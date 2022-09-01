Тестируем максимально крутой «почти российский» пауэрбанк: емкость 38400 мAч, мощность до 100 Вт

Тестируем максимально крутой «почти российский» пауэрбанк: емкость 38400 мAч, мощность до 100 ВтИ это, внезапно, Digma
Технические характеристики
|Digma DGPD100WC
|Тип батареи
|Li-Pol
|Емкость батареи
|38400 мA-ч
|Энергоемкость батареи
|142 Вт*ч
|Сила тока на выходе
|5А
|Суммарная сила тока на выходе
|5А
|Стандарты быстрой зарядки
|QC 3.0, PD 100W, HUAWEI SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC
|Входы
|micro-USB, USB-C
|Выходы
|2 x USB-A, USB-C
|Одновременная зарядка
|До 3 устройств
|Сквозная зарядка
|Поддерживается
|Время заряда аккумулятора
|20 часов
|Размеры
|190х93,5х26 мм
|Вес
|770 г
В плане дизайна аккумулятор Digma — это надежная классика. Черный тут именно черный, а не какая-то вариация на тему «космического серого». Лично я этот цвет не одобряю, купил бы чего-нибудь повеселее, но что делать, если он самый востребованный в нашей стране? Ответственного за продукт понять можно, плодить расцветки нишевого аксессуара глупо, равно как и заказывать производство менее ходового цвета. Впрочем, с практической точки зрения это все-таки минус: следы пальцев за корпус цепляются охотно, пылинки и соринки на контрасте тоже заметны.
Так Digma DGPD100WC выглядит рядом с не самым компактным аккумулятором на 10 000 мА-ч
По меркам внешних аккумуляторов размер огромный. Вес тоже. Впрочем, такие батареи обычно берут не для повседневного использования, так что особого дискомфорта габариты доставлять не должны. Тем более что последние годы какого-то мощного технического прогресса в элементах питания не было, и прямая зависимость емкость-размер-вес была и остается актуальной. Впрочем, нельзя сказать, что Digma DGPD100WC носить можно только в рюкзаке или просторной сумке. В компактные (поясные и кросс-боди), если брать минимум вещей, аккумулятор помещается нормально.
Декоративных элементов на корпусе нет, спереди только нанесен логотип бренда (слишком крупно, мне кажется), сзади сервисная и техническая информация. Оболочка алюминиевая, за исключением торцевых панелей: одной цельнопластиковой, второй с разъёмами для подключения и четырьмя точками индикатора оставшегося заряда. Точки запишу в недостатки продукта. При емкости почти сорок тысяч миллиампер-час хочется иметь больше контроля за оставшимся зарядом, нежели мысленно делить его на четыре части. Так на последнем делении энергия может быть около нуля, а может, осталось около 8000 мА-ч. Вот и сиди гадай.
Я бы заменил индикаторы на еще один Type-С, а на передней стороне разместил дисплей с отображением заряда в процентах. Тогда получится идеальный пауэрбанк
Заряжать Digma DGPD100WC можно кабелем microUSB или USB Type-С (когда он не занят), для зарядки других устройств предусмотрено три порта: два USB-A и уже упомянутый USB Type-С. Как по мне, получается минимально необходимый комплект разъемов, однако Type-С можно было бы и удвоить. Количество совместимых стандартов зарядки большое: Quick Charge 3.0, Power Delivery 100 Вт, HUAWEI SCP, Samsung AFC, OPPO VOOC.
Энергоемкость батареи Digma DGPD100WC составляет 142 Вт/ч, значит, в большинстве авиакомпаний это пролезает в допустимый лимит «не более 2 аккумуляторов от 100 до 160 Вт/ч». С трудом представляю (ладно, вообще не представляю) ситуацию, когда бы вам захотелось захватить в поездку три и более аккумулятора такой емкости. Тем более что даже с учетом потерь энергии на обоих концах зарядить прожорливый MacBook Pro 15 получится раза четыре, а технику попроще — еще больше. Единственное, при полном разряде Digma DGPD100WC потребуется очень продолжительная передышка — 20 часов у розетки.
Выводы и конкуренты
Есть много вариантов, когда такой большой и мощный аккумулятор может понадобиться. Например, когда предстоит сделать большой объем работы на ноутбуке без шансов найти поблизости розетку. Это могут быть инженерные работы на объекте или уличная фотосъемка профессиональной команды. Кроме того, один аккумулятор типа Digma DGPD100WC может стать универсальным источником энергии для участников похода. Батарея сможет обеспечить энергией смартфоны, планшеты и мелкую электроники в течение нескольких дней. Наконец, это хороший вариант для зимних видов спорта, когда на горе тебе хочется зарядить смартфон, экшн-камеру, квадрокоптер, а тут еще приятель подойдет с чем-нибудь севшим.
Варианты «да я в два раза дешевле на АлиЭкспресс возьму» рассматривать не буду. Ну да, окологаджетовая мелочевка там действительно выгоднее, но не всем и не всегда это удобно. Хорошо если получается все запланировать без спешки и заложить кучу времени на доставку, но когда надо срочно — хочешь не хочешь пойдешь на Яндекс.Маркет, в Ситилинк, DNS или другой магазин у дома или с быстрой доставкой.
В России Digma за 7000 рублей (это в среднем, можно найти дешевле) начинается казаться отличным предложением, потому что ни на Маркете, ни в крупных сетевиках найти что-то похожее у меня не вышло. Допустим, есть Hoco J86, при скромной цене 3800 он обладает даже большей емкостью (40000 мАч), тоже поддерживает Quick Charge 3.0 и Power Delivery, однако заряжает гаджеты с выходной мощностью всего лишь до 22.5 Вт. В моделях дешевле характеристики еще печальней. Baseus Amblight Quick Charge 65W стоит 5500, но меньше по емкости (30000 мАч), а мощность хоть и выглядит достойной, но снова проигрывает Digma.
В общем, сегмент «аккумуляторов на стероидах» в российских магазинах едва ли можно назвать насыщенным, так что Digma на фоне прочих себя ощущает очень комфортно. На АлиЭкспресс подобных аксессуаров полно, да и цены пониже, но если надо более-менее срочно купить, то Digma DGPD100WC будет практически единственным доступным вариантом.
- Универсальный дизайн
- Огромная емкость
- Высокая мощность
- Сквозная зарядка
- Подходит в ручную кладь
- Маркий черный цвет
- Заряжается 20 часов
- Всего один USB Type-С
- Индикатор заряда точками