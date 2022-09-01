Тестируем максимально крутой «почти российский» пауэрбанк: емкость 38400 мAч, мощность до 100 Вт

Выводы и конкуренты

Есть много вариантов, когда такой большой и мощный аккумулятор может понадобиться. Например, когда предстоит сделать большой объем работы на ноутбуке без шансов найти поблизости розетку. Это могут быть инженерные работы на объекте или уличная фотосъемка профессиональной команды. Кроме того, один аккумулятор типа Digma DGPD100WC может стать универсальным источником энергии для участников похода. Батарея сможет обеспечить энергией смартфоны, планшеты и мелкую электроники в течение нескольких дней. Наконец, это хороший вариант для зимних видов спорта, когда на горе тебе хочется зарядить смартфон, экшн-камеру, квадрокоптер, а тут еще приятель подойдет с чем-нибудь севшим.

Варианты «да я в два раза дешевле на АлиЭкспресс возьму» рассматривать не буду. Ну да, окологаджетовая мелочевка там действительно выгоднее, но не всем и не всегда это удобно. Хорошо если получается все запланировать без спешки и заложить кучу времени на доставку, но когда надо срочно — хочешь не хочешь пойдешь на Яндекс.Маркет, в Ситилинк, DNS или другой магазин у дома или с быстрой доставкой.