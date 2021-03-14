Четыре способа купить флагманский смартфон дешевле
Каждый производитель смартфонов придумывает свои способы привлечь покупателей, но о покупателях флагманов лучше всех сегодня заботится Samsung — только у него есть настолько много способов снизить цену при покупке «самых-самых» моделей. Если вы, например, собрались приобретать какую-нибудь из моделей серии Galaxy S21, у вас будет целых четыре варианта снизить его цену уже «на старте» — вплоть до покупки за 1 рубль в некоторых обстоятельствах! О которых сейчас и расскажем, но начнём с самых привычных способов сэкономить:
1. Трейд-ин. Сдал старый смартфон — получил скидку на новый
Здесь мы вам Америку не откроем, такие программы в ходу уже не первый год. И это хороший вариант, если ваш старый смартфон за время использования успел настолько упасть в цене, что торговаться с покупателями «куплю за полцены от той, которую вы за него просите» по объявлению о продаже б/у будет хлопотно и бестолково. И не забывайте, что у Самсунга в рамках этой программы:
- Можно сдать сразу несколько б/у смартфонов. Это удобно — не нужно специально выбирать самый дорогой подержанный смартфон в семье, чтобы он максимально снизил цену новой покупки. Просто собираете мобильники, которыми уже не хотите пользоваться, и покупаете новый Galaxy дешевле. Можно принести не только смартфон, но и планшет и носимые устройства
- В трейд-ин принимают смартфоны любого бренда. Скидку на новый смартфон всё равно получите.
- На покупку флагманов — дополнительная скидка. Если приносите старые смартфоны в трейд-ин и говорите «Galaxy S21/S21+/S21 Ultra буду брать!», к основной скидке в зачёт принятых смартфонов получаете дополнительную скидку до 15 тысяч рублей. А максимально снизить цену Galaxy S21 при сдаче старых смартфонов можно на 58600 рублей.
На сайте Samsung в разделе «trade-in» можно сразу узнать, какую скидку дают за тот или иной б/у смартфон и указать утилизируемую модель на этапе покупки. Если смартфонов несколько, несите их в официальный магазин Samsung, чтобы узнать суммарную скидку.
2. Рассрочка. Никаких переплат, просто оплата смартфона удобными маленькими платежами
Самый удобный способ для тех, кто не меняет смартфоны часто, а покупает мощнейшие флагманы именно для того, чтобы их хватило на годы вперёд.
В таком случае берёте и оформляете рассрочку на 12 (один год) или 36 (три года) месяцев и выплачиваете за смартфон по чуть-чуть один раз в месяц без дополнительных процентов, как это было в старые недобрые времена с кредитами.
Для понимания цифр: за Samsung Galaxy S21 в рассрочке на 36 месяцев платёж составит 2083.06 рублей, а за Galaxy S21 Ultra — 3055 рублей. Такие суммы сегодня люди зачастую тратят на заказы с доставкой еды, а то и на парикмахерские, а тут — флагманский смартфон! В общем, в долгосрочной перспективе — удобная опция. Но есть даже лучше!
3. Samsung Upgrade. Смартфон по подписке: каждый год его вам меняют на новую модель
В противовес рассрочке, которая располагает к «буду пользоваться этим смартфоном три года», Samsung Upgrade — история для тех, кто не любит читать обзоры, рассматривать с микроскопом обрезанные и увеличенные фотографии-сравнения с камер старых и новых флагманов, изучать, на сколько стал процессор быстрее, и «бьётся» ли это разницей в цене, ловить момент для выгодной продажи старого флагмана, пока не вышел какой-то флагман другой марки и не «уронил» цены на устаревших конкурентов…
Просто берёте и арендуете крутейший смартфон на год, а спустя это время просто приходите за новой моделью флагмана. И у вас всегда «последний», самый крутой (будьте уверены, флагманы Самсунг по характеристикам ещё никто не обскакал) и современный смартфон, а душевные метания тех, кто «то ли сейчас покупать, то ли ждать, что там ещё из смартфонов намечается в ближайшие месяцы» вас не волнуют вообще.
