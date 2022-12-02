Почему 5000 мАч ничего не гарантируют. И как понять, будет ли смартфон выносливым

Есть два подхода к чистоте: «Чисто — там, где не мусорят» и «Чисто — там, где убирают». Оба не лишены логики, и с автономностью смартфонов примерно так же — формула: «Долгоиграющий смартфон — тот, у которого аккумулятор имеет большую ёмкость» верна лишь отчасти. Мы, как вы знаете, тестируем много смартфонов, и не раз всей редакцией наблюдали картину, когда смартфон со «слабенькими» по современным меркам 4500 мАч уделывал по времени работы смартфоны с 6000 мАч.

Но почему же так происходит?

Какие процессоры «жpyт быстрее, чем едут»

Не забывайте о двух аксиомах:

Топовые флагманские процессоры одного года выпуска, как правило, более прожорливы, чем среднебюджетные.

Новые процессоры обычно экономичнее старых.

Одно правило не отменяет второе, поэтому учитывайте их одновременно. Дело в том, что часто в бюджетные смартфоны ставят просто старые процессоры, и… Такие смартфоны проигрывают в автономности более новым, даже гораздо более мощным. При той же самой ёмкости аккумулятора.

А иногда и сам процессор просто «кривой» и потребляет много энергии в режиме низкой нагрузки, как те же Unisoc SC9863A и T-606/610/612 и др. шестисотые. Посмотрите, например, на результаты производительности и автономности смартфонов Realme C30/C31. Это недорогие маломощные смартфоны с 5000 мАч аккумуляторами и HD-разрешением экраном — чему в них потреблять тонны энергии? Но насколько же быстро они разряжаются в сравнении более мощными (и более прожорливыми, как следствие) мобильниками от тех же Realme: