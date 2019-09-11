Теперь iPhone точно никто не будет обводить: итоги осенней презентации Apple 2019

И вот тут я, как заядлый геймер и ведущий игрового YouTube-канала, позволю себе скепсис. Что Apple разбирается в телевидении я не сомневаюсь, но с играми тут всё сложно. Пока ничего из виденного мной в библиотеке Arcade не вызвало желания в это поиграть.

Я не против простых аркад, таймкиллеров и т.п. Да, мобильные игры в целом весьма слабого качества (безотносительно графики), но среди них есть неплохие экземпляры с даже каким-то увлекательным геймплеем. Но в том, что уже на второй презентации показывают для Apple Arcade я ничего интересного не вижу. Говорите, не будет этих игр на других платформах? Да и пожалуйста.

Просто возьмём ближайший аналог подписке Apple Arcade именно из мира игр - Xbox Game Pass. Что у нас там вышло? Вот Gears 5 вышли - первоклассный боевик с сюжетным режимом и возможностью кооперативного прохождения, несколькими сетевыми режимами. А ещё у него долгая история со времён Xbox 360 и армия преданных фанатов. И это бесплатно для владельцев подписки в первый же день.

Или Forza Horizon 4 - лучшая на сегодняшний день аркадная гонка с реалистичными автомобилями. А ещё в Game Pass доступны Prey, Fallout 4, Dead Cells, Metro: Exodus, Devil May Cry 5 - и сотни других игр: интересных, заслуживших немало похвал от критиков и игроков.