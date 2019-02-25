Быстрый обзор Nokia 3.2, 4.2, 9 Pureview и Nokia 120: чем отличаются и стоит ли покупать?

Сами кнопки здесь мягкие и бесшумные, пользоваться ими очень удобно. Меню телефона покажется хорошо знакомым всем, кто ранее пользовался “звонилками” от Nokia. Помимо стандартных функций имеется браузер и клиент Facebook. К сожалению, проверить их в работе не было возможности - ни Wi-Fi, ни даже Bluetooth, в телефоне нет, а SIM-карты в тестовых семплах отсутствовали.

Камера здесь имеется, но ждать от неё многого не стоит. По качеству - как у очень дешёвых смартфонов.