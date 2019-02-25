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Ещё никогда смартфоны Sony не изменялись так радикально: быстрый обзор Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3

Вытянутые экраны, "почти" 4K, профессиональная обработка видео
Сегодня в Барселоне, в рамках MWC 2019, компания Sony представила новые смартфоны. Я имел возможность ознакомиться с ними ещё до выставки благодаря закрытому пресс-показу. Сегодня одновременно с презентацией спадает эмбарго на публикацию по итогам этого пресс-показа, поэтому я наконец могу поделиться с вами всеми известными на данный момент подробностями.

Оглавление

Почему экран 21:9?
Сканер отпечатков пальцев и кнопки
Аппаратная начинка и производительность
Сколько будет стоить?

Итак, сразу о главном - о названии. Кто пристально следит за историей мобильной техники Sony, тот знает, что придумывание наименований - не их конёк. У них отличный нейминг в области игровых консолей, вменяемый и удобный - в фототехнике, но в смартфонах - хоть за голову хватайся.

Итак, новые смартфоны будут называться (от младшей модели к флагману): Xperia L3, Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia 1. Все они, кроме L3 (у него - 18:9), будут иметь экраны с соотношением сторон 21:9, без всяких “бровей”, но с еле-заметными скруглениями по углам.

Слева-направо: Sony Xperia L3, Xperia 10, Xperia 10 Plus

Ну а теперь расскажу, почему так. И если что, вся эта информация получена от официальных представителей компании.

Sony Xperia 1, который, увы, не включался

Sony Xperia 1 (не X1, замечу, а просто - 1) называется так, потому что это флагман и принципиально новый. То есть, это не продолжение XZ3. Это примерно как iPhone X по отношению к iPhone 8 (это уже мой пример).

Слева - Sony Xperia 10 Plus, справа - Xperia 10

Sony Xperia 10 - потому, что тоже новый, но не флагман. Надо было как-то отделить “середнячок” от флагмана в названии, поэтому добавили нолик. Возможно, это даже лучше, чем назвать его как-нибудь типа 1S, но в любом случае всем понятно, что и такой принцип нейминга просуществует недолго.

Sony Xperia 10 Plus - потому, что это увеличенная Xperia 10. Тут всё понятно. То же самое, но с большей диагональю.

Sony Xperia L3 - потому, что это прямое продолжение L2. То есть, этот смартфон можно даже не воспринимать как часть обновлённой линейки. Просто он будет дешёвым.

Sony Xperia 1Sony Xperia 10Sony Xperia 10 PlusSony Xperia L3
Операционная системаAndroid 9Android 9Android 9Android 8
Экран6,5'', 1644x3840 пикс., 21:9, OLED6'', 1080x2520 пикс., 21:9, LCD6,5'', 1080x2520 пикс., 21:9, LCD5,7'', 1080x1440 пикс., 18:9, LCD
ПроцессорQualcomm Snapdragon 855Qualcomm Snapdragon 630Qualcomm Snapdragon 636MediaTek MTK6762
Оперативная память6 Гбайт3 Гбайт4 Гбайт3 Гбайт
Накопитель128 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD32 Гбайт + MicroSD
КамерыОсновная тройная: разрешение матрицы: 3х 12 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 МпОсновная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 МпОсновная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 8 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 МпОсновная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп
Аккумулятор3330 мАч2870 мАч3000 мАч3300 мАч

Почему экран 21:9?

Как я уже сказал, все новые смартфоны, кроме L3, оборудованы экраном с соотношением сторон 21:9. Сама компания объясняет это тем, что 21:9 - “киношный” стандарт. То есть, если смотреть кино на таком экране, то оно будет занимать весь экран без чёрных полос сверху и снизу.

К сожалению, показанный мне Sony Xperia 1 не включался

При этом, что немаловажно, сам смартфон (по крайней мере, Xperia 1) тоже умеет снимать 21:9 - кстати, именно во флагмане присутствует возможность использовать “киношные” эффекты цветопередачи. А главное, это реализовано не как пост-обработка уже сжатого материала (как делало бы любое стороннее приложение из Google Play), а на уровне обработки RAW-данных. И даже съёмка в HDR есть.

Что ж, логика производителя понятна, а видеосъёмку протестировать всё равно возможности пока нет. Тем не менее, хочется вставить пару комментариев.

Во-первых, называя экран “4К”, и даже позиционируя его как первый 4K HDR OLED экран в смартфоне, производитель немного лукавит. Реальное разрешение экрана здесь составляет 3840х1644 пикселей. Для более привычного соотношения 16:9 это было бы около 2923х1644 пикс. Как можно видеть, это не сильно больше Quad HD разрешения, которое для соотношения сторон 21:9 составляло бы 3360х1440 пикселей (2560х1440 пикс. для 16:9). Тогда как “настоящее” 4K - это 2160 строчек, то есть, в соотношении 21:9 - 5040х2160 пикс.

Sony Xperia 10

Во-вторых, как и ранее у Sony, именно в полном разрешении экрана будут отображаться только фотографии и видео в ультра-высоком разрешении. Интерфейс будет работать в Full HD+, а игры - в том разрешении, которое предусмотрено разработчиками (иногда это бывает и ниже Full HD).

