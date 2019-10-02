Если Xiaomi начнут завышать цены, вот что все будут покупать взамен — Realme XT
Компания BBK дала жизнь далеко не одному бренду смартфонов. Загибаем пальцы: OnePlus, Vivo, Oppo, и теперь вот Realme. Интересно, что и сам бренд Realme как бы отделился от Oppo, сохранив за собой право использовать некоторые технологии компании (включая, быструю зарядку Vooc) и собираться на тех же заводах. Причём, представители компании утверждают, что процент брака на их заводе гораздо ниже, чем на том же Foxconn, который даже айфоны собирает. Впрочем, отмечу, что сегодня проблема брака в смартфонах уже не стоит так остро, как, скажем, лет 10 назад - всё у всех почти одинаковое, технологии давно обкатаны, а упавший и уцелевший смартфон стал скорее везением, нежели нормой.
Однако про связь Realme с Oppo хочется ещё немного поговорить. Дело в том, что уже год моим основным смартфоном является Oppo RX17 Pro и вот я решил его сфотографировать вместе с новым Realme XT:
Как видно, с фронтальной стороны смартфоны можно даже перепутать, разве что, Realme XT чуть-чуть больше. Однако начинка у смартфонов тоже практически одинаковая (с небольшим приростом в пользу Realme XT). И почему я вообще об этом говорю? Официальная цена Oppo RX17 Pro и на старте, и сейчас - 50 тысяч рублей. А Realme XT выходит на рынок с ценой 20 тысяч рублей. Понятно, что в Oppo с ценой перемудрили - тысяч за 30-35 было бы в самый раз. Однако ценовая политика Realme напоминает приход на российский рынок Xiaomi - в хорошем смысле. Учитывая, что сейчас Xiaomi перестала играть в благотворительность и цены на флагманы поползли вверх, Realme имеет все шансы занять её место.
Ну и последнее, что хочется отметить перед самим обзором. Во всём мире Realme XT поставляется без модуля NFC, но! Именно для России компания привезла модель с NFC. На тесте, впрочем, у меня была модель, предназначенная для рынка Филиппин - у неё не только отсутствовал NFC, но и, по словам представителей, распознавание лица было настроено именно на азиатскую внешность. В последнем я, правда, сомневаюсь - во-первых, люди с азиатскими лицами живут и в России, странно было бы их исключать, во-вторых, никаких проблем с распознаванием моего абсолютно славянского лица за всё время тестирования у телефона не возникло.
Но если вы увидите далее в тексте скриншоты, на которых настройка с NFC отсутствует - знайте, я не пытаюсь вас обмануть и это не ошибка.
Внешний вид
Итак, если спереди Realme XT как две капли воды похож на Oppo RX17 Pro, то сзади он напоминает некий усреднённый Huawei/Honor:
К слову, в комплекте есть силиконовый чехол - но это сейчас для китайцев норма. Чехол правда, на мой взгляд, толстоват. Без чехла смартфон носить приятнее. Дополнительно отмечу, что из коробки на экран наклеена плёнка. Это тоже, впрочем, нередко сегодня встречается.
На нижнем торце приятно увидеть не только USB-C, но и порт 3,5-мм для гарнитуры. И даже FM-радио тут поддерживается. К слову, у Oppo RX17 Pro такой функциональности нет.
Расположение блока из камер мне больше нравится у Oppo - там они по центру и смартфон, лёжа на спинке без чехла, лежит ровно. У Realme XT если снять чехол - то одна сторона будет выше, чем другая. Чехол, впрочем, тоже имеет небольшой выступ.
Сканер отпечатков пальцев тут встроен в экран - не буду долго о нём рассказывать, просто скажу, что он работает отлично. Точно, быстро, безошибочно.
Ну и последнее - слот для симок и карты памяти здесь раздельный, то есть, ставятся и две симки и карта.
Замечу, что у упомянутого выше Oppo RX17 Pro слота для карты памяти нет вообще.
Экран и интерфейс
В Realme XT используется 6,4-дюймовый экран Full-HD+ с матрицей Super AMOLED от Samsung. Измеренные параметры у экрана приличные, но жаль, что у нас в редакции нет прибора для измерения ШИМ. Дело в том, что в с самом смартфоне есть настройка, снижающая ШИМ, именно чтобы глаза меньше напрягались. К сожалению, никак объективно измерить её влияние я не смог.
|Realme XT
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|440/1,97 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,93
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Субъективно же к экрану никаких претензий нет. Да, лично я больше люблю IPS, но среди AMOLED-экранов у Realme XT всё хорошо и не хуже, чем у более дорогих конкурентов. А ещё тут есть поддержка HDR, чего в том же Oppo RX17 Pro ещё не было.
Программная основа смартфона - Android 9 и оболочка Color OS 6. Да, тоже как у Oppo, но конкретно мой RX17 Pro до сих пор работает на Color OS 5.2 (обновления выходят, но версию не “переключают”) и мне очень не хватает виджета календаря в “Интеллектуальном помощнике”. В остальном я нахожу Color OS одной из самых удобных и функциональных оболочек. И в отличие от MIUI (Xiaomi) тут нет рекламы во встроенных приложениях.
Производительность и автономность
Смартфон построен на SoC Qualcomm Snapdragon 712 и имеет аж 8 Гбайт оперативной памяти. Дополнено это аж 128 гигабайтами внутреннего хранилища, которое, напомню, можно расширить за счёт карты памяти.
В общем, не совсем флагманская конфигурация, но по современным меркам более чем достаточная. Такой производительности хватит ещё на 2-3 - года - тут главное, чтобы сама компания не забросила смартфон. Но вроде как обещают даже апдейт до Android 10 - так что, есть надежда на светлое будущее.
С точки зрения производительности смартфон довольно типичен для “квалкомов” 7хх серии. Посмотрим теперь на автономность - напомню, что тут аккумулятор на 4000 мАч и быстрая зарядка Vooc.
И тут мне снова хотелось бы сравнить Realme XT со своим Oppo RX17 Pro. Прежде всего, интересно, что зарядник от Oppo подходит к Realme - и наоборот. И не просто подходит, а именно чтобы смартфон заряжался с фирменной надписью Vooc. Тут даже не то, что зарядник - и кабель имеет значение, иначе смартфон будет заряжаться с обычной скоростью.
Ёмкость аккумулятора у модели от Oppo меньше, поэтому и работает он не так долго. Realme XT оказался одним из рекордсменов по автономности, хотя современные модели с 4000 мАч работают примерно столько же.
Однако скорость зарядки у Realme всё же меньше, чем у прошлогоднего Oppo. Впрочем, RX17 Pro - смартфон с вообще самой быстрой зарядкой. Во всяком случае, мне не известно, чтобы какой-то другой смартфон с 0% до 100% заряжался за 40 минут или быстрее. От своей зарядки Realme XT с нуля до максимума заряжается за полтора часа (точнее - 1 час 28 минут), от зарядки Oppo - на 10 минут быстрее.
Ещё раз уточню, что тестировал я филиппинскую модель смартфона, у зарядки здесь вилка Type-A, я её подключал через переходник.
Камера
Вот мы и подобрались к самому интересному - к камере. Итак, основной модуль в Realme XT имеет разрешение 64 мегапикселя, и это модуль от Samsung. Остальные три камеры: сверхширокоугольная, теле и макро. Последние две, впрочем, имеют разрешение всего 2 Мп.
Как и почти во всех смартфонах, лучше всего здесь снимает именно основная, 64-мегапиксельная камера, но тут нужно понять - насколько именно лучше. Поэтому, сначала о плохом.
Во-первых, поговорим о макро. Прежде всего, отмечу, что подавляющее большинство IT-журналистов и гаджетописателей не знают, что такое макро. Как итог - об этом не знают и пользователи, а производители если и знают, то предпочитают скрывать - всё равно покупатели не поймут. Так вот, макро - это когда объект изображается на матрице (плёнке) в масштабе 1:1 или крупнее. То есть, если матрица смартфона размером с жука, то макрофотография этого жука будет на весь кадр. Однако именно ввиду крайне небольшого размера мобильных матриц, макрофотография на смартфонах смысла особого не имеет, и словом “макро” здесь обычно обозначают немного другое.
Ещё с цифромыльниц пошло, что “макро” - это когда можешь сфокусироваться очень близко, несколько сантиметров или вообще миллиметров. У меня до сих пор дома лежит старая цифромыльница Canon S3, которая может сфокусироваться на пыли, попавшей на объектив (и я не утрирую, она реально это может). Как несложно догадаться, такое близкое фокусное расстояние как раз помогает максимально увеличить отображение объекта на матрице, но тут возникает куча других проблем - и слишком широкий угол, и, что ещё страшнее, объектив заслоняет свет.
В профессиональной фотографии макрообъективы имеют примерно такое же фокусное расстояние, как теле-объектвы (грубо говоря), но умеют фокусироваться при этом в пределах нескольких сантиметров, а не метров. Но и о миллиметрах там речи обычно не идёт. Свет, ведь, нам тоже нужен, правда? А тень от объектива, напротив, на фотке нам совсем не нужна.
