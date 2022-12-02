Почему 5000 мАч ничего не гарантируют. И как понять, будет ли смартфон выносливым

Почему 5000 мАч ничего не гарантируют. И как понять, будет ли смартфон выносливымЧто мы узнали по итогам обзоров сотен моделей мобильников
Никто не любит, когда смартфон разряжается за пол-дня, особенно если ты вроде ничего особого с ним не делал. Но для некоторых людей автономность — это вообще важнейшая характеристика, а всем остальным можно и пожертвовать. При этом, как говорится, «не все смартфоны одинаково полезны», поэтому лихие обещания маркетологов, а также дикие цифры заряда аккмулятора ещё ни о чём, к сожалению, не говорят. Поэтому сегодня объясняем подробно, как выбрать смартфон с лучшей автономностью и чем можно/нужно пожертвовать?
Фото: ilounge
Есть два подхода к чистоте: «Чисто — там, где не мусорят» и «Чисто — там, где убирают». Оба не лишены логики, и с автономностью смартфонов примерно так же — формула: «Долгоиграющий смартфон — тот, у которого аккумулятор имеет большую ёмкость» верна лишь отчасти. Мы, как вы знаете, тестируем много смартфонов, и не раз всей редакцией наблюдали картину, когда смартфон со «слабенькими» по современным меркам 4500 мАч уделывал по времени работы смартфоны с 6000 мАч.
Но почему же так происходит?
Какие процессоры «жpyт быстрее, чем едут»
Не забывайте о двух аксиомах:
Топовые флагманские процессоры одного года выпуска, как правило, более прожорливы, чем среднебюджетные.
Новые процессоры обычно экономичнее старых.
Одно правило не отменяет второе, поэтому учитывайте их одновременно. Дело в том, что часто в бюджетные смартфоны ставят просто старые процессоры, и… Такие смартфоны проигрывают в автономности более новым, даже гораздо более мощным. При той же самой ёмкости аккумулятора.
А иногда и сам процессор просто «кривой» и потребляет много энергии в режиме низкой нагрузки, как те же Unisoc SC9863A и T-606/610/612 и др. шестисотые. Посмотрите, например, на результаты производительности и автономности смартфонов Realme C30/C31. Это недорогие маломощные смартфоны с 5000 мАч аккумуляторами и HD-разрешением экраном — чему в них потреблять тонны энергии? Но насколько же быстро они разряжаются в сравнении более мощными (и более прожорливыми, как следствие) мобильниками от тех же Realme:
Вообще, в последнее время, именно бюджетники, к сожалению, гораздо реже становятся лидерами рейтинга автономности.
Если хотите, чтобы бюджетный смартфон долго работал от батарейки — избегайте процессоров MediaTek Helio G90T, G95, G96 (остальные можно брать), Unisoc T606/610/612/616/618 или Exynos любых моделей. А в дорогих смартфонах обходите Snapdragon 888 десятой дорогой — жрёт как не в себя
Смартфоны на процессорах MediaTek более экономичны, но тоже не все. Вот наш наиболее актуальный рейтинг смартфонов с лучшей автономностью:
Автор: Ferra.ru
Здесь первые 4 строчки — смартфоны на разных чипах от MediaTek. Пятая строчка, Infinix Hot 12 Play, уже как раз Unisoc, и, как видите, даже при 6000 мАч аккумуляторе его автономность уступает Wiko T3 и Realme 10 с 5000 мАч аккумуляторами.
Более того, почти такую же автономность, как этот Infinix на Unisoc имеет Realme GT Neo 3T, который вообще на довольно мощном Qualcomm Snapdragon 870 построен, и тоже имеет аккумулятор на 5000 мАч. Почему? Отчасти потому, что процессоры Snapdragon 870/865/860/780 и 778 — самые экономичные среди себе подобных. Но, в случае с быстрыми смартфонами флагманского и среднего уровней, автономность улучшают не только процессоры:
Экран
В среднем, AMOLED-экраны работают дольше, чем IPS. Не всегда и не в любых условиях, но если поставить тёмную тему экрана и смотреть видео/переписываться в тёмном фоне WhatsApp/Telegram, то при прочих равных смартфон с AMOLED всегда проработает дольше, чем смартфон с IPS.
