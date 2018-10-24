Почему вам не нужен дорогой смартфон

Давайте сразу отбросим две крайности. Первая: 80 тысяч для вас — это карманные расходы, поэтому выбирая именно топовую модель того же айфона (128 тысяч рублей, кстати говоря) вы просто вечером, ужиная в изысканном ресторане, закажете вино чуть дешевле — скажем, за 10 тысяч рублей бутылка.

Вторая: денег у вас как в среднем у всех, а то и меньше, но вы готовы питаться «дошираком» или вообще голодать, лишь бы пользоваться только определённой моделью определённой марки.

Возьмём именно среднестатистического человека, с обычным средним доходом и без попыток казаться тем, кем он не является. Что такое смартфон для него? Много что. И средство связи (как голосовой, так и текстовой), и плеер, и даже возможность поиграть в очереди на почте. Записная книжка, калькулятор, веб-браузер и, в конце концов, фотоаппарат. В общем, весьма навороченное устройство «всё в одном», без которого уже реально тяжело. Не потому, что зависимость, а потому, что жизнь так изменилась. Когда-то, например, люди без карманных или наручных часов из дома не выходили, а до их появления жили себе прекрасно.

Короче, мы ни в коем случае не будем затягивать старую унылую шарманку про «достаточно кнопочного телефона с монохромным дисплеем». Нет, не достаточно. В этой статье мы поговорим исключительно об адекватных способах экономии. Даже так - не экономии, а разумном выборе. Экономия — это когда вы вместо нормальной еды завариваете «бичпакет». Но современные флагманские смартфоны уже постепенно превращаются в золотые унитазы — красиво и дорого, но бессмысленно (и говном забиваются).

В чём же мобильники уже превысили адекватный порог наращивания мощности и цены?

Процессор

Начнём с самого очевидного — процессор. Или, если говорить корректно, система на чипе (System On Chip - SoC). В интернете наперебой нахваливают новейший Qualcomm Snapdragon 845, бенчмарк AnTuTu выпускает очередное обновление рейтинга самых производительных смартфонов (не исключено, что некоторые из них до сих пор «подкручивают» производительность специально для этого замеров, но не в этом суть). И никто особо не задумывается — погодите, а зачем нужна такая производительность? Где её применять?

И если спросить многих — зачем? Они даже вопрос не поймут. Как это — зачем? Ты что, дурак? Это же производительность! Чем она выше - тем лучше!

Интересно, что ещё несколько лет назад компания Qualcomm представила и более бюджетные серии своих систем на чипе. В дополнение к топовой 8хх, существуют ещё 6хх и 4хх. И если 4хх - это действительно бюджетный уровень, которого очень часто очевидно оказывается недостаточно, то 6хх — та самая золотая середина, когда есть всё, что нужно и всё работает. Причём, без «икоты». Во всяком случае, начиная с модели Snapdragon 636.