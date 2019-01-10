Чем нас до сих пор раздражают операторы сотовой связи

Почему никто из провайдеров домашнего интернета не переживает на тему файлообменников и количества подключённых устройств? Да, торренты порядком засоряют "эфир", но если мобильник и используют в качестве точки доступа Wi-Fi, то чаще всего для кратковременной раздачи интернета на ноутбук. Вам настолько жалко этих жалких гигабайтов, что ли?

Надоедливые звонки с “выгодными предложениями”

Все хотят зарабатывать, особенно сотрудники колл-центров, но порой это реально раздражает. Особенно когда “в трубку” начинают откровенно врать. К примеру, мне как-то позвонили из Билайна, где я тогда обслуживался, и предложили сменить тариф на “более выгодный”, т.к. якобы у меня слишком высокие траты - 1000 рублей в месяц. А новый тариф - он около 600 рублей в месяц (точную сумму не помню).

Только вот на самом деле эти упомянутые сотрудником колл-центра 1000 рублей были платой за два месяца — 8 числа прошлого и 7 числа нынешнего. Об этом сотрудник, разумеется, решил умолчать, ну а я после таких трюков с запудриванием мозгов взял и написал заявление о переходе к другому оператору.