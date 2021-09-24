Гид по смартфонам для модников. 5 редких экземпляров для тех, кого задолбал однотипный дизайн

Гид по смартфонам для модников. 5 редких экземпляров для тех, кого задолбал однотипный дизайнЛучшие варианты «не как у всех»
В этом списке пока только один смартфон можно пойти и купить прямо сейчас в магазине. Остальные либо еще не продаются, либо не продаются в России, либо их попросту не достать из-за бешеного ажиотажа. Например, в Китае складывающие Samsung Thom Browne Edition за безумные деньги раскупили в первые же 5 секунд после начала продаж. Что с этим делать? Не знаем. Мы заботливо подыскали лучшие варианты, дальше действовать должны вы.
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition
Чем интересен: топовый камерофон в партнерстве с Kodak и заигрыванием с ретро-стилистикой. А еще у него есть камера-микроскоп с зумом 60х!
Даже обычная версия Oppo Find X3 Pro оказалась крутым вариантом для мобильной фотографии и залетела в топ рейтинга камер DxO Mark. На этом в Oppo решили не останавливаться и, пока только для Китая, выпустили еще более прокачанный аппарат — Photographer Edition в партнерстве с Kodak. Экран, процессор, аккумулятор, камеры, защита от воды и прочее оснащение на уровне лучших флагманов. Бонусом добавили новые режимы съемки и терабайт в облаке для хранения отснятого контента. В общем, смартфон крутой. Но мы же собрались говорить о дизайне?
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition получил двухцветный корпус со вставкой из текстурной черной экокожи и серебристым стеклом «под металл» в верхней части спинки. Вместе это должно напоминать классический фотик Kodak 35. Комплект поставки дополняет чехол в том же стиле, ремешок на запястье, и крупный бокс, опять же в стиле фотокамер. В сумме эта версия Find X3 Pro выглядит офигенно и точно будет привлекать внимание окружающих.
OnePlus Nord 2 5G Green Wood
Чем интересен: один из самых сбалансированных середнячков, способный надрать зад даже некоторым субфлагманам. А кроме двух обычных расцветок он получил версию с редкой спинкой в оливковой «коже».
После Galaxy S5 с его пластиковой спинкой под кожу с прострочкой дизайнеры Samsung догадались, что свернули совсем не туда. То ли их потом выгнали оптом, то ли просто одумались — но через год вышел шикарный по тем временам Galaxy S6. На попытки заигрывания с «кожей» мы потом еще долго смотрели с подозрением. Но постепенно материал был реабилитирован. Например, в кастомных Moto X, потом (с натяжкой) в одном из флагманов LG. А из недавних запусков экокожа встречается в одной из версий Realme GT и OnePlus Nord 2. Гоночная тематика сегодня не к месту, сосредоточимся на последнем.
Nord 2 — представитель типичного среднего класса. Но в чем-то он превосходит младший и даже средний флагманы OnePlus — модели 9R и 9. Камера с новым и очень качественным сенсором, есть оптическая стабилизация, работает долго, заряжается быстро, а процессор Mediatek Dimensity 1200 внезапно оказался очень хорош в играх: мощный и не перегревается. В сером и голубом цвете смартфон можно советовать всем, кто ищет почти идеальный середнячок и гонится за лучшей пропорцией цены и качества. Но эта статья вообще не о практичных покупках, так что пытаемся добыть Nord 2 в расцветке Green Wood из экокожи приглушенного зеленого цвета. Правда, никто не знает, где ее можно купить.
Motorola Razr 5G
Чем интересен: скажем прямо, от легендарного телефона ему досталось не так уж и много, но это все равно крутое переосмысление классики для ностальгирующих.
После нескольких смен владельца позиции бренда Motorola оказались очень слабы, но если вы из тех, кто помнит (а может, даже и пользовался) Razr V3, вторая версия смартфонного переиздания этой легендарной модели должна попасть прямо в сердечко. Еще один бонус — именно этот смартфон в подборке можно пойти и купить в магазине прямо сейчас. Без шуток, можно даже не дочитывать статью и начать вводить поисковый запрос на соседней вкладке.
Razr 5G с технологической точки зрения оснащен неплохо, но без восторга. Шустрый процессор, неплохая камера, основной экран практически без складки, а внешний — достаточно информативный. Да, при высокой стоимости ему не хватает более флагманских комплектующих, но с имиджевым вопросом Razr 5G справляется как надо.
Samsung Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition
Чем интересен: вариант скорее помечтать, чем купить. По сути — элита, которую вы не достанете. Продается за безумные деньги ограниченным тиражом на рынках избранных стран.
Позволить себе одежду и аксессуары Thom Browne может не каждый. А если точнее, мало кто может себе их позволить. Также и со спецверсией Galaxy Z Flip 3: продают их крайне лимитированными партиями и за очень большие деньги. Если цена вопроса вообще не пугает, небольшой шанс достать смартфон, возможно, будет у перекупщиков. Но пойти и забрать его в рознице — никак.
Galaxy Z Flip 3 не отличается от «обычной» модели по характеристикам. Разница только в дизайне: основной цвет смартфона белый, его дополняют фирменные для модного дома красные и синие полосы. Солидный набор комплектных аксессуаров также выкрашен в цвета Thom Browne. А в целом все это смотрится максимально круто и дорого. Samsung X Thom Browne — одна из лучших коллабораций моды и гаджетов за всю историю.
Google Pixel 6
Чем интересен: еще не вышел, но купить уже хочется. Наконец-то Google смогла выбрать для своего смартфона не упоротый и не скучно-утилитарный дизайн. Добавьте к этому нестандартные расцветки — и получается хит для желающих выпендриться.
Примерно через месяц Pixel 6 должен поступить в продажу в некоторых странах. А позже — силами поставщиков-неофициалов доберется и до России. Наверняка, с увесистой наценкой от «нормальной» цены. Раньше смартфоны этой линейки брали энтузиасты, чтобы получить опыт использования «чистейшего» Android, самые быстрые апдейты операционки и попробовать в деле достижения гугловской вычислительной фотографии. Теперь наконец-то дизайн Pixel перестал быть слишком простым или, как в некоторых моделях, странным. А значит, советовать его можно еще и тем, кто ищет себе красивый смартфон.
В плюсы Pixel 6 запишем необычную вставку для камеры на задней панели. Ее сделали по всей ширине, и это решение кажется очень практичным с точки зрения устойчивости смартфона на ровной поверхности. А спинку выкрасили в два цвета, что добавляет изюминку. Предполагается, что фирменный процессор разработки Google должен оказаться очень мощным, комплект камер будет выдавать крутейшие снимки, а жизненный цикл этого смартфона получится очень продолжительным. Кроме того, в отличие от крупных брендов, не желающих отказываться от своих интерфейсных решений, в Pixel 6 получится в полной мере оценить новый дизайн Android Material You. В общем, смартфон будет хорош не только внешне, но еще и в плане интерфейса.