AMOLED-экран
Автор: Ferra.ru
Мы в Ferra.ru тестируем все смартфоны одинаково, и у нас в режиме чтения книги всегда белый фон. Вы можете заметить по тем графикам, что мы публикуем в каждой статье (см. выше), что смартфоны с AMOLED обычно дольше работают в режиме просмотра фильмов, нежели в режиме чтения, а вот с IPS-смартфонами всё наоборот.
У IPS-экранов основной расход аккумулятора — из-за подсветки, которая работает всегда с заданной яркостью. Даже если на экране сплошная темнота — подсветка светит и потребляет энергию (поэтому и сплошную темноту на IPS-экране увидеть невозможно, как бы вы ни старались).
AMOLED-экраны не имеют подсветки как таковой, вместо этого светится каждый пиксель. Соответственно, тёмный пиксель потребляет меньше электричества, чем белый, а чёрный не потребляет вообще ничего т.к. просто не светится. Чем больше темноты на экране — тем меньше потребляется энергии.
Чёрный цвет в AMOLED выглядит так круто потому, что в IPS всегда подсвечивается весь экран (и на это тратится энергия). А у AMOLED чёрный цвет — отключенные сегменты экрана. Отсюда и экономия заряда аккумулятора
Chinahandys
На IPS установка тёмной темы не приведёт ни к чему, кроме эстетического удовольствия, если, конечно, вам такое больше нравится. На AMOLED — это существенный способ экономии и энергии, и ресурса вашего зрения.
Ещё один момент — разрешение экрана. Чем оно ниже, тем меньше энергии потребляет экран. Вообще, это больше характерно для AMOLED — там просто меньше пикселей (напомню, у AMOLED энергию потребляет каждый пиксель), но даже у IPS-экранов есть разница: всё-таки, для отрисовки FHD и процессор и графика больше «напрягаются», чем для отрисовки HD. В конце концов, и у IPS-экранов для поворота полупрозрачных кристаллов на каждом пикселе (точнее — субпикселе) нужна энергия, поэтому и тут чем меньше пикселей — тем меньше энергии нужно.
Оптимизация
Хорошо, с характеристиками вроде понятно. Но как так получается, что практически одинаковые по характеристикам смартфоны всё равно по-разному разряжаются?
Что ж, тут в дело включается оптимизация, которую, по идее, должны выполнять программисты, пишущие прошивки для смартфонов.
Взять, например, тот же процессор. У всех современных процессоров конструкция разделена на мощные ядра для игр и серьёзной нагрузки (запись 4K-видео, всякие фотошопы морды лица и т.д.), и экономичные ядра для выполнения задач, не требующих высокой производительности. К примеру, не обязательно включать мощные ядра, когда вы просто читаете книжку.
Типичный современный флагманский процессор: одно супер-мощное ядро, три средней мощности, и четыре — энергоэффективные
MediaTek
На то, как именно операционная система распределяет задачи между ядрами процессора, уже можно влиять. Тут, конечно, важно не переусердствовать с экономией заряда — никому не нравится, когда запускаешь ту же игру, а смартфон какое-то время дико тормозит, пока не «разгонится».
Следующий момент — частота обновления экрана. Не так давно появились дисплеи LTPO, где эта частота динамическая, т.е. может изменяться в пределах, скажем, от 1 Гц до 120 Гц (иногда этот диапазон меньше). Т.е. если дисплеи два-три года назад могли, в лучшем случае, автоматически переключаться с высокой частоти — 120 Гц или 90 Гц — на 60 Гц, когда смартфон практически не используется, то сегодняшние экраны (далеко не все, впрочем) умеют снижать частоту до 10 Гц (Google Pixel 6 Pro) или вообще до 1 Гц (Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и другие Ультры). Это особенно полезно в режиме Always On Display.
