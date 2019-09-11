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Теперь iPhone точно никто не будет обводить: итоги осенней презентации Apple 2019

Как-то уже даже не смешно
Из всех презентаций Apple, осенняя - самая популярная. Она приковывает больше всего зрителей ибо на ней показывают новые iPhone, которые потом срисовывают… Впрочем, так было раньше. Почему-то мне кажется, что новые айфоны срисовывать никто не будет - напротив, они сами выглядят как копия дешёвой пародии на самих себя. Но давайте поговорим не только об айфонах, но обо всех новинках, которые показала Apple.

Сервисы

Реальность уже доказала, что сервисы по подписке приносят больше денег, чем покупка контента. Во всяком случае, они приносят больше денег платформодержателям (что там с самими артистами, исполнителями и т.п. никого не волнует, кроме самих артистов и исполнителей). Поэтому анонсированные ранее игровой сервис Apple Arcade и “аналог Netflix” - Apple TV+ запускаются уже этой осенью (Arcade - 19 сентября, TV+ - 1 ноября) по цене $4,99 каждый. В месяц. Причём, это цена сразу за семью. То есть, если у вас к аккаунту Apple ID привязаны аккаунты жены и детей - то они тоже смогут без каких-либо ограничений играть сразу во все игры Arcade и смотреть сериалы и передачи в TV+.

Прелести Apple TV+ для "белых" англоязычных господ

Причём, Apple не дураки и уже заручились поддержкой известных имён в своей сфере. Игры для Arcade представили Konami (там очередная вариация Frogger) и Capcom. Ну а в сериалах для TV+ снимаются известные и популярные актёры.

Особенно интересно, что Apple заявляет об эксклюзивности контента - то есть, в игры из Arcade поиграть больше нигде нельзя, равно как и увидеть телешоу из TV+.

Konami демонстрирует эксклюзивную версию Frogger - которую самим не жалко, видимо

И вот тут я, как заядлый геймер и ведущий игрового YouTube-канала, позволю себе скепсис. Что Apple разбирается в телевидении я не сомневаюсь, но с играми тут всё сложно. Пока ничего из виденного мной в библиотеке Arcade не вызвало желания в это поиграть.

Я не против простых аркад, таймкиллеров и т.п. Да, мобильные игры в целом весьма слабого качества (безотносительно графики), но среди них есть неплохие экземпляры с даже каким-то увлекательным геймплеем. Но в том, что уже на второй презентации показывают для Apple Arcade я ничего интересного не вижу. Говорите, не будет этих игр на других платформах? Да и пожалуйста.

Просто возьмём ближайший аналог подписке Apple Arcade именно из мира игр - Xbox Game Pass. Что у нас там вышло? Вот Gears 5 вышли - первоклассный боевик с сюжетным режимом и возможностью кооперативного прохождения, несколькими сетевыми режимами. А ещё у него долгая история со времён Xbox 360 и армия преданных фанатов. И это бесплатно для владельцев подписки в первый же день.

Или Forza Horizon 4 - лучшая на сегодняшний день аркадная гонка с реалистичными автомобилями. А ещё в Game Pass доступны Prey, Fallout 4, Dead Cells, Metro: Exodus, Devil May Cry 5 - и сотни других игр: интересных, заслуживших немало похвал от критиков и игроков.

Вот что такое интересная подписка (Xbox Game Pass)

А что у Apple Arcade? Очередная реинкарнация Frogger, причём, судя по презентации, далеко не лучшая. Ещё лет 10-15 назад я видел гораздо более крутой вариант Frogger.

Ладно, выйдет - посмотрим.

iPad

Когда-то у нас был один iPad, который просто обновлялся каждый год, становясь всё лучше. Затем добавили iPad mini, но он долго не продержался (его до сих пор продают, но если и обновляют - то как бы нехотя и не озвучивая подробности). Появление iPad Pro было оправдано: и 12-дюймовый экран (у первой модели), и поддержка пера (стилуса) с отслеживанием силы нажатия - для художников и дизайнеров. 10-дюймовый iPad Pro тоже был понятен - это то же самое, но компактнее. iPad Air - просто облегчённый и чуть более компактный iPad.

Теперь… Теперь у нас три примерно одинаковых iPad (даже четыре - ведь, iPad Pro в двух размерах по-прежнему существует), и все они поддерживают перо Apple Pencil. Я вот теперь сходу и не скажу, чем iPad Air 10,5 отличается от нового iPad 10,5 - нужно лезть на официальный сайт, сравнивать характеристики. Залез, посмотрел: у Air чуть выше разрешение (там реально копейки - зачем?), он чуть тоньше, процессор новее, памяти больше.

