Теперь iPhone точно никто не будет обводить: итоги осенней презентации Apple 2019

Сервисы
Реальность уже доказала, что сервисы по подписке приносят больше денег, чем покупка контента. Во всяком случае, они приносят больше денег платформодержателям (что там с самими артистами, исполнителями и т.п. никого не волнует, кроме самих артистов и исполнителей). Поэтому анонсированные ранее игровой сервис Apple Arcade и “аналог Netflix” - Apple TV+ запускаются уже этой осенью (Arcade - 19 сентября, TV+ - 1 ноября) по цене $4,99 каждый. В месяц. Причём, это цена сразу за семью. То есть, если у вас к аккаунту Apple ID привязаны аккаунты жены и детей - то они тоже смогут без каких-либо ограничений играть сразу во все игры Arcade и смотреть сериалы и передачи в TV+.
Причём, Apple не дураки и уже заручились поддержкой известных имён в своей сфере. Игры для Arcade представили Konami (там очередная вариация Frogger) и Capcom. Ну а в сериалах для TV+ снимаются известные и популярные актёры.
Особенно интересно, что Apple заявляет об эксклюзивности контента - то есть, в игры из Arcade поиграть больше нигде нельзя, равно как и увидеть телешоу из TV+.
И вот тут я, как заядлый геймер и ведущий игрового YouTube-канала, позволю себе скепсис. Что Apple разбирается в телевидении я не сомневаюсь, но с играми тут всё сложно. Пока ничего из виденного мной в библиотеке Arcade не вызвало желания в это поиграть.
Я не против простых аркад, таймкиллеров и т.п. Да, мобильные игры в целом весьма слабого качества (безотносительно графики), но среди них есть неплохие экземпляры с даже каким-то увлекательным геймплеем. Но в том, что уже на второй презентации показывают для Apple Arcade я ничего интересного не вижу. Говорите, не будет этих игр на других платформах? Да и пожалуйста.
Просто возьмём ближайший аналог подписке Apple Arcade именно из мира игр - Xbox Game Pass. Что у нас там вышло? Вот Gears 5 вышли - первоклассный боевик с сюжетным режимом и возможностью кооперативного прохождения, несколькими сетевыми режимами. А ещё у него долгая история со времён Xbox 360 и армия преданных фанатов. И это бесплатно для владельцев подписки в первый же день.
Или Forza Horizon 4 - лучшая на сегодняшний день аркадная гонка с реалистичными автомобилями. А ещё в Game Pass доступны Prey, Fallout 4, Dead Cells, Metro: Exodus, Devil May Cry 5 - и сотни других игр: интересных, заслуживших немало похвал от критиков и игроков.
А что у Apple Arcade? Очередная реинкарнация Frogger, причём, судя по презентации, далеко не лучшая. Ещё лет 10-15 назад я видел гораздо более крутой вариант Frogger.
Ладно, выйдет - посмотрим.
iPad
Когда-то у нас был один iPad, который просто обновлялся каждый год, становясь всё лучше. Затем добавили iPad mini, но он долго не продержался (его до сих пор продают, но если и обновляют - то как бы нехотя и не озвучивая подробности). Появление iPad Pro было оправдано: и 12-дюймовый экран (у первой модели), и поддержка пера (стилуса) с отслеживанием силы нажатия - для художников и дизайнеров. 10-дюймовый iPad Pro тоже был понятен - это то же самое, но компактнее. iPad Air - просто облегчённый и чуть более компактный iPad.
Теперь… Теперь у нас три примерно одинаковых iPad (даже четыре - ведь, iPad Pro в двух размерах по-прежнему существует), и все они поддерживают перо Apple Pencil. Я вот теперь сходу и не скажу, чем iPad Air 10,5 отличается от нового iPad 10,5 - нужно лезть на официальный сайт, сравнивать характеристики. Залез, посмотрел: у Air чуть выше разрешение (там реально копейки - зачем?), он чуть тоньше, процессор новее, памяти больше.
Ну да, стало мощнее, быстрее. Как всегда. Разве только цена возбуждает - 329 долларов за минимальную конфигурацию. Или 28 тысяч рублей (официальная российская цена). Самый дешёвый полноразмерный переносной “умный” гаджет от Apple. Для тех, кому iPad Air от 43 тысяч - дорого. Но у iPad Air в минимуме - 64 Гбайт памяти, а у “просто” iPad - 32 Гбайт. В максимуме - 256 Гбайт и 128 Гбайт соответственно, а других вариантов и нет.
