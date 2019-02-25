Ещё никогда смартфоны Sony не изменялись так радикально: быстрый обзор Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3

Оглавление
Итак, сразу о главном - о названии. Кто пристально следит за историей мобильной техники Sony, тот знает, что придумывание наименований - не их конёк. У них отличный нейминг в области игровых консолей, вменяемый и удобный - в фототехнике, но в смартфонах - хоть за голову хватайся.
Итак, новые смартфоны будут называться (от младшей модели к флагману): Xperia L3, Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia 1. Все они, кроме L3 (у него - 18:9), будут иметь экраны с соотношением сторон 21:9, без всяких “бровей”, но с еле-заметными скруглениями по углам.
Ну а теперь расскажу, почему так. И если что, вся эта информация получена от официальных представителей компании.
Sony Xperia 1 (не X1, замечу, а просто - 1) называется так, потому что это флагман и принципиально новый. То есть, это не продолжение XZ3. Это примерно как iPhone X по отношению к iPhone 8 (это уже мой пример).
Sony Xperia 10 - потому, что тоже новый, но не флагман. Надо было как-то отделить “середнячок” от флагмана в названии, поэтому добавили нолик. Возможно, это даже лучше, чем назвать его как-нибудь типа 1S, но в любом случае всем понятно, что и такой принцип нейминга просуществует недолго.
Sony Xperia 10 Plus - потому, что это увеличенная Xperia 10. Тут всё понятно. То же самое, но с большей диагональю.
Sony Xperia L3 - потому, что это прямое продолжение L2. То есть, этот смартфон можно даже не воспринимать как часть обновлённой линейки. Просто он будет дешёвым.
|Sony Xperia 1
|Sony Xperia 10
|Sony Xperia 10 Plus
|Sony Xperia L3
|Операционная система
|Android 9
|Android 9
|Android 9
|Android 8
|Экран
|6,5'', 1644x3840 пикс., 21:9, OLED
|6'', 1080x2520 пикс., 21:9, LCD
|6,5'', 1080x2520 пикс., 21:9, LCD
|5,7'', 1080x1440 пикс., 18:9, LCD
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 636
|MediaTek MTK6762
|Оперативная память
|6 Гбайт
|3 Гбайт
|4 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|Камеры
|Основная тройная: разрешение матрицы: 3х 12 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 8 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп, Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп
|Аккумулятор
|3330 мАч
|2870 мАч
|3000 мАч
|3300 мАч
Почему экран 21:9?
Как я уже сказал, все новые смартфоны, кроме L3, оборудованы экраном с соотношением сторон 21:9. Сама компания объясняет это тем, что 21:9 - “киношный” стандарт. То есть, если смотреть кино на таком экране, то оно будет занимать весь экран без чёрных полос сверху и снизу.
При этом, что немаловажно, сам смартфон (по крайней мере, Xperia 1) тоже умеет снимать 21:9 - кстати, именно во флагмане присутствует возможность использовать “киношные” эффекты цветопередачи. А главное, это реализовано не как пост-обработка уже сжатого материала (как делало бы любое стороннее приложение из Google Play), а на уровне обработки RAW-данных. И даже съёмка в HDR есть.
Что ж, логика производителя понятна, а видеосъёмку протестировать всё равно возможности пока нет. Тем не менее, хочется вставить пару комментариев.
Во-первых, называя экран “4К”, и даже позиционируя его как первый 4K HDR OLED экран в смартфоне, производитель немного лукавит. Реальное разрешение экрана здесь составляет 3840х1644 пикселей. Для более привычного соотношения 16:9 это было бы около 2923х1644 пикс. Как можно видеть, это не сильно больше Quad HD разрешения, которое для соотношения сторон 21:9 составляло бы 3360х1440 пикселей (2560х1440 пикс. для 16:9). Тогда как “настоящее” 4K - это 2160 строчек, то есть, в соотношении 21:9 - 5040х2160 пикс.
Во-вторых, как и ранее у Sony, именно в полном разрешении экрана будут отображаться только фотографии и видео в ультра-высоком разрешении. Интерфейс будет работать в Full HD+, а игры - в том разрешении, которое предусмотрено разработчиками (иногда это бывает и ниже Full HD).
Также по-поводу “киношного” соотношения стоит пояснить. На самом деле, не все фильмы снимаются в 21:9 - в кино вообще могут встречаться и другие стандарты, в том числе, более широкоформатные. Тем не менее, чем шире экран смартфона - тем действительно меньше рамки по меньшей стороне. При этом, стандартный контент 16:9 будет отображаться с рамками по широкой стороне (слева и справа в ландшафтной ориентации), однако такое отображение не приводит к уменьшению полезной площади контента, в отличии от обратной ситуации - если бы контент 21:9 воспроизводился на экране 16:9.
