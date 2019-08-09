Чем дешёвые смартфоны всегда будут отличаться от дорогих

Так и сейчас можно надеяться, что в скором времени (год-два) мы увидим качественный смартфон за 7 тысяч рублей на старте продаж с NFC и USB-C (в помойках с четырёхъядерным Медиатеком и 1 Гбайт ОЗУ это уже есть, но не в счёт). А тем временем флагманы получат какие-то новые фишки - и это отставание никогда не прекратится.

Материалы

Дешёвый смартфон сделан из дешёвых материалов. Тут уже преемственность технологий (у бюджетников сегодня то, что вчера было у флагманов) не работает. Разве что новые стёкла Gorilla Glass или их аналоги станут крайне дешёвыми в производстве именно смартфонов, хотя я всё равно сомневаюсь, что люди будут такие (стеклянные бюджетники) смартфоны покупать. Разобьётся - на новый деньги тратить, а бюджетники берут, чтобы сэкономить.

Честно говоря, в плане материалов сегодняшние бюджетники мне нравятся даже больше. Да, когда-то они скрипели и люфтили, но сегодня крепкий пластиковый корпус с какой-нибудь простой текстурой задней поверхности гораздо практичнее, всех этих стекляшек и 3D-текстур. Собственно, последние в топ-моделях делают потому, что дорогой телефон должен и смотреться дорого - иначе большинство покупателей не убедить, почему за него надо столько платить.