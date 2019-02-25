Ещё никогда смартфоны Sony не изменялись так радикально: быстрый обзор Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3

Но вот с управлением смартфоном действительно будет не так просто. Впрочем, в интерфейсе всех новых смартфонов это предусмотрено - присутствует и панель быстрого доступа, которая вызывается двойным тапом по кнопке справа, и режим управления одной рукой, когда содержимое экрана уменьшается

Сканер отпечатков пальцев и кнопки

В смартфонах Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia 1, по многочисленным просьбам трудящихся, сканер отпечатков пальцев возвращается на правый бок (см. видео). Правда, теперь он не является кнопкой - а всё потому, что сканер в кнопке запатентован сами знаете кем, и если Sony хочет продавать свои телефоны во всех странах, включая, скажем, США, то патент нарушать нельзя. Поэтому кнопка блокировки здесь отдельная. Понятно, что решение так себе, но один плюс у него всё-таки есть - если хочешь просто посмотреть время или пришедшие уведомления, а не разблокировать смартфон, то достаточно нажать кнопку питания.

Однако в интерфейсе по-прежнему присутствует один “милый” ляп - в нижней части экрана блокировки отображается иконка отпечатка пальца, если такой метод разблокировки вообще настроен. В Sony до сих пор, видимо, не осознали, что сканер отпечатков прямо в экране уже превращается в тренд. В общем, тыкать в эту иконку бесполезно - это просто индикатор. Почему нельзя было разместить его сбоку, чтобы он указывал на расположение сканера, не понятно.

Аппаратная начинка и производительность

Начинка Sony Xperia 1 вопросов не вызывает - это Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной с возможностью расширения картой памяти в комбинированном слоте, где она устанавливается вместо второй симки. Аккумулятор ёмкостью 3330 мАч наверняка позволить “дожить” смартфону до вечерней розетки.