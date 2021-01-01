6 вещей, которые конкуренты высмеивали у Apple, а потом скопировали себе
Я много ругаю Apple в статьях, но ради объективности стоит поговорить и про обратную сторону медали. Далеко не все решения Apple оказываются верными и выдерживают проверку временем (сама Apple иногда отменяет те фишки, которые сначала с помпой анонсирует — но это уже тема для отдельной статьи), тем не менее, то, что поначалу нередко вызывает смех и подколки не только со стороны покупателей, но и со стороны конкурентов, позже становится главным трендом на рынке. О таких вещах сегодня и поговорим.
Айфон
И начать мне хотелось бы с самого iPhone, потому что мы всё равно будем постоянно его касаться в этой статье. Когда айфон показали публике (Джобс представил его как три в одном: iPod с большим и широким экраном, инновационный мобильный телефон и прорывной интернет-коммуникатор), многие смеялись. Как так? Многозадачности, по сути, нет, приложения ставить нельзя (поначалу так было, да), файлы по Bluetooth передавать нельзя, кнопка всего одна… Бесполезный кусок стекла и железа, про который быстро все забудут.
По факту же айфон кардинально изменил рынок и мобильных телефонов, и смартфонов/коммуникаторов, а заодно Apple прислушалась (в кои-то веки!) к критике насчёт отсутствия сторонних приложений и создала App Store — первый в своём роде магазин приложений, встроенный в сам смартфон, где все купленные пользователем программы автоматически привязывались к его учётной записи и могли быть установлены на любое совместимое устройство, где также настроена эта учётная запись. Разработчики получили возможность легко (но следуя определённым правилам) выкладывать свои приложения и зарабатывать на их продаже, отдавая комиссию Apple, за счёт которой компания в том числе неслабо обогащалась.
Сегодня всё это кажется очевидным т.к. есть у многих, но тогда App Store был революцией, как и сам айфон.
Отсутствие поддержки карт памяти
До Apple телефоны традиционно имели мало встроенной памяти. Я ещё помню, как даже к своей Nokia 6230i покупал карту памяти т.к. стандартной на 32 мегабайта не хватало почти ни для чего, а хотелось слушать музыку. К слову, музыку надо было обязательно закидывать ТОЛЬКО на карту памяти. Я купил на 128 мегабайт — туда можно было закачать аж два-три альбома в более-менее приличном качестве.
А ещё были коммуникаторы на Windows Mobile. У тех, что работали на Windows Mobile 2003 SE файловая память была энергозависима и сбрасывалась, если устройство разрядилось. С Windows Mobile 5 (как и со всеми версиями Symbian) таких проблем уже не было, но всё равно — гаджеты имели хранилище от 32 Мбайт (дешёвые) до 128 Мбайт (самые дорогие), поэтому в пользователи докупали карты памяти на 1, 2, 4 гигабайта.
И тут выходит iPhone, у которого сразу было хранилище на 4, 8 или 16 гигабайт, но… Отсутствовал слот для карт памяти. Разумеется, аналитики всех мастей гадали, когда Apple наконец сдастся (если не обанкротится раньше, конечно) и добавит этот слот, но как видим, они не сделали этого до сих пор. Более того! Даже среди Android-смартфонов (особенно среди флагманов) есть немало таких, что не поддерживают карты памяти.
Зато стало само собой разумеющимся ставить в сам смартфон большой накопитель — чтобы и не нужно было с картами возиться.
Чёлки у смартфонов
iPhone X, в котором впервые появилась “чёлка”, выглядел нелепо. Но вы сравните все смартфоны, которые выходили до него, и после.
Да, “чёлку” конкуренты сначала скопировали, а потом убрали, но! Эта самая “чёлка” разделила смартфоны на два поколения: с прямоугольными экранами 16:9, и закруглённые по краям, но во весь корпус, где соотношение сторон уже 19,5:9, 20:9 и бывает даже 21:9.
Конечно, неестественно вытянутые смартфоны были и раньше, но они были экспериментальными и тренды не задавали. К тому же, цель Apple была не в том, чтобы вытянуть экран, а чтобы увеличить процент площади, которую он занимает по отношению к корпусу. И хотя по этому показателю айфон даже не в пятёрке лидеров, всё равно — до Apple производители будто стеснялись. Пусть и сделали в итоге лучше.
Разъём для наушников
Если чёлки конкуренты стали копировать почти сразу, то над отсутствием разъёма для наушников они же смеялись долго, постоянно подкалывая Apple в рекламе, на брендовых страницах в соцсетях и т.д. А потом незаметно удаляли все эти посты и видео, убирая и сам 3,5-мм разъём.
