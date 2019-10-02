Если Xiaomi начнут завышать цены, вот что все будут покупать взамен — Realme XT

Как видно, с фронтальной стороны смартфоны можно даже перепутать, разве что, Realme XT чуть-чуть больше. Однако начинка у смартфонов тоже практически одинаковая (с небольшим приростом в пользу Realme XT). И почему я вообще об этом говорю? Официальная цена Oppo RX17 Pro и на старте, и сейчас - 50 тысяч рублей. А Realme XT выходит на рынок с ценой 20 тысяч рублей. Понятно, что в Oppo с ценой перемудрили - тысяч за 30-35 было бы в самый раз. Однако ценовая политика Realme напоминает приход на российский рынок Xiaomi - в хорошем смысле. Учитывая, что сейчас Xiaomi перестала играть в благотворительность и цены на флагманы поползли вверх, Realme имеет все шансы занять её место.

Ну и последнее, что хочется отметить перед самим обзором. Во всём мире Realme XT поставляется без модуля NFC, но! Именно для России компания привезла модель с NFC. На тесте, впрочем, у меня была модель, предназначенная для рынка Филиппин - у неё не только отсутствовал NFC, но и, по словам представителей, распознавание лица было настроено именно на азиатскую внешность. В последнем я, правда, сомневаюсь - во-первых, люди с азиатскими лицами живут и в России, странно было бы их исключать, во-вторых, никаких проблем с распознаванием моего абсолютно славянского лица за всё время тестирования у телефона не возникло.

Но если вы увидите далее в тексте скриншоты, на которых настройка с NFC отсутствует - знайте, я не пытаюсь вас обмануть и это не ошибка.

Внешний вид

Итак, если спереди Realme XT как две капли воды похож на Oppo RX17 Pro, то сзади он напоминает некий усреднённый Huawei/Honor: