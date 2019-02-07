Что нам покажут на MWC 2019

На сегодняшний день есть слухи о двух смартфонах, которые могут появиться с поддержкой 5G — это Samsung Galaxy S10 и LG G7. Впрочем, Samsung должны показать свой флагман ещё до MWC (редакция Ferra уже приглашена на презентацию), а вот G7 с 5G если и будет, то особая версия, которая, учитывая последние несколько лет в истории LG, вообще до России не доедет. Да и нет смысла — появление “пилотных” зон 5G в нашей стране не произойдёт раньше конца 2019 года. Будет время присмотреться к новинкам и начитаться западных тестов (и наших новостей, разумеется).

“Прощай, касания”

Но что точно будет даже в России — новая технология управления смартфоном от LG, всё в том же флагмане — LG G7. Ожидается возможность полностью обойтись без касаний или хотя бы кроме включения/выключения устройства. Скорее всего, технология окажется ненужной, и её почти никто не будет использовать. На сегодняшний день, если мне не изменяет память, от LG мы получили только одну “фишку” — постукиване по экрану для его пробуждения. Не все, конечно, производители это переняли, да и не факт, что именно LG впервые такое реализовали, но всё-таки.