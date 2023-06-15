В чём вы выиграете при покупке китайского смартфона вместо какого-нибудь Samsung Galaxy S23

И впечатляют даже не цифры, а то, что заряжается смартфон моментально, а разряжается не моментально. И вообще-то от аккумулятора оно работает при этом дольше, чем большинство смартфонов-конкурентов!

Как вас обманывают с мощностью процессора в смартфонах

Мы, обзорщики, обмазываемся замерами мощности процессора, графики и всего подобного больше, чем все остальные. И до поры – до времени (точнее, до некоторого бюджета на покупку смартфона) лучший вариант — смартфон с более мощным процессором при прочих равных. Ну глупо же покупать смартфон на Helio G37/P60 или, упаси боже, Unisoc SC9863A, если по такой же цене есть вариант Helio G88 или Unisoc T616. Но в дорогих смартфонах прогресс процессоров пошёл… даже не вверх, а куда-то вбок.

По идее Snapdragon 8 Gen 2 быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 1+. Да? Нет!

В замерах Geekbench и Antutu новый процессор, конечно, наберёт баллов поболее. Но в сегодняшних реалиях нужно смотреть не только быстрые замеры мощности, но и долгие — Throttling Test, который показывает, насколько смартфон перегревается и теряет в мощности при длительной нагрузке. И вот тогда вы обнаруживаете неприятненькое…

Раз уж я вас ловил на «крючок» сравнения с Самсунгом Galaxy S23, вот вам нагляднейшее сравнение — два графика длительной нагрузки, которые сделали ребята из GSMArena (самый крутой зарубежный сайт о смартфонах, да и каталог). На одном из них — Samsung Galaxy S23 с Snapdragon 8 Gen 2 (да ещё и не простым, а «спецверсия для Самсунгов S23, разогнанный экземпляр!», а второй — Realme GT3 на Snapdragon 8 Gen 1+. И три цифры, как смартфоны эту нагрузку выдерживают.