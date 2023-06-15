В чём вы выиграете при покупке китайского смартфона вместо какого-нибудь Samsung Galaxy S23

В чём вы выиграете при покупке китайского смартфона вместо какого-нибудь Samsung Galaxy S23Если отбросить поклонение брендам
Дело даже не в Самсунге как таковом, просто iPhone и Sony Xperia в России уже упокоились, а Galaxy остались наглядным примером, сколько в старших смартфонах «наварили» за громкое имя и шильдик и взамен урезали характеристики. В сравнении с современными китайскими смартфонами это особенно бросается в глаза.
Меня всегда удивляло, как один и тот же человек:
При выборе арбуза на рынке (ценой в 150-200 рублей) обязательно осмотрит его со всех сторон и ощупает, чтобы был качественным.
При покупке яиц в супермаркете (ценой в 70-90 рублей) открывает упаковку и проверяет, что яйца внутри не битые.
При выборе смартфона за 50-70 тысяч рублей говорит: «Ой, да какая разница, они все одинаковые!» и покупает какой-то несусветный металлолом, в котором треть цены — просто накрутка за «престижного» производителя. Я сейчас на вас смотрю, покупатели древних Айфонов и младших урезанных «Галаксей».
ЕСЛИ НЕТ ВРЕМЕНИ ЧИТАТЬ И ВАМ НУЖНА ЦЕНА СМАРТФОНА ИЗ ОБЗОРА
Нет, я понимаю, что выпендрёж никто не отменял и с яблоком на корпусе многие готовы терпеть даже паршивый смартфон, но если вы зашли в эту статью, то, наверное, хотите не понты кидать, а в характеристиках разобраться? Вот этим сейчас и займёмся.
Аккумулятор всему голова
Даже не камера (хотя она тоже). Хороший смартфон отличается от плохого тем, что он работает долго, но при этом быстро.
Но процессоры в старшие смартфоны последних лет ставят очень близкие по характеристикам: это может быть Snapdragon 8 Gen 1+, MediaTek Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 2, Apple A15 или A16… но по энергопотреблению (нанометры техпроцесса и всё такое) и скорости работы «максимальные» процессоры 2022-2023 гг. очень близки. Я это докажу вам ещё чуть позже, просто пока примите этот факт.
Экраны — да в общем-то тоже почти у всех AMOLED 120-144 Гц, кушают примерно одинаково. И аккумуляторы — 4500-5000 мАч, околоодинаковые по объёму. Как в таком случае сделать более выносливый смартфон, чем у других? Есть два варианта:
- Увеличить объём аккумулятора. Ещё в 2018 году были флагманские смартфоны с мощными прожорливыми процессорами и… 3000 мАч в аккумуляторе. И считалось, что это норма! В 2019-2020 гг. производители перелезли на 4000 мАч, в 2021-2022 г. — на 4500-5000 мАч, и… всё! Дальнейшее увеличение аккумулятора — это уже не только крупные по диагонали, но и пухлые по толщине смартфоны, с которыми никто просто не захочет носиться. Потому что это будут уже непригодные для карманов брюк аппараты.
- Сделать быстрее зарядку. Времена аккумуляторов с «эффектом памяти» и повышенным износом от быстрых зарядок уже прошли. В основном потому, что зарядки сейчас проектируют с умом, а не «долбанём ваттами побольше в тот же самый по конструкции смартфон, что и раньше!». Но если вы пользовались только смартфонами Apple и Samsung, вам было неоткуда узнать об этом прогрессе — «криворукие» американцы и корейцы по технологиям зарядок по сей день в подмётки не годятся китайским производителям смартфонов.
Самсунг затормозил развитие зарядок аккумулятора ещё после того, как Galaxy Note 7 взрывались по всему миру (при том, что особо быстрой зарядки в них не было — просто аккумулятор влепили слишком близко к процессору и тот его подогревал вплоть до воспламенения). Ну а Apple — это про «и так сойдёт» и «эту технологию мы изобретём в iPhone 15 Ultra Mega Special Max Pro». Недавнее изобретение 48 Мп камер в смартфонах (спустя пять лет после китайцев) на это явно намекает.
Среди китайских производителей смартфонов в быструю зарядку умеют тоже не все: у Motorola/Lenovo, Meizu, TCL и Asus каких-то особых достижений в этой сфере нет. Honor и Huawei по части зарядки в основном донашивают старые разработки, которые были прорывными в 2018 г., а сейчас уже не особо.
Крутыми по части зарядок сегодня стали Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, а ещё Xiaomi. Ну и Infinix, но эти уже в бюджетных смартфонах в основном. Из всех этих производителей самый адекватный по ценам и качеству стал… нет, не Xiaomi, у них жадность растёт быстрее характеристик… а Realme. И уж если речь о зарядке, весь её шик лучше всего рассматривать на их последней и старшей модели среди смартфонов 2023 г.
Как делают сверхмощные зарядки без возгорания и без ускоренного износа аккумулятора
Постараюсь не быть душным и объяснять технологии на пальцах, а то сложный параграф в целом-то…
Скорость современных смартфонных зарядок — это не достижение развития аккумуляторов. Как раз наоборот — это целая пачка технических новшеств, которые танцуют вокруг зарядки всё того же обычного Li-Ion (литий-ионного) или Li-Po (литий-полимерного аккумулятора).
Вот смотрите: последние «достижения науки и техники» по зарядке встречаются в свежих смартфонах. Возьмём в качестве примера флагманский Realme — GT3, который вот буквально на днях начали продавать в РФ. В нём мощность зарядки — максимальнее некуда, 240 ватт! И достигается это не за счёт «особых волшебных аккумуляторов», а благодаря другим технологиям:
- Собственной технологии зарядки SUPERVOOC. Как вы знаете, самые дешёвые смартфоны сегодня заряжаются со стандартной «какой-нибудь там 10-ваттной» зарядкой целую вечность. Смартфоны дороже 10 тысяч рублей кушают, как правило, 18 Вт древнего стандарта Qualcomm Quick Charge 3.0 образца 2016 года (да-да, ей семь лет уже). «Просто смартфоны» из современных потребляют 25-33 Вт. Как правило, по технологии USB Power Delivery, которую городили для техники с разъёмами Type-C (ноутбуков, смартфонов, планшетов и всего остального). USB-PD более-менее толково работает на мощности эдак до 45 Вт, которыми питается, например, новый дорогущий Samsung Galaxy S23 Ultra.
Но смартфонные зарядки с реально крутой эффективностью уже работают на собственных стандартах — всё том же характерном для Realme и, отчасти, OnePlus, стандарте SUPERVOOC. Каком-нибудь Dash Charge, как у OnePlus, Supercharge, как у старших моделей Huawei, Xiaomi Fast Charge и т.д.
Realme GT3 против Самсунга с самой быстрой зарядкой — Galaxy S23 Ultra (Самсунг на 40 тысяч рублей дороже, кстати)
Почему не используют просто больше ватт в универсальном USB Power Delivery? Потому что слишком уж он универсальный из-за того, что его делали и под ноутбуки, и под мобильники, и подо всё-всё-всё. В том плане, что если выбирать безопасную зарядку, то будет не особо высокий КПД, а если повышать её мощность, то всё это не очень надёжно.
Фирменные более быстрые зарядки производителей смартфонов хороши как раз тем, что они сделаны именно под смартфоны — грамотнее распределяют силу тока в типичные по ёмкости и размеру для смартфонов аккумуляторы, бережнее (в сравнении с USB-PD, который шпарит ватты и не особо парится, в какое устройство из шпарит) относятся к состоянию аккумулятора и лучше мониторят процесс зарядки, чтобы свести нагрев и деградацию аккумулятора к минимуму. Будто вы заряжали смартфон обычной 18 Вт-зарядкой.
Три зарядных контроллера. Ещё в 2019 году, когда Realme выпустили модель X2 Pro, она поддерживала зарядку мощностью 50 Вт и все причитали «так это же ушатает аккумуляторы в лоскуты!». А на самом деле нет, потому что в смартфоне был не один аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а два аккумулятора ёмкостью по 2000 мАч каждый. Поэтому на каждый аккумулятор прилетали вполне божеские 25 Вт и никаких проблем. Ну а в GT3 зарядные 240 Вт поделены между тремя аккумуляторами внутри корпуса. Получается по 80 Вт. Многовато? Ну дык и зарядка более хитрая теперь. Читайте дальше.
Специальный блок питания. Вы, наверное, как и мы, гребёте на AliExpress и в прочих магазинах удобные GaN-зарядники (нитрид-галлиевые) мощностью в 65 Вт или 100/120 Вт на четыре порта, чтобы заряжать ими сразу всю технику? Так вот у Realme GT3 уже двойной нитрид-галлиевый (Gan2) блок питания на 240 Вт. То есть при габаритах размером с иные 100-ваттные GaN-зарядники он в 2 раза мощнее. Сам по себе зарядник просто шедевр, конечно. И он в комплекте со смартфоном! А Samsung жмотится жалкие 25 Вт-зарядки в Galaxy S23 по такой же цене в комплект вложить!
- Специальный сверхбыстрый кабель 12A. Обычно в интернет-магазинах уже 6A-кабели считаются как «Turbo Fast Charge», а тут вдвое более технологичный «шнурок».
Короче, одна технология зарядки в новом китайском флагмане технологичнее, чем какой-нибудь iPhone 11 целиком взятый. При этом, конечно, вы можете заряжать GT3 менее суровыми зарядками (если 240 Вт блока питания под рукой нет). Но если будете использовать стандартную, то… ну, результаты просто как из фильма-фантастики, честно говоря. Сами посмотрите:
И впечатляют даже не цифры, а то, что заряжается смартфон моментально, а разряжается не моментально. И вообще-то от аккумулятора оно работает при этом дольше, чем большинство смартфонов-конкурентов!
Как вас обманывают с мощностью процессора в смартфонах
Мы, обзорщики, обмазываемся замерами мощности процессора, графики и всего подобного больше, чем все остальные. И до поры – до времени (точнее, до некоторого бюджета на покупку смартфона) лучший вариант — смартфон с более мощным процессором при прочих равных. Ну глупо же покупать смартфон на Helio G37/P60 или, упаси боже, Unisoc SC9863A, если по такой же цене есть вариант Helio G88 или Unisoc T616. Но в дорогих смартфонах прогресс процессоров пошёл… даже не вверх, а куда-то вбок.
По идее Snapdragon 8 Gen 2 быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 1+. Да? Нет!
В замерах Geekbench и Antutu новый процессор, конечно, наберёт баллов поболее. Но в сегодняшних реалиях нужно смотреть не только быстрые замеры мощности, но и долгие — Throttling Test, который показывает, насколько смартфон перегревается и теряет в мощности при длительной нагрузке. И вот тогда вы обнаруживаете неприятненькое…
Раз уж я вас ловил на «крючок» сравнения с Самсунгом Galaxy S23, вот вам нагляднейшее сравнение — два графика длительной нагрузки, которые сделали ребята из GSMArena (самый крутой зарубежный сайт о смартфонах, да и каталог). На одном из них — Samsung Galaxy S23 с Snapdragon 8 Gen 2 (да ещё и не простым, а «спецверсия для Самсунгов S23, разогнанный экземпляр!», а второй — Realme GT3 на Snapdragon 8 Gen 1+. И три цифры, как смартфоны эту нагрузку выдерживают.
Самсунг с новым процессором стартует с 359 GIPS против 305 GIPS у Realme (на 15% быстрее). Плохо что ли? Хорошо!
Но почти сразу корейский смартфон «обделывается», как вы видите по линии графика — перегревается и его мощность падает до средних 278 GIPS. И уже на этом этапе все прелести последнего поколения процессора перед предпоследним испаряются, потому что Realme при такой же нагрузке выжимает 286 GIPS. То есть Самсунгу стало «жарко», он потерял 15% преимущества и провалился ещё на 3% вниз. Мелочь, но как бы уже звоночек.
А если не давать смартфону остыть и держать нагрузку (ну, допустим, вы снимаете видео непрерывно или играете по интернету и нужно доиграть матч), то рано или поздно Samsung Galaxy S23 выдаст 233 GIPS, а Realme будет держать 266 GIPS. То есть Самсунг отстанет от Realme на 13%, хотя так-то изначально процессор заявлял себя как на 15% более мощный. В сумме кореец просел на 28%, стоило только подать нагрузку дольше, чем на пару минут.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА REALME GT3 СЕГОДНЯ
И это при том, что у Самсунга в общем-то «овощная» зарядка в 25 Вт, тогда как Realme кушает в себя 240 Вт и в корпусе у него дополнительные слои охлаждения для аккумуляторов во время зарядки. А Самсунг… нет, свободного места в корпусе у него нет, потому что его единственный плюс перед Realme — водозащита — это место «съела». И обеспечила адскую «баню» для процессора, который перегревается на каждый чих и роняет мощность на 25-30%.
