Гид по смартфонам для модников. 5 редких экземпляров для тех, кого задолбал однотипный дизайн

В этом списке пока только один смартфон можно пойти и купить прямо сейчас в магазине. Остальные либо еще не продаются, либо не продаются в России, либо их попросту не достать из-за бешеного ажиотажа. Например, в Китае складывающие Samsung Thom Browne Edition за безумные деньги раскупили в первые же 5 секунд после начала продаж. Что с этим делать? Не знаем. Мы заботливо подыскали лучшие варианты, дальше действовать должны вы.

Oppo Find X3 Pro Photographer Edition

Чем интересен: топовый камерофон в партнерстве с Kodak и заигрыванием с ретро-стилистикой. А еще у него есть камера-микроскоп с зумом 60х!