носимой электроники появился новый бренд Zepp. Он предлагает “не такие как у всех” устройства и принадлежит старой-доброй Huami. С этой компанией вы довольно часто сталкивались, уверен. Именно Huami производит браслеты Mi Band для Xiaomi и более экстремальные устройства под собственным брендом Amazifit.

Zepp появился не на пустом месте. Дорого выглядящие устройства попросту не вписывались в формат дочерней Amazfit. Да и вместе с Xiaomi такое выпустить было бы сложно. А если вы посмотрите на продажи тех же Apple Watch, то станет предельно понятно, что люди хотят не только удобства и кучи функций, но еще и приличного внешнего вида без всех этих спортивных дизайнерских изысков.

И вот перед нами модель Z. Брутальный и мужицкий внешний вид, титановый корпус, куча датчиков на задней панели и кусающаяся цена. Все-таки, 25 000 рублей — это блин, дорого, за часики-то! Для сравнения, Samsung Galaxy A71 (солидный смартфон среднего класса) стоит в серой российской рознице почти столько же. А что могут предложить покупателю новые стильные часы от Huami по такой же цене? Давайте разбираться.

Внешний вид

Zepp Z получили самую классическую форму корпуса. Что-то более нейтральное представить тяжело. Но нейтральность тут отнюдь не в духе современного минимализма. Тот самый металлический корпус, который можно встретить на стендах в обычном часовом магазине. Без спортивных карбоновых вставок и силиконовых ремешков.