Что нам покажут на MWC 2019

5G
Конечно, всех нас больше интересуют смартфоны, но на минуточку стоит вспомнить, что изначально Международный мобильный конгресс — это как раз про мобильную связь в первую очередь. Поэтому анонс 5G “в действии” логично должен произойти именно там. Но, к нашему счастью, это будет не просто какая-то “связь в вакууме” (её уже показывали), а реальные смартфоны.
На сегодняшний день есть слухи о двух смартфонах, которые могут появиться с поддержкой 5G — это Samsung Galaxy S10 и LG G7. Впрочем, Samsung должны показать свой флагман ещё до MWC (редакция Ferra уже приглашена на презентацию), а вот G7 с 5G если и будет, то особая версия, которая, учитывая последние несколько лет в истории LG, вообще до России не доедет. Да и нет смысла — появление “пилотных” зон 5G в нашей стране не произойдёт раньше конца 2019 года. Будет время присмотреться к новинкам и начитаться западных тестов (и наших новостей, разумеется).
“Прощай, касания”
Но что точно будет даже в России — новая технология управления смартфоном от LG, всё в том же флагмане — LG G7. Ожидается возможность полностью обойтись без касаний или хотя бы кроме включения/выключения устройства. Скорее всего, технология окажется ненужной, и её почти никто не будет использовать. На сегодняшний день, если мне не изменяет память, от LG мы получили только одну “фишку” — постукиване по экрану для его пробуждения. Не все, конечно, производители это переняли, да и не факт, что именно LG впервые такое реализовали, но всё-таки.
В общем, лично я бы просто хотел, чтобы у LG G7 было всё хорошо с автономностью. Традиционно это самое слабое место смартфонов LG.
Складные смартфоны
На MWC мы можем увидеть сразу несколько складных смартфонов — как с гибким экраном, так и без. Концепт от Samsung (Galaxy X) уже был показан публике — кто знает, быть может, именно на MWC станет возможным “пощупать” его вживую. Также складной смартфон с гибким экраном разрабатывает Xiaomi.
В общем, гибкие смартфоны внезапно могут стать вполне себе трендом на MWC. Как было раньше с монобровями и Bluetooth-колонками (одно время каждый бренд считал, что у него должна быть собственная Bluetooth-колонка).
Похожий патент представила и OPPO. Правда, пока это всего лишь патент, и о разработке коммерческой модели речи не идёт, но всё равно выглядит интересно.
Пентакамера и 10х зум
Кто о чём, а Ferra всё про Nokia 9. PureView Да, её камеры похожи на паучьи глаза, а потому могут напугать как арахнофобов, так и трипофобов, однако как я уже писал, в этом есть смысл. В остальном смартфон должен обладать мощным процессором Snapdragon 845, экраном с разрешением Quad HD+ (то есть, “вытянутым”) и 8 Гбайт оперативной памяти.
Премьера “девятки” ожидалась ещё в конце января, но, как вы понимаете, так и не случилась. Теперь ждём MWC. Уж если и там не представят, то, видимо, и правда в HMD испугались трипофобов. Трипофобофобы, в общем.
Впрочем, те же OPPO вполне могут обойтись и меньшим количеством камер, снабдив одну из них 10-кратным оптическим зумом, где линзы перемещаются в плоскости корпуса, а не поперёк. Ранее, ещё на MWC 2017, компания показывала похожий концепт с оптическим зумом 5х, теперь же планку подняли. Отмечу, что компания уже официально подтвердила, что разрабатывает такой смартфон, но информации по-прежнему очень мало, поэтому очень ждём анонс на MWC. Хотя, не исключено, что модель представят в итоге сильно позже.
“Лопаты”
Последние несколько лет в смартфоностроении проходят под знаком увеличения экрана при сокращении рамок. Обычно это происходит как качели — сначала в моду входят экраны большего размера, затем у смартфонов с такими экранами уменьшаются рамки. В итоге спустя несколько итераций пользователь получает внушительных размеров экран в смартфоне, габариты которого остались на уровне флагманов года-двух назад.
И если Xiaomi Mi Max 3 и Honor 8X Max пока находятся в стадии “а давай-те ка ещё увеличим экран”, то Sony, прежде известная своими “лопатами” Ultra, как раз пытается вписать всё ещё большой по современным меркам дисплей во всё ещё адекватных габаритов корпус — таким смартфоном на MWC должен стать Sony Xperia XA3 Ultra.
В XA3 Ultra ожидается экран с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 18:9. Если вы ещё не научились ориентироваться в новомодных вытянутых соотношениях, то представьте себе это как 6,25-дюймовый 16:9 экран. В общем, всё ещё большой даже по современным меркам. Габариты пока точно не известны, но мы уже помним, что даже первая версия Xperia XA имела весьма узкие рамки слева и справа, так что, в худшем случае телефон может быть просто сильно вытянутым.
В качестве начинки в смартфоне ожидается Snapdragon 660 и 6 Гбайт оперативной памяти. Как вариант, вместо 660-й модели процессора может стоять новая 670.
Просто хорошие и недорогие смартфоны
Ну и напоследок — самое “вкусное”. Можно долго хвалиться гибкими экранами и суперзумами, но, пока всё это не будет стоить дешевле 30 тысяч рублей, большинству потребителей это не интересно.
Так что, на MWC 2019 будем ждать Xiaomi Pocophone F2 — просто хороший (надеюсь) смартфон с адекватными характеристиками и очень интересной ценой. Аналитики спорят, какой именно процессор получит смартфон — Snapdragon 855 или 845 (в бенчмарках он засветился с 845), но в любом случае, это будет, наверное, самый доступный смартфон из самых мощных.
Ожидается, что в Pocophone F2 будет вытянутый Full-HD экран (соотношение сторон 19,5:9) с диагональю 6,39’’, ну и, конечно же, Android 9.
На всякий случай напомню, что стоимость предшественника, Pocophone F1, составляет сейчас 20-23 тысячи рублей в зависимости от конфигурации. Так что, и от F2 высокой цены ожидать не стоит.