Короче, иллюзия выбора, ведь, будут нюансы, о которых никто не говорит - например, расстояние от самого экрана (матрицы) до поверхности стекла. У прошлой бюджетной модели оно было непростительно большим по современным меркам. Короче, поведётесь на низкую цену - сначала дотошно изучите товар в магазине.
Apple Watch
Лично я считаю, что Apple Watch - это лучшее, что сегодня делает Apple, но жаль, что эти смарт-часы, реально спасающие жизни и позволяющие расплачиваться на бесконтактных терминалах, работают только с iPhone. В кои-то веки, в Apple Watch Series 5 (новинка) мы получили Always-On Display - то есть, теперь изображение будет на часах всегда. Батарейка не высаживается за пару часов благодаря переменной частоте обновления экрана - теперь она может, в зависимости от ситуации, варьироваться от 1 до 60 Гц.
Жаль, что пользователь всё равно может рассчитывать лишь на 18 часов автономной работы. Зато добавили циферблаты с компасом, а также “титановый” цвет и “керамический белый”. Цена - от 33 тысяч рублей. В продаже с 20 сентября.
При этом, всё ещё неплохие Series 3 подешевели до 16 тысяч.
iPhone
Ну вот мы и добрались до главной темы презентации: смартфоны iPhone.
Apple вновь забыла про красивые наименования (iPhone X в пресс-материалах действительно смотрелось круто) и назвала новинки iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Вам тоже кажется, что последнее название читается как “промах”?
iPhone 11 стал преемником самого популярного iPhone предыдущего поколения - iPhone Xr. В этом случае новое название даже похвально - теперь его покупатели не будут чувствовать себя ущербными. iPhone 11 как бы не “самый слабый” айфон из новых, а просто сам по себе флагман. Просто другие - они типа “про” и лучше.
Тут, впрочем, тоже забавно. Это, ведь, китайцы раньше любили называть смартфоны “Pro”. Ну типа - вот тебе супер-навороченный флагман, а вот ещё его про-версия, которая дороже и вообще только она и достойна покупки и именно про неё мы на презентации рассказывали. Причём здесь вообще профессионализм - лично я никогда не понимал.
Допустим, с iPad всё понятно - его действительно используют профессионалы. Музыканты, дизайнеры, художники - iPad Pro был сделан именно для них, а не для тех, кому просто не спится и хочется YouTube перед сном глянуть. Но айфон-то?
Да, Apple на презентации показала, как профессиональные режиссёры снимают на айфон видео профессионального качества. Отмечу только, что это далеко не впервые, и видео профессионального качества снимали ещё на iPhone 5s, если не раньше. Что ж, айфон как мобильная видеокамера - действительно невероятно крут, и сравниться с ним могут только топовые Samsung и LG, но последние, как мы знаем, в успех на рынке России уже не особо-то верят.
И да, все камеры всех новых айфонов умеют снимать в 4K/60 fps со стабилизацией. Но чтобы прям вот Pro?
Тут налицо типичное манипулирование сознанием. Дай хорошему музыканту гитару ленинградского завода - он и на ней покажет класс. iPhone как видеокамера сильно лучше, чем продукция ленинградского завода как гитара. Другое дело, что смогут сделать обычные пользователи.
Но обычные пользователи и пользователи айфона - это тоже не совсем одни и те же люди. Обычные пользователи давно видели сверхширокоугольные камеры, ещё в LG G5, и снимали на них и фото и видео. Теперь, в 2019 году, сверхширик появился и в айфоне.
Причём, iPhone 11 обладает (по сравнению с Xr) двумя камерами - обычным шириком и сверх-шириком. А серия Pro имеет также ставший традиционным теле-объектив (да, он есть и у 11 Pro, и 11 Pro Max - различия между ними стали ещё незаметнее, а потому не понятно, зачем так много айфонов сделали).
В целом к камерам претензий у меня нет - чтобы проверить их качество нужно тестировать, но кто ж нам даст? По мнению Apple люди фоткают не на смартфон, а на экосистему, а мы в Ferra.ru - деревенщины необразованные, и пытаемся приборами померять канделы на метр квадратный, сравнив божественный айфон с плебейскими андроидами, вместо того, чтобы обмазываться экосистемой в стиле бьюти-лайвстайла.