В Realme XT макролинза имеет примерно такое же фокусное расстояние, как основная, но в ней также присутствует бочкообразная дисторсия, а светосила невелика. В итоге ни одной приличной макрофотографии я на этот смартфон так и не снял - они получаются слишком нерезкими и шумными. И спереди объект не осветишь - будет тень от телефона. В иных случаях оказывается проще сделать снимок на основную камеру (она тут очень крутая, но к ней вернёмся чуть позже) и просто кропнуть.
Теле-объектив в Realme XT тоже “для галочки”. Скорее всего, он просто помогает размывать фон при портретной съёмке, однако стоит отметить, что никакого настоящего оптического зума тут нет, и даже в режиме “Портрет” фокусное расстояние остаётся неизменным (и изменить его никак нельзя) - то есть, Realme XT снимает портреты на широкий угол. Что не есть хорошо. При съёмке на широкий угол даже с полнокадровой матрицей увидеть какое-то размытие фона крайне сложно, если объект не находится очень близко к объективу (а портреты так близко не снимают). Поэтому и размытие хоть и хорошее само по себе, в кадре смотрится как-то не очень естественно. Думаю, это какая-то ошибка и в будущих прошивках поправят - да, оптического зума по-прежнему не будет (а что вы там хотели с двух мегапикселей?), но хотя бы кроп в портретном режиме будет делаться корректно. Хотелось бы чего-то близкого к Oppo RX17 Pro, где один из лучших портретных режимов, которые я только видел.
Ну и последняя доля критики достаётся сверхширокоугольному модулю. Он тоже не особо светосильный и заметно мылит по краям (дополнительно по краям почему-то снижается и насыщенность цвета, появляются дополнительные шумы). При съёмке в ясный полдень всего этого почти не видно, поэтому и использовать сверхширик лучше всего именно в таких условиях: на улице, при свете Солнца.
На этом существенная критика камеры Realme XT заканчиваются и начинаются хорошие новости. Стоит, впрочем, отметить, что всё вышеописанное являлось бы какой-то серьёзной проблемой для дорогого смартфона - тысяч так за 40. Но Realme XT стоит в два раза дешевле.
Итак, основной модуль на 64 мегапикселя работает примерно так же, как все современные “многомегапиксельные” модули - обычный снимок имеет привычные уже 12 Мп (4608x3456 пикс.), а чтобы снять в 64 Мп (9216х6912 пикс.) нужно включать отдельный режим. Сразу скажу, что какого-то ощутимого прироста в деталях при этом не будет. Современные многомегапиксельные камеры просто помогают увеличивать резкость и убирать шумы для 12 Мп снимка, поэтому на некоторых смартфонах фотография в 12 Мп даже резче, чем, скажем, в 48 Мп. Тут ситуация похожая. Да, можно включить 64 Мп, если вам нужно распечатать фотографию на большой плакат - это будет лучше, чем растягивать 12 Мп снимок, но в остальных случаях и “для себя” 12 Мп более чем достаточно. Тем более, снимки до 16 Мп можно бесплатно хранить в облаке Google.
В целом же съёмка на основной модуль оставляет крайне приятные впечатления - качество действительно высокое, а ночью смартфон вполне может посоревноваться с айфонами.
Разве что, китайцы, как это часто бывает, имеют обыкновение “выкручивать” цвета. Но учитывая, как дико это всегда делали на Huawei, а людям всё равно нравилось и смартфоны этой компании даже какие-то там призы за камеру получали, то у Realme XT всё не так уж плохо - ведь, цвета эта камера хоть и любит “выдумывать”, но не перевирать. А это большая разница. Одно дело - когда ты видишь на снимке красный ярче, чем в реальной жизни (это про Realme). Другое, когда вместо красного ты видишь розовый или фиолетовый (это про предыдущие флагманы Huawei).
Забавно, правда, что отдельно здесь есть ещё режим с насыщенными цветами - то есть, там эти цвета ещё более насыщены. Но сравнивая два снимка в разных режимах я иногда даже не могу решить - какой лучше.
Правда, специальный ночной режим мне тут не понравился. Ночью смартфон и так выявляет несколько проблем - тут не только излишняя насыщенность цветов, но и ореолы вокруг источников света. А в “ночном режиме” всё это проявляется гораздо заметнее. Но, возможно, в российском варианте смартфона цвета более естественные - к сожалению, у меня не было времени протестировать именно её. В итоге ночью я снимал в обычном режиме - и всё было нормально.
В любом случае, в своей ценовой категории Realme XT показывает лучшие результаты по камере. Даже с учётом всех вышеописанных недостатков.
По селфи традиционно рулили Oppo (среди всех), но и тут, на мой взгляд, Realme XT смог лучше. Во всяком случае, лучше, чем Oppo год назад - что там нового у этой компании мы посмотрим в ближайшее время.