Ну да, стало мощнее, быстрее. Как всегда. Разве только цена возбуждает - 329 долларов за минимальную конфигурацию. Или 28 тысяч рублей (официальная российская цена). Самый дешёвый полноразмерный переносной “умный” гаджет от Apple. Для тех, кому iPad Air от 43 тысяч - дорого. Но у iPad Air в минимуме - 64 Гбайт памяти, а у “просто” iPad - 32 Гбайт. В максимуме - 256 Гбайт и 128 Гбайт соответственно, а других вариантов и нет.

Короче, иллюзия выбора, ведь, будут нюансы, о которых никто не говорит - например, расстояние от самого экрана (матрицы) до поверхности стекла. У прошлой бюджетной модели оно было непростительно большим по современным меркам. Короче, поведётесь на низкую цену - сначала дотошно изучите товар в магазине.

Apple Watch

Лично я считаю, что Apple Watch - это лучшее, что сегодня делает Apple, но жаль, что эти смарт-часы, реально спасающие жизни и позволяющие расплачиваться на бесконтактных терминалах, работают только с iPhone. В кои-то веки, в Apple Watch Series 5 (новинка) мы получили Always-On Display - то есть, теперь изображение будет на часах всегда. Батарейка не высаживается за пару часов благодаря переменной частоте обновления экрана - теперь она может, в зависимости от ситуации, варьироваться от 1 до 60 Гц.

Apple Watch Series 5

Жаль, что пользователь всё равно может рассчитывать лишь на 18 часов автономной работы. Зато добавили циферблаты с компасом, а также “титановый” цвет и “керамический белый”. Цена - от 33 тысяч рублей. В продаже с 20 сентября.

При этом, всё ещё неплохие Series 3 подешевели до 16 тысяч.

iPhone

Ну вот мы и добрались до главной темы презентации: смартфоны iPhone.

Apple вновь забыла про красивые наименования (iPhone X в пресс-материалах действительно смотрелось круто) и назвала новинки iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Вам тоже кажется, что последнее название читается как “промах”?

Тим Кук представляет iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 стал преемником самого популярного iPhone предыдущего поколения - iPhone Xr. В этом случае новое название даже похвально - теперь его покупатели не будут чувствовать себя ущербными. iPhone 11 как бы не “самый слабый” айфон из новых, а просто сам по себе флагман. Просто другие - они типа “про” и лучше.

Тут, впрочем, тоже забавно. Это, ведь, китайцы раньше любили называть смартфоны “Pro”. Ну типа - вот тебе супер-навороченный флагман, а вот ещё его про-версия, которая дороже и вообще только она и достойна покупки и именно про неё мы на презентации рассказывали. Причём здесь вообще профессионализм - лично я никогда не понимал.

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Apple как бы намекает, что даже самый дешёвый iPhone 11 рвёт остальных как Тузик грелку

Допустим, с iPad всё понятно - его действительно используют профессионалы. Музыканты, дизайнеры, художники - iPad Pro был сделан именно для них, а не для тех, кому просто не спится и хочется YouTube перед сном глянуть. Но айфон-то?

Да, Apple на презентации показала, как профессиональные режиссёры снимают на айфон видео профессионального качества. Отмечу только, что это далеко не впервые, и видео профессионального качества снимали ещё на iPhone 5s, если не раньше. Что ж, айфон как мобильная видеокамера - действительно невероятно крут, и сравниться с ним могут только топовые Samsung и LG, но последние, как мы знаем, в успех на рынке России уже не особо-то верят.

И да, все камеры всех новых айфонов умеют снимать в 4K/60 fps со стабилизацией. Но чтобы прям вот Pro?

Тут налицо типичное манипулирование сознанием. Дай хорошему музыканту гитару ленинградского завода - он и на ней покажет класс. iPhone как видеокамера сильно лучше, чем продукция ленинградского завода как гитара. Другое дело, что смогут сделать обычные пользователи.

Но обычные пользователи и пользователи айфона - это тоже не совсем одни и те же люди. Обычные пользователи давно видели сверхширокоугольные камеры, ещё в LG G5, и снимали на них и фото и видео. Теперь, в 2019 году, сверхширик появился и в айфоне.

Сверхширик, впрочем, действительно может оказаться крутым

Причём, iPhone 11 обладает (по сравнению с Xr) двумя камерами - обычным шириком и сверх-шириком. А серия Pro имеет также ставший традиционным теле-объектив (да, он есть и у 11 Pro, и 11 Pro Max - различия между ними стали ещё незаметнее, а потому не понятно, зачем так много айфонов сделали).

В целом к камерам претензий у меня нет - чтобы проверить их качество нужно тестировать, но кто ж нам даст? По мнению Apple люди фоткают не на смартфон, а на экосистему, а мы в Ferra.ru - деревенщины необразованные, и пытаемся приборами померять канделы на метр квадратный, сравнив божественный айфон с плебейскими андроидами, вместо того, чтобы обмазываться экосистемой в стиле бьюти-лайвстайла.

Но у меня претензия к внешнему виду. Только ленивый не ругал выступающие камеры у iPhone 6 (да, ещё тогда) и iPhone X (в юбилейной модели могли бы и постараться). Но теперь - суперхит! Выступающие камеры расположены на выступающей площадке! К-к-к-кобмо!

Народное творчество уже подоспело

Впрочем, конечно, серия iPhone 11 Pro всё равно круче, чем iPhone 11. Там и экраны поддерживают HDR (у iPhone 11 - нет), и стабилизация в камере аж двойная. Процессор со встроенным нейромодулем, 7 нм техпроцесс… Но это всё ерунда по сравнению с главной инновацией - теперь в комплект будут класть мощную зарядку! А не такую, как обычно.

Что ещё похвально - подняли и автономность: iPhone 11 работает на час дольше iPhone Xr, iPhone 11 Pro - на 4 часа дольше Xs, а 11 Pro Max - на 5 часов дольше Xs Max. Тут, впрочем, всё логично - Apple надо как-то догонять андроиды, которые со своими 4000 мАч и энергоэффективными смартфонами уже игрушки по 10 часов крутить могут (а помните, когда-то все смеялись над андроидом, у которого села батарейка?).

Круче в 100500 раз!

Одно дело - втирать про экосистему (которая у Google не только не хуже, но охватывает даже iPhone/iPad/Mac, тогда как экосистема Apple ограничена Apple), а другое - когда у всех в офисе айфоны сядут, а андроидфоны коллег будут показывать 20-30%. И ведь провода даже ни у кого не найдётся! Потому что ожидаемый USB-C в айфоны так и не завезли. Даже несмотря на то, что фирменный Lightning уже отстал даже по техническим характеристикам - с него, например, видео 1080@60 не выведешь.

Так что, да, батарейка держит дольше. Но ещё неизвестно - насколько это “в рынке” и сравнимо с нашими “долгожителями”, хотя бы из топовых, типа Xiaomi Mi 9.

Итого

Я уже давно говорил, говорю, и буду говорить - Apple всегда (при Стиве Джобсе) хвасталась единством своих стандартов и ругала фрагментированность Android-устройств. Мир Apple был удобен и для пользователей, и для разработчиков - не надо было оптимизировать приложения под кучу разных дисплеев и конфигов “железа”. Новые форматы появлялись только вместе с новым классом устройств (планшет iPad, медиаприставка Apple TV) и разработчик мог, в-принципе, и вообще проигнорировать этот класс - не выходить на iPad или на Apple TV (где там Instagram под iPad? М?).

И что же мы видим теперь? У одних только iPad - четыре разных разрешения экрана. У айфонов (считая поддерживаемые старые модели) - ещё больше. Разработчики для тестирования приложений обзаводятся уже тремя мониторами, чтобы симуляторы всех девайсов влезли.

А в мире Android всё наоборот - берём Full-HD и растягиваем на одно из трёх популярных соотношений сторон: 18,5:9, 19:9 или 19,5:9. Можно ничего не перерисовывать ибо в точках на дюйм разрешение не меняется, а угловые элементы интерфейса без проблем отображаются при привязке к краям. Я помню, как на первых Android-смартфонах можно было запустив одну и ту же игру на каком-то устройстве получить странную кривую картинку в левом-верхнем углу экрана. Сегодня на смартфоне с 19,5:9 я жму “растянуть на весь экран” - и 99% приложений без всяких проблем отображаются вровень с краями, без диспропорций и наездов кнопок друг на друга.

iPhone 8 выглядит всё привлекательнее

И операционные системы. Apple вдруг решила выделить iPad OS из общего семейства iOS, но некоторые сайты по-прежнему открываются в мобильном виде. Попробуйте, например, используя Safari на iPad зайти в “творческую студию” YouTube.

Проблема и с разъёмами. iPad Pro имеет USB-C, а остальные iPad и все iPhone - давно устаревший Lightning. При этом, в комплекте с iPhone 11 Pro и 11 Pro Max поставляется кабель Lightninng/USB-C, а с iPhone 11 - Lightning/USB-A. Потому что иди ты %^&*, покупатель, вот почему.

Но самое удивительное - что всё это по-прежнему купят. Предзаказ в России откроется 18 сентября. iPhone 11 будет стоить от 60 до 74 тысяч рублей, iPhone 11 Pro - от 90 до 122 тысяч рублей, iPhone 11 Pro Max - от 100 до 132 тысяч.

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