Но у меня претензия к внешнему виду. Только ленивый не ругал выступающие камеры у iPhone 6 (да, ещё тогда) и iPhone X (в юбилейной модели могли бы и постараться). Но теперь - суперхит! Выступающие камеры расположены на выступающей площадке! К-к-к-кобмо!
Впрочем, конечно, серия iPhone 11 Pro всё равно круче, чем iPhone 11. Там и экраны поддерживают HDR (у iPhone 11 - нет), и стабилизация в камере аж двойная. Процессор со встроенным нейромодулем, 7 нм техпроцесс… Но это всё ерунда по сравнению с главной инновацией - теперь в комплект будут класть мощную зарядку! А не такую, как обычно.
Что ещё похвально - подняли и автономность: iPhone 11 работает на час дольше iPhone Xr, iPhone 11 Pro - на 4 часа дольше Xs, а 11 Pro Max - на 5 часов дольше Xs Max. Тут, впрочем, всё логично - Apple надо как-то догонять андроиды, которые со своими 4000 мАч и энергоэффективными смартфонами уже игрушки по 10 часов крутить могут (а помните, когда-то все смеялись над андроидом, у которого села батарейка?).
Одно дело - втирать про экосистему (которая у Google не только не хуже, но охватывает даже iPhone/iPad/Mac, тогда как экосистема Apple ограничена Apple), а другое - когда у всех в офисе айфоны сядут, а андроидфоны коллег будут показывать 20-30%. И ведь провода даже ни у кого не найдётся! Потому что ожидаемый USB-C в айфоны так и не завезли. Даже несмотря на то, что фирменный Lightning уже отстал даже по техническим характеристикам - с него, например, видео 1080@60 не выведешь.
Так что, да, батарейка держит дольше. Но ещё неизвестно - насколько это “в рынке” и сравнимо с нашими “долгожителями”, хотя бы из топовых, типа Xiaomi Mi 9.
Итого
Я уже давно говорил, говорю, и буду говорить - Apple всегда (при Стиве Джобсе) хвасталась единством своих стандартов и ругала фрагментированность Android-устройств. Мир Apple был удобен и для пользователей, и для разработчиков - не надо было оптимизировать приложения под кучу разных дисплеев и конфигов “железа”. Новые форматы появлялись только вместе с новым классом устройств (планшет iPad, медиаприставка Apple TV) и разработчик мог, в-принципе, и вообще проигнорировать этот класс - не выходить на iPad или на Apple TV (где там Instagram под iPad? М?).
И что же мы видим теперь? У одних только iPad - четыре разных разрешения экрана. У айфонов (считая поддерживаемые старые модели) - ещё больше. Разработчики для тестирования приложений обзаводятся уже тремя мониторами, чтобы симуляторы всех девайсов влезли.
А в мире Android всё наоборот - берём Full-HD и растягиваем на одно из трёх популярных соотношений сторон: 18,5:9, 19:9 или 19,5:9. Можно ничего не перерисовывать ибо в точках на дюйм разрешение не меняется, а угловые элементы интерфейса без проблем отображаются при привязке к краям. Я помню, как на первых Android-смартфонах можно было запустив одну и ту же игру на каком-то устройстве получить странную кривую картинку в левом-верхнем углу экрана. Сегодня на смартфоне с 19,5:9 я жму “растянуть на весь экран” - и 99% приложений без всяких проблем отображаются вровень с краями, без диспропорций и наездов кнопок друг на друга.
И операционные системы. Apple вдруг решила выделить iPad OS из общего семейства iOS, но некоторые сайты по-прежнему открываются в мобильном виде. Попробуйте, например, используя Safari на iPad зайти в “творческую студию” YouTube.
Проблема и с разъёмами. iPad Pro имеет USB-C, а остальные iPad и все iPhone - давно устаревший Lightning. При этом, в комплекте с iPhone 11 Pro и 11 Pro Max поставляется кабель Lightninng/USB-C, а с iPhone 11 - Lightning/USB-A. Потому что иди ты %^&*, покупатель, вот почему.
Но самое удивительное - что всё это по-прежнему купят. Предзаказ в России откроется 18 сентября. iPhone 11 будет стоить от 60 до 74 тысяч рублей, iPhone 11 Pro - от 90 до 122 тысяч рублей, iPhone 11 Pro Max - от 100 до 132 тысяч.