Что касается съёмки видео - то и здесь получилось очень неплохо. Смартфон поддерживает и Full-HD в 60 fps (без понижения разрешения, как это любит делать Xiaomi) и 4K в 30 fps. Также поддерживается ускоренная съёмка в 120, 240 и 960 fps. Интересно, впрочем, что ускоренная съёмка здесь, в интерфейсе камеры, называется “замедленной”, а вот режим “Ускоренная” представляет собой что-то вроде time-lapse, но в более простом исполнении. По сути это просто обычная съёмка, которая генерирует видеофайл с ускоренным воспроизведением. Будет полезно для блогеров, которым нравятся убыстренные вставки в видео, но которым лень разбираться с любой программой монтажа.
Качество съёмки во всех режимах хорошее, разве что, иногда заметны небольшие подёргивания. Но я так и не нашёл в них никакой системы, поэтому надеюсь, что это могут поправить прошивкой.
В общем, по камерам Realme XT реально близок к уровню флагманов. Разве что, отсутствует оптическая стабилизация.
Конкуренты
|Realme XT
|Xiaomi Mi 9T
|Honor 20
|Операционная система
|Android 9 + Color OS 6
|Android 9 + MIUI 10.3
|Android 9 + Magic UI 2.1
|Экран
|6,4’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 402 ppi, HDR
|6,39’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi, HDR
|6,26'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, IPS, 412 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 712, 2x Kryo 360 Gold 2,3 ГГц + 6x Kryo 360 Silver 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 730, 2x Kryo 470 Gold 2,2 ГГц + 6x Kryo 470 Silver 1,8 ГГц
|HiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 616
|Adreno 618
|Mali-G76 MP10
|Оперативная память
|8 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт LPDDR4
|6 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная четвертная: разрешение матрицы: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,3 + f/2,4 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 диафрагма: f/2,0
|Основная тройная: разрешение матрицы: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 2160@30 FPS, Фронтальная: разрешение матрицы: 20 диафрагма: f/2,2
|Основная четвертная: разрешение матрицы: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/1,8 + f/2,2 + f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 32 диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4000 мАч
|3750 мАч
|Размеры
|158,7x75,2x8,6 мм
|156,7x74,3x8,8 мм
|154,3x74x7,9 мм
|Масса
|183 г
|191 г
|174 г
|Цена
|23 тысячи рублей
|29 тысяч рублей
|28 тысяч рублей
Honor 20
И вот тут становится понятно, на что же действительно похожа спинка Realme XT - конечно же на Honor 20! Тут и набор камер почти такой же. В целом, Honor 20 производительнее Realme, но автономность сильно хуже. Качество камеры - скорее на любителя. Мне лично больше нравятся результаты от Realme XT, но у Honor 20 лучше отрабатывается цифровой зум.
Xiaomi Mi 9T
Интересно, что хотя по цене компания Realme пытается конкурировать с серией Xiaomi Redmi Note, по характеристикам получается конкуренция с более именитым соперником. Причём, Realme XT лучше, чем Xiaomi Mi 9T, как минимум, по качеству камеры (и фото, и видео, и это очень сильно заметно - как раз Xiaomi Mi 9T понижает разрешение в 1080@60 fps, хотя оно и в 1080@30 невысокое) и по скорости и точности работы сканера отпечатков пальцев. У Xiaomi Mi 9T с последним вообще беда была - сканер работал плохо и неохотно. В общем, Xiaomi Mi 9T выигрывает только по производительности (незначительно) и по автономности (вот тут уже более значительно). Но цена заметно выше. К слову, и Xiaomi Mi 9T, и Honor 20 не имеют слота для карты памяти.
Итого
Учитывая цену в 23 тысячи рублей (а по предзаказу - аж 20), Realme XT - это просто чудо на российском рынке, да ещё и с NFC специально для нас. В Meizu российского покупателя слышать отказывались (ну туда им и дорога), в Xiaomi делают вид, что прислушиваются, но за нужный модуль выложи-ка дополнительные деньги и купи флагман, даже если такая производительность тебе не упёрлась.
Безусловно, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и в долгосрочной перспективе (от трёх лет) Realme ждёт либо судьба Xiaomi (закрепились на рынке, но повышают цены), либо судьба LeEco (помните их ещё?). Хотелось бы надеяться на светлое будущее и верить, что Realme задаст новый тренд на ценообразование, но в любом случае, будем честны, через три года большинство из нас сменит смартфон. И какой марки будет новый - загадывать нет смысла.
На данный момент Realme XT - это ультимативное, не имеющее аналогов предложение. Чтобы купить смартфон лучше, придётся добавить не немного денег, а ещё столько же.
- Низкая цена
- Крутая камера (основной модуль, селфи)
- Неплохая видеосъёмка
- Есть NFC, USB-C и 3,5-мм c FM-радио
- Портретный режим без зума