Двойник поневоле: разбираем все плюсы и минусы нового HONOR 600 Pro

Двойник поневоле: разбираем все плюсы и минусы нового HONOR 600 ProОгромная батарея на 7000 мАч, шикарный дисплей и встроенные нейросети со странностями
Внешний вид
HONOR 600 Pro в целом выглядит довольно симпатично, но есть одна проблема — его все поначалу путают с iPhone 17 Pro. И это, конечно, не случайно. Блоки камер расположились именно в таком порядке, и именно на отдельной площадке — очевидно, инженеры HONOR пытались достичь сходства с «яблочным» смартфоном, и я не очень понимаю — зачем.
Отличить HONOR всё-таки просто: один из объективов вытянутый, а не ровный круглый, как все остальные, но тем не менее.
В руке смартфон лежит отлично, хотя ощущается немного тяжеловатым, но к этому быстро привыкаешь.
Все кнопки — на правом боку, здесь у нас качелька громкости, кнопка питания/блокировки и дополнительная AI-кнопка.
Для последней можно настроить три действия: на однократное нажатие, двойное, и удержание. По умолчанию удержание настроено на вызов ИИ-функций, двойное нажатие — на вызов камеры, а одиночное не настроено — видимо, чтобы не было случайных нажатий, хотя лично у меня ничего такого за время тестирования не было.
Экран
У HONOR всегда отличные экраны, и 600 Pro не стал исключением. Шикарная цветопередача, отличный диапазон яркости, сверхвысокая частота ШИМ — 3840 Гц. Выше только у Realme 16 Pro+ — там 4608 Гц.
Все анимации очень плавные, интерфейс отзывчивый, интуитивно понятный и чем-то напоминает iOS.
|HONOR 600 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|846/1,06 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,66-3,90
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K-7500К
Также экран умеет грамотно подстраивать баланс белого, незаметно для глаз регулировать яркость в соответствии с окружающими условиями, в общем, придраться тут абсолютно не к чему. Один из лучших экранов на рынке смартфонов.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, в компании с которым на чипе разместилось GPU Adreno 830. Производительность — флагманская, «на все деньги», хотя это и не самая современная система на чипе на сегодняшний день.
Автономность также впечатлила — при ёмкости аккумулятора 7000 мАч HONOR 600 Pro оказался одним из самых долгоживущих смартфонов, который мы только тестировали. Например, видео в нашем тесте смартфон крутил почти 30 часов, а книгу на светлом фоне читал 28 часов.
Всё это дополняется довольно быстрой зарядкой 100 Вт. В отличие от айфона, на который HONOR 600 Pro так похож, блок питания здесь в комплекте.
ИИ-функции
К сожалению, с этого места повествование будет не таким радужным. Да, производитель хвалится новыми ИИ-функциями (в частности, «Фото в видео 2.0»), но на деле работает это не так уж и хорошо. Точнее, не всегда работает. За время тестирования я раз двадцать пытался сгенерировать какое-то видео, но получилось у меня только три раза. Один из примеров прилагаю ниже:
Запрос на видео был примерно такой: «люди на на фото начинают танцевать». Нейронка решила превратить гида-мужчину в женщину (ну, это ладно, на той конкретной фотографии реально сложно было определить пол) и зачем-то наложить испанские слова. Почему испанские? Не знаю. В целом результат неплохой, но…
…Но функция спустя месяц после покупки и активации смартфона должна стать платной. Если при этом она по-прежнему будет работать через раз (а то и через три), и при этом генерировать лишь короткие 5-секундные ролики в качестве 720/30, то не очень понятно, чем это лучше бесплатного приложения Алиса AI, которая умеет всё то же самое, только абсолютно бесплатно и без сбоев.
Из положительного могу отметить множество ИИ-функций для работы с фото: расширение изображений (кажется, кроме HONOR и Tecno этого больше никто не делает?), удаление объектов и людей с фото, апскейл — всё это работает шикарно и буквально в пару кликов. И бесплатно, кстати.
Единственный момент: для расширения фото не стоит указывать значения больше 140%. Если требуется сильнее расширить фотографию, лучше это делать в несколько этапов. На экстремальных значениях типа 200% нейронка начинает уж слишком чудить по краям кадра.
Камера
С камерой тоже не всё так гладко вышло. Предыдущая модель, HONOR 400 Pro, была одной из лучших среди камерофонов, которые не стоят как самолёт. Про HONOR 600 Pro я бы так уже не сказал, но давайте по порядку.
У смартфона три тыльные камеры и одна фронтальная. Тыльные камеры представлены: 200-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/1,9 и ЭФР 23,3 мм (размер сенсора 1/1,4 дюйма), 50-мегапиксельным телевиком f/2,8 с оптическим увеличением 3,5х и 12-мегапиксельным сверхшириком f/2,2. Оптический стабилизатор имеется как на основном модуле, так и на телевике, ну а сверхширику стабилизатор не нужен.
Так что не так с камерой? Проблемы тут две. Первая довольно заметная: внушительная часть снимков на селфи-камеру и телевик у меня выходили с шевеленкой. Все эти снимки сделаны в условиях недостаточного освещения и потому некая логика тут есть, но от крутого камерофона ожидаешь немного больше. Сегодня чёткие селфи в тусклых помещениях получаются даже на смартфоны за 25 тысяч рублей.
Вторая проблема: камере (в том числе основному ширику) порой не хватает динамического диапазона и бОльшей точности в передаче цвета, хотя это уже заметят не многие, да и проблема скорее всего чисто программная, а потому её наверняка поправят.
Суть же в том, что гуляя с HONOR 600 Pro по Питеру и наснимав более двух сотен снимков, я в итоге забраковал около четверти. Фото с балета (я снимал уже после выступления, когда артисты выходили на поклон к публике), в основном, получались пересвеченными, селфи и фотографии с оптическим зумом — размытыми (если что, для данного обзора я отбирал самые удачные варианты). Но опять же — тестировал я смартфон почти за месяц до его официального выхода. Хочется верить, что к релизу всё подтянули и исправили, но что-то мне подсказывает, что это современная особенность HONOR. Ведь есть еще и Magic8 Pro, про который коллеги-обзорщики писали примерно те же вещи: автоматика пересвечивает кадры, есть очень похожие проблемы с шевеленкой, если света в кадре хоть немного не хватает.
Камеру HONOR 600 Pro не назовёшь плохой или даже посредственной, просто результат во время тестирования нередко был непредсказуемым.
Наконец, я бы отметил, что на селфи-камеру HONOR 600 Pro почему-то видео умеет снимать либо в 1080/60, либо в 4K/30, а вот режима 4K/60 здесь нет. Как правило, всё что касается видео больше относится к процессору, а он здесь флагманский. Да и электронная стабилизация здесь работает просто отлично: можно идти, держать смартфон в руках, снимать что-то на ходу, и съёмка получается такой же плавной, как при использовании гимбла.
Пример видео со всех камер: disk.yandex.ru/i/5Z-nBOecStb5fQ
Т. е. в целом качество видеосъёмки здесь прям отличное, не хватает только 4K/60 на селфи-камере (на основной камере этот режим есть).
Конкуренты
|HONOR 600 Pro
|Samsung Galaxy S26+
|Realme GT8 Pro
|Операционная система
|Android 16, MagicOS 10
|Android 16, One UI 8
|Android 16, realme UI 8.0
|Экран
|6,57", AMOLED, 1264×2728 пикс., 120 Гц, ~560 ppi
|6,7", Dynamic AMOLED 2X, 1440×3120 пикс., 1–120 Гц, ~516 ppi
|6,78", AMOLED, 1264×2780 пикс., 1–144 Гц, ~450 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 8 ядер, 3 нм
|Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600
|Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Графика
|Adreno 830
|Adreno 840 или Xclipse 960
|Adreno 840
|Оперативная память
|12/16 Гбайт
|12 Гбайт
|12/16 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт, 1 Тбайт
|256/512 Гбайт, 1 Тбайт
|256/512 Гбайт, 1 Тбайт
|Связь
|5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|Камеры
|Основная: 200 Мп f/1,9 OIS + 10 Мп f/2,2 (сверхширик) + 50 Мп f/2,6 (телефото 3,5х), видео до 4K@60 fps, фронтальная: 50 Мп f/2,0
|Основная: 50 Мп f/1,7 OIS + 12 Мп f/2,2 (сверхширик) + 10 Мп f/2,4 (телефото 3х), видео до 8K@30 fps, фронтальная: 12 Мп f/2,2
|Основная: 50 Мп f/1,8 OIS + 50 Мп f/2,0 (сверхширик) + 200 Мп f/2,6 (телефото 3х), видео до 8K@30 fps, фронтальная: 32 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|7000 мАч
|4900 мАч
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|45 Вт
|120 Вт
|Беспроводная зарядка
|50 Вт
|15 Вт
|50 Вт
|Размеры
|156,0×74,7×7,8 мм
|158,4×75,8×7,3 мм
|161,5×76,9×8,2 мм
|Масса
|202 г
|196 г
|214 г
|Класс защиты
|IP68/IP69
|IP68
|IP68/IP69
|Цена
|от 65 тысяч рублей
|от 65 тысяч рублей
|от 58 тысяч рублей
Realme GT8 Pro
Данный смартфон будет примерно аналогичен HONOR 600 Pro по автономности, качеству фото и экрана. Но с эргономикой у Realme похуже, а ИИ-функции до HONOR не дотягивают. Зато на маркетплейсах Realme можно найти по весьма привлекательной цене.
Но если хотите моё мнение: у Realme сильные номерные модели (например, Realme 16 Pro+ просто шикарен в своей категории и за свои деньги), и в этом году получился весьма удачный Realme P4 Power, а вот с GT-флагманами у них многовато компромиссов. При таком выборе лично мои симпатии на стороне HONOR 600 Pro.