Также по-поводу “киношного” соотношения стоит пояснить. На самом деле, не все фильмы снимаются в 21:9 - в кино вообще могут встречаться и другие стандарты, в том числе, более широкоформатные. Тем не менее, чем шире экран смартфона - тем действительно меньше рамки по меньшей стороне. При этом, стандартный контент 16:9 будет отображаться с рамками по широкой стороне (слева и справа в ландшафтной ориентации), однако такое отображение не приводит к уменьшению полезной площади контента, в отличии от обратной ситуации - если бы контент 21:9 воспроизводился на экране 16:9.

Слева - Sony Xperia 10, справа - Xperia 10 Plus

Тем не менее, сам производитель подчёркивает, что соотношение сторон 21:9 несёт и другие плюсы. Прежде всего, это эргономика - очевидно, что именно ширина смартфона больше всего влияет на то, насколько его удобно держать в руке (опустим пока вопрос - насколько удобно дотягиваться пальцем до верхней части экрана). То есть, “сужение” экрана позволяет реализовать много места для отображения контента при сохранении эргономики.

Также 21:9 пригодится при использовании многооконности, когда на экране отображаются сразу два приложения.

Sony Xperia L3

Но вот с управлением смартфоном действительно будет не так просто. Впрочем, в интерфейсе всех новых смартфонов это предусмотрено - присутствует и панель быстрого доступа, которая вызывается двойным тапом по кнопке справа, и режим управления одной рукой, когда содержимое экрана уменьшается

Сканер отпечатков пальцев и кнопки

В смартфонах Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia 1, по многочисленным просьбам трудящихся, сканер отпечатков пальцев возвращается на правый бок (см. видео). Правда, теперь он не является кнопкой - а всё потому, что сканер в кнопке запатентован сами знаете кем, и если Sony хочет продавать свои телефоны во всех странах, включая, скажем, США, то патент нарушать нельзя. Поэтому кнопка блокировки здесь отдельная. Понятно, что решение так себе, но один плюс у него всё-таки есть - если хочешь просто посмотреть время или пришедшие уведомления, а не разблокировать смартфон, то достаточно нажать кнопку питания.

Однако в интерфейсе по-прежнему присутствует один “милый” ляп - в нижней части экрана блокировки отображается иконка отпечатка пальца, если такой метод разблокировки вообще настроен. В Sony до сих пор, видимо, не осознали, что сканер отпечатков прямо в экране уже превращается в тренд. В общем, тыкать в эту иконку бесполезно - это просто индикатор. Почему нельзя было разместить его сбоку, чтобы он указывал на расположение сканера, не понятно.

Аппаратная начинка и производительность

Начинка Sony Xperia 1 вопросов не вызывает - это Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной с возможностью расширения картой памяти в комбинированном слоте, где она устанавливается вместо второй симки. Аккумулятор ёмкостью 3330 мАч наверняка позволить “дожить” смартфону до вечерней розетки.

Sony Xperia 1

Но вот по Xperia 10/Xperia 10 Plus есть вопросы. “Железо” там явно устаревшее - Snapdragon 630/3 Гбайт RAM у обычной “десятки” и Snapdragon 636/4 Гбайт - у версии Plus. А стоить наверняка будет как аппарат на Snapdragon 660. При этом, ёмкость аккумулятора - 2870 мАч и 3000 мАч соответственно. В общем, на бумаге - мало, а как оно в реальности - будем тестировать.

Также стоит отметить, что Xperia 10 и Xperia 10 Plus (и ещё Xperia L3) оборудованы 3,5-мм разъёмом для наушников с поддержкой FM-радио. Xperia 1 такой возможности лишён, но имеет пыле-влаго-защиту. А вот порт USB-C имеют все модели, включая L3. Во флагман даже поддержку быстрой зарядки добавили, вот только стандартный адаптер в комплекте для этой цели не годится.

Sony Xperia L3

Ну и наконец стоит порадоваться за обилие камер в смартфонах. Все, кроме Xperia 1, оборудованы двухкамерным модулем, а флагман - трёхкамерным. Причём, это именно три камеры - каждая с разрешением 12 мегапикселей. Одна из них - стандартная широкоугольная, с ЭФР 26 мм, как в большинстве смартфонов. Вторая - телефото, ЭФР 52 мм. Третья - сверхширик с ЭФР 16 мм и фиксированным фокусом.

В общем, набор неплохой. По крайней мере, во флагмане. Однако даже он не умеет снимать видео в 4K/60 FPS, что тем более странно для смартфона, позиционирующегося как видеокамера.

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Слева-направо: Sony Xperia L3, Xperia 10, Xperia 10 Plus

Сколько будет стоить?

Этого мне пока не сказали. Но предвижу, что стоить будет дорого. Поэтому, как минимум, “середнячки” в конкуренции с китайцами проиграют. У Xperia 1 есть пара “тузов в рукаве” в части видеосъёмки - и если это действительно будет сделано на высоком уровне, то смартфон получит свою аудиторию. Например, среди видеоблогеров. Но опять же - учитывая, сколько стоил прошлый флагман (70 тысяч рублей), большого объёма продаж ожидать не стоит.

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