Конечно, водозащита — это такая вещь, которую смартфону лучше иметь, чем не иметь. Но я в былые годы ходил с водозащищёнными смартфонами, всё ждал случая, когда водозащита меня спасёт. Но ни в отпуске в море со смартфоном не заплывал (я столько не пью), ни в городе дома не тонул с ним в кармане нигде. И водозащита не пригодилось. Поэтому сейчас я скорее предпочту, чтобы смартфон не тормозил из-за перегрева процессора, чем был устойчив к утоплению.
Apple и Samsung «не довешивают» вам ГБ памяти
Тут как с тарифами интернета, знаете ли — дешёвый тариф домашнего проводного интернета может быть и на 50 Мбит/с, и на 100 Мбит/с. А дорогой тариф — извольте, пожалуйста, более быстрый интернет заворачивать за такие-то бабки!
Но в смартфонах почему-то это так не работает — вы выкладываете 80 тысяч рублей и получаете Samsung Galaxy S23 с 256 ГБ памяти. Что не так уж и мало. Но, во-первых, это «просто обычный объём памяти», чтобы её хватало: в 2023 году 128 ГБ — это «впритык», а 64 ГБ — это уже «тесно, постоянно что-то удаляю, чтобы память не закончилась».
А я вам тут напомню, что:
- Карты памяти microSD в флагманские смартфоны уже давно устанавливать некуда. Сколько памяти есть — столько её и будет до конца жизни смартфона.
Флагманский смартфон с 256 ГБ — это мало. Вы не сможете снимать видео в 4K сколько-нибудь долго, память быстро закончится. А в 2023 году 4K-телевизоры — это уже не особо и роскошь. И видео в 1080p на них (ну, если что-то памятное захотите включить и показать гостям) выглядит мыльно — как 360p-480p в YouTube на экране ноутбука.
256 ГБ памяти — не роскошь вообще, их можно получить в Realme C55 за 18 тысяч рублей. В чём проблема дать больше памяти в смартфонах за 70-80 тысяч рублей?
За 78 тысяч рублей вы получите iPhone 14 (самый дешёвый Айфон из современных) с 128 ГБ памяти. Ёкарный стыд! Маленький аккумулятор ёмкостью 3280 мАч, неработающий NFC, нет приложений российских банков… не знаю, кто и зачем его покупает.
За 75 тысяч рублей можно купить Samsung Galaxy S23 с 256 ГБ памяти. Нормально, хоть и без запаса.
И тут внимание: за 70 тысяч рублей Realme GT3 продают с… 1 ТБ памяти! 1000 гигабайт! (если будете долго думать и купите его не в начале продаж, потом будет по 75, я вас предупредил).
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Я не знаю, куда задействовать настолько много памяти. Можно накидать фильмов в высоком качестве, скачать все фотографии и памятные видеозаписи, чтобы не искать их в интернете, когда с друзьями за столом вспомните старые события и захотите просмотреть. Можно установить лучшие Android-игры и не париться по поводу того, «а сколько у меня останется памяти после этого». Да и не только Android-игры, но и игры от PlayStation 2 и т.д. Скачать тысячи песен из интернет-сервисов, чтобы всё это играло моментально и не тратило гигабайты на тарифе (ну или не зависело от качества 4G, если вы вдруг часто проезжаете места с плохим покрытием операторов). Короче, всё можно!
А на десерт — у Realme ещё и 16 ГБ оперативной памяти против 8 Гб у Самсунга. В принципе, в наше время для полной вольготности в Android (чтобы запущенные приложения не выпадали, если какое-то вдобавок запускаете) хватит и 12 ГБ. Остальное — запас на будущее. Но я настолько старый, что застал время, когда в 2016 году, например, вышел OnePlus 3 с 6 ГБ оперативной памяти, Samsung Galaxy S7 edge с 4 ГБ оперативной памяти, LG G5 с 4 ГБ и Huawei P9 с 4 ГБ оперативной памяти.
Тогда все смеялись над OnePlus, мол, китайцы с ума сошли с таким объёмом оперативки. Но если сейчас включить все эти три смартфона и запустить на них современные приложения, то OnePlus ещё будет работать на уровне современных бюджетных мобильников, а Samsung, LG и Huawei тех же лет из-за недостатка ОЗУ будут непригодными к использованию «овощами».
Так что не загадывайте на будущее, что «16 ГБ оперативки смартфону совсем не нужны!».