Вот я хожу с Samsung Galaxy S10 — это последний флагман от Samsung с 3,5-мм разъёмом. Отмечу, на всякий случай, что защита IP68 там присутствует, и разъём ей никак не мешает. Но в линейке смартфонов 2020 года уже этого разъёма нет. И если обычный S20 стал компактнее, и этим можно объяснить отказ от 3,5-мм, то с Galaxy Note такая отмазка уже не прокатит. А Xiaomi убрала 3,5-мм разъём ещё в Mi 8 (а чёлку как раз добавили). Да и вообще, сейчас сложно найти какой-то флагманский смартфон с этим разъёмом. Зато сколько ругали Apple…
Зарядное устройство в комплекте
Иногда мне кажется, что Apple тестирует свою “паству” — какое ещё неудобство они смогут изобрести, чтобы “паства” не взбунтовалась и по-прежнему несла деньги? Меня ещё умиляет, как особо фанатичные сектанты кричат: “Да и не нужен этот зарядник нам! Он всё равно в комплекте плохой был, всего на 5 Вт!”
Понимаете, да? Вместо того, чтобы требовать от компании нормальных зарядников в комплекте с весьма недешёвыми, вообще-то, смартфонами, сектанты ещё и довольны оказались, что зарядник вообще убрали.
Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020
Thank you for writing to us. The product LG G8X mobile does not come with a charger/adapter during the festive sale on Flipkart. You need to buy it separately by visiting the nearest LG service center. The product is genuine and original. It’s not refurbished material.— LG India (@LGIndia) October 14, 2020
Ещё и спрашивают друг у дружки: “У вас что, зарядников дома нет?”. Конечно, есть! У меня дома ворох зарядников на 5 Вт, не только эппловских. И не будь я IT-журналистом, наверняка куча была бы поменьше, но в 5 Вт зарядниках я бы всё равно не нуждался. А вот хороших, мощных зарядок — раз-два и обчёлся. Они поставляются к конкретным смартфонам и при необходимости кому-то отдать или продать смартфон, зарядка уйдёт вместе с ним. А как иначе?
Но главное — знаете, почему у меня дома много зарядников? Потому что их в коробку клали! А скоро не будут. Вот уже Xiaomi обещает M11 без зарядника в комплекте. Добавляет, правда, что за те же деньги можно будет взять и с зарядкой — на выбор. Причём, зарядка не говно, как у Apple, а аж на 55 Вт. Но долго ли продлится такая “щедрость” (чувствуете как то, что раньше было естественным, сегодня уже воспринимается как щедрость?) — непонятно.
По слухам и новый Samsung Galaxy S21 будет поставляться без зарядки. Во всяком случае, компания удалила пост в Facebook, где троллила Apple насчёт отсутствия зарядного устройства. Такие дела.
Ноутбуки без дисковода
Отвлечёмся на минутку от телефонов и поговорим про ноутбуки. Когда Apple представляла самый первый MacBook Air (который, к слову, был толще, чем многие современные “обычные” ноутбуки, но тогда он и правда казался острее бумажного листа), то многие удивились — кому нужен будет ноутбук без привода оптических дисков? Но Apple не только не смутилась, но даже свои рабочие станции — MacBook Pro — стала выпсукать без CD/DVD-ROM.
И опять же — сейчас это не кажется такой уж дикостью, но в то время было смелым шагом, над которым смеялись и который критиковали все эти так называемые “аналитики”. Ну и где вы последний раз видели привод оптических дисков у ноутбуков?
Я вот недавно покупал коробочную версию Windows 10. И знаете, как эту ОС теперь распространяют? На флешке!
Диски настолько стали никому не нужны, что даже игровые консоли уже выпускаются без привода. Не все, правда — старшие версии Xbox Series X и PlayStation 5 всё ещё оборудованы дисководом. Но и это временно. Или вот вспомните — а когда последний раз вы слушали музыку именно с диска? А фильм смотрели?
Или вот ещё недавно новую линейку MacBook Pro ругали за то, что в нём нет ни одного “полноразмерного” разъёма USB — то есть, USB-A. И хотя этот разъём всё ещё актуален, но больше уже для старой техники, да для кабелей, которые со смартфонами поставляются. Да и тот же Samsung уже кладёт в коробку к мобильнику кабель USB-C–USB-C.
Мораль — маркетологи всегда врут, не дайте им сделать вас дураками, когда они пытаются сделать из вас фанатиков своей марки.