Как правило, в режиме AOD вы можете видеть текущую дату, часы, и последние уведомления. Очевидно, этим данным нет смысла обновляться чаще одного раза в секунду.
Нет никакой необходимости обновлять такой экран даже 30 раз в секунду, не говоря уж про 60 и 120
Samsung
Либо частоту обновления когда пользователь смотрит на экран и там ничего не происходит — опять же, при чтении книги.
Ещё более незаметный способ, впрочем, это уменьшение частоты опроса экрана. Все современные экраны смартфонов — сенсорные, т.е. обрабатывают касания пальцев
или чем вы там касаетесь экрана ещё пользователя. Но и этот опрос происходит не постоянно, а периодически — определённое количество раз в секунду (в идеале, частота опроса экрана должна быть равна или выше частоты обновления экрана). И вот если смартфон понимает, что вы давненько не касались экрана и вроде пока даже не собираетесь (например, если смотрите длинное видео или запустили игру и отошли от смартфона по делам), смартфон снижает частоту опроса сенсора. Скорей всего, именно за счёт этого трюка смартфоны Realme подозрительно долго работают в замерах автономности (всяческие Realme GT, GT Neo и т.п.).
В конце концов, даже когда экран смартфона заблокирован (типа выключен), в системе постоянно что-то происходит: куча фоновых процессов следит за состоянием сети, пуш-уведомлениями, синхронизацией данных и т.п. Как реализованы эти процессы, насколько они нагружают систему и, соответственно, потребляют энергии — всё это тоже важно.
К примеру, ещё пару лет одним из верных способов увеличить автономность смартфона чуть ли не на 25% было отключение стандартного приложения Facebook. Не обязательно было даже пользоваться этой социальной сетью, чтобы фоновый сервис Facebook выжирал батарейку как не в себя.
Отсюда, впрочем, следует и ещё один фактор: устанавливаемые вами приложения тоже могут влиять на автономность, особенно если их режим работы подразумевает фоновые процессы, типа облачных служб, клиентов почты и социальных сетей и т.п.
Да, iPhone 14 Pro Max с 4323 мАч уделывает по автономности все «супермодели» на Android
Какие смартфоны НЕ нужно покупать, если вам важна автономность
Если вам интересны общие тенденции с разбивкой по брендам (средняя температура по больнице, как говорится), то:
- Apple: по автономности хорошие старые модели Pro Max (11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max). Айфоны 14 серии тоже очень долгоиграющие, за исключением базового iPhone 14 (этот долго не протянет).
iPhone 12/12 Pro и 13/13 Pro — так себе, 12 mini и 13 mini, а также iPhone SE любых лет выпуска — ужас-ужас по работе от аккумулятора даже в новом состоянии.
iPhone SE 2022 славится не только игрушечной (по современным меркам) внешностью, но и игрушечной автономностью. Как у древних Android-мобильников с 2800-3000 мАч (новых таких Android-смартфонов уже даже не продают)
Techadvisor.com
- Xiaomi: есть две категории современных смартфонов Сяоми, у которых проблемы с автономностью
Смартфоны среднего класса и флагманы с «обрезанной» (чтобы в рекламе рисовать более крутое количество минут заряда с 0% до 100%) ёмкостью аккумуляторов: Xiaomi 12 Pro (4600 мАч), Mi 10 Ultra (4500 мАч), Mi 11 (4600 мАч), Mi 11i (4520 мАч), Mi 11 Lite (4250 мАч) и 12 Lite (4300 мАч). Причём «лайты» не спасают даже экономичные процессоры среднего класса.
Флагманские смартфоны с нормальной ёмкостью аккумуляторов, но всё равно хреновой автономностью: 12S Ultra (4860 мАч), 11T (5000 мАч), Mi 11 Ultra (5000 мАч), 12T Pro (5000 мАч), 11T Pro (5000 мАч) — у них очень мощные процессоры, которые жрут тонны заряда аккумулятора, если напрягать их по пустякам. А оболочка системы MIUI это в новых версиях делает довольно часто.