Что там по всему остальному
Текст и так уже получился огромным-невпихуемым, поэтому не буду распыляться на остальные китайские смартфоны и добью всё на примере «Realme против Самсунга». Итак, в Realme GT3 в сравнении с Samsung Galaxy S23 при равной цене (помимо превосходства в объёме постоянной и оперативной памяти, а также скорости зарядки):
- Дисплей чуть лучше. Да, Самсунг может в теории в авто-режиме выжать 1100 кд/м2 яркости, а Realme — 1000 кд/м2. Но оба показатели вживую — это «очень ярко», при этом Realme предлагает 144 Гц вместо 120 Гц у Самсунга (мелочи) и дисплей 2772x1240 против 2340x1080 у Самсунга. С учётом того, что дисплей у Самсунга более мелкий, разницу в чёткости вы вряд ли заметите. Просто у Realme и размер экрана в порядке (таращиться и напрягать зрение не придётся), и чёткость для диагонали соответствующая, а не «урезанная», как у какого-нибудь Galaxy S23+, который уже лопата, но всё ещё с бюджетный 1080p разрешением.
- Камеры примерно такие же. Несмотря на то, что в Realme основная камера — Sony IMX890, а у Самсунга (вы не поверите) — Samsung GN5, у обоих по 50 Мп, оптическая стабилизация, сенсоры одного и того же размера, оптика одинаковая. Разница околонулевая. Самсунг умеет снимать видео в 8K, но греется при этом, как чёрт, быстро съедает память (а её и так не особо много, чтобы видео в таком качестве снимать). Ночью и вечером в 8K качество ужасное, днём — нормальное, но пока выглядит как подретушированное и растянутое 4K (подобно тому, как первые смартфоны со съёмкой 4K — Galaxy S4 и прочие — снимали 4K в таком качестве, будто это растянутый 1080p).
Сравнение камеры Realme GT3 с iPhone 14. С Самсунгом расклад примерно такой же
- Но у Самсунга есть оптический зум 3x. А у Realme есть камера-микроскоп. Зум, наверное, всё же чуть полезнее будет для смартфона на каждый день.
- Автономность лучше в Realme. Процентов на 15-20. Потому что самсунговские 3900 мАч даже при компактной диагонали экрана не вывозят так же долго, как 4600 мАч в Realme. О том, что Realme способен с 0% до 100% свои 4600 мАч наполнить за 11 минут (ОДИННАДЦАТЬ МИНУТ НА ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ!), чего уж и говорить.
Не идеал, но близко
Итак, если вы часто делаете фотографии с приближением (небольшим, 3x) или ваши смартфоны регулярно падают в воду, младший флагманский Самсунг вам и правда подойдёт.
Но во всём остальном… Ну, я не знаю: Realme при такой же цене и выносливее, и заряжается радикально быстрее, и по камерам (основным) не хуже, и памяти в разы больше, и процессор такой же по скорости, и даже «изюминка» есть с дисплеем-индикатором на задней панели.
И всё это нормально-цивилизованно работает. Не «китайцы ещё учатся делать смартфоны, а Самсунг давно умеет», а скорее даже наоборот — Самсунг, если это не S23 Ultra, перестал быть лучшим вариантом для покупки почти по любой цене.
Дело ваше, конечно — я ещё в самом начале статьи признал, что кому-то шильдик важнее технической части. Но если вы не покупаете продукты иностранных марок ради шильдика, а покупаете вкусные продукты, не важно, какой страны изготовления, зачем поступать со смартфонами иначе?
Характеристики
|Смартфон
|Realme GT3
|Операционная система
|Android 13, оболочка Realme UI 4.0
|Экран
|6,74”, 2772x1240, AMOLED, 144 Гц, 451 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ядер (1x Cortex-X2 3.0 ГГц + 3x Cortex-A710 2.5 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц), 4 нм
|Графика
|Adreno 730
|Оперативная память
|16 ГБ
|Постоянная память
|1 ТБ UFS 3.1
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, сенсор Sony IMX890, диафрагма f/1.8, размер сенсора 1/1.56”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (сверхширокоугольная): 8 Мп, сенсор Sony IMX355, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.8”
|дополнительная (макро): 2 Мп, сенсор Omnivision OV02B10, диафрагма f/3.3, размер сенсора 1/5”
|фронтальная : 16 Мп, диафрагма f/2.45
|Аккумулятор
|4600 мАч, несъемный, мощность зарядки 240 Вт
|Размеры
|163.9 x 75.8 x 8.9 мм
|Масса
|199 г
|Цена
|69 990 рублей, а может уже и дешевле, проверяйте здесь