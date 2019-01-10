Ferra
Телефоны
10 января, 18:28

Чем нас до сих пор раздражают операторы сотовой связи

Вообще все, без исключения
Среднестатистический житель России, покупая сим-карту, выбирает не того оператора, который ему больше всего нравится, а того, который меньше всего не нравится. Даже если какой-то провайдер решает избавиться от одних надоевших недостатков, он в полной мере грешит другими.

Ненастоящие безлимиты

Почти каждый оператор сотовой связи обещает что-то безлимитное, но во всех подобных случаях стоит куча сносок и звёздочек. Даже все эти безлимиты от Теле-2, МТС, даже почивший в бозе безлимит от Yota, к которому больше нельзя подключиться, был совсем не безлимитным.

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Ведь, что такое безлимитность? Это отсутствие ограничений. Но ограничения здесь ещё какие - например, нельзя было пользоваться торрентами и вообще файлообменными сетями. А если попытаться раздать интернет с мобильного телефона по Wi-Fi - то или трафик считать начнут, или минимальную скорость включат, или вообще не дадут выйти в Сеть.

Так вот какое ты, Безлимитище! (Ну или Тарифище - без разницы).

Почему никто из провайдеров домашнего интернета не переживает на тему файлообменников и количества подключённых устройств? Да, торренты порядком засоряют "эфир", но если мобильник и используют в качестве точки доступа Wi-Fi, то чаще всего для кратковременной раздачи интернета на ноутбук. Вам настолько жалко этих жалких гигабайтов, что ли?

Надоедливые звонки с “выгодными предложениями”

Все хотят зарабатывать, особенно сотрудники колл-центров, но порой это реально раздражает. Особенно когда “в трубку” начинают откровенно врать. К примеру, мне как-то позвонили из Билайна, где я тогда обслуживался, и предложили сменить тариф на “более выгодный”, т.к. якобы у меня слишком высокие траты - 1000 рублей в месяц. А новый тариф - он около 600 рублей в месяц (точную сумму не помню).

Только вот на самом деле эти упомянутые сотрудником колл-центра 1000 рублей были платой за два месяца — 8 числа прошлого и 7 числа нынешнего. Об этом сотрудник, разумеется, решил умолчать, ну а я после таких трюков с запудриванием мозгов взял и написал заявление о переходе к другому оператору.

  • Здравствуйте, что бы вам впарить сегодня?

Очень редко эти “выгодные предложения” оказываются действительно выгодными. В самом деле - какой смысл оператору экономить ваши деньги, если он за их счёт зарабатывает?

Обслуживание в офисах продаж

Но ещё хуже, что перевести на новый тариф могут вот так легко, по телефону, стоит вам лишь согласиться. Но если что-то не так и захотелось вернуться обратно, то это или невозможно (если тариф ушёл в архив) или нужно шагать ногами в офис продаж и стоять там в очереди.

Кстати, да, постоянное переписывание "задним числом" удобных и действительно выгодных тарифов - это ещё один пунктик в эту подборку.

Отсутствие связи в метро или торговых центрах

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Не знаю, как вам, а мне не нужен Wi-Fi в метро (особенно такой, каким его сделали). Я искренне не понимаю - в чём проблема обеспечить подземку обычной сотовой связью. Даже с учётом жадности метрополитена, наглости и бюрократии в работе с операторами.

Денег нет? А на соревнования в стиле "на вот этом клочке земли наш 4G+ выжимает 1 Гбит/с!" деньги есть. И на тупую рекламу со звёздами эстрады деньги тоже есть.

Тем более, что развитием сотовой связи в метро операторы занимаются уже давно, но в определённый момент почему-то резко “дали заднюю”, после чего не менее “внезапно” появился тот самый Wi-Fi (который, правды ради, поначалу был весьма неплох).

Лучше бы здесь мобильник ловил

Ну или ладно метро, да, можно отмазаться, что там действительно есть крайне проблемные участки. Но порой связи не бывает даже в каком-нибудь московском торговом центре! В пределах МКАД, где сотовых вышек всегда было рекордное количество! Особенно если в ТЦ есть подземные этажи (ну а где их нет?).

А у некоторых операторов вообще до сих пор проблемы с покрытием даже на улице. Не будем показывать пальцем на “Tele2”.

Непризнание территориальной целостности РФ

Хорошо, можно ещё понять спорные вопросы вокруг Крыма. Операторам нужно как-то работать в международном поле, а там санкции и всё такое. Но почему для многих провайдеров некоторые отдалённые от Москвы регионы не является частью России? Так и пишут - отменили внутрисетевой роуминг, везде по стране будет вот такая цена. По всей России!

Прекрасное от Мегафона. Узнать, какие территории Мегафон не считает Россией, можно лишь нажав кнопку.

Но если открыть подробности тарифа, то выяснится, что это не касается Чукотского АО, а ещё города Норильска, Таймырского муниципального района. То есть, это всё не Россия, получается? Нет ли здесь нарушения законов РФ?

Дорогой роуминг

И, всё-таки, я не понимаю - почему какие-нибудь туристические операторы “Дримсим” или “Глобалсим” договариваются о недорогом "гостевом" режиме с зарубежными операторами по всему миру, а условный "МегаФон" на такие переговоры не способен? Мне неудобно переходить на другую симку - хоть вот такого международного оператора, хоть местного, но мы ведь видим, что низкие цены на роуминг возможны. Так что мешает добиться их и нашим компаниям?

Внезапное подключение платных услуг

Казалось бы - сколько уж можно-то, "за руку" ловили бесчисленное количество раз, но некоторые операторы до сих пор любят такое. Особенно МТС. До сих пор помню, как ещё при оформлении сим-карты мне менеджер так и сказал - у вас через два часа подключится вот такая услуга, она будет платной, вы её сможете отключить вот этим кодом. Я спросил - а вы что, сами не можете? И получил отрицательный ответ - нет, менеджер этого сделать не может, ведь, услуга ещё не подключена, как же её отключить-то? Но её обязательно подключат.

Схема примерно такая

И ведь подключили! А код на отключение отчего-то не сработал, после чего, поругавшись с представителями компаний (деньги-то в итоге списали), я симку закрыл и больше никогда услугами МТС не пользовался.

Помните нашумевшую историю, как вот эти ворота подписались на платные услуги от МТС?

Впрочем, не они одни за этим замечены - практически все операторы подключают различные “гудки” и прочие не только надоедливые и совершенно ненужные услуги, но что главное - платные и без предупреждения. В лучшем случае - постфактум.

Непонятные или непрозрачные условия

Ну и наконец - всё вышеперечисленное обычно у операторов приходится буквально выпытывать. Все эти "модные и молодёжные" описания тарифов предлагают лишь базовую информацию, из серии - сколько в месяц вы будете платить, если будете сидеть дома с выключенным мобильником.

Формулировка условий у "Сбербанк Мобайл" пропагандирует алкоголизм

Чтобы реально понять тонкости тарифа приходится скачивать PDF с его подробным описанием. Если оно есть. Потому что, например, у "Тинькофф Мобайл" ссылки на такой PDF я на сайте так и не нашёл.

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