Зато все остальные смартфоны Xiaomi (а их большинство), не упомянутые в этом списке, по выносливости либо средние, либо выше среднего — их можете смело брать и не париться.
- Samsung. Хотите себе Самсунг, который не будет разряжаться быстро без особых причин? Тогда сначала проверьте марку процессора в нём!
Дело в том, что Samsung, как владелец станков (окей, фабрик) по производству процессоров, логичным образом старается напихать своих фирменных процессоров Exynos в смартфоны Galaxy, чтобы дешевле было (Самсунгу, а не вам дешевле). И из-за исторической криворукости инженеров этих процессоров любой Exynos — прожорливый и горячий, причём уже не только на фоне «эталонных» Snapdragon, но и некоторых MediaTek.
Худший по автономности современный Samsung? Это раскладушка Galaxy Z Flip3, у которой прожорливый Snapdragon 888 ворочается при аккумуляторе 3300 мАч.
Следом идёт Galaxy S20 с его 4000 мАч при горячем и проблемном процессоре Exynos 990
Samsung
Поэтому и получается, что Samsung Galaxy M52 (Snapdragon 778G, 5000 мАч) работает от аккумулятора долго, а Samsung Galaxy A33 (Exynos 1280, 5000 мАч) разряжается на 15-20% быстрее. Хотя, казалось бы — у M52 крупнее дисплей, аккумуляторы одинаковые, а процессоры равны по мощности. В общем, вы поняли общий принцип.
- Realme. Здесь ситуация примерно как с Xiaomi — быстро разряжаются только флагманские смартфоны с прожорливым процессором. Но не просто прожорливым процессором, а ещё и с урезанной при этом ёмкостью аккумулятора. При этом даже плохой (по меркам Realme) по автономности Realme GT2 5G с максимально прожорливым Snapdragon 888 и 4500 мАч... всё равно выносливее, чем Xiaomi 12S Ultra с 4850 мАч и более современным (менее прожорливым в умеренных нагрузках) Snapdragon 8+ Gen1. Тем не менее, антирейтинг тоже надо составить:
Старые флагманские смартфоны с 4000-4200 мАч (Realme X2 Pro, Realme X3 Superzoom) покупать можно, но автономность будет соответствующей — даже супер-экономичный по современным меркам Snapdragon 855+ не спасёт. Кстати, прикол в том, что X3 Superzoom с 4200 и IPS-дисплеем выносливее, чем X2 Pro с AMOLED и 4000 мАч. Не докапывайтесь к слову «старые» — они ещё вполне бодрые и лучше новых бюджетных моделей. Просто со времён их выхода много воды утекло и 4000 мАч в дорогих мобильниках перестали быть достаточной ёмкостью.
Новые смартфоны с процессорами среднго/флагманского уровней и «неполноценной» (менее 5000 мАч) ёмкостью аккумулятора: Realme GT 5G (Snapdragon 888, 4500 мАч), Realme GT Master Edition (Snapdragon 778G, 4300 мАч), Realme GT Neo 3 150W (MediaTek Dimensity 8100, 4500 мАч).
Сверхбюджетные смартфоны на процессорах Unisoc (Realme C30 и C31, на данный момент). Что-то у них с прошивками не то. При этом у более старого и более дорогого Realme C21Y на таком же Unisoc с автономностью всё в порядке.
Samsung с процессором Exynos и 6000 мАч работает всего на 20 минут дольше, чем Realme с Snapdragon и 5000мАч. И виной этому прожорливость корейских процессоров
- Tecno и Infinix. Здесь всё просто: чем дороже смартфон, тем хуже автономность. Грамотному «удушению» процессоров в нужный момент времени (когда смотрите видео или читаете) эти новые производители пока не научились, поэтому смартфоны всегда немного «на взводе» и всегда кушают выше среднего. Поэтому дольше работают те смартфоны, в которых процессоры слабее и физически не способны кушать по-крупному.