- По подписке можно взять не только привычные флагманы Galaxy S/Galaxy Note, но и настоящую экзотику — смартфоны Galaxy Z (Z Fold 2, Z Flip), которые и выглядят, как пришельцы из будущего, и уж точно останутся мобильниками «для избранных» даже месяцы спустя.
- Смартфон с разбитым дисплеем и корпусом отремонтируют бесплатно!. Один раз в год, но бесплатно! Погуглите стоимость дисплеев и ремонта (с работой) новых смартфонов с 120 Гц, Quad HD+ и водозащитой, и вы поймёте, насколько бесплатный ремонт — это благо.
- Спустя год использования смартфон можно вернуть, выплатив за него только полцены!
- Смартфон бесплатно доставляют по всей России, а оформляется услуга элементарно, без банковской волокиты, горы бумажных документов или длинного договора. Все условия на одной странице, ежемесячный платёж за смартфон отправляется через приложение, никаких «вон в ту кассу сходите и на вот этот расчётный счёт деньги внесите» не будет.
А теперь — вариант экономии, аналогов у которого в России нет! Trade-in + подписка на смартфон в одном наборе! Звучит странно, но на самом деле решение очевидное и очень-очень выгодное. Смотрите сами:
4. Samsung Galaxy S21 с ежемесячным платежом в 1 рубль
Нет, это не обман в стиле «но уже со второго месяца выплачиваете всю оставшуюся полную стоимость смартфона». Один рубль — значит один рубль. А получается так при совпадении нескольких факторов:
- Вы оформляете подписку на смартфон по программе Samsung Upgrade. И нацелены покупать что-нибудь именно среди моделей S21, а не Note20 или Z Fold/Z Flip.
- Вы готовы сдать в trade-in свой нынешний флагманский смартфон, который вам надоел/не понравился/бесит/подставьте свой вариант.
- По программе Samsung Upgrade год владения смартфона оценён в половину его стоимости. Держите в голове сумму, равную половине цены Galaxy S21/S21+/S21 Ultra.
- За смартфон в trade-in вы получаете скидку + дополнительную скидку в 15-20 тысяч рублей — дополнительную за то, что при сдаче смартфона в trade-in вы предпочли брать флагман Samsung Galaxy S21.
- Вычитаем скидку за trade-in смартфон, вычитаем 15 (или 20) тысяч рублей от половины стоимости S21/S21+/S21 Ultra. И размазываем эту сумму на 12 месяцев аренды.
- Получаем ежемесячный платёж от 1 до 1800 рублей в месяц. Сумма платежа будет, в основном, зависеть от того, в какую сумму оценили ваш утилизированный флагман по трейд-ин.
Какие смартфоны примут трейд-ин для минимального платежа за S21 по программе Samsung Upgrade
Если вкратце — для такой процедуры готовьте флагманы 2020 модельного года. В случае с S21 (младшим флагманом) сгодятся даже иные флагманы 2019 и 2018 гг. Чтобы узнать, какая скидка будет конкретно за ваше устройство, нужно просто ввести номер IMEI на сайте программы. Калькулятор сразу выдаст результат.
Обратите внимание, что платеж в 1 рубль по акции доступен для Galaxy S21+ с любым объёмом памяти, но вот Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra в рамках этой программе полагаются только с 128 ГБ.
Какой способ экономии выбрать
Зависит от ваших привычек и привязанностей в гаджетах:
- Вам привычнее один раз заплатить за смартфон и закрыть для себя этот вопрос? Трейд-ин со сдачей старого смартфона — идеальный вариант.
- Если моментально достать из кармана много десятков тысяч рублей на мобильник вы не планируете, но хотите именно крутой флагман, и надолго — рассрочка.
- Вам действует на нервы гонка технологий в мобильниках и просто хочется быть владельцем всегда «максимального и самого последнего» смартфона без переплат? Берите смартфон по программе Samsung Upgrade .
- А если у вас ещё и ненужный флагман прошлых лет на руках, то вы можете запросто получить самый крутой Самсунг 2021 года и один из наиболее крутых с точки зрения техники смартфонов в мире без переплат. Но в таком случае поторопитесь — акция с платежом за 1 рубль длится только до конца марта 2021 года.