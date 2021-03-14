Четыре способа купить флагманский смартфон дешевле

Для понимания цифр: за Samsung Galaxy S21 в рассрочке на 36 месяцев платёж составит 2083.06 рублей, а за Galaxy S21 Ultra — 3055 рублей. Такие суммы сегодня люди зачастую тратят на заказы с доставкой еды, а то и на парикмахерские, а тут — флагманский смартфон! В общем, в долгосрочной перспективе — удобная опция. Но есть даже лучше!

3. Samsung Upgrade. Смартфон по подписке: каждый год его вам меняют на новую модель

В противовес рассрочке, которая располагает к «буду пользоваться этим смартфоном три года», Samsung Upgrade — история для тех, кто не любит читать обзоры, рассматривать с микроскопом обрезанные и увеличенные фотографии-сравнения с камер старых и новых флагманов, изучать, на сколько стал процессор быстрее, и «бьётся» ли это разницей в цене, ловить момент для выгодной продажи старого флагмана, пока не вышел какой-то флагман другой марки и не «уронил» цены на устаревших конкурентов…

Просто берёте и арендуете крутейший смартфон на год, а спустя это время просто приходите за новой моделью флагмана. И у вас всегда «последний», самый крутой (будьте уверены, флагманы Самсунг по характеристикам ещё никто не обскакал) и современный смартфон, а душевные метания тех, кто «то ли сейчас покупать, то ли ждать, что там ещё из смартфонов намечается в ближайшие месяцы» вас не волнуют вообще.