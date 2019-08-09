Чем дешёвые смартфоны всегда будут отличаться от дорогих

Старые технологии
Самое очевидное - это использование старых технологий. Тут, кстати, момент очень даже позитивный - ведь, то, что мы сегодня видим как новое и дорогое (безрамочность, сканеры отпечатков пальцев в экране, USB-C и NFC) завтра будет стоить копейки и любой бюджетник будет этим обладать.
Когда появился Bluetooth, его встраивали только в дорогие мобильники. Позже - во все. То же было с Wi-Fi, GPS, камерой, IPS-экранами. Со временем бюджетники всё это получили.
Так и сейчас можно надеяться, что в скором времени (год-два) мы увидим качественный смартфон за 7 тысяч рублей на старте продаж с NFC и USB-C (в помойках с четырёхъядерным Медиатеком и 1 Гбайт ОЗУ это уже есть, но не в счёт). А тем временем флагманы получат какие-то новые фишки - и это отставание никогда не прекратится.
Материалы
Дешёвый смартфон сделан из дешёвых материалов. Тут уже преемственность технологий (у бюджетников сегодня то, что вчера было у флагманов) не работает. Разве что новые стёкла Gorilla Glass или их аналоги станут крайне дешёвыми в производстве именно смартфонов, хотя я всё равно сомневаюсь, что люди будут такие (стеклянные бюджетники) смартфоны покупать. Разобьётся - на новый деньги тратить, а бюджетники берут, чтобы сэкономить.
Честно говоря, в плане материалов сегодняшние бюджетники мне нравятся даже больше. Да, когда-то они скрипели и люфтили, но сегодня крепкий пластиковый корпус с какой-нибудь простой текстурой задней поверхности гораздо практичнее, всех этих стекляшек и 3D-текстур. Собственно, последние в топ-моделях делают потому, что дорогой телефон должен и смотреться дорого - иначе большинство покупателей не убедить, почему за него надо столько платить.
Внешность
Из предыдущего пункта вытекает и этот - бюджетники всегда будут “неброскими”. Мода будет меняться - различные расцветки и особенности внешнего вида будут то становиться популярными, то отправляться “на покой”, но бюжетники всегда будут смотреться скучно.
Да и нет никакого смысла пытаться сделать бюджетник выглядящим дорого. Ведь, производитель и так пытается сэкономить.
Размер
Удивительно, но факт - большие бюджетники встречаются крайне редко. А всё потому, что сделать большой смартфон дешёвым и одновременно надёжным сложнее (читай - дороже). Да и популярность у лопатофонов всё же ниже. Конечно, средний размер смартфона постепенно увеличивается - но и это не будет происходить до бесконечности (пока не появятся нормальные складные модели, по крайней мере).
Совместимость
Нужно быть готовым к тому, что какие-то приложения (или внешние устройства) могут не работать на бюджетном смартфоне. Это может быть связано и с отсутствием каких-то функций (нет NFC - нет бесконтактной оплаты или пополнения карты “Тройка”), и со слабым “железом” (крутые 3D-игры, особенно онлайновые, либо не запустятся, либо будут работать очень медленно).
Хотя бывает и обратная ситуация. Например, сегодня есть неприятная тенденция не ставить разъём 3,5-мм во флагманские модели. Этому “правилу” не следуют, разве что, Samsung (до выхода Note 10) и LG. Но даже те же Sony хотя и ставят 3,5-мм в Xperia 10 Plus, не добавили аудио-разъём во флагманский Xperia 1.
Отмечу, что при этом наличие 3,5-мм разъёма часто (почти всегда) означает и встроенный FM-приёмник.
То есть, поддержка какой-то функции может быть, наоборот, именно у бюджетника.
Долголетие
Флагманские смартфоны иногда берут не ради каких-то новых функций, а просто “на вырост”. Как правило, топ-модель остаётся более-менее актуальной года 3 - это касается и запуска новых игр и приложений, и быстродействия. Причём, даже 3 года тут не предел - всё зависит от того, насколько долго сам производитель готов поддерживать смартфон обновлениями. Отмечу, что в обновлениях важны не какие-то новые функции (хотя и они тоже), а, в первую очередь, заплатки для дыр в безопасности. Тут, впрочем, в лидерах Apple - смартфоны этой компании без проблем остаются актуальными и 5 лет и больше.
Бюджетники рассчитаны на меньший срок по нескольким причинам. Это и более дешёвое производство, что всё равно сказывается на качестве. И, почти всегда, процессоры на грани комфортного использования Android. Посмотрите на нынешние Unisoc и прочие Helio A22, которые лепят в дешёвые смартфоны, и вы поймёте, о чём речь), которые могут не справляться со всё возрастающими требованиями. Ну и время поддержки тоже относительно небольшое. Год-два - и хватит.
Android курильщика
До тех пор, пока жив Android, бюджетники будут делаться именно на нём - разве что, на смену “зелёному роботу” не придёт что-то другое (но смартфоны на новой ОС вряд ли будут дешёвыми изначально). Я не верю, что Apple начнёт производить смартфоны дешевле 10-15 тысяч рублей.
И ещё хорошо, если это будет просто чистый Android не самой свежей версии! Потому что зачастую это нафаршированная сбербанками, яндексами и прочей затормаживающей работу смартфона ерундой Андроид. Иногда даже с перерисованной оболочкой, что в случае "как бы русских производителей" (Highscreen, BQ, Irbis и др.) означает, что прошивку вам не обновят никогда. Ведь установить чистый Android новой версии поверх чистого Андроида проще, чем пытаться натянуть новую прошивку поверх творчества "студентов-программистов за еду".
Исключение из правила - простые “звонилки” без возможности устанавливать приложения. Да и их сегодня дешевле и проще сделать на Android, чем разрабатывать какую-то свою, пусть и максимально упрощённую платформу. Если вместо Android появятся новые системы, в бюджетных смартфонах мы увидим их очень нескоро.
Видеосъёмка
Я отдельно выделил именно видеосъёмку просто потому, что для фото вполне работает правило преемственности - сегодня бюджетники снимают примерно так, как лет 7 назад снимали флагманы. Разрыв большой, конечно, но технологии всё же дешевеют.
С видео разница примерно такая же, но тут другой нюанс - съёмка видео это не просто качество, это ещё и поддержка новых стандартов. Скажем, 4K-телевизоры и мониторы сегодня уже стали ходовым товаром, но найти бюджетник с видеосъёмкой в 4K почти нереально. На смену 4К когда-нибудь придёт 8К, и соответствующее разрешение видеосъёмки тоже станет повсеместным у флагманов, но не у бюджетников.
С частотой кадров та же история. Сегодня редкий бюджетник способен записывать 1080@60 fps - а это стандарт ТВ прошлого поколения. В общем, сколько бы времени ни прошло, бюджетный смартфон никогда не будет годиться на роль видеокамеры для памятных семейных мероприятий или инструмента видеоблогера.