Тем не менее, сам производитель подчёркивает, что соотношение сторон 21:9 несёт и другие плюсы. Прежде всего, это эргономика - очевидно, что именно ширина смартфона больше всего влияет на то, насколько его удобно держать в руке (опустим пока вопрос - насколько удобно дотягиваться пальцем до верхней части экрана). То есть, “сужение” экрана позволяет реализовать много места для отображения контента при сохранении эргономики.
Также 21:9 пригодится при использовании многооконности, когда на экране отображаются сразу два приложения.
Но вот с управлением смартфоном действительно будет не так просто. Впрочем, в интерфейсе всех новых смартфонов это предусмотрено - присутствует и панель быстрого доступа, которая вызывается двойным тапом по кнопке справа, и режим управления одной рукой, когда содержимое экрана уменьшается
Сканер отпечатков пальцев и кнопки
В смартфонах Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia 1, по многочисленным просьбам трудящихся, сканер отпечатков пальцев возвращается на правый бок (см. видео). Правда, теперь он не является кнопкой - а всё потому, что сканер в кнопке запатентован сами знаете кем, и если Sony хочет продавать свои телефоны во всех странах, включая, скажем, США, то патент нарушать нельзя. Поэтому кнопка блокировки здесь отдельная. Понятно, что решение так себе, но один плюс у него всё-таки есть - если хочешь просто посмотреть время или пришедшие уведомления, а не разблокировать смартфон, то достаточно нажать кнопку питания.
Однако в интерфейсе по-прежнему присутствует один “милый” ляп - в нижней части экрана блокировки отображается иконка отпечатка пальца, если такой метод разблокировки вообще настроен. В Sony до сих пор, видимо, не осознали, что сканер отпечатков прямо в экране уже превращается в тренд. В общем, тыкать в эту иконку бесполезно - это просто индикатор. Почему нельзя было разместить его сбоку, чтобы он указывал на расположение сканера, не понятно.
Аппаратная начинка и производительность
Начинка Sony Xperia 1 вопросов не вызывает - это Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной с возможностью расширения картой памяти в комбинированном слоте, где она устанавливается вместо второй симки. Аккумулятор ёмкостью 3330 мАч наверняка позволить “дожить” смартфону до вечерней розетки.
Но вот по Xperia 10/Xperia 10 Plus есть вопросы. “Железо” там явно устаревшее - Snapdragon 630/3 Гбайт RAM у обычной “десятки” и Snapdragon 636/4 Гбайт - у версии Plus. А стоить наверняка будет как аппарат на Snapdragon 660. При этом, ёмкость аккумулятора - 2870 мАч и 3000 мАч соответственно. В общем, на бумаге - мало, а как оно в реальности - будем тестировать.
Также стоит отметить, что Xperia 10 и Xperia 10 Plus (и ещё Xperia L3) оборудованы 3,5-мм разъёмом для наушников с поддержкой FM-радио. Xperia 1 такой возможности лишён, но имеет пыле-влаго-защиту. А вот порт USB-C имеют все модели, включая L3. Во флагман даже поддержку быстрой зарядки добавили, вот только стандартный адаптер в комплекте для этой цели не годится.
Ну и наконец стоит порадоваться за обилие камер в смартфонах. Все, кроме Xperia 1, оборудованы двухкамерным модулем, а флагман - трёхкамерным. Причём, это именно три камеры - каждая с разрешением 12 мегапикселей. Одна из них - стандартная широкоугольная, с ЭФР 26 мм, как в большинстве смартфонов. Вторая - телефото, ЭФР 52 мм. Третья - сверхширик с ЭФР 16 мм и фиксированным фокусом.
В общем, набор неплохой. По крайней мере, во флагмане. Однако даже он не умеет снимать видео в 4K/60 FPS, что тем более странно для смартфона, позиционирующегося как видеокамера.
Сколько будет стоить?
Этого мне пока не сказали. Но предвижу, что стоить будет дорого. Поэтому, как минимум, “середнячки” в конкуренции с китайцами проиграют. У Xperia 1 есть пара “тузов в рукаве” в части видеосъёмки - и если это действительно будет сделано на высоком уровне, то смартфон получит свою аудиторию. Например, среди видеоблогеров. Но опять же - учитывая, сколько стоил прошлый флагман (70 тысяч рублей), большого объёма продаж ожидать не стоит.