Samsung Galaxy S26+
Да, если поискать по маркетплейсам, можно найти глобальную версию Samsung Galaxy S26+ за примерно те же деньги, что просят за HONOR 600 Pro. Качество фото у Samsung будет выше, плюс на селфи-камеру можно снимать 4K/60, а на тыльную — аж до 8K/30, но если вы не контент-мейкер, вам это вряд ли интересно.
Автономность у Samsung, конечно, уже значительно беднее, да и скорость зарядки медленнее.
Лично мне у Samsung нравится экосистема и действительно нужные/полезные встроенные приложения, но у меня-то и наушники Samsung, и планшет от них же. У HONOR так-то тоже своя экосистема хорошо развита, ещё и с HUAWEI отлично сочетается. Так что тут моя рекомендация такая: посмотрите фотографии в данном обзоре, если они вас устраивают — берите HONOR 600 Pro, а если хочется чего-то большего — тогда посмотрите в сторону Samsung или HUAWEI. Ну или вообще Google Pixel/OnePlus/Vivo.
Итого
Знаете, HONOR 600 Pro оставил у меня странное послевкусие. С одной стороны, я провёл с ним несколько недель, наснимал пару сотен кадров в Питере, почти не заряжал его и кайфовал от экрана. С другой — каждый раз, когда я хотел назвать его лучшим смартфоном за свои деньги, он выкидывал какой-нибудь фокус. То селфи смажет при вечернем свете (хотя на кой чёрт тогда 50 мегапикселей?), то ИИ из гида-мужчины испаноговорящую женщину сделает, то нейросеть вообще откажется работать.
Это не флагман, но он очень хочет им казаться. У HONOR уже есть Magic8 Pro — настоящий флагман без компромиссов. А 600 Pro — это такая попытка сделать «почти флагман, но подешевле». И вот с этим «почти» и вышла проблема.
Что получилось отлично? Экран — действительно один из лучших на рынке. Цветопередача, яркость, плавность — всё на уровне. Аккумулятор в 7000 мАч вне конкуренции. Почти 30 часов видео, два дня без розетки при обычном использовании. И даже 100-ваттная зарядка в комплекте есть, в отличие от Apple, где блок питания теперь дают только по спецзаказу. Производительность тоже не подвела, потому что Snapdragon 8 Elite тянет ну вот вообще всё.
Что получилось так себе? Камера. Нет, она не плохая, но она попросту непредсказуемая. Четверть снимков я выкинул — шевеленка на телевике и селфи, пересветы, динамический диапазон хромает. Причём основная камера на 200 Мп снимает шикарно, но стоит переключиться на телевик — и уже лотерея. Я хочу верить, что к релизу это поправят прошивкой, ведь проблема явно программная.
Что получилось странным? Дизайн. Ну зачем было копировать iPhone 17 Pro? Блок камер один в один, отдельная площадочка, расположение — всё как у «яблочного» смартфона, а отличить сзади их можно только по вытянутому объективу HONOR. Инженеры явно старались, но как в том меме — «не в ту сторону», и я, хоть убейте, не понимаю зачем. ИИ-функции — отдельная песня. Расширение фото, удаление объектов, апскейл — работает шикарно, бесплатно, в пару кликов. А вот «Фото в видео 2.0» — через раз. И из 20 попыток мы имеем всего три успешных. И через месяц после покупки эту лотерею вообще обещают сделать платной. Вы серьёзно?
Да, есть Samsung Galaxy S26+. Качество фото выше, на селфи можно 4K/60, на тыльную — до 8K. Но автономность там в полтора раза хуже, а заряжается он блоком на 45 Вт — и это 2026 год на дворе, ребята. Realme GT8 Pro дает примерно те же самые результаты по автономности, но эргономика похуже, а ИИ-фишки слабее. В общем, если вам нужна экосистема Samsung — берите Samsung, но готовьтесь к дополнительное «банке» в сумке. Если хотите просто хороший смартфон с отличной батареей — HONOR 600 Pro ваш выбор, но с камерой надо приловчиться жить. Лично я бы посмотрел в сторону Google Pixel или Vivo — у них с камерами исторически получется как-то получше.
Просто держите в уме эту модель, если хотите смартфон «на батарее» с отличным экраном, но готовы мириться с тем, что камера иногда будет выдавать сюрпризы. А если хочется именно кайфовать от фото и не гадать, получится кадр или нет — тогда лучше доплатить за Magic8 Pro или присмотреться к Vivo X серии. Там динамический диапазон не пляшет.
HONOR 600 Pro — хороший, но мог быть великим. Если бы доработали камеру, сделали ИИ стабильным и бесплатным, а цену опустили тысяч на 10−15 — цены бы ему не было. Пока же это крепкий крепкий середняк, который в следующем году, скорее всего, подешевеет тысяч на двадцамть и вот тогда станет отличным варинатом для покупки. А сейчас — на любителя.
- Шикарный экран
- Отличная автономность
- Внушительная производительность
- Множество встроенных ИИ-функций
- Камере не хватает динамического диапазона
- Некоторые ИИ-функции работают со сбоями