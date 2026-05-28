Двойник поневоле: разбираем все плюсы и минусы нового HONOR 600 Pro

Что получилось так себе? Камера. Нет, она не плохая, но она попросту непредсказуемая. Четверть снимков я выкинул — шевеленка на телевике и селфи, пересветы, динамический диапазон хромает. Причём основная камера на 200 Мп снимает шикарно, но стоит переключиться на телевик — и уже лотерея. Я хочу верить, что к релизу это поправят прошивкой, ведь проблема явно программная.

Что получилось странным? Дизайн. Ну зачем было копировать iPhone 17 Pro? Блок камер один в один, отдельная площадочка, расположение — всё как у «яблочного» смартфона, а отличить сзади их можно только по вытянутому объективу HONOR. Инженеры явно старались, но как в том меме — «не в ту сторону», и я, хоть убейте, не понимаю зачем. ИИ-функции — отдельная песня. Расширение фото, удаление объектов, апскейл — работает шикарно, бесплатно, в пару кликов. А вот «Фото в видео 2.0» — через раз. И из 20 попыток мы имеем всего три успешных. И через месяц после покупки эту лотерею вообще обещают сделать платной. Вы серьёзно?

Да, есть Samsung Galaxy S26+. Качество фото выше, на селфи можно 4K/60, на тыльную — до 8K. Но автономность там в полтора раза хуже, а заряжается он блоком на 45 Вт — и это 2026 год на дворе, ребята. Realme GT8 Pro дает примерно те же самые результаты по автономности, но эргономика похуже, а ИИ-фишки слабее. В общем, если вам нужна экосистема Samsung — берите Samsung, но готовьтесь к дополнительное «банке» в сумке. Если хотите просто хороший смартфон с отличной батареей — HONOR 600 Pro ваш выбор, но с камерой надо приловчиться жить. Лично я бы посмотрел в сторону Google Pixel или Vivo — у них с камерами исторически получется как-то получше.

Просто держите в уме эту модель, если хотите смартфон «на батарее» с отличным экраном, но готовы мириться с тем, что камера иногда будет выдавать сюрпризы. А если хочется именно кайфовать от фото и не гадать, получится кадр или нет — тогда лучше доплатить за Magic8 Pro или присмотреться к Vivo X серии. Там динамический диапазон не пляшет.

HONOR 600 Pro — хороший, но мог быть великим. Если бы доработали камеру, сделали ИИ стабильным и бесплатным, а цену опустили тысяч на 10−15 — цены бы ему не было. Пока же это крепкий крепкий середняк, который в следующем году, скорее всего, подешевеет тысяч на двадцамть и вот тогда станет отличным варинатом для покупки. А сейчас — на любителя.