Infinix Hot 12i при своих 5000 мАч выносливый, но в нём четыре (!) маломощных ядра, долгая зарядка, никакущая камера, всё тормозит... А более мощные смартфоны Infinix и разряжаются быстрее
Ну а в старших моделях тоже всё прогнозируемо: Infinix и Tecno с OLED-дисплеями работают (почти всегда) дольше, чем с IPS. С экономичными процессорами Helio G88/88/99 и Dimensity 920 работают дольше, чем с прожорливыми Helio G95 и G96. И, хотя Xiaomi и Realme почти всегда при равных характеристиках выносливее (Realme C25S с 6000 мАч работает дольше, чем Tecno Pova 3 с 7000 мАч), всё равно автономность в пределах нормы. По крайней мере, такой жести, как с выжирающими заряд в никуда Samsung Galaxy S22, или Realme GT2 5G, здесь нет. Всё прогнозируемо, как по учебнику.
- OnePlus вообще не славятся выдающейся автономностью. Потому что выпускают в основном флагманские смартфоны, то есть с прожорливым процессором, и в таком случае получается что-то уровня «сойдёт, Самсунги разряжаются ещё быстрее» (например, OnePlus 10 Pro). А в прочих смартфонах либо аккумулятор урезан до 4500, а иногда и 4200 мАч, либо процессор прожорливый. А иногда и всё вместе (OnePlus 9 Pro с 4500 мАч и Snapdragon 888 передаёт привет).
Те OnePlus, которые работают действительно долго, либо совсем уж бюджетные «дрова», в которых переплата на фоне Xiaomi и Realme не обоснована (OnePlus Nord N20 SE с HD-дисплеем, паршивой бюджетной 50 Мп камерой и MediaTek Helio G35, или OnePlus Nord N300, тоже с HD-дисплеем, 48 Мп и неплохим уже Dimensity 810), либо не продаются уже нигде (OnePlus Nord CE 5G). Впрочем, мы любим OnePlus не за автономность, а за возможность урвать аналог дорогих iPhone 14 Pro и Samsung S22 Ultra за 35-40 тысяч рублей.
Вы никогда не сможете запомнить название OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, но это единственный их смартфон 2022 года с действительно хорошей автономностью
А какие же тогда покупать?
Нужны конкретные выносливые смартфоны для покупки? О них будет отдельный текст. Если вам более-менее понятны принципы, по которым понятно, насколько вынослив смартфон, вы сможете подобрать выносливый вариант и без нас (а если не понятно, то спрашивайте в комментариях — поможем-расскажем-посоветуем).
Просто дело в том, что принципы выбора выносливых смартфонов год от года не меняются, а вот список лучших мобильников, если мы их здесь нарисуем, устареет уже к весне 2023 года. Так что рейтинги будут отдельно и статьи с самыми выносливыми смартфонами будут выходить новые регулярно, а эта, с объяснением, как выбирать, останется в изначальном виде.
Если вам лень подбирать смартфоны по критериям, которые мы расписали выше, просто ищите обзоры с замерами.
К сожалению, многие обзорщики — лентяи, у которых в текстах никакой конкретики и «Экран достаточно экран, батарейка достаточно батарейка, камера вполне себе камера, в руке лежит хорошо — не люфтит и не скрипит, вот вам характеристики в табличке, а ещё у этого смартфона спереди экран, справа кнопки, снизу разъём для зарядки, а сзади камеры. Вывод — смартфон как смартфон».
Но, по крайней мере, у нас сайте замеры есть, а ещё поглядывайте в рейтинг выносливости смартфонов на GSMArena.com — эти ребята тестируют далеко не все китайские смартфоны (европейцы, у них просто покупки из Алиэкспресса не так развиты), но общую картину о выносливости мобильника перед покупкой по их таблице получить можно.