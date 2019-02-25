Быстрый обзор Nokia 3.2, 4.2, 9 Pureview и Nokia 120: чем отличаются и стоит ли покупать?

Nokia 120
Nokia 120 - классический кнопочный телефон (не смартфон), разве что, весьма красивый вживую. Имеет приличный для своего форм-фактора и позиционирования экран, который ранее можно было найти в мобильниках только уровня выше среднего.
Сами кнопки здесь мягкие и бесшумные, пользоваться ими очень удобно. Меню телефона покажется хорошо знакомым всем, кто ранее пользовался “звонилками” от Nokia. Помимо стандартных функций имеется браузер и клиент Facebook. К сожалению, проверить их в работе не было возможности - ни Wi-Fi, ни даже Bluetooth, в телефоне нет, а SIM-карты в тестовых семплах отсутствовали.
Камера здесь имеется, но ждать от неё многого не стоит. По качеству - как у очень дешёвых смартфонов.
|Nokia 1 Plus
|Nokia 3.2
|Nokia 4.2
|Nokia 9 PureView
|Операционная система
|Android 9 (Go)
|Android 9 (Android One)
|Android 9 (Android One)
|Android 9 (Android One)
|Экран
|5,45'', IPS, 480x960 пикс., 18:9, 197 ppi
|6,2'', IPS, 720x1520 пикс., 19:9, 271 ppi
|5,71'', IPS, 720x1520 пикс., 19:9, 295 ppi
|5,99'', OLED, 1440х2880 пикс., 18:9, 538 ppi
|Процессор
|Mediatek MT6739WW (4x 1,5 ГГц Cortex-A53)
|Qualcomm Snapdragon 429, 4x 1,8 ГГц Cortex-A53
|Qualcomm Snapdragon 439, 2x 2,0 ГГц Cortex-A53 + 6x 1,45 ГГц Cortex-A53
|Qualcomm Snapdragon 845, 4x 2,8 ГГц Kryo 385 Gold + 4x 1,7 ГГц Kryo 385 Silver
|Графика
|PowerVR GE8100
|Adreno 504
|Adreno 505
|Adreno 630
|Оперативная память
|1 Гбайт
|2/3 Гбайт
|2/3 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|8/16 Гбайт + MicroSD
|16/32 Гбайт + MicroSD
|16/32 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, FM
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BDS, FM
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BDS, FM
|NFC, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BDS
|Камеры
|Основная: 8 Мп, качество видео до 720@30 fps, фронтальная: 5 Мп
|Основная: 13 Мп, размер сенсора 1/3'', качество видео до 1080@30 fps, фронтальная: 5 Мп
|Основная двойная: 13 Мп + 2 Мп, размер сенсора 1/3'', f/2,2, качество видео до 1080@30 fps, фронтальная: 8 Мп f/2,0
|Основная: 5x 12 Мп f/1,8, размер сенсора 1/2,9', качество видео до 2160@30 fps, фронтальная: 20 Мп
|Аккумулятор
|2500 мАч
|4000 мАч
|3000 мАч
|3320 мАч
|Размеры
|145x70,4x8,6 mm
|159,4x76,2x8,6 мм
|149x71,3x8,4 мм
|155x75x8 мм
|Масса
|178 г
|161 г
|172 г
|Цена
|90 евро (6,7 тысяч рублей)
|130 евро (9,6 тысяч рублей)
|150 евро (11 тысяч рублей)
|620 евро (46 тысяч рублей)
Nokia 1 Plus
Из представленных смартфонов это самая бюджетная модель и, внезапно, вполне достойная. Несмотря на то, что процессор слабый, работает устройство шустрее всяких Alcatel за ту же цену. По субъективным ощущениям - примерно как Xiaomi Redmi 6A.
Корпус здесь матовый, пластиковый, покрыт узором. Чем-то напоминает Wileyfox.
Экран - тусклый, примерно на 30-40% хуже по яркости, чем в актуальных флагманах, уступает даже многим бюджетникам от Xiaomi и LG.
Что касается камер, то фронталка хорошая (для такой цены особенно), но тыльная… В общем, надо было на чём-то сэкономить, скажем так..
Nokia 3.2 и Nokia 4.2
Эти смартфоны похожи и внешне и внутренне. “Четвёрка” стеклянная с пластиковой (скорее всего) рамой, тактильно напоминает Asus ZenFone 5 Lite.
К сожалению, производительность семплов Nokia 4.2 на стенде оставляла желать лучшего - тормозил даже мобильный Chrome.
Камеры в целом неплохие, но без HDR показывают невыразительную картинку (уровня Xiaomi Redmi 6 или Samsung Galaxy J4+), а с включенным HDR съёмка длится 3-4 секунды, что естественно приводит к смазам на фото.
Nokia 3.2 почти не отличается от 4.2 по многим пунктам, но при этом дешевле.
Впрочем, выглядит она тоже дешевле - корпус маркий и скользкий (по виду и на ощупь - стеклянный). Отпечатки и грязь на нём, скорее всего, будут постоянно.
Nokia 9 PureView
Эта долгожданная новинка производит отличное впечатление. Угловатый корпус с хромированной окантовкой, классный дисплей, хорошая производительность.
Правда, камеры подтормаживают как в недорогих смартфонах. Да ещё и ручной режим не полноценный: нельзя отрегулировать фокус, насыщенность и многое другое. Однако сами фото - хорошие, не уступают, к примеру, Honor View 20. Также есть возможность сохранять снимки в формате RAW (DNG).
Главный минус смартфона - в неустойчивости задней крышки к царапинам. Тестовые смартфоны были уже исцарапаны будто каток после открытия.
Также в тестовых семплах стык задней крышки с металлической рамой был сделан плохо - неровное стекло криво прилегало к металлу. Но есть надежда, что в коммерческих образцах всё будет нормально. Будем ждать.