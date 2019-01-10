Чем нас до сих пор раздражают операторы сотовой связи

Ненастоящие безлимиты
Почти каждый оператор сотовой связи обещает что-то безлимитное, но во всех подобных случаях стоит куча сносок и звёздочек. Даже все эти безлимиты от Теле-2, МТС, даже почивший в бозе безлимит от Yota, к которому больше нельзя подключиться, был совсем не безлимитным.
Ведь, что такое безлимитность? Это отсутствие ограничений. Но ограничения здесь ещё какие - например, нельзя было пользоваться торрентами и вообще файлообменными сетями. А если попытаться раздать интернет с мобильного телефона по Wi-Fi - то или трафик считать начнут, или минимальную скорость включат, или вообще не дадут выйти в Сеть.
Почему никто из провайдеров домашнего интернета не переживает на тему файлообменников и количества подключённых устройств? Да, торренты порядком засоряют "эфир", но если мобильник и используют в качестве точки доступа Wi-Fi, то чаще всего для кратковременной раздачи интернета на ноутбук. Вам настолько жалко этих жалких гигабайтов, что ли?
Надоедливые звонки с “выгодными предложениями”
Все хотят зарабатывать, особенно сотрудники колл-центров, но порой это реально раздражает. Особенно когда “в трубку” начинают откровенно врать. К примеру, мне как-то позвонили из Билайна, где я тогда обслуживался, и предложили сменить тариф на “более выгодный”, т.к. якобы у меня слишком высокие траты - 1000 рублей в месяц. А новый тариф - он около 600 рублей в месяц (точную сумму не помню).
Только вот на самом деле эти упомянутые сотрудником колл-центра 1000 рублей были платой за два месяца — 8 числа прошлого и 7 числа нынешнего. Об этом сотрудник, разумеется, решил умолчать, ну а я после таких трюков с запудриванием мозгов взял и написал заявление о переходе к другому оператору.
Очень редко эти “выгодные предложения” оказываются действительно выгодными. В самом деле - какой смысл оператору экономить ваши деньги, если он за их счёт зарабатывает?
Обслуживание в офисах продаж
Но ещё хуже, что перевести на новый тариф могут вот так легко, по телефону, стоит вам лишь согласиться. Но если что-то не так и захотелось вернуться обратно, то это или невозможно (если тариф ушёл в архив) или нужно шагать ногами в офис продаж и стоять там в очереди.
Кстати, да, постоянное переписывание "задним числом" удобных и действительно выгодных тарифов - это ещё один пунктик в эту подборку.
Отсутствие связи в метро или торговых центрах
Не знаю, как вам, а мне не нужен Wi-Fi в метро (особенно такой, каким его сделали). Я искренне не понимаю - в чём проблема обеспечить подземку обычной сотовой связью. Даже с учётом жадности метрополитена, наглости и бюрократии в работе с операторами.
Денег нет? А на соревнования в стиле "на вот этом клочке земли наш 4G+ выжимает 1 Гбит/с!" деньги есть. И на тупую рекламу со звёздами эстрады деньги тоже есть.
Тем более, что развитием сотовой связи в метро операторы занимаются уже давно, но в определённый момент почему-то резко “дали заднюю”, после чего не менее “внезапно” появился тот самый Wi-Fi (который, правды ради, поначалу был весьма неплох).
Ну или ладно метро, да, можно отмазаться, что там действительно есть крайне проблемные участки. Но порой связи не бывает даже в каком-нибудь московском торговом центре! В пределах МКАД, где сотовых вышек всегда было рекордное количество! Особенно если в ТЦ есть подземные этажи (ну а где их нет?).
А у некоторых операторов вообще до сих пор проблемы с покрытием даже на улице. Не будем показывать пальцем на “Tele2”.
Непризнание территориальной целостности РФ
Хорошо, можно ещё понять спорные вопросы вокруг Крыма. Операторам нужно как-то работать в международном поле, а там санкции и всё такое. Но почему для многих провайдеров некоторые отдалённые от Москвы регионы не является частью России? Так и пишут - отменили внутрисетевой роуминг, везде по стране будет вот такая цена. По всей России!
Но если открыть подробности тарифа, то выяснится, что это не касается Чукотского АО, а ещё города Норильска, Таймырского муниципального района. То есть, это всё не Россия, получается? Нет ли здесь нарушения законов РФ?
Дорогой роуминг
И, всё-таки, я не понимаю - почему какие-нибудь туристические операторы “Дримсим” или “Глобалсим” договариваются о недорогом "гостевом" режиме с зарубежными операторами по всему миру, а условный "МегаФон" на такие переговоры не способен? Мне неудобно переходить на другую симку - хоть вот такого международного оператора, хоть местного, но мы ведь видим, что низкие цены на роуминг возможны. Так что мешает добиться их и нашим компаниям?
Внезапное подключение платных услуг
Казалось бы - сколько уж можно-то, "за руку" ловили бесчисленное количество раз, но некоторые операторы до сих пор любят такое. Особенно МТС. До сих пор помню, как ещё при оформлении сим-карты мне менеджер так и сказал - у вас через два часа подключится вот такая услуга, она будет платной, вы её сможете отключить вот этим кодом. Я спросил - а вы что, сами не можете? И получил отрицательный ответ - нет, менеджер этого сделать не может, ведь, услуга ещё не подключена, как же её отключить-то? Но её обязательно подключат.
И ведь подключили! А код на отключение отчего-то не сработал, после чего, поругавшись с представителями компаний (деньги-то в итоге списали), я симку закрыл и больше никогда услугами МТС не пользовался.
Впрочем, не они одни за этим замечены - практически все операторы подключают различные “гудки” и прочие не только надоедливые и совершенно ненужные услуги, но что главное - платные и без предупреждения. В лучшем случае - постфактум.
Непонятные или непрозрачные условия
Ну и наконец - всё вышеперечисленное обычно у операторов приходится буквально выпытывать. Все эти "модные и молодёжные" описания тарифов предлагают лишь базовую информацию, из серии - сколько в месяц вы будете платить, если будете сидеть дома с выключенным мобильником.
Чтобы реально понять тонкости тарифа приходится скачивать PDF с его подробным описанием. Если оно есть. Потому что, например, у "Тинькофф Мобайл" ссылки на такой PDF я на сайте так и не нашёл.