6 вещей, которые конкуренты высмеивали у Apple, а потом скопировали себе

Я много ругаю Apple в статьях, но ради объективности стоит поговорить и про обратную сторону медали. Далеко не все решения Apple оказываются верными и выдерживают проверку временем (сама Apple иногда отменяет те фишки, которые сначала с помпой анонсирует — но это уже тема для отдельной статьи), тем не менее, то, что поначалу нередко вызывает смех и подколки не только со стороны покупателей, но и со стороны конкурентов, позже становится главным трендом на рынке. О таких вещах сегодня и поговорим.

Айфон

И начать мне хотелось бы с самого iPhone, потому что мы всё равно будем постоянно его касаться в этой статье. Когда айфон показали публике (Джобс представил его как три в одном: iPod с большим и широким экраном, инновационный мобильный телефон и прорывной интернет-коммуникатор), многие смеялись. Как так? Многозадачности, по сути, нет, приложения ставить нельзя (поначалу так было, да), файлы по Bluetooth передавать нельзя, кнопка всего одна… Бесполезный кусок стекла и железа, про который быстро все забудут.