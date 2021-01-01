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6 вещей, которые конкуренты высмеивали у Apple, а потом скопировали себе

Напоминаем вам о двуличии производителей гаджетов
Есть такая пословица: “Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним”. К сожалению (а, может, и к счастью) на рынке техники её приходится вспоминать постоянно, особенно в отношении Apple. Сначала над ними смеются, а затем… начинают делать то же самое.

Я много ругаю Apple в статьях, но ради объективности стоит поговорить и про обратную сторону медали. Далеко не все решения Apple оказываются верными и выдерживают проверку временем (сама Apple иногда отменяет те фишки, которые сначала с помпой анонсирует — но это уже тема для отдельной статьи), тем не менее, то, что поначалу нередко вызывает смех и подколки не только со стороны покупателей, но и со стороны конкурентов, позже становится главным трендом на рынке. О таких вещах сегодня и поговорим.

Айфон

И начать мне хотелось бы с самого iPhone, потому что мы всё равно будем постоянно его касаться в этой статье. Когда айфон показали публике (Джобс представил его как три в одном: iPod с большим и широким экраном, инновационный мобильный телефон и прорывной интернет-коммуникатор), многие смеялись. Как так? Многозадачности, по сути, нет, приложения ставить нельзя (поначалу так было, да), файлы по Bluetooth передавать нельзя, кнопка всего одна… Бесполезный кусок стекла и железа, про который быстро все забудут.

Стив Джобс представляет публике первый айфон

По факту же айфон кардинально изменил рынок и мобильных телефонов, и смартфонов/коммуникаторов, а заодно Apple прислушалась (в кои-то веки!) к критике насчёт отсутствия сторонних приложений и создала App Store — первый в своём роде магазин приложений, встроенный в сам смартфон, где все купленные пользователем программы автоматически привязывались к его учётной записи и могли быть установлены на любое совместимое устройство, где также настроена эта учётная запись. Разработчики получили возможность легко (но следуя определённым правилам) выкладывать свои приложения и зарабатывать на их продаже, отдавая комиссию Apple, за счёт которой компания в том числе неслабо обогащалась.

Сегодня всё это кажется очевидным т.к. есть у многих, но тогда App Store был революцией, как и сам айфон.

Отсутствие поддержки карт памяти

До Apple телефоны традиционно имели мало встроенной памяти. Я ещё помню, как даже к своей Nokia 6230i покупал карту памяти т.к. стандартной на 32 мегабайта не хватало почти ни для чего, а хотелось слушать музыку. К слову, музыку надо было обязательно закидывать ТОЛЬКО на карту памяти. Я купил на 128 мегабайт — туда можно было закачать аж два-три альбома в более-менее приличном качестве.

Samsung насмехался над Apple из-за отсутствия слота microSD...

А потом "переобулся" и выпустил Galaxy Note20 без поддержки карт памяти

А ещё были коммуникаторы на Windows Mobile. У тех, что работали на Windows Mobile 2003 SE файловая память была энергозависима и сбрасывалась, если устройство разрядилось. С Windows Mobile 5 (как и со всеми версиями Symbian) таких проблем уже не было, но всё равно — гаджеты имели хранилище от 32 Мбайт (дешёвые) до 128 Мбайт (самые дорогие), поэтому в пользователи докупали карты памяти на 1, 2, 4 гигабайта.

Xiaomi Mi 10. Тут не то, что слота под MicroSD нет, так ещё и второй слот для второй симки "замуровали"

И тут выходит iPhone, у которого сразу было хранилище на 4, 8 или 16 гигабайт, но… Отсутствовал слот для карт памяти. Разумеется, аналитики всех мастей гадали, когда Apple наконец сдастся (если не обанкротится раньше, конечно) и добавит этот слот, но как видим, они не сделали этого до сих пор. Более того! Даже среди Android-смартфонов (особенно среди флагманов) есть немало таких, что не поддерживают карты памяти.

Зато стало само собой разумеющимся ставить в сам смартфон большой накопитель — чтобы и не нужно было с картами возиться.

Чёлки у смартфонов

iPhone X, в котором впервые появилась “чёлка”, выглядел нелепо. Но вы сравните все смартфоны, которые выходили до него, и после.

Xiaomi высмеяла смартфоны с вырезом в дисплее...

Да, “чёлку” конкуренты сначала скопировали, а потом убрали, но! Эта самая “чёлка” разделила смартфоны на два поколения: с прямоугольными экранами 16:9, и закруглённые по краям, но во весь корпус, где соотношение сторон уже 19,5:9, 20:9 и бывает даже 21:9.

...хотя именно Xiaomi побежала перерисовывать iPhone X после его выхода (Mi 8 и Mi 8 SE слева и Mi 6 справа наглядно показывают зависимость Сяоми от решений Apple)

Конечно, неестественно вытянутые смартфоны были и раньше, но они были экспериментальными и тренды не задавали. К тому же, цель Apple была не в том, чтобы вытянуть экран, а чтобы увеличить процент площади, которую он занимает по отношению к корпусу. И хотя по этому показателю айфон даже не в пятёрке лидеров, всё равно — до Apple производители будто стеснялись. Пусть и сделали в итоге лучше.

Разъём для наушников

Если чёлки конкуренты стали копировать почти сразу, то над отсутствием разъёма для наушников они же смеялись долго, постоянно подкалывая Apple в рекламе, на брендовых страницах в соцсетях и т.д. А потом незаметно удаляли все эти посты и видео, убирая и сам 3,5-мм разъём.

Так Samsung троллила Apple за отказ от разъёма 3,5 мм. А потом сама примкнула ко злу...

Вот я хожу с Samsung Galaxy S10 — это последний флагман от Samsung с 3,5-мм разъёмом. Отмечу, на всякий случай, что защита IP68 там присутствует, и разъём ей никак не мешает. Но в линейке смартфонов 2020 года уже этого разъёма нет. И если обычный S20 стал компактнее, и этим можно объяснить отказ от 3,5-мм, то с Galaxy Note такая отмазка уже не прокатит. А Xiaomi убрала 3,5-мм разъём ещё в Mi 8 (а чёлку как раз добавили). Да и вообще, сейчас сложно найти какой-то флагманский смартфон с этим разъёмом. Зато сколько ругали Apple…

Зарядное устройство в комплекте

Иногда мне кажется, что Apple тестирует свою “паству” — какое ещё неудобство они смогут изобрести, чтобы “паства” не взбунтовалась и по-прежнему несла деньги? Меня ещё умиляет, как особо фанатичные сектанты кричат: “Да и не нужен этот зарядник нам! Он всё равно в комплекте плохой был, всего на 5 Вт!”

Понимаете, да? Вместо того, чтобы требовать от компании нормальных зарядников в комплекте с весьма недешёвыми, вообще-то, смартфонами, сектанты ещё и довольны оказались, что зарядник вообще убрали.

Сначала Xiaomi смеются над отсутствием зарядника в комплекте с iPhone 12...

...а через пару месяцев эти же Xiaomi презентуют одну из китайских комплектаций Mi 11 без зарядного устройства

LG тоже убрала зарядник из комплекта с новыми смартфонами. В октябре 2020 года, только после презентации Apple, а не до

Ещё и спрашивают друг у дружки: “У вас что, зарядников дома нет?”. Конечно, есть! У меня дома ворох зарядников на 5 Вт, не только эппловских. И не будь я IT-журналистом, наверняка куча была бы поменьше, но в 5 Вт зарядниках я бы всё равно не нуждался. А вот хороших, мощных зарядок — раз-два и обчёлся. Они поставляются к конкретным смартфонам и при необходимости кому-то отдать или продать смартфон, зарядка уйдёт вместе с ним. А как иначе?

Но главное — знаете, почему у меня дома много зарядников? Потому что их в коробку клали! А скоро не будут. Вот уже Xiaomi обещает M11 без зарядника в комплекте. Добавляет, правда, что за те же деньги можно будет взять и с зарядкой — на выбор. Причём, зарядка не говно, как у Apple, а аж на 55 Вт. Но долго ли продлится такая “щедрость” (чувствуете как то, что раньше было естественным, сегодня уже воспринимается как щедрость?) — непонятно.

Вот такой пост Samsung недавно удалила с официальной страницы Facebook

По слухам и новый Samsung Galaxy S21 будет поставляться без зарядки. Во всяком случае, компания удалила пост в Facebook, где троллила Apple насчёт отсутствия зарядного устройства. Такие дела.

Ноутбуки без дисковода

Отвлечёмся на минутку от телефонов и поговорим про ноутбуки. Когда Apple представляла самый первый MacBook Air (который, к слову, был толще, чем многие современные “обычные” ноутбуки, но тогда он и правда казался острее бумажного листа), то многие удивились — кому нужен будет ноутбук без привода оптических дисков? Но Apple не только не смутилась, но даже свои рабочие станции — MacBook Pro — стала выпсукать без CD/DVD-ROM.

Стив Джобс представляет первый MacBook Air

И опять же — сейчас это не кажется такой уж дикостью, но в то время было смелым шагом, над которым смеялись и который критиковали все эти так называемые “аналитики”. Ну и где вы последний раз видели привод оптических дисков у ноутбуков?

Я вот недавно покупал коробочную версию Windows 10. И знаете, как эту ОС теперь распространяют? На флешке!

Диски настолько стали никому не нужны, что даже игровые консоли уже выпускаются без привода. Не все, правда — старшие версии Xbox Series X и PlayStation 5 всё ещё оборудованы дисководом. Но и это временно. Или вот вспомните — а когда последний раз вы слушали музыку именно с диска? А фильм смотрели?

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Это Apple MacBook Air...

Или вот ещё недавно новую линейку MacBook Pro ругали за то, что в нём нет ни одного “полноразмерного” разъёма USB — то есть, USB-A. И хотя этот разъём всё ещё актуален, но больше уже для старой техники, да для кабелей, которые со смартфонами поставляются. Да и тот же Samsung уже кладёт в коробку к мобильнику кабель USB-C–USB-C.

Мораль — маркетологи всегда врут, не дайте им сделать вас дураками, когда они пытаются сделать из вас